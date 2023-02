6 keinoa saada voimakkaampi orgasmi – ”Aivan uudenlaisia tapoja nauttia seksistä”

Seksuaalista itsetuntemusta voi syventää ensin soolona.

Miten orgasmin voi saavuttaa – ja kuinka sitä voisi vahvistaa intensiivisemmäksi kokemukseksi?

Nämä ovat yleisimpiä orgasmiin liittyviä kysymyksiä, joita Sexpon neuvontapuhelimessa kysytään, kertoi jutussamme erityistason seksuaaliterapeutti ja pariterapeutti Tiina Böhling-Salonen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Seksuaaliterapeutti sanoi, että orgasmin saaminen on hyvin yksilöllistä, ja se vaihtelee myös tilanteen ja mielenlaadun mukaan. Sama kaava ei aina innosta, ja joskus aivan yllättäväkin asia voi viedä huipulle.

– Tähän ei voi sanoa yhtä tai kahta asiaa, jotka toimisivat kaikilla. Esimerkiksi usein rentoutuminen on avainsana orgasmeihin, mutta toisaalta niin saattaa olla myös jännite, Böhling-Salonen sanoi.

Aloita sooloseksistä

Omien orgasmien tutkiminen kannattaa seksuaaliterapeutin mukaan aloittaa sooloseksistä.

– Hyväksy siinä itsesi aivan sellaisena kuin olet ja anna itsellesi lupa nauttia. Sitten voit alkaa testailla, mikä tuntuu hyvältä ja mistä saat nautintoa.

Samalla tavalla seksuaalista itsetuntemusta voi harjoitella myös seksikumppanin kanssa.

– Sekin täytyy opetella, mistä tykkää toisen kanssa, sillä seksikumppanin kanssa reagoi usein eri tavalla kuin yksin.

Erogeenisiä alueita on kehossa paljon muitakin kuin ne ilmeisimmät.

Entä jos orgasmin tuntemuksia haluaisi vahvistaa, mitä keinoja voi kokeilla? Seksuaaliterapeutti antoi muutaman hyväksi havaitun vinkin.

6 tapaa saada voimakkaampi orgasmi:

1. Huolehdi lantionpohjan lihasten kunnosta

Ensimmäinen asia on lantionpohjan lihaksista huolehtiminen. Hyvät lantionpohjan lihakset vaikuttavat lantion alueen verenkiertoon ja hermostoon sekä sitä kautta orgasmikykyyn – ja tämä koskee myös miehiä.

2. Testaa erilaisia leluja

Etsi kokeilemalla itsellesi sopivia ja toimivia seksileluja ja käytä tarvittaessa liukuvoidetta.

3. Kokeile edging-tekniikkaa

Perinteinen menetelmä on orgasmin partaalla käyminen niin, että kiihotus lopetetaan juuri ennen orgasmia. Hetken tauon jälkeen se aloitetaan uudelleen – ja taas pidetään tauko. Kun lopulta pääsee laukeamaan, orgasmi on yleensä huomattavasti intensiivisempi kuin tavallisesti.

Lue lisää: Joko olet kokeillut edging-seksitekniikkaa? 3 vinkkiä elämäsi parhaimpaan orgasmiin

4. Jätä orgasmit väliin

Myös se tekee monilla orgasmeista voimakkaampia, että niiden saamisesta pidättäytyy joksikin aikaa kokonaan.

5. Joko olet löytänyt kaikki erogeeniset alueet?

Huomaa, että erogeenisiä alueita voi olla kehossa vaikka mitä muitakin kuin ne ilmeisimmät – löydät ne kokeilemalla.

Lue lisää: Tunnetko jo nämä erogeeniset alueet? Kokeile ja koe uusia seksuaalisia nautintoja

6. Ota geeli käyttöön

Kokeile klitoriksen stimulointiin nestemäistä vibraattoria, kiihotusvoidetta tai orgasmigeeliä. Ne ovat tuotteita, jotka aiheuttavat stimulaatiota kemiallisesti.

Taitava lantionpohjalihasten käyttö lisää myös kumppanin nautintoa

Hyväkuntoiset lantionpohjan lihakset ovat merkittävässä roolissa seksuaalisen mielihyvän kokemisessa.

Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen korosti jutussamme, että lihasten harjoittelun myönteiset vaikutukset liittyvät myös miehen seksuaaliseen nautintoon. Vahvoissa lihaksissa on parempi verenkierto ja tuntoherkkyys, ja penis on erektiossa tukevampi. Samoin hyvällä lantionpohjan lihasten hallinnalla on mahdollista vaikuttaa ejakulaation voimakkuuteen ja herkkyyteen.

– Taitava lantionpohjalihasten käyttö parantaa paitsi oman myös kumppanin seksielämän laatua: mies voi paikallaan ollessaan nostaa penistään lantionpohjalihaksilla esimerkiksi yhdynnän aikana ja mahdollistaa näin aivan uudenlaisia tapoja nauttia seksistä, Lavikainen kertoi.

Näin paikannat oikeat lihakset

Erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen kertoo kirjassaan Parempaa seksiä – 27 harjoitusta, joilla muutat seksielämäsi (Tammi), että lantionpohjan lihastreeni lisää tuntoa ja siten nautintoa, koska se vilkastuttaa verenkiertoa ja aktivoi tuntohermoja.

– Oli mitä tahansa sukupuolta, lantionpohjan lihakset saa helpoiten paikannettua siten, että vessassa käydessään keskeyttää virtsasuihkun, jolloin kyseinen lihasryhmä aktivoituu.

Kun oikea lihasryhmä on löytynyt, sitä voi alkaa treenata. Tästä jutusta voit lukea lantionpohjan lihasten kolmivaiheisen harjoituksen, jonka Tanskanen neuvoo kirjassaan.