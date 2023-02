Mies halusi viedä naisen ravintolaan ja töksäytti kesken illallisen yllättävän toiveen – ”Miten kehtaa?”

Lukijat paljastivat Ilta-Sanomien kyselyssä oudoimmat nettideittikokemuksensa.

Nettideittimaailman käänteet voivat olla toinen toistaan ihmeellisempiä.

Tiedustelimme kyselyssä, mitä kaikkea kummallista lukijat ovat deittaillessaan kohdannet. Kokemuksia jaettiin runsaasti.

Viisikymppinen nainen kertoo kohdanneensa useammankin ”oudon tapauksen”. Yksi kyseli kahvilassa kupin ollessa vasta puolillaan, sopiiko naiselle suuseksi. Toinen tapaus paljasti todelliset aikeensa ensitapaamisen jälkeen parkkihallissa.

– Hänellä oli yllättäen auto samassa hallissa, joten kävelemme yhtä matkaa. En mielestäni osoittanut sen suurempaa mielenkiintoa häntä kohtaan, mutta hän mainitsi, että voisimme jatkaa iltaa minun luonani, sillä hänellä on autossa yöpymislaukku ja hieman olutta.

Kolmas treffikumppani paljastui paljon vanhemmaksi kuin mitä hän oli kertonut.

– Päädyimme keskustelemaan hänen nuoruusmuistoistaan ja lempimusiikistaan, joka ajoittuu äitini nuoruuteen.

Draamaa kerrakseen

32-vuotiaan lukijan ”ongelmaksi” muodostui hänen tapailukumppaninsa ”friends with benefits -ystävä”, eli satunnainen seksikumppani.

– Hän sai hirveät kilarit minusta. Sitten mies sanoi, että hän on vienyt salaa selkäni takana naista juhliin ja häihin ja pyytänyt häntä parisuhteeseen, mutta nainen on kieltäytynyt.

Kaksi kuukautta kestänyt tapailu jäi siihen.

– En tiedä mitä hän minusta halusi, mutta tuossa oli jo draamaa kerrakseen yhteen saippuasarjaan, enkä pidä draamasta lainkaan.

Omituisia ahdistelijoita

63-vuotias nainen kertoo joutuneensa tilanteisiin, joissa hän on suorastaan säikähtänyt.

– Yksi kertoi omassa profiilissaan löytäneensä nyt elämänsä naisen, hyppäävänsä junaan ja lähtevänsä kosimaan. Kohteena oli minun asuinpaikkakuntani, ja taustalla parin viikon tunteminen ylitsevuotavan ylistävine hehkutuksineen. Kun toppuuttelin kaveria perustellen tätä vain tuolla parin viikon yhteydenpidolla, sain sellaista aggressiivista ryöpytystä ja haukkumista puhelimessa, että korvat soivat. Olinkin kuulemma niitä naisia, jotka vedättävät miehiä.

Kun kovaääniset haukkumapuhelut jatkuivat, nainen uhkasi ilmoittaa asiasta poliisille.

– Viimeinen puhelu päättyi sydämen pohjasta tulleeseen haistatteluun. Se oli varsinainen pikaromanssi, alusta surkeaan loppuun, vajaat kolme viikkoa.

Toinen deitti oli lyhyehkön kirjoittelun jälkeen, puhelinnumeron perusteella selvittänyt naisen osoitteen. Eräänä viikonloppuiltana mies seisoi naisen oven takana.

– Hän kyseli, missä olen, kun en avaa ovea. Olin tulossa töistä, ja pysähdyin matkalla vastaamaan puheluun. En uskaltanutkaan tulla kotiin, vaan ajoin tyttären luo. En ollut edes nähnyt tyypistä kunnollista kuvaa, mutta hän oli ihastunut samoihin kuviin kuin edellinenkin.

Kokemustensa jälkeen nainen ei enää ole uskaltanut antaa puhelinnumeroaan. Nettideittailukin tyrehtyi pikkuhiljaa.

– Joku heittäytyi mustasukkaiseksi jo alkuviesteissä. Tuli sellainen tunne, että siellä on tarjolla vain omituisia ahdistelijoita.

Mies tuli treffeille toisesta kaupungista ja ehdotti, että maksan bensat. - Nainen, 45

Ei tullut toisia treffejä

Mies kuvasi itseään täydelliseksi, joustavaksi ja laajakatseiseksi, 34-vuotias nainen muistelee. Erityisen kiinnostavaa oli se, että mies rakasti naisen tavoin matkustamista.

– Matchin jälkeen oltiin juteltu puhelimessa lyhyesti, ja sovittiin treffit miehen toiveen mukaan aasialaiseen ravintolaan. Kaikki tuntui täydelliseltä, nainen kertoo.

Ravintolaan saapui ”aika komea ja pitkä” mies, joka otti tilanteen haltuunsa runsaalla puheella.

– Ensimmäinen kummallisuus tuli heti ruokaa tilatessa. Hän korosti tarjoilijalle, että tämä varmasti huomaa laskuttaa meitä erikseen. Asia oli niin tärkeä hänelle, että se tuli tapaamisen aikana viisi–kuusi kertaa esille.

Kyse ei kuulemma ollut tasa-arvosta, vaan siitä, että mies ei halunnut maksaa ”muiden ruokia”.

– Ruokailun aikana juteltiin yhdestä ainoasta meitä yhdistävästä asiasta eli matkailusta. Mies kertoi, ettei hän koskaan ole ollut ulkomailla, eikä kotimaassakaan Uuttamaata pidemmällä. Hän oli ammatiltaan maantiedonopettaja, ja katsoi, että matkustaminen on teoriassa on aivan sama asia kuin matkustaminen oikeasti. Tunti meni häneltä tätä asiaa todistaessa.

– Ei tullut toisia treffejä, ei!

Myös tällaisista sattumuksista lukijat kertoivat:

Oltiin päädytty netistä bongatun sinkkumiehen kanssa petipuuhiin. Kesken kaiken mies alkoi itkeä, kun tulikin tyttöystävää ikävä. Että sellainen sinkkumies. Toisen kanssa yritin järjestää tapaamista, mutta ensitreffit onnistuivat vasta kahden kuukauden viestittelyn jälkeen. Parit treffit oli jo siihen mennessä perunut, en muista enää, millä verukkeella. Tavattiin toistekin, mutta sitten alkoi säätö. Milloin oli vanha äitimuori sairastunut, milloin hän itse kaatunut portaissa ja murtanut kylkiluunsa, milloin oli siskon kihlajaiset, milloin mitäkin. Eipä tarvinnut mulle valehdella enempää, kyseessähän olikin lopulta perheellinen ukkomies. - Nainen, 38

Latasin Tinder-sovelluksen ensimmäistä kertaa yli kolmekymppisenä. Lisäsin profiiliin muutaman kuvan (ilman filttereitä) ja pari riviä tekstiä. Matcheja alkoi tulla heti runsaasti. Treffit saatiin sovittua kivan oloisen koripalloilijan kanssa. Odotin häntä treffipaikalla todella kauan. Myöhästymistään hän selitti usealla eri verukkeella odotellessani. Lopulta hän saapui paikalle ja tajusin melko nopeasti, ettei hän ollut oikeasti kiinnostunut, vaan pikemminkin pettynyt. Hän ehdotti, että saattaisi minut kotiin. Koko kävelymatkan hän selasi puhelintaan ja sopi luultavasti jo seuraavia treffejä. Samalla minulle valkeni, että hän oli todennäköisesti odotellessani käynyt ainakin yhdessä tapaamisessa, ellei useammassa.. Poistin sovelluksen seuraavana päivänä. - Nainen, 36

Minulla oli deittisovelluksessa tuoreet kuvat, ja osassa kuvista olin ilman meikkiä. Tavatessa kasvokkainen erään miehen kanssa, sain kuulla olevani läski. Hän oli harrastukseni perusteella odottanut tapaavansa fitness-naisen. Kuvat ei olleet muokattuja, vaan ihan rehtejä tuoreita kuvia, jossa minä olin aidosti oma itseni, tavallinen nainen. Siitähän toki ei saanut puhua, että hänen omat kuvansa oli 15 vuotta ja 20 kiloa sitten otettuja. Eräs toinen mies taas kommentoi meikittömiä kuvia kysymällä huolissaan, että "kai sä laittaudut, etkä kulje tuon näköisenä?" Siinä kohtaa ei ollut vielä edes tavattu. Yksi kuvaton sankari vaati nähdä deittisovelluksen kaikki kuvani. Hänellä itsellään ei ollut kuvia lainkaan. Kun kysyin, että missä hänen kuvansa, niin sain raivostuneen viestipommituksen, kuinka olen ulkonäkökeskeinen. - Nainen, 47

Viesteissä ensimmäiseksi kysytään automerkki, omaisuuden määrä ja muut vastaavat asiat. Rohkeimmat ovat myös kysyneet, että onko potenssi kunnossa. Kun nämä on selvitetty, voidaan edetä pidemmälle. Monilla treffeillä olen käynyt, olen kyllä menettänyt uskoni tuohon Tinderiin täysin. Kyllä se vaan niin on, ei mikään korvaa sitä, että tapaa "livenä" toisen. - Mies, 55

Mies lähestyi Instagramin kautta minua ja tapasimme. Hän oli hyvin kohtelias ja kuuntelevainen, vaikka tunsin olevammekin vähän eri aallonpituuksilla. Vastasin kuitenkin myöntävästi, kun hän pyysi minua toisille treffeille suosittuun ruokaravintolaan. Siellä menua tutkiessamme hän ehdotti jos ottaisimme myös lasilliset viiniä ja näin teimme. Kesken ruokailun hän ilman minkäänlaista vaivaantumista kysyi, voisinko minä maksaa ruuat ja juomat. Hänellä oli kuulemma hetkellisesti tiukkaa taloudellisesti. Närkästyneenä maksoin koko laskun, mutta kyllä edelleen mietityttää, miten kehtaa itse ehdottaa ravintolaillallista viineineen, jos ei ole aikomustakaan maksaa omaa osuuttaan! Jälkikäteen mies ihmetteli, miksi olen "kylmä" enkä halua enää tavata. Tunnusti myös rakkautensa minua kohtaan... - Nainen, 31

Kävin viime kesänä 15 kertaa treffeillä, ja vain yksi niistä oli sinkku, vaikka profiilissani on erikseen mainittu, ettei varatut tai säädöt kiinnosta. Mennyt mielenkiinto treffiappeja kohtaan. Noin 10 prosenttia miehistä vastaa profiilikuvausta. Suurin ongelma on ikä. Profiili väittää 45-vuotiaaksi, mutta kahville saapuu ehta eläköityvä setämies. Sitten on laitettu ”urheilullinen”. Jos 200 metrin baariin kävely on urheilua, niin minäkin olen vähintään huippu-urheilija. ”Tykkään matkustella” tarkoittaa 2 kertaa vuodessa Tallinnaan ja pyöreillä synttäreillä Teneriffalle. Treffiseuran saaminen ei ole mikään ongelma. Olen vain niin uupunut siihen jatkuvaan valehteluun. - Nainen, 49

