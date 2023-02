Ida Erämaa on kyllästynyt deittailukulttuuriin, jossa ulkonäkö on persoonaa tärkeämpää.

Onko Tinder nuorten naisten paratiisi? Ida Erämaan, 28, mukaan kiinnostuneita miehiä kyllä riittää, mutta kiinnostuksen taso on sitten kokonaan toinen juttu.

Tinderissä mies vaikutti mukavalta.

Muutamien keskustelujen jälkeen Ida Erämaa huomasi, että heillä oli samanlaisia kiinnostuksenkohteita. Ehkä juttu luistaisi myös kasvotusten?

Ensimmäisillä treffeillä kaikki vaikutti vielä hyvältä. Kun tapailua oli jatkunut pari viikkoa, totuus alkoi valjeta.

Kun Erämaa kertoi viestillä treffikumppanilleen iloisen uutisen urasaavutuksestaan, miestä ei olisi voinut vähempää kiinnostaa.

Sen sijaan hän oli kovin innoissaan Erämaan ulkonäöstä. Hän jakeli vuolaasti ylistyssanoja siitä, miten kaunis nainen tämä on. Työstä tai mistään muustakaan oli turha enää edes yrittää puhua.

Kerran hän näytti treffikumppanille someen julkaisemansa hassutteluvideon, jossa hän näytti tarkoituksella epäviehättävältä. Mies vaikutti suorastaan järkyttyneeltä. Hän käänsi katseensa pois ja sanoi, ettei halua ikinä nähdä Erämaata sellaisena.

Tilanne ei ollut ainoa laatuaan. Sama kaava tuntui toistuvan monta kertaa.

– Kerran tapailin miestä, joka tykkäsi kertoa hirveästi omasta elämästään. Kun minä aloin puhua, hän alkoi aina selata puhelintaan, Erämaa kertoo.

Kun Erämaa myöhemmin ilmoitti, ettei halua jatkaa tapailua, mies hämmästyi. Hän kertoi olleensa ihastunut.

Erämaa oli ihmeissään. Hänestä tuntui, että mies oli ihastunut tosiasiassa vain hänen ulkonäköönsä. Mies ei ollut kysynyt mitään hänen elämästään tai hänelle tärkeistä asioista.

Erämaan kymmenen vuoden ajalta kertyneet deittailukokemukset ovat osoittaneet karulla tavalla, millaisilla motiiveilla jotkut parisuhdetta etsivät.

Siinä kuviossa nainen on lähinnä koriste.

Ida Erämaa on viimeisen kymmenen vuoden aikana ladannut Tinderin puhelimeensa monta kertaa. Hän sanoo, että poistaa sovelluksen aina muutaman kuukauden jälkeen, koska hän muistaa, miten turhauttavaa sen käyttö on.

Kaikki Erämaan treffikumppanit eivät ole olleet tällaisia. Hän korostaa tavanneensa useita mukavia miehiä, jotka ovat olleet kiinnostuneita siitä, kuka hän on.

Matkan varrelle on kuitenkin mahtunut niin monta vain hänen ulkonäöstään kiinnostunutta miestä, että nykyään hän tunnistaa hyvin varhaisessa vaiheessa, jos joku haluaa olla hänen kanssaan vain pinnallisista syistä.

– Kerran minulla oli poskessa finni. Mies, jota olin tapaillut, koski sitä sormella ja kysyi inhoten, mikä tuo on.

Toisella kertaa Erämaa oli lähdössä miehen kanssa kävelylle. Hän oli pukeutunut löysiin arkivaatteisiin. Mies katsoi häntä päästä varpaisiin ja kysyi, voisiko hän laittaa päälle jonkin kivan mekon.

Tällaisten kokemusten kasauma herättää Erämaassa voimakasta ärsytystä ja turhautumisen tunteita.

– Siitä ahaa-elämyksestä tulee aina yhtä oksettava olo, kun tajuaa, että tuo näkee minut vain esineenä, eikä ole yhtään kiinnostunut siitä, kuka minä olen.

– Tuntuu, että etsitään jotain palkintovaimoa, jota esitellä ja jonka päässä ei tarvitse liikkua mitään.

Erämaa sanoo, että ilmiö hämmentää häntä myös siksi, että hän kokee olevansa ihan tavallinen nainen.

– En todellakaan ajattele olevani mikään supermalli.

Kaikki miehet eivät käyttäydy tai ajattele näin. Monesti treffikumppaneiden kanssa pääsee käymään oikein hyviä keskusteluja, ja suhteet päättyvät myös muista syistä.

Joulukuussa Erämaa julkaisi Tiktokissa videon deittailukokemuksistaan. Videolla hän nimesi kokemuksensa Nätti nukke -syndroomaksi. Miehet ihastuvat hänen ulkonäköönsä, mutta eivät ole kiinnostuneita hänen tarinastaan.

Erämaan mielestä hänen kokemuksensa osoittavat, että sukupuolten välisessä tasa-arvossa on vielä paljon tekemistä.

– Niin kauan kuin on ihmisiä, jotka näkevät, että nainen on vain kaunis esine, joka palvelee ja edistää miehen egoa, jotain on pahasti pielessä.

Kun Erämaa nosti asian somessa esiin, hän sai kommentin: ”Ehkä tämä johtuu vain siitä, ettei päässäsi liiku mitään.”

– Tuo on juuri se oletus, josta kokemukseni johtuu. Tuollaiset kommentit todistavat, että ilmiö on olemassa.

– Naiset eivät ole yhtään miehiä vähemmän älykkäitä, hauskoja tai mielenkiintoisia persoonia. Jokaisella naisella on kuuntelemisen arvoista sanottavaa.

Ikävien kommenttien lisäksi hän sai paljon kannustusta. Paljastui, että monilla on samankaltaisia kokemuksia kuin hänellä.

Ida Erämaa toivoo, että hän löytäisi parisuhteen jostain muualta kuin Tinderistä.

Tinderin Erämaa on ladannut puhelimeensa viimeisen kymmenen vuoden aikana monta kertaa. Joka kerta hän on muutaman kuukauden jälkeen päätynyt poistamaan sen.

Hän uskoo, että Tinder on osa ongelmaa, sillä se korostaa ulkonäköä.

– Olisi hienoa, jos sovelluksen ensisijainen tarkoitus olisi auttaa ihmisiä löytämään toisensa, eikä saada heitä ostamaan maksullinen versio.

Hän ei usko onnistuvansa välttämättä koskaan tapaamaan Tinderin kautta niitä ihmisiä, jotka olisivat hänelle kaikkein sopivimpia.

– Olisihan se ihanaa vaikka jossain kahvilassa tavata joku, mutta korona-aika teki ihmisten tapaamisesta vaikeaa. En edes tykkää käydä bilettämässä, missä ihmisiä tavataan enemmän.

Erämaa on miettinyt paljon myös nettideittailun vaaroja. Helpompaa ja riskittömämpää olisi tavata aina joku, jonka kanssa on yhteisiä tuttuja.

– Sekin harmittaa, että monille on vaikeaa ymmärtää, miksi en suostu ensimmäiseen tapaamiseen kenenkään kotona. En voi tuntemattoman ihmisen seurassa ajatella olevani täysin turvassa. Sellaista on olla nainen.

” Suuri valikoima saa meidät alitajuisesti uskomaan, että jossain olisi ehkä jotain parempaa tarjolla.

Psykologian tohtori Angela Ahola sanoo, että pinnallisuusilmiö koskettaa sekä naisia että miehiä. Ulkonäköä korostavat sovellukset saavat näkemään toiset ihmiset objekteina.

Psykologian tohtori Angela Ahola vahvistaa Idan kokemuksen siitä, että deittisovellukset ovat korostaneet ulkonäön merkitystä. Pinnallisuusilmiö koskettaa yhtä lailla naisia kuin miehiäkin.

– Sovellukset saavat meidät uskomaan ja luulemaan, että jokaisen kulman takana on parempi partneri. Mitä suurempi määrä profiileja on, sitä pinnallisemmiksi tulemme. Alamme nähdä toiset ihmiset objekteina.

Päätöksenteko vaikeutuu, kun vaihtoehtoja on tarjolla rajattomasti. Lopulta päätöksentekoa saatetaan helpottaa valitsemalla kaikkein helpoin tekijä sen pohjaksi: toisen ulkonäkö.

Ahola ei osaa sanoa, onko miesten ja naisten välillä eroa ulkonäön korostamisessa. Tutkimuksissa on selvinnyt, että miehet, jotka eivät ole kirjoittaneet Tinderiin mitään tietoja itsestään, saavat vähemmän matcheja.

– Ehkä naiset sitten niitä biotekstejä lukevat enemmän kuin miehet, Ahola pohtii.

Jopa silloin, kun on jo löydetty kumppani, Tinderin kaltaiset deittailusovellukset voivat estää suhteen syvenemisen, Ahola kertoo.

– Sovellus värjää näkemyksiä jopa silloin, kun se on jo poistettu. Suuri valikoima saa meidät alitajuisesti uskomaan, että jossain olisi ehkä jotain parempaa tarjolla.

Ruotsinsuomalainen Ahola alkoi tutkia deittailua erottuaan pitkästä parisuhteesta. Hän kävi yli sadoilla treffeillä ja selvitti, miksi parisuhteen muodostaminen on nykyään monille niin haastavaa.

Hän sanoo, että sinkkujen joukossa on paljon ihmisiä, joilla on välttelevä kiintymystyyli. Se katkaisee suhteen nopeasti. Jotta suhde toimisi, monen asian täytyy loksahtaa paikoilleen.

– Kiintymysmallit, huumori, fyysinen vetovoima, persoonallisuus, hän luettelee.

Pelkästä ulkonäöstä kiinnostuneet henkilöt pystyy Aholan mukaan erottamaan melko nopeasti – ainakin, jos deittailee paljon.

– Kun oppii kysymään oikeat kysymykset, pääsee lähemmäs totuutta.

Ahola sanoo, että jo ennen ensimmäistä tapaamista kannattaa kysyä, mitä toinen hakee sovelluksesta. Sen lisäksi kannattaa tarkkailla, kysyykö toinen asioista, jotka liittyvät persoonallisuuteen, esimerkiksi mistä tykkää ja minkälaisia mielipiteitä on.

Myös luotettavuutta pystyy seuraamaan tarkkailemalla, pitääkö toinen sanansa, jos lupaa kirjoittaa illalla.

– Jos keskustelu alkaa heti kallistua eroottisiin kysymyksiin tai toinen haluaa tietää, onko sinulla lapsia, voi miettiä, minkälaisia tarkoitusperiä kysymysten taustalla on.

” Pitää tulla sellainen olo, että tämän tyypin kanssa voisi olla kivaa.

Ida Erämaa on käynyt treffeillä kaikennäköisten ja -kokoisten miesten kanssa. Hän sanoo, että ymmärtää, miksi ulkonäöllä on merkitystä. Häntä itseäänkin viehättävät tietyt piirteet ihmisissä.

Silti paljon tärkeämpää on yhteys.

– Tärkeintä on, millaista sen ihmisen kanssa on jutella, onko hän mukava ja kohtelias ja fiksu. Tällaiset asiat merkitsevät minulle paljon enemmän kuin ulkonäkö. Pitää tulla sellainen olo, että tämän tyypin kanssa voisi olla kivaa.

Hän sanoo, että usein tällaisissa keskusteluissa nousevat esille miesten ulkonäköpaineet, ja se, että naiset eivät hyväksyisi kumppaneiksi muita kuin salilla käyviä bodaajia.

– Se, onko ihminen viehättävä, tulee ihan muista asioista kuin siitä, minkälainen vartalotyyppi on, Erämaa sanoo.

Vaikka deittailu ei ole tuottanut tulosta, Erämaa jaksaa uskoa siihen, että hän löytää vielä sopivan ihmisen.

– Kyllä uskon löytäväni jonkun, joka on kiinnostunut minusta ihmisenä, koska olen kiinnostava ihminen.

Ulkonäkö on Ida Erämaalle toissijainen asia. Hän sanoo, että ihminen on viehättävä, kun hän on kohtelias, mukava ja fiksu.

” Toisille juttelemista ja mukavien kysymysten kysymistä voi harjoitella.

Vaikka moni tapaa potentiaalisen kumppanin deittailusovelluksen kautta, Angela Ahola sanoo, ettei niiden merkitys ole niin suuri kuin luullaan.

– Ainakin ruotsalaisen tutkimuksen mukaan suurin osa suhteista alkaa yhä deittailusovellusten ulkopuolella. Monet tapaavat tanssikurssilla tai opiskelujen parissa tai juhlissa. On jopa vähän harmi, että laitamme niin paljon painoarvoa näihin sovelluksiin.

Ahola itse tapasi nykyisen kumppaninsa lentokoneessa. Hän oli matkalla Kööpenhaminaan ja pyysi apua painavan laukun nostamisessa.

Lennon jälkeen mies tarjoutui auttamaan häntä myös laukun ottamisessa pois hyllyltä. He jatkoivat juttelua lentokentällä ja lopulta mies ehdotti, että Ahola voisi halutessaan liittyä illalla heidän seuraansa. He alkoivat seurata toisiaan Instagramissa.

Ahola sanoo, että avun tai neuvon pyytäminen on melko helppoa. Jos haluaa, että vuorovaikutus jatkuu, pitää uskaltaa ottaa seuraava askel. Se vaatii hieman enemmän rohkeutta.

– Toisille juttelemista ja mukavien kysymysten kysymistä voi harjoitella. Kun löytyy jokin yhdistävä tekijä, pääsee seuraavalle tasolle. Sitten homma on jo käynnissä.

Aktiivisuus ja rohkeus palkitaan.

– Kun jutun saa sille kaistalle, että mukaan tulee jotain henkilökohtaista, toinen tuntee itsensä nähdyksi.

Ahola on harmissaan siitä, että ulkonäön tuijottaminen voi saada ihmiset menettämään potentiaalisia kumppaneita.

– Monet eivät edes ole hyviä ottamaan kuvia itsestään. Ihmisestä voi tulla todella kaunis, kun opimme tuntemaan hänet paremmin.

Ida Erämaa allekirjoittaa Aholan näkemyksen täysin.

– Siksi tämä Tinder-kulttuuri tuntuukin niin raadolliselta. Mitä enemmän toista oppii tuntemaan ja tulee tunteita, sitä viehättävämmältä hän alkaa tuntua.