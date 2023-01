Vaimo petti Mattia raskaana ollessaan: ”Oma kaveri, raskaana oleva vaimo ja lapsi mahassa”

Voiko pettämistä antaa anteeksi? Sitä Matti mietti pitkään, kun vaimon uskottomuus tuli ilmi. Hän päätyi ratkaisuun, joka on ollut kuluttava, mutta samalla palkitseva.

Juttusarjassa kuullaan tavallisten suomalaisten kokemuksia uskottomuudesta. Ääneen pääsevät niin petetyt kuin pettäjät.

Matilla oli kaikki: vaimo, omakotitalo, ja nyt myös lapsi. He olivat juuri saaneet terveen esikoisen. Tuore isä lähetti ystävilleen iloa pursuavan tekstiviestin: tyttö tuli!

Matin kymmenisen vuotta vanhempi kaveri oli yksi monista, joka vastasi. Onnitteli toki.

Nyt, yli vuosikymmen myöhemmin, Matti ei ole varma, onko lapsi edes hänen. Voi olla, että lapsen isä on tämä vanhempi mies, Matin entinen kaveri. Mies, jonka Matti kutsui häihinsä. Mies, joka vietti Matin kotona iltaa.

Sen Matti tietää, että vaimo ja vanhempi mies harrastivat suojaamatonta seksiä silloin, kun vaimo oli raskaana. Vaimo paljasti yksityiskohdat joitain päiviä sen jälkeen, kun oli myöntänyt Matille pettäneensä häntä.

– Silloin mietin, että millaisen ihmisen kanssa oikein olen tekemisissä!

Oli syksy 2010-luvun alussa. Matti aavisti, että jotain ikävää on tapahtunut.

Vaimon käytös oli muuttunut. Kaikki ei ollut kohdallaan etenkään silloin, kun Matin kaveri oli kylässä. Vaimo selkeästi vältteli miestä, mies taas katseli Matin vaimoa estottomasti. Hyvä ettei kuola valunut, Matti miettii nyt.

Matti oli kuitenkin varma, että hän vain kuvittelee. Ei kai vaimo tuon kanssa? Matin mukaan miehellä oli vähän omituisen maine, josta moni oli varoitellut. Matti halusi kuitenkin uskoa miehestä hyvää.

Eräänä iltana mies viestitteli Matille.

– En muista tarkkaan, mitä siinä viestissä oli. Siinä mainittiin jotain vaimon ulkoisesta olemuksesta. Rupesi vituttamaan ihan kunnolla, Matti muistelee.

– Eihän kukaan toisen vaimosta kommentoi noin avoimesti.

Kotona Matti avasi keskustelun ja pelkäsi sekä toivoi tekevänsä itsestään pellen. Hän kysyi vaimolta, onko hänelle ja tällä miehellä meneillään jotain tai onko heillä ollut joskus menneisyydessä vispilänkauppaa.

– Jos vaimo olisi sanonut, että mitä minä oikein kuvittelen ja että ei ole, niin olisin uskonut. Mitään varsinaista näyttöä mulla ei ollut.

Yllättäen vaimo tunnusti. Ensin vähätellen, mutta keskustelun edetessä paljastui lisää ja lisää. Matti ei tiennyt, miten reagoida.

– Vielä samana iltana vaimo myönsi, että seksiä oli ollut. Silloin mulla pimahti ihan täysin. Se oli aivan hirveä se tilanne, Matti kertoo.

Koko seurustelusuhteen Matti oli elänyt normaalia elämää. Perheeseen oli juuri syntynyt toinen lapsi. Perheidylli on kliseinen ilmaus, mutta ei se ainakaan kaukana ollut.

– Ja sitten huomaan, että kaikki oli ihan feikkiä. Matto vedettiin jalkojen alta. Ei helvetti. Tuntui, että taju lähtee.

Keskustelu vaimon kanssa jatkui pitkälle yöhön. Aamulla Matti pesi kasvonsa ja lähti töihin.

Päivien kuluessa Matti tivasi vaimolta uudelleen ja uudelleen, onko hän nyt kertonut kaiken.

Ei ollut.

Kävi muun muassa ilmi, että vaimon ja miehen ensimmäinen kahdenkeskinen kohtaaminen oli johtanut siihen, että mies suukotteli ja hyväili Matin vaimoa.

– Vaimo ei omien puheidensa mukaan voinut laittaa hanttiin, Matti sanoo ja lisää, että jos näin todella oli, niin miksi vaimo ei kertonut tapauksesta Matille?

Vaimon mukaan mies ja hän olivat harrastaneet seksiä kaksi kertaa. Matti laskeskeli ajankohtia ja ymmärsi, että hänen on täytynyt olla kummallakin kerralla työreissulla. Matti teki havainnon, jota ei voi yhäkään käsittää.

– Kysyin vaimolta, että ei saatana, sullahan on ollut meidän vauva mahassa, kun olet harrastanut hänen kanssaan seksiä, eikö?

Vaimo vastasi myöntävästi. Matin mukaan hän väitti ensin, että ehkäisyä oli käytetty. Pian kävi ilmi, että sekin oli valetta.

– Siitähän olisi voinut tulla mikä tahansa tulehdus. Entä jos olisi tullut keskenmeno tai joku muu? Miten sitä olisi käsitelty?

Matti oli varma, että ero on ainoa vaihtoehto.

Matin mielestä vaikkapa baari-illan jälkeinen “kännipano” olisi ollut helpompi hyväksyä kuin nöyryytys tuttavan kanssa.

– Oma kaveri, raskaana oleva vaimo ja lapsi mahassa. Siinä on niin paljon sairasta. Kyllä tuntui, että pää pehmenee.

Matin oli vaikea hyväksyä, että miten kaikista maailman miehistä vaimo oli päätynyt pettämään juuri tämän ”kylähullun” maineessa olleen miehen kanssa.

– Moni on sanonut, että miten helvetti tuollaisen kanssa. Jotkut naiset ovat sanoneet, etteivät koskisi pitkällä tikullakaan.

Vaimon ja vanhemman miehen sivusuhde oli vaimon mukaan päättynyt pari vuotta ennen kuin Matti oli alkanut aavistella.

Matti ei voi tietää, loppuiko suhde todella, mutta eipä sillä ole hänelle oikeastaan edes väliä. Hänen mielestään on myös ihan sama, onko vaimo harrastanut miehen kanssa seksiä kaksi tai kymmenen kertaa, sillä toistuvissa teoissa ei ollut kyse enää hetken hairahduksesta.

– Tappo tehdään hetken mielijohteesta, murha on taas harkittu tekotapa. Tässä on vähän sama juttu.

Jos yhteisiä lapsia ei olisi ollut, Matti olisi lähtenyt heti. Mutta kun Matti katsoi vuoden ikäistä vauvaansa, hän ei sietänyt ajatusta siitä, että lapsen vanhemmat eivät asuisi yhdessä. Lasten takia hän halusi jäädä, vaikka se pahalta tuntuikin.

– Synkimpinä aikoina kävelin autotalliin ja mietin, että hirtän itseni. Se kuulostaa nyt aivan sairaalta, mutta silloin tuntui niin pahalta. Tulin itkun kanssa tallista pois ja ajattelin vain lapsiani, Matti kertoo.

Vaimo oli Matin mukaan aluksi hyvin katuvainen ja pyyteli kovasti anteeksi. Jossain vaiheessa katumus alkoi kääntyä uhoksi.

Satutettu mies oli koko ajan pahalla päällä, eikä vaimo jaksanut katsella sellaista. Vaimo halusi tietää, jatkaako perhe yhdessä vai ei.

– Appivanhemmat tulivat käymään, kun olin kotona vittumainen vaimoa kohtaan. Että vaimolla on kuulemma raskasta, Matti sanoo.

Hiljalleen Matti alkoi kääntyä sen puolelle, että hän jää. Onnellinen hän ei enää kuitenkaan ollut. Mattia harmitti, että vaimolla oli naisystäviä, joilta tämä sai aina tukea. Oli Matillakin ystäviä, muttei sellaisia, joiden kanssa asiaa olisi voinut syvällisesti puida. Lähinnä todettiin, että no onpa paska juttu.

Matti oli aiemmin ollut ystäväpiirinsä koomikko. Tuntui kuin niistä ajoista olisi ikuisuus. Nyt hän sulkeutui täysin. Työt Matti hoiti, mutta töiden jälkeen hän lähinnä nukkui.

Jälkikäteen Mattia harmittaa, ettei pystynyt olemaan lapsilleen parempi isä lasten ollessa pieniä.

Matti kokee, että hänellä on ollut kaksi elämää. Elämä ennen kuin hän sai kuulla pettämisestä ja elämä sen jälkeen.

Suhde vaimoon on nykyään lähinnä kaverillinen. Seksiä on, mutta Matista se tuntuu enemmän tai vähemmän suorittamiselta. Hellää läheisyyttä ei enää ole. Sitä Matti ikävöi.

– Olisi ihan sairasta, että menisin halaamaan tai suukottelemaan. Arvostan häntä äitinä, mutta vaimona en.

Anteeksi Matti ei ole vaimolleen antanut. On mahdollista, ettei hän siihen koskaan pysty. Matti ei koe, että hänen edes pitäisi antaa anteeksi.

Rakastaako hän vaimoaan yhä? Sitä Matti ei osaa sanoa. Hän pohtii ääneen, mikä olisi rakkauden lievempi muoto. Oikeaa sanaa ei löydy, mutta jotain sellaista hän tuntee.

Matti ei ymmärrä, kuinka vaimo on voinut sanoa rakastavansa häntä ja mennä salaa sänkyyn toisen miehen kanssa. Häntä pöyristyttää ajatus siitä, että kuinka vaimo on voinut esittää olevansa täysillä mukana heidän yhteisissä onnen hetkissään.

– Vaimo on tiennyt, että se on teatteria. Se mua loukkaa. Mua on pidetty ihan pellenä.

Pettäminen tuli ilmi reilut 10 vuotta sitten. Vuodet ovat tehneet tehtävänsä. Aika on parantanut haavoja, jotka kipuilevat enää harvoin.

Matilla menee nykyään ihan hyvin. Itsetunto on palannut, eikä hän koe olevansa mitätön. Hän uskoo, että elämänilokin palaa jossain vaiheessa. Itsetuhoisista ajatuksista hän ei ole kärsinyt vuosiin.

Yksittäiset tilanteet nostavat kuitenkin menneen mieleen. Mies, jonka kanssa vaimo petti, asuu yhä samalla paikkakunnalla. Matti ei ole jutellut miehelle kertaakaan kaiken tultua ilmi, mutta toisinaan törmää häneen esimerkiksi kaupassa.

– Hän saattaa jopa naureskella ja tuijottaa estottomasti. Se saa vereni kiehumaan.

Matti ei koe, että voisi ikinä selvittää asiaa miehen kanssa.

– Miten sitä edes lähtisi käsittelemään? Että hei, kävit panemassa mun raskaana olevaa vaimoa. Ei mulla ole siihen mitään halua.

On eräs asia, joka Mattia erityisesti kaihertaa. Hän ei ole täysin varma, onko perheen vanhempi tytär oikeasti hänen tyttärensä.

Matin mukaan tytär kyllä näyttää häneltä ja vaimo on vannottanut, että tytär on Matin. Matti on useasti miettinyt, että tekisi DNA-testin. Voi olla, että hän tekee sellaisen vielä joskus.

Toisaalta Matti ei kykene tai ainakaan suostu uskomaan, että vaimo valehtelisi tällaisessa asiassa.

– Jos valehtelee, niin sittenhän hän on ihan psykopaatti.

Matti palaa muistoissaan hääjuhliinsa. Yksi vieraista oli mies, jonka kanssa vaimo oli häntä pettänyt. Ennen häitä miehellä ja vaimolla ei vaimon kertoman mukaan ollut ollut seksiä. ”Ainoastaan” suukottelua.

Seremonian jälkeen mies oli tullut onnittelemaan Mattia.

– Sen jälkeen hän nauroi, että no nythän teillä on hyvä syy erota. Että eihän sitä voi erota ennen kuin on aviossa. Olin, että mitä helvettiä, Matti kertoo.

– Sanoin siellä monelle, että on tuo kyllä erikoinen jätkä.

Matti tuumii, että mies saattoi olla hänelle kateellinen. Mies kun näki, että häntä merkittävästi nuorempi Matti rakentaa elämää ja on onnellinen.

Lapset eivät tiedä, että äiti on pettänyt isää. Matti saattaa kertoa sen heille sitten, kun murrosikä on ohi. Ei siksi, että haluaisi syyllistää vaimoaan, vaan jotta lapset ymmärtäisivät, miksi isä on joskus ollut omissa maailmoissaan.

Matti on tyytyväinen siihen, että pystyi käsittelemään tilanteen jo varhaisessa vaiheessa järjen kautta. Kyllä hän on toisinaan katkera, mutta onpahan pystynyt olemaan mukana lasten elämien jokaisessa vaiheessa. Niin ei ehkä olisi ollut, jos hän olisi muuttanut pois.

Hänen vinkkinsä vastaavaan tilanteeseen joutuville sukupuolesta riippumatta on se, että kannattaa istua alas ennen kuin tekee minkäänlaista päätöstä tulevaisuuden suhteen.

– Raivohulluna ei voi ajatella järkevästi. Puntaroi, mitä voit menettää ja mitä saada.

Tällaiseen tilanteeseen joutumista kun ei usein voi ennakoida – ja vaikka voisi, se iskee kuin nyrkki.

– Se on kuin hirvikolari. Niistä lukee lehdistä, mutta ei usko, että tulisi omalle kohdalle.

Matin nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.