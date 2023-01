Nämä asiat kaduttavat eron jälkeen – ”Jäin ilman kavereita”

Muun muassa lasten kokema kärsimys, pikainen hyppääminen uusiin suhteisiin, raivokas riitely ja taloudelliset huolet kaduttivat eronneita lukijoita.

Monelle ero on helpotus ja elämänmuutos, jonka on ollut tarkoituskin tapahtua juuri silloin, kun sen aika on.

Joskus ero voi alkaa myös kaduttaa jälkikäteen: Herää esimerkiksi ajatuksia siitä, mitä on mennyt tekemään tai mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Oma lapsellinen käytös eron tuomissa tunnekuohuissa voi myös hävettää.

Seksuaaliterapeutti ja eroasiantuntija Marika Rosenborg kertoi aiemmin Me Naisille, että eron jälkeen voi tulla epävarma olo siitä, oliko päätös oikea. Entisestä voi olla vaikea päästää irti esimerkiksi silloin, jos suhteessa oli paljon hyvää. Eron jälkeen ihminen saattaa myös kasvaa henkisesti.

Kysyimme aiemmin syksyllä Ilta-Sanomien erokyselyssä lukijoiltamme, mitkä asiat heitä ovat kaduttaneet eron jälkeen.

Valtaosalla vastaajista päällimmäinen tunne oli katumuksen sijaan silkka helpotus. Suuri määrä vastaajia kertoi katuvansa ainoastaan sitä, ettei lähtenyt huonosta tai satuttavasta suhteesta aiemmin, vaan jäi siihen jumiin.

” Ei kaduta mikään, sillä liitossa on aina kaksi osapuolta. Vielä kuusikymppisenäkin toiselle voi tulla erilaisia tulevaisuuden suunnitelmia kuin itsellä on. Nainen, 69

Marika Rosenborg ei näe mieltä jatkaa parisuhteessa, joka tuottaa tuskaa, ja jota ei yrityksistä huolimatta saa toimimaan.

– Joskus pitää vain hyväksyä, että se mikä ei toimi, ei toimi. En myöskään ajattele, että parisuhde on onnellisen elämän edellytys. Toimiva ja rakkaudellinen suhde on suuri ilo, mutta elämästä voi nauttia ilman sitäkin. Ei parisuhdetta pidä sietää hinnalla millä hyvänsä, Rosenborg sanoi aiemmassa jutussamme.

” Jäin ilman kavereita. Nainen, 28

Toisinaan ero on suurta viisautta.

– Jos on toivottomuutta ja kokee, että on yrittänyt kaiken – katsonut myös terapiakortin, Rosenborg täsmensi.

” Se kaduttaa, etten saanut suutani auki aiemmin siitä, että olin uupunut: Etten keskustellut reilusti ja avoimesti näistä asioista mieheni kanssa. Suoriuduin vain. Nainen, 31

” Ehkä se, että pidin kaiken sen ahdistuksen niin kauan muilta piilossa. Sinnittelin ja peittelin aviopuolison juomista. Nainen, 55

Lasten puolesta harmittaa

Osa vastaajista ei kadu eroa sinänsä, mutta lasten reaktion näkeminen tuotti heille ahdistusta ja katumusta – Etenkin jos ero on ollut rankka, eivätkä omat tunteet ole pysyneet riitatilanteissa kurissa.

” Lasten kokema kärsimys ja suru kaduttaa. Omani myös, koska puolisossa oli paljon hyvää. Nainen, 60

” Yritin käyttäytyä kuin aikuinen lasten edessä, mutta valitettavasti lapset joutuivat joskus kuulemaan, kun arvostelin heidän isäänsä. Nainen, 50

” Minulla on lapsi, joten kahden eron tuomat katumiset liittyvät jotenkin aina häneen. Hän on kuitenkin ollut viaton eroihin. Mies, 43

” Ainut asia, jota olen katunut, tai oikeammin surrut, on se, ettemme pystyneet tarjoamaan lapsille ydinperhettä. Itse eroa en ole katunut. Nainen, 48

” Ei muu kuin se, ettemme kyenneet hoitamaan asiallisesti lasten asioita. Nainen, 51

” Se, että yhteiset hyvät hetket jäivät. Myös lapsen reagointi kyseiseen tilanteeseen harmistutti. Mies, 36

Satuttava riitely kaduttaa

Kiivaaksi käynyt, sanaharkka on jäänyt kaduttamaan joitakin vastaajista.

Suuttumus, pettymys ja viha ovat hyväksyttyjä tunteita siinä missä muutkin tunteet, ja riitelykin on tärkeä taito, kunhan sen tekee satuttamatta toista.

Suhdeterapeutti ja sovittelija Mippi Vuorikoski kertoi aiemmin Me Naisille, että jo se, että huomaa itsessään myrkyllisiä piirteitä ja ikäviä tapoja riitelytilanteessa, on hyvä alku.

– Seuraavaksi voi kysyä itseltään, mitä näille lähtee tekemään, Vuorikoski sanoi ja ehdotti yhdeksi ratkaisuksi esimerkiksi terapiaa.

” Varmaan turhat ja tarpeettomat syyttelyt. Olisi asiat voinut molemmin puolin hoitaa koko liiton aikana paremmin. Mies, 40

” Se, että en osannut ennen eroa hakea apua ristiriitoihin, ja tapeltiin ihan tyhmistä asioista. Muuten ero olisi voitu välttää. Nainen, 39

” Eron jälkeen on kaduttanut ainoastaan se, että lähdin mukaan miehen haukkumiseen ja annoin samalla mitalla ja enemmänkin takaisin. Nainen, 45

Liian hätiköidyt päätökset jäävät kalvamaan mieltä

Toiset ovat luonnostaankin nopeampia tekemään päätöksiä ja taipuvaisempia toimimaan enemmän hetkellisen tunteen kuin järkipohdinnan siivittämänä.

Muutamissa vastauksissa tämäkin piirre itsessä oli alkanut kaduttaa. Erityisesti näitä vastaajia kadutti se, miten he olivat ummistaneet silmänsä suhteen hyviltä puolilta, ja tehneet eropäätöksen turhan nopeasti tai kevein perustein.

” Kaduttaa, että erosimme liian harkitsematta ja aivan liian heppoisin perustein. Rikoimme lasten kodin ja perheen, ja se vaivaa minua lopun elämääni. Lasten isä meni nopeasti uuteen suhteeseen ja naimisiin. Kaduttaa myös itseni syyllistäminen erosta. Nainen, 62

” Se kaduttaa, ettei yritetty enempää. Olisi pitänyt mennä pariterapiaan ja antaa toisillemme aikaa harkita pidempään. Nainen, 64

” Aviomies oli kuitenkin hyvä, ja jos vertaa nyt sinkkuna vastaan tulleisiin miehiin, niin kyllä ex-mieheni oli huipputyyppi. Kadun eroa. Nainen, 59

” Ehkä se, että en jaksanut odottaa pidempään, josko asiat lutviutuisivat. Itse olen nopea reaktioissa, mutta joskus voisi olla hyvä antaa enemmän aikaa toiselle pohtia asioita. Nopeus ei aina ole ole valttia. Nainen, 60

Liian aikaiset suhdeviritelmät eron jälkeen aiheuttivat osalle vastaajista myös katumusta.

” Kaduttaa liian nopeasti deittisivustoille liittyminen. Olisi pitänyt antaa itselleen aikaa ja rauhaa olla ensin itsekseen. Se on ehkä asia, jota kaipaan edelleen. Nainen, 41

” Pakonomainen tarve etsiä uutta kumppania, olisiko ollut jonkinlaista haluttavuuden ja kelpaavuuden testaamista? Tällä kokemuksella olisin keskittynyt ensimmäiset vuodet lapsiin ja nauttinut elämästä heidän kanssaan. Nainen, 59

Aina nopeasti uusiin suhteisiin eteneminen ei tarkoita, etteikö niistä voisi rakentua mitään kestävää ja onnellista.

Terapeutti ja tietokirjailija Minna Oulasmaa arveli aiemmassa haastattelussa, että uudella eron jälkeisellä suhteella on paremmat mahdollisuudet onnistua, jos sen osapuolet voivat yksilöinä suhteellisen hyvin jo ennen suhdetta.

– Jos henkilö on työstänyt eroaan jo riittävän kauan ennen kuin varsinainen ero tulee voimaan, ei silloin välttämättä tarvitse yksinololle aikaa. Esimerkiksi jos romanttinen suhde on muuttunut ystävyydeksi, hän sanoi.

Rahaan ja omaisuuteen liittyvät asiat jäävät kaduttamaan

” Kaduttaa, etten uskaltanut suhteessa vaatia, että kummankin rahat ovat pääsääntöisesti omia ja että arjen menoille olisi vain yhteinen tili. Avioehto olisi pitänyt tehdä. Maksoin puolisoni velat, vaikka niin ei olisi pitänyt tehdä. Mies, 59

” Ei mikään muu kaduttanut, kuin rahan menetys ja ystävät. Luovuin talosta, autosta ynnä muusta pilkkahintaan. En saanut lähellekään omiani takaisin. Myös yhteiset ystävät katosivat elämästäni, kun he valitsivat "puolensa". En saanut tukea tai apua mistään, päinvastoin. Nainen, 53