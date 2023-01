Syitä erolle on yhtä monta kuin erojakin. Silti usein melko samankaltaiset tarinat sysäävät eropaperit vireille.

Taustalla voi olla esimerkiksi pettämistä, rakkauden hiipumista, lähisuhdeväkivaltaa tai erilleen kasvamista: nämä ovat teemoja, jotka ilmenevät Ilta-Sanomien erokyselyn vastauksista.

Avioituvuus on puolestaan ollut laskussa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008.

Suomessa avioerojen määrä on pysynyt melko samana jo parikymmentä vuotta pieniä vuotuisia heilahteluja lukuun ottamatta.

Kyselyyn vastasi noin 200 henkilöä: Sen kokoinen joukko on vain pienen pieni murunen erotilastoissa, mutta vastaukset nostavat esiin samantyylisiä tarinoita erojen takaa. 157 vastasi kysymykseen, jossa pyydettiin kertomaan erokokemuksesta yleisesti. Tällaisia vastauksia nousi esille.

Yksi yleinen ja ymmärrettävä syy erolle on vastausten perusteella se, että suhteen jompikumpi osapuoli ihastuu tai rakastuu johonkuhun toiseen. Usein taustalla on samaan aikaan pitkä parisuhde ja liitto, jossa tunteet ovat latistuneet korkeintaan kaveritasolle.

Kun tunteita toista kohtaan ei enää juuri ole, suhteesta lähteminen käy kivuttomammin.

Jotkut eivät vastaavassa tilanteessa olleet osanneet hoitaa eroa pois alta tai korjata suhteen epäkohtia hyvissä ajoin, vaan päätyivät sen sijaan pettämään kumppania.

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow huomautti aiemmin Ilta-Sanomille, että uskottomuus ei tapahdu koskaan vahingossa, vaan taustalla on usein perustavanlaatuisia ongelmia joko suhteessa tai henkilökohtaisessa elämässä.

Toiselle voi tuntua mahdottomalta sanoittaa omia tuntemuksia, tarpeita ja toiveita, jos parin yhteys on heikko. Myös huono itsetunto voi ajaa monet pettämään kumppania.

– Jo houkutus paljastaa, että jotain on pielessä, Stolbow sanoi jutussa.

Suhde tulee tiensä päähän usein siinä vaiheessa, kun parin elämänarvot risteävät eri suuntiin.

Taustalla voi usein olla nuori ikä silloin, kun alttarille on asteltu. Arvomaailma ja maailmankuva on silloin vasta muodostumassa, kuten erään vastaajan kohdalla aikoinaan kävi.

Puolison väkivaltainen käytös on ollut myös painava syy monen vastaajan eropäätökselle.

Kumppaniin kohdistuva lähisuhdeväkivalta mielletään usein fyysiseksi väkivallaksi – ja sitä se usein voikin olla. Yhtä lailla satuttavaa vallankäyttöä ovat myös esimerkiksi henkinen-, sosiaalinen- ja taloudellinen väkivalta – puhumattakaan seksuaalisesta väkivallasta.

Olennaista väkivallassa on tavalla tai toisella pakonomainen pyrkimys kontrolloida toista osapuolta.

Lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021-tutkimus osoittaa, että naisista joka kolmas ja miehistä joka kuudes on joskus elämänsä aikana kohdannut fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua parisuhteessaan.

Yksitoista prosenttia naisista ja kaksi prosenttia miehistä kertoi puolestaan joutuneensa suhteessaan seksuaalisen väkivallan uhriksi.

Henkistä väkivaltaa parisuhteissaan elämänsä aikana oli kokenut 49 prosenttia naisista ja 41 prosenttia miehistä.

Takana on pitkä suhde, jonka viimeisinä vuosina menimme naimisiin. Ei olisi pitänyt, koska mies ei oikeasti arvostanut minua. Vielä hääpäivän aamuna mietin, että kannattaako. Suhteessa oli paljon ongelmia, kuten henkistä väkivaltaa, eristämistä kavereista, itsemurhalla uhkailua ja seksin vaatimista. En tajunnut, että suhde on sairas, ennen kuin ystäväni löysi mahtavan puolison ja kuulin millainen suhde heillä on. Nainen, 38