”Kaikki ajattelivat, että tämä on ihan hullua”

Ely ja Bryan Vanloo ovat suomalais-belgialainen pariskunta, joka tutustui toisiinsa verkkopelissä. Vain 1,5 kuukauden viestittelyn jälkeen Bryan jätti elämänsä Belgiassa ja muutti Suomeen naisen luo, jota ei ollut koskaan aiemmin tavannut.

Minä rakastan sinua, suomalainen Ely kirjoitti 4,5 vuotta sitten belgialaiselle Bryanille viestintäsovellus Discordissa.

Bryan vastasi, että hänestä tuntuu samalta. Hän oli ollut vähällä sanoa nuo sanat Elylle aiemmin, mutta tuumasi, että se voisi kuulostaa kummalliselta.

He eivät olleet koskaan tavanneet toisiaan. He eivät edes tienneet, miltä toinen oikeasti näyttää.

– Se oli erikoista ja jännittävää, Ely sanoo.

Miau, joku Ely ja Bryan Vanloon Vantaan-kodin neljästä kissasta naukaisee. Tuorein perheenjäsen, alle kahden viikon ikäinen Julia-vauva, nukkuu kuin tukki äitinsä sylissä.

Bryanin ja Elyn tytät Julia syntyi joulukuussa 2022.

Tulevaisuudessa Ely, 34, ja Bryan, 30, aikovat tulevaisuudessa esitellä lapselleen paikan, jossa hänen isänsä ja äitinsä tapasivat.

Pari tapasi toisensa päätyessään samaan kiltaan eli peliporukkaan World of Warcraft -videopelissä ja haistatti pitkät niille, joiden mielestä pelimaailmasta ei voisi löytyä rakkautta.

World of Warcraft, eli tuttavallisemmin WoW, luokitellaan massiiviseksi monen pelaajan verkkoroolipeliksi. Pelissä ei ole yksittäistä päämäärää, vaan siinä kehitetään omaa hahmoa, suoritetaan erilaisia tehtäviä ja käydään taisteluita. Osan tehtävistä voi tehdä yksin, mutta usein yhteistyönä.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi killassa, joka on usean pelaajaan muodostama yhteisö.

Sellaisessa Ely ja Bryan tapasivat. Noin 25 pelaajan kilta oli keskittynyt raidaukseen eli taistelemaan tekoälyn ohjaamia monstereita ja olentoja vastaan. Killassa työskenteleminen vaatii lujaa tiimityötä ja oman hahmonsa roolin oivallista hallintaa.

Todennäköisyys päätyä sattumalta samaan kiltaan on kovin pieni. Eri lähteiden mukaan WoWia pelaa päivittäin noin miljoona eri pelaajaa. Pelissä pitää valita kuuluvansa joko Liittoumaan tai Laumaan, eivätkä eri puolilla olleet voineet pelata yhdessä ennen vuonna 2022 tullutta muutosta.

Ely ja Bryan olivat valinneet Lauman. Bryanin hahmo oli örkki, Elyn peikko. Hahmot eivät kuvasta heitä kuulemma lainkaan, ovat vain hahmoja, joilla on kiva pelata.

Bryanin hahmo WoWissa oli örkki...

...ja Elyn peikko.

Kilta, johon Ely ja Bryan liittyivät, oli sattumanvarainen. Kummallakaan ei ollut pelikaveria, joka olisi kutsunut heidät sinne.

Sen sijaan kohtalo saattoi heidät yhteen.

Tuolloin, vuonna 2018, Bryan oli masentunut. Pelin tiimellyksessä hän tunsi olonsa huonovointiseksi.

Killan jäsenet kommunikoivat pelin aikana yleensä Discordin välityksellä. Bryan kirjoitti ryhmächattiin olevansa huonovointinen ja että hänen on mentävä oksentamaan.

Ely oli ainoa, joka reagoi Bryanin viestiin. Hän kysyi, onko Bryan kunnossa.

Se merkitsi Belgian pääkaupunki Brysselin kupeessa asuneelle Bryanille paljon. Hän oli masentunut ja ahdistunut. Työttömyys painoi. Elämällä ei ollut varsinaista suuntaa.

Mutta nyt joku välitti hänestä. Ehkä tähän ihmiseen voisi tutustua?

Pari jatkoi juttelua suljetussa chatissa parin päivän ajan. Jo tuolloin ilma väreili. Kiinnostuksen kohteet ja arvomaailma kohtasivat. Kaksikkoa yhdisti rakkaus videopeleihin, leffoihin sekä tv-sarjoihin ja kyky ottaa toinen huomioon.

On kliseistä sanoa, että tuntui kuin he olisivat tunteneet vuosia, mutta niin se oli.

– Oltiin heti hyvä mätsi, Bryan sanoo.

Bryan pitelee Julia-vauvaa sylissään, kun Ely näyttää toimittajalle, miten Wowia pelataan. Pian peli ilmaisee Elyn mukaansa, eikä ihme: tyttären syntymän jälkeen äiti ei ole ehtinyt käynnistää sitä vielä kertaakaan. Intoa näyttäisi olevan.

Julia on pitänyt perheen kiireisenä, eikä videopeleille ole ollut aikaa ennen kuin kuvaaja pyysi Elyä pelaamaan.

Bryan hymyilee vieressä. Kaikki hänen elämässään on nyt hyvin. Ahdistus on kaikonnut. Hän myöntää, että Ely on auttanut hänet pois kuorestaan. Ely ja rakkaus Elyyn.

Pariskunnan tutustuminen jatkui chattailemalla vielä muutaman päivän ajan. Sitten kaksikko päätti ryhtyä puhumaan Discordin kautta äänipuheluita.

Puhelut kestivät tuntikausia. Keskustelu oli helppoa, luontevaa. Se oli etenkin Bryanille harvinaista. Hän on autistinen, eikä jutustelu tuntemattomien kanssa ollut hänelle tuohon aikaan kovin kivutonta.

Hän oli ihastunut, ja niin oli Elykin. Kumpikin oli kuitenkin liian ujo sanomaan sitä ääneen. Mutta pian alkoi tuntua siltä, että se on pakko sanoa.

Kaksi viikkoa ensimmäisten viestien jälkeen Ely sanoi Bryanille ne kauniit kolme sanaa: minä rakastan sinua. Elyn suureksi iloksi Bryan koki samoin.

Ely muistaa sen hullunkurisen tunteen, kun on rakastunut toiseen, vaikka ei ole edes nähnyt, miltä toinen näyttää – he tiesivät toisistaan vain etunimen, eikä kummallakaan ollut julkista someprofiilia.

Samalla Elyä jännitti. Mitä jos hän ei pidä Bryanin ulkonäöstä? Bryan stressasi samasta asiasta – ei siis siitä, pitääkö hän Elyn ulkonäöstä, vaan siitä, kelpaako hän Elylle.

Jännityksestä huolimatta Bryan oli onnellisempi kuin aikoihin. Hän sanoi Elylle, että tämän pitäisi nähdä, kuinka leveästi hän hymyilee juuri nyt.

Ely halusi nähdä. Hän lähetti Bryanille ensin kuvan itsestään. Kuvan, jossa hän hymyili. Bryan oli myyty. Pleasently surprised, kuten hän englanniksi asian muotoilee. Iloisesti yllättynyt.

Bryan lähetti oman kuvansa Elylle.

– Ihastuin heti myös hänen ulkonäköönsä, Ely sanoo ja hymyilee vienosti.

Rakkaus on ihanaa, mutta jos rakkauden kohde asuu toisessa maassa, lähes 1 700 kilometrin päässä, se myös voi olla piinaavaa. Toisen kanssa haluaisi olla niin paljon, mutta ei voi.

Pari vaihtoi äänipuhelut videopuheluihin. Ely ei viihtynyt silloisessa työpaikassaan, joten hän sanoi itsensä irti ja keskittyi vain Bryaniin. Myös Bryan oli työtön, joten heillä oli aikaa tutustua ääriään myöten.

Pariskunta jutteli, pelasi tai katsoi sarjoja yhdessä aamuherätyksestä nukkumaanmenoon. Noiden keskustelujen aikana he tekivät elämänsä suurimman päätöksen.

Päätöksen, joka sai lähimmäiset varpailleen ja huolestuneiksi.

Bryan tulisi Elyn luo Suomeen. Ei vain käymään, vaan muuttaisi hänen kanssaan asumaan.

Elyn ja Bryanin talouteen kuuluu lapsen lisäksi neljä kissaa. Kuvassa turkkinainen angora Nandor.

Kuukausi ensimmäisen viestinvaihdon jälkeen Bryan oli ostanut menolipun Suomeen. Matka koittaisi kahden viikon kuluttua.

– Kaikki ajattelivat, että tämä on ihan hullua, Ely sanoo ja purskahtaa nauruun.

– Enkä voi kyllä väittää vastaan.

Huijaus. Mitä jos tämä kaikki on vain huijausta? Ehkä joku vain esiintyy Bryanina ja tekee kiusaa, Ely mietti. Olihan tämä aivan liian hyvää ollakseen totta.

Mutta ei, siinä Bryan oli, käveli juuri matkalaukkunsa kanssa Helsinki–Vantaan lentokentän saapuneet-aulasta ulos ja pälyili ympärilleen.

Ely juoksi Bryania kohti ja halasi lujasti. Unelmien mies oli kuin olikin oikeasti olemassa.

Mutta oliko jokin vinossa? Miksi Bryan ei reagoinut juuri mitenkään?

Ely toki tiesi, että Bryan on autisti, jolla on vaikeuksia näyttää ja säädellä tunteitaan. Automatkalla yhteiseen kotiin Riihimäelle Bryan ei pahemmin puhunut. Päätä kuulemma särki.

Elyä hermostutti, mutta hän tiesi, että se oli turhaa. Alkujännityksestä päästään kyllä yli. Sitä paitsi yhteiset tulevaisuuden kuviot olivat selkeät.

Pari oli puhunut kaikki parisuhteen ja yhdessä asumisen koukerot läpi ennakkoon: jossain vaiheessa kannattanee mennä naimisiin, jotta byrokratian rattaissa kikkailu olisi mahdollisimman helppoa – ja kenties tärkeimpänä, jossain vaiheessa yritettäisiin yhteistä lasta.

Isoja päätöksiä peilaten siihen, että ei ole tavannut toista kasvotusten.

– Ei tällaista voi kenellekään suositella, molemmat sanovat.

Mutta kun on varma, niin on varma.

– Kyllähän tämä kuulostaa ja on aika uskomatonta, Bryan sanoo.

– En olisi uskonut, että näin voi käydä tai että voisin tehdä näin. Enkä voisikaan tehdä näin kenenkään muun kanssa, Ely jatkaa.

Ei ole mitenkään tavatonta, että tapaa elämänsä rakkauden videopelissä. Näin kertoo pelitutkija ja Tampereen yliopiston viestintätieteiden yliopistonlehtori Jaakko Stenros.

Stenros ei osaa sanoa, onko aiheesta tutkimuksia – mutta sen hän tietää, että videopelien ja nettiyhteisöjen kautta on muodostettu suhteita jo 1990-luvulla. Tuolloin Suomessa järjestettiin ensimmäisiä blogimiittejä, joissa blogien kirjoittajat kohtasivat.

– Ylipäätään ajatuksesta, että verkkomaailma ja fyysinen maailma olisivat eri sfäärejä, on luovuttu yli kymmenen vuotta sitten, Stenros sanoo.

Ihan aina verkossa tapaamista ei voi kuitenkaan täysin rinnastaa siihen, kun tapaisi toisen vaikkapa padelhallilla. Esimerkiksi Elyn ja Bryanin tapauksessa he vaihtoivat kuvia vasta sen jälkeen, kun rakastivat toisiaan.

46 neliön kaksio uhkaa jäädä perheelle liian pieneksi.

Stenros kertoo, että mikäli tutustumisessa ei keskitytä ulkonäköön, muut ominaisuudet voivat päästä paremmin esiin.

– Kirjallinen lahjakkuus voi tällöin rinnastua siihen, että olisi kaunis tai komea.

Sitä Bryan ja Ely toisilleen olivat.

Ely ei ollut ensimmäinen nainen, johon Bryan muodosti seurustelusuhteen WoWin kautta. Bryan sanoo tietävänsä noin seitsemän pariskuntaa, jotka ovat tavanneet kyseisessä pelissä.

Bryan ei kuitenkaan tunne muita sellaisia pariskuntia, jotka ovat kotoisin eri maista. Saati sellaisia, joiden toinen osapuoli olisi muuttanut vajaan kahden tuhannen kilometrin matkan toisen luo – vieläpä niin, ettei olisi tavannut toista osapuolta kertaakaan kasvotusten.

Ely ja Bryan menivät naimisiin vuonna 2019. Julia syntyi joulukuussa 2022. Ely kertoo, kuinka hänen ja Bryanin suhde syveni raskauden aikana entisestään. Olo oli usein sama kuin silloin, kun pari jutteli Discordissa ensimmäisiä kertoja. Kumppanihan on aivan ihastuttava!

Julia veti sikeitä koko parituntisen haastattelun ajan.

Bryan haaveilee siitä, että saa vielä joskus pelata WoWia yhdessä vaimonsa ja lapsensa kanssa. Siitä tulee kuulemma hienoa.

Tällä hetkellä pariskunta työskentelee samassa mainos­toimistossa. Ely tekee digitaalista markkinointia, Bryan oppisopi­muksella animaatioita ja 3D-mallinnoksia.

Pari on työskennellyt pitkälti etänä pandemian alusta alkaen. Myös vapaa-ajan he viettävät yleensä tiiviisti yhdessä. Ennen Julian syntymää arkeen sisältöä toivat pariskunnan neljä kissaa, videopelit, lautapelit ja kuntosalilla käyminen.

Pari pelaa edelleen toisinaan myös WoWia, vaikka se ei varsinaisesti lukeudu kummankaan suosikkipeliksi.

– Mutta se on sellainen peli, johon kuitenkin aina palaa, Ely sanoo.

Ja peli, jota voi aina muistella lämmöllä.

World of Warcraft oli suosituimmillaan vuonna 2010, jolloin sillä oli 12 miljoonaa tilaajaa.

Kuluva talvi saattaa olla viimeinen, jonka pari viettää Suomessa. Lumi, räntä ja kylmyys ei puhuttele, joten tulevana kesänä parin on tarkoitus muuttaa Belgiaan. Ilmaston lisäksi Belgiassa on Bryanin mukaan Suomea alhaisempi asuntojen vuokrahintojen taso – jos Brysselin jättää pois laskuista.

Muutto tulee sikäli olemaan helppo, että parin ei tarvitse etsiä Belgiasta töitä. Työnantajan kanssa on sovittu, että nykyistä työtä voi jatkaa etänä Belgiasta käsin.

Ely kertoo, että muutto ei sinänsä edes jännitä. Miksi jännittäisi, kun elämänsä mies matkustaa mukana?

– Bryan on uskomattomin ihminen, jonka olen tavannut. Hän on tehnyt minusta paremman ihmisen, Ely sanoo Julia sylissään.

Bryanin huulille nousee vilpitön hymy. Hän vastaa tuntevansa samoin.

Kaikki tämä on mahdollista vain siksi, että kumpikin sattui pelaamaan Wowia, sattui valitsemaan sen kahdesta ryhmittymästä Lauman, sattui samaan kiltaan – ja kun Bryan oli huonovointinen, Ely sattui olemaan ainoa, joka kysyi, onko kaikki hyvin.

– Tämä on hulluinta, mitä kummallekaan meistä on koskaan tapahtunut. Mutta päivääkään en kadu, Ely sanoo.