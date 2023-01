”Tätä on saatu monille selitellä”

Kun Petra ja Markku 1990-luvun lopulla tutustuivat, heidän puolisonsa olivat keskenään sisarukset. Kun molemmat olivat eronneet tahoillaan, Markku ilmestyi Petran ovelle. Nyt pari on naimisissa, eikä varsinaisesti odota onnitteluja exiltään.

Hotellin tiskillä Markku kuiskutteli Petran korvaan. Markun mielestä Petralla kun oli ihan väärä sukunimi.

Petra oli samaa mieltä, sillä sukunimi oli ex-mieheltä. Hän oli ajatellut muuttaa sen takaisin tyttönimekseen, kunhan nuorempi tytär täyttää 18.

– Mutta se on silloinkin väärä, Markku jatkoi kuiskuttelemistaan.

Petra oli hetken hämillään. Sitten hän havahtui: tämähän oli kosinta! Petra vastasi kyllä, olihan kysyjä hänen elämänsä mies.

Ja niin Petra lupasi mennä naimisiin entisen lankonsa kanssa. Markku on Petran ex-miehen siskon ex-mies.

Fakta Liiton kautta muodostuvat sukulaisuussanat Käly – puolison sisar, puolison sisaren vaimo tai oman sisaren vaimo Lanko – puolison veli, puolison sisaren mies tai oman sisaren mies Vävy – lapsen mies Miniä – lapsen vaimo Appi – puolison isä Anoppi – puolison äiti Sanat ovat alun perin tarkoittaneet naimisiinmenon kautta saatuja sukulaisuussuhteita. Puhekielessä niitä käytetään käytetään myös parisuhteen kautta muodostuneista sukulaisuussuhteista.

Markku, 44, ja Petra, 40, ovat olleet yhdessä kolmen ja puolen vuoden ajan. Siitä vuoden he ovat olleet naimisissa.

Pari tuntee toisensa jo 1990-luvun loppupuolelta. Tuolloin Petra oli naimisissa ex-miehensä kanssa, jonka siskon kanssa Markku seurusteli. Sisaruksilla oli tapana viettää aikaa yhdessä, jolloin Markku ja Petra olivat usein mukana.

– Mutta silloin olimme vain sukulaisia. Ei siinä ollut ajatuksia mistään muusta, Petra sanoo pariskunnan yhteisessä kodissa Etelä-Suomessa.

Ei kuulemma edes pientä silmäpeliä. Toimeen he kyllä tulivat, mutta siinä kaikki. Miksipä sitä olisi mitään kummempaa edes miettinyt, kun kumpikin oli tahollaan suhteessa?

” Silloin olimme vain sukulaisia. Ei siinä ollut ajatuksia mistään muusta.

Toukokuu, 2019. Iso osa Suomen kansasta on täysin tohkeissaan Suomen napattua miesten jääkiekon historiansa kolmannen maailmanmestaruuden. Löikö Mörkö sisään raikaa joka taajamassa.

Myös Petra ja Markku ovat tohkeissaan. Viikonloppu, jolloin Leijonat voitti ensin välieränsä ja seuraavaksi finaalin, oli ensimmäinen viikonloppu, jonka kaksikko vietti yhdessä.

Petra oli eronnut exästään jo 10 vuotta aiemmin. Markun erosta oli takana vain puoli vuotta. Suhde oli kestänyt oli 20 vuotta. Se on pitkä aika kasvaa erilleen.

Petra ja Markku olivat pitäneet Petran eron jälkeen säännöllisen epäsäännöllisesti yhteyttä, sillä Markku on tekijämies. Kun Petran autossa on vikaa, Markku on aina ollut ensimmäinen, jota pyytää apuun. Vain kaverina, ei minään muuna.

Se ei vielä muuttanut tilannetta, että Markku erosi pitkästä suhteestaan.

Mutta se muutti, kun Markku toukokuisena perjantaiyönä soitti Petralle ja kysyi, että pääsisikö viereen yöksi.

Nukkumaanko?

– Kyllä siinä taisi olla vähän muutakin silloin mielessä, Petra kiusoittelee.

– En kommentoi, Markku vastaa.

Yö vaihtui aamuun ja aamu iltaan. Leijonat voitti välieränsä. Petra ja Markku katsoivat pelin ja tulivat siihen tulokseen, että mitäpä jos Markku jäisi toiseksikin yöksi.

Seuraavana päivänä he todistivat yhdessä Suomen 3–1-voittoa Kanadasta. Maailmanmestaruutta enemmän mielessä pyöri kuitenkin se, voisiko kulunut viikonloppu johtaa johonkin torijuhlaa suurempaan.

Oli helppoa olla ihmisen kautta, jonka oli tuntenut jo pitkään. Ei tarvinnut tutustella, vaan pystyi keskittymään käynnissä olevaan hetkeen.

Vaikka tunteet alkoivat hiljalleen voimistua, kumpikaan ei ollut heti valmis uskomaan – tai myöntämään – että tässähän ollaan suhteessa. Siihen ei vaikuttanut se, että he olivat aiemmin olleet sukulaisia perheen kautta. Se ei ole heitä koskaan häirinnyt tai hidastanut.

– Vaan epäilin pitkään, että tämä on vain tällainen kesähuvitus. Sellaisista oli kokemuksia aiemminkin, Petra sanoo.

Markkua mietitytti se, kun pitkän suhteen päättymisestä oli niin vähän aikaa. Olisiko hän jo valmis uuteen?

Kun tunteet ovat riittävän voimakkaat, niitä ei voi estää. Kaikki loksahti paikoilleen, Petra sanoo. Tuntui niin helpolta, Markku komppaa.

Vain yksi asia nosti pulssia: uudesta kumppanista pitäisi kertoa lapsille.

Sinänsä ei ollut väliä, mitä lapset olivat suhteesta mieltä, mutta kivahan se olisi, jos sitä ei täysin tyrmättäisi.

Etenkin Markkua jännitti.

Petralla on kaksi nyt täysikäistä tytärtä. Markun tyttäristä kaksi on täysikäisiä, yksi nuorempi iltatähti.

Petran ja Markun lapset ovat nyt toistensa sisarpuolet ja samalla serkukset – Petran lasten isä ja Markun lasten äiti kun ovat sisaria keskenään.

– Tätä on saatu monille selitellä, että miten se kuvio menee, Petra nauraa.

” Tätä on saatu monille selitellä, että miten se kuvio menee.

Lapset ottivat uuden äiti- ja isäpuolensa hyvin vastaan. Molempien vanhimmat tyttäret olivat aluksi hieman skeptisiä, mutta nykyään minkäänlaisia ongelmia asian suhteen ei ole.

Pian paljastuksen jälkeen pari muutti yhteen. Ensimmäisestä yökyläilystä oli kulunut vain kaksi kuukautta.

Lasten vuoksi suhdestatuksesta tuli toki kertoa myös entisille puolisoille.

– Mun puolelta ei varsinaisesti hypitty riemusta, kun tuli ilmi, kuka tämä uusi mies on, Petra sanoo.

Exä oli kuulemma epäillyt, oliko Petralla ja Markulla ollut sutinaa jo silloin, kun he olivat entisten puolisoidensa kanssa yhdessä. Petra myöntää, että tällainen ajatus on ymmärrettävä, mutta vakuuttaa vielä kerran, että ei ollut.

Markun exän suhtautuminen oli odotettu.

– Hän oli, että jaa, sillä lailla. Ei tuominnut, mutta ei kovin hyvillään ollut, Markku sanoo.

– Onnitteluja odotellessa, Petra huikkaa.

Muu lähipiiri on ottanut suhteen hienosti vastaan. Markku suorastaan innostuu kertoessaan, kuinka mielissään velipojat ovat olleet hänen kumppanistaan.

– Niille piti näyttää vähän esimerkkiä siitä, kuinka mennään naimisiin, Markku heittää.

Markku ja Petra avioituivat vuosi sitten. Häät maistraatissa pidettiin keskellä viikkoa. Syynä tälle oli halu saada mieluinen ja samalla sellainen päivämäärä, joka jää mieleen. Naimisiin mentiin 22.02.2022.

Sormukset vaihdettiin vuoden 2021 lopulla.

Pienimuotoinen häämatka vietettiin välittömästi sormusten vaihdon jälkeen. Tuore aviopari suuntasi Kotkaan, jossa he vierailevat usein. Vaikka Kotkan luontopolkujen maisemat poikkeavat Pohjois-Suomen vastaavien maisemista, niillä patikoidessaan pari kokee olevansa niin lähellä lapsuutensa maisemia kuin Etelä-Suomessa on mahdollista. Petra on kotoisin Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosista, Markku Lapista.

– Rakkaus luonnossa liikkumiseen on yksi asioista, joka yhdistää meitä eniten, Petra sanoo.

Pari pyrkii joka kesä tekemään reissun Lappiin. Viime kesänä se jäi välistä, kun talouteen liittyi uusi perheenjäsen. Markku ja Petra hakivat Vaalimaan rajalta vuoden ikäisen rescuekoiran, karkeakarvaisen saksanseisojan.

– On muuten siinäkin mielessä hyvä koira, ettei hauku kuin muiden koirien seurassa. Jos tämä näkee metsässä jäniksen, niin se nostaa vain etutassun ylös, Markku sanoo.

Tietyt asiat kumppanissa ovat yllättäneet niin Markun kuin Petran. Petra ei ollut osannut arvata, että tekijämiehessä on niin paljon hellyyttä ja rakkautta, jota hän myös jakaa.

Petra kertoo ilahtuvansa Markun pienistä teoista, kuten silittelystä.

– Ja kun olen kipeänä, niin Markku hoitaa koiran, tekee ruoat ja siivoaa. Sellaista pientä, mutta tärkeää, Petra sanoo.

Markku nostaa esille pariskunnan samanlaisen luoteen ja huumorintajun.

– Ja onhan tuo aika kipakka välillä, mutta hyvällä tavalla, Markku sanoo ja jatkaa:

– Jos olen jättänyt jotain tekemättä, niin sen kuulee sitten. Se ei häiritse, vaan olen tottunut siihen. Välillä pitää saada vähän huutia.

Pariskunta vietti viime joulun rauhallisesti kahdestaan. Edeltävänä jouluna paikalla oli molempien lapsia.

Markku ja Petra sanovat kuin yhdestä suusta, että ovat nyt onnellisempia kuin koskaan. Parikymmentä vuotta sitten kummallakaan ei ollut aavistustakaan siitä, että se todellinen onni oli näin lähellä, perhesukulaisuuden päässä.

Avioparia ei kiinnosta pätkääkään, jos joku kokee, että suhde entisten langon ja kälyn suhde olisi jotenkin väärin.

– On paljon tärkeämpää tehdä niin, mikä tuntuu hyvältä kuin miettiä, mitä jotkut muut ajattelevat. Omaa parisuhdetta ei pitäisi hävetä, Petra sanoo.

– Tiedän, että moni saattaa kamppailla samanlaisten asioiden kanssa, hän jatkaa.

Markku asettuu Petran taakse ja ottaa hänet lämpimään syleilyyn. Petra huokaisee syvään ja hymyilee.

– Olisipa ensimmäinenkin liitto ollut näin helppo.

Markun ja Petran nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.