Seksuaaliterapeutti antaa vinkin, joka on vienyt pareja ”sfääreihin”

Seksi pitkässä suhteessa voi olla myös parempaa kuin koskaan ennen.

Pitkässä parisuhteessa seksi voi arkipäiväistyä tai hiipua kokonaan, mikäli sille ei anneta aikaa eikä asiaan kiinnitetä huomiota.

– Jos seksiä ei koeta tyydyttäväksi, se harvoin motivoi harrastamaan seksiä. Saatamme suhteen alkuvaiheessa keskustella seksistä ja siihen liittyvistä toiveista, mutta suhteen edetessä seksistä puhuminen voi loppua, seksuaaliterapeutti Jonna Räisänen sanoi aiemmassa jutussamme.

Jos seksi on jo päässyt hiipumaan, asialle voi kuitenkin tehdä paljonkin.

Räisänen muistutti, että seksi pitkässä suhteessa voi olla myös parempaa kuin koskaan ennen. Jännitystä ja jopa uutuudenviehätystä voi yhä kokea, vaikka olisi ollut vuosikaudet yhdessä.

Ensimmäiseksi seksuaaliterapeutti neuvoi tutkimaan omaa halua.

– Mistä asioista kiihotun, mitä toivoisin tapahtuvan ennen seksiä, sen aikana ja jälkeen?

Aina halu ei myöskään syty spontaanisti, jolloin sitä voi itse herätellä. Esimerkiksi elokuvat, kirjat, verkkokurssit tai aikuisviihde voivat virittää omaa seksuaalista mieltä.

Jos keskustelu tuntuu vaikealta, aloita se näin

Räisänen sanoi, että seksistä juttelu voi joskus olla edelleen vaikeaa, vaikka suhde olisi kestänyt vuosia. Esimerkiksi kumppanin reaktiot monesti jännittävät, jos aiheesta ei ole totuttu avoimesti puhumaan.

Räisänen neuvoi, että keskustelun saa alkuun vaikka myöntämällä toiselle sen, että aiheesta puhuminen on vaikeaa.

Jos taas kumppani ottaa seksin puheeksi, tärkeää on kuunnella rauhassa eikä heti tyrmätä toista.

– Malta kuunnella loppuun asti, mitä hän haluaa kertoa. Myös terapia on hyvä ja turvallinen paikka keskustella näistä asioista, koska ammattilainen on molempien apuna.

Keskustelutaitoa on sanottu jopa seksitaidoista tärkeimmäksi.

– Sillä on valtavan suuri merkitys. Moni vihjailee toiveistaan ja odottaa toisen olevan ajatustenlukija – mutta usein on paras sanoa suoraan, että tällaisesta tykkäisin tai tätä kiinnostaisi kokeilla, sanoi jutussamme erityistason seksuaaliterapeutti Tiina Böhling-Salonen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Tehtävä, joka voi viedä sfääreihin

Konkreettinen seksuaaliterapeutin antama tehtävä parille voi olla esimerkiksi se, että kumpikin tekee oman listan asioista, joita kaipaisi enemmän tai haluaisi kokeilla. Sen jälkeen listojen teemoista keskustellaan yhdessä joko kotona tai vastaanotolla.

Böhling-Salonen sanoi, että asioiden tarkastelu on helpompaa, kun niitä on etukäteen laitettu ylös. Lisäksi kirjoittaminen voi toimia hyvänä välikappaleena silloin, jos on hieman ujompi kertomaan omista haluistaan.

Suuren suosion asiakkaiden keskuudessa on saavuttanut Böhling-Salosen kehittämä tehtävä, jossa pari kirjoittaa itse kotona oman seksikohtauksen.

Tarkoituksena on yhdessä luoda käsikirjoitus – joka myöhemmin toteutetaan.

– Jotkut parit ovat ensin tehneet yhden käsikirjoituksen – ja sen toteuttaminen veikin heidät sellaisiin sfääreihin, että nyt on jo ties kuinka monennen jatko-osan kirjoittaminen käynnissä, seksuaaliterapeutti kertoi.