Mikael, 27, kokee, että seksibileissä hän voi olla oma itsensä. Emilia, 25, taas on innostunut kinkybileistä. Nyt he kertovat, mitä niissä oikeasti tapahtuu.

Kuuma suihku, parranajo, kaulalle suihkaus hajuvettä. Ylle valkoinen kauluspaita ja jalkaan siistit mustat farkut.

Tällaisella rutiinilla 27-vuotias Mikael valmistautuu seksibileisiin.

Hän kävi sellaisissa ensi kertaa ollessaan vielä seurustelusuhteessa. Kyse ei ollut pettämisestä. Seksin harrastaminen muiden kanssa oli kumppanin kanssa sovitusti sallittu, mutta romanttiset suhteet eivät.

– Menimme bileisiin yhdessä tyttöystäväni kanssa. Kokemus oli meille kummallekin ensimmäinen laatuaan.

Bileet järjestettiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla BDSM-klubilla. Juhlijoita oli noin 80, laajasti eri-ikäisiä, ja juhlinta jatkui pitkälle aamuyöhön.

Kokemus oli niin miellyttävä, että pian he alkoivat käydä bileissä kerran kuussa ja joskus jopa useamminkin. Niissä Mikael ja hänen tyttöystävänsä intoutuivat usein ryhmäseksiin.

Mikaelille henkinen yhteys on ulkonäköä tärkeämpi tekijä seksikumppaneissa. – Vaikka nainen olisi miten hyvännäköinen, mutta välillämme ei ole kemiaa tai aitoa intohimoa, ei seksi tunnu kuin korkeintaan ihan kivalta.

– Kanssamme saattoi olla toinen pari tai sitten yksittäinen mies tai nainen. Myös sellainen asetelma oli yleinen, että harrastimme kummatkin seksiä sopivan välimatkan päässä toisistamme. Sitten katselimme, kun toinen nautiskeli vieraan ihmisen kanssa.

Mikael pohtii, että oli hyvin kiihottavaa nähdä oma kumppani harrastamassa seksiä toisen kanssa. Ylipäätään muiden kanssajuhlijoiden katselu kiehtoo Mikaelia.

– Nähdessäni bileissä hyvännäköisiä ihmisiä harrastamassa kiihkeää ja aistikasta seksiä, on se sellainen näky, että en malta olla katsomatta. Kun on päässyt näkemään aitoa seksiä oikeassa elämässä, tuntuu pornon katselu siihen verrattuna aika laimealta.

Bileissä on yleistä, että avoimesti muiden edessä seksiä harrastavien ympärille kerääntyy katsojia. Jos ei halua tyytyä vain katselijan rooliin, voi kohteliaasti kysyä, saako liittyä mukaan.

Bileiden kautta Mikael ja hänen tyttöystävänsä saivat nopeasti tuttavia, joiden kanssa he tapasivat ”arkisempien juhlien”, eli esimerkiksi kotiorgioiden merkeissä tai vaikka ihan ravintolaillallisen äärellä.

Sittemmin suhde päättyi eroon, ja nykyään Mikael käy bileissä sinkkuna. Hän on kuitenkin ex-tyttöystävänsä kanssa yhä läheisissä väleissä, ja he törmäävät bileissä toisinaan toisiinsa.

– Meillä on bileskenessä aika samat piirit, ja siksi on hyvä, että välimme ovat lämpimät.

Mikael on käynyt seksibileissä nyt kolmen vuoden ajan. Hän arvioi harrastaneensa sinä aikana seksiä vähän alle 100 naisen kanssa.

Mikael tykkää ottaa seksibileisiin mukaan seksileluja, sillä leluilla naisen tyydyttäminen kiihottaa häntä. Välillä seksibileissä järjestetään ”orgasmityöpajoja”, joissa opetellaan käyttämään erilaisia leluja luovilla tavoilla.

– Nautin seksin harrastamisesta suuresti. Seksi on itselleni mieluinen aktiviteetti, ja olen muutenkin aina ollut ihmisenä hyvin seksuaalinen ja seikkailunhaluinen. Olen vapaamielinen, mutta vastuullinen. En koskaan harrasta seksiä ilman suojausta.

Seksibileet on laaja ja moninainen genre. Niitä järjestetään niin klubeilla, mökeillä kuin kotioloissa. Osallistujamäärät vaihtelevat alle kymmenestä useisiin satoihin.

Bileskenessä Mikaelia on yllättänyt eniten se, miten paljon niissä käy myös nuoremman sukupolven edustajia. Juhlijoiden keski-ikä on tyypillisimmin noin 20–65 vuotta.

Mikael kertoo käyneensä seksibileissä, jotka oli suunnattu nimenomaan nuorille aikuisille. Yläikäraja oli 35 vuotta, ja bileissä oli melkein 150 juhlijaa.

Kotiorgioita lukuun ottamatta seksibileisiin on tyypillisesti aina jonkinlainen pääsymaksu. Sillä katetaan esimerkiksi juhlatilan vuokra ja ruokatarjoilu. Bileitä organisoivat erilaiset tahot – niin yksittäiset ihmiset kuin klubit. Helpoiten tietoa bileistä löytää erilaisten seksisivustojen kautta.

Erityisesti mökkiseksibileet ovat Mikaelin mieleen. Niiden tunnelma on sopivan arkinen.

Kaksi kertaa vuodessa järjestetään tapahtuma, jonne saapuu parhaimmillaan jopa yli 1 000 juhlijaa ympäri Suomea. Juhlijat majoittuvat itse varaamissaan vuokramökeissä ja vierailevat toistensa luona. Viikonlopun bileillat huipentuvat jatkoihin yökerhossa, johon kaikki mökkiläiset ovat tervetulleita.

Tapahtumassa ei ainoastaan harrasteta seksiä, vaan tehdään myös monia muita asioita, mitä mökillä nyt tehdään: laitetaan yhdessä ruokaa, käydään lenkillä tai loikoillaan poreammeessa.

Valkoinen kauluspaita on Mikaelin luottovaate bileisiin. Jos kuitenkin bileissä on pukeutumisteema, pyrkii Mikael noudattamaan sitä parhaansa mukaan.

Seksibileitä järjestetään myös merillä. Mikael on käynyt esimerkiksi Helsingistä Tukholmaan seilaavalla ”seksiristeilyllä”. Siellä pidettiin hauskaa vapaamielisissä merkeissä, mutta koska laivalla oli paljon siviileitäkin, myös lapsiperheitä, harjoitettiin eroottisia aktiviteettejä ainoastaan suljettujen hytinovien takana.

– Mukana oli tosin muutama hieman villimpi tyyppi, jotka harjoittivat pienimuotoista käsipeliä Tax Freen puolella, Mikael paljastaa.

Viime keväänä Mikael oli seksibileissä, jotka järjestettiin Keski-Suomessa sijaitsevan hotellin tiloissa. Koko hotelli oli varattu vieraiden käyttöön. Osa heistä majoittui myös asuntovaunuissa pihalla.

– Olin ystäväni kanssa varannut meille yhteisen hotellihuoneen, mutta heräsin aamulla erään naiskaksikon asuntovaunusta, Mikael hymähtää.

Eräissä bileissä kaikki pitivät kasvoillaan naamiota, jota ei saanut riisua pois missään vaiheessa.

– Oli jotenkin eroottista, että ympärillä oli paljon upeita alastomia naisvartaloita, mutta kasvot pysyivät piilossa. Uskalsin myös itse touhuta anonyymiyden turvin vapautuneemmin.

Mikael on pohtinut, että häntä kiinnostaisi isännöidä seksibileitä omassa asunnossaan. Tällöin vieraisiin pitää voida luottaa sataprosenttisesti.

Mökki- ja kotibileisiin mukaan tarttuu usein myös hierontaöljyä eroottisia hierontahetkiä varten.

Mikaelin miespuolinen tuttava järjestää aina toisinaan kotiorgioita, joissa nautitaan seksin ohella hyvästä viinistä, ruuasta ja vaikkapa elokuvista. Joskus järjestetään erikoisia seuraleikkejä. Bileporukka on melko vakiintunut, mutta välillä mukaan kutsutaan myös uusia juhlijoita.

– Viimeisimmissä orgioissa minulle annettiin haaste. Minun tuli riisuutua alastomaksi ja antautua naisvieraiden hoideltavaksi. Tavoitteeni oli pidätellä orgasmia niin pitkään kuin vain pystyin. Kun kymmenen minuuttia oli kulunut, en enää kestänyt.

– Noh, on kymmenen minuuttia parempi kuin kymmenen sekuntia, hän tuumaa.

Mikaelin mielestä parasta seksibileissä on se, että niissä käy samanhenkisiä ihmisiä, joita yhdistää mielenkiinto vapaamieliseen elämäntyyliin. Hän on tavannut niissä monia kiinnostavia ihmisiä ja saanut muutaman hyvän ystävänkin. Mikael tietää, että moni on löytänyt seksibileistä itselleen elämänkumppanin.

– Saan olla bileissä oma pervo itseni, joka ei ole mahdollista monessa muussa paikassa. Tykkään juhlimisesta muutenkin, mutta seksuaalinen vivahde tuo siihen oman lisänsä. Seksibileet ovat parhaat mahdolliset bileet.

Monelle bileskenen ulkopuoliselle seksibileet ovat vaikeasti hahmotettava ilmiö. Mikaelilla on paljon kavereita, jotka eivät tiedä niistä mitään.

– Moni, joka ei ole koskaan käynyt seksibileissä, saattaa ajatella, että bileissä harrastetaan seksiä 24/7 jokaisen vastaantulevan kanssa. Tämä luulo ei vähempää voisi pitää paikkaansa. Minä itse ja niin varmasti moni muukin käy bileissä ensisijaisesti kivojen ihmisten takia. Seksin harrastaminen tulee toisena.

Sekin on normaalia, ettei bileissä edes harrasta seksiä. Myös vaatteet voi pitää halutessaan koko ajan päällä.

– Yksi naispuolinen tuttavani tulee bileisiin vain hengailemaan ja viettämään aikaa mukavien ihmisten kanssa, eikä hän nauti seksistä ilman syvää henkistä yhteyttä. Häntä myös ujostuttaa olla vähissä pukeissa muiden edessä.

Seksibileiden kautta Mikael on tavannut vakituisemman seksikumppanin, jonka kanssa hän tapaa viikoittain. Seksin harrastamisen lisäksi he viettävät yhdessä myös rentoja koti-iltoja tai käyvät esimerkiksi ulkona syömässä ja urheilemassa.

– Me seksibileissä käyvät emme ole mitään kaneja, jotka panevat kaikkea mikä liikkuu. Me olemme normaaleita ihmisiä siinä missä muutkin, mutta satumme vain pitämään hieman vapaamielisemmästä bilettämisestä.

Seksibileet sopivat myös sellaisille, jotka haluavat harrastaa muutakin kuin yhden illan juttuja. Välillä Mikael saattaa tavata bileissä kiinnostavan naisen ja vain pussailla ja jutella hänen kanssaan. Seuraavissa bileissä he tapaavat uudelleen ja menevät tällöin astetta pidemmälle. Mikael pohtii, että tunnelman virittely pidemmällä aikavälillä on mitä parhainta esileikkiä.

Bileissä käyminen on myös muovannut niin Mikaelin kuin myös monien hänen tuttaviensa seksuaalista identiteettiä. Esimerkiksi yksi Mikaelin tuttava oli aikoinaan puhtaasti hetero, mutta nykyisin hän identifioituu biseksuaaliksi.

– Miespuolinen tuttavani ei ollut ennen bileitä harrastanut seksiä kuin vastakkaisen sukupuolen kanssa. Bileissä hän osallistui orgioihin, joissa oli hänen lisäkseen useampi mies. Kyseisten orgioiden jälkeen hän on nauttinut seksistä niin naisten kuin miesten kanssa.

Mikael on hetero ja hän kokee, ettei varmaan koskaan tule olemaan seksuaalisesti kiinnostunut muista kuin naisista. Seksibileiden myötä hän on kuitenkin huomattavasti aiempaa kokeilunhaluisempi.

– En toki koskaan ole ollut mikään siveyden sipuli, mutta nykyisin heittäydyn matalammalla kynnyksellä mukaan villimpiinkin ehdotuksiin.

Emilia, 25, kävi ennen vain perinteisissä seksibileissä, mutta tovin jälkeen hän huomasi, että kinkybileet ovat enemmän hänen juttunsa. Kinkymaailma alkoi houkuttaa sen jälkeen, kun Emilia liittyi Häkkiin vuosi sitten.

Häkki, eli Helsingin akateemiset kinkyt, on jäsenmäärältään yli 700 hengen opiskelijayhdistys, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja bileitä samanhenkisille ihmisille. Kinky on kattokäsite, jolla viitataan BDSM:n tai fetissit osaksi seksuaalista identiteettiään mieltäviin ihmisiin.

– Bileskenen ulkopuolisten keskuudessa on yleinen harhaluulo, että kinkybileet olisivat sama asia kuin seksibileet. Se johtuu varmaan siitä, että monen ymmärrys siitä, mitä kinky ylipäätään tarkoittaa, saattaa olla puutteellinen.

Piiskaus- ja sidontaleikit ovat Emilian mieleen. Välillä bileistä jää muistoksi mustelmia, jos leikit ovat olleet rajuja. Köysileikeistä aiheutuneita mustelmia kutsutaan BDSM-skenessä ”köysipusuiksi”.

Toki kinkybileissä harrastetaan monesti myös seksiä, mutta ei välttämättä. Varsinaisen seksin harrastamisen sijaan keskitytään esimerkiksi piiskaus- ja sidontasessioihin tai muuhun ”leikkimiseen”.

Myös Emilia käy kinkybileissä niin yksityisasunnoissa kuin klubeilla. Häkki ry järjestää bileitä erilaisissa kerhotiloissa.

– Kotibileisiin päästäkseen on tunnettava ihmisiä, Emilia huomauttaa.

Tyypillinen asetelma bileissä on se, että aluksi käydään illan kulku ja ”pelisäännöt” läpi. Alkumuodollisuuksien jälkeen voi lähteä touhuamaan ja tutustumaan muihin kanssajuhlijoihin. Bileissä saattaa olla myös sitomisesityksiä tai työpajoja, joissa harjoitellaan esimerkiksi piiskausta. Joskus myös saunotaan ja ruokaillaan.

– Bileet kestävät toisinaan jopa kahdeksan tuntia, niin siinä pitää kyllä tankata, jotta jaksaa.

Kinkybileissä on tavallista, että pukeutumiseen panostetaan paljon. – Olisi tylsää mennä bileisiin, joihin astutaan sisälle alasti. On hauskempaa, kun vaatteet vähenevät pikkuhiljaa illan mittaan, Emilia sanoo.

Emilia identifioituu subiksi. BDSM-termistössä sub tarkoittaa alistuvaa ja dom alistavaa osapuolta. Henkilö, joka tykkää vaihdella rooleja subin ja domin välillä, on switch.

Emilia nauttii erityisesti siitä, kun häntä piiskataan.

– Piiskaus saa kehossani liikkeelle valtavan määrän endorfiineja, ja pääsen parhaimmillaan toiseen maailmaan. Saavutan tunnetilan, jota en voi kokea missään muussa tilanteessa. Se on euforinen ja ekstaattinen fiilis, jota on vaikea selittää sellaiselle, joka ei ole itse kyseistä tunnetta kokenut.

– Piiskan isku tuntuu samaan aikaan hirveältä ja ihanalta. Tiedän ihmisiä, jotka voivat saada piiskan iskusta kipuorgasmin.

Piiskauksen lisäksi Emilia nauttii sitomisleikeistä.

– Sitomistilanne saattaa tuoda mulle aikamoisia ”wow-reaktioita”. Päästessäni leikin lopuksi köysistä irti, kestää minulla aina tovi palautua henkisesti ja fyysisesti.

Emilia panostaa rahallisesti erilaisiin BDSM-leluihin, kuten piiskoihin ja pamppuihin. Kuvan sydänpiiska on yksi hänen suosikeistaan.

Emilia pohtii, että intensiiviset piiskaussessiot saattavat olla ensikertalaiselle shokeeraava näky. Hänen mukaansa kokeilijat otetaan kuitenkin hellästi vastaan.

– Ei siis kannata luoda kauhukuvia päässään, vaikka meno bileissä onkin paikoin rajua. Kehenkään ei kosketa ilman lupaa, eikä kenenkään myöskään ole pakko katsoa asioita, joita ei halua.

Myös Emilia muistuttaa, että bileissä voi aivan hyvin olla leikkimättä tai tekemättä mitään muuta seksuaalista. Hän itse nauttii kinkybileistä erityisesti siksi, että ne ovat usein päihteettömiä.

– Näin opiskelijana on virkistävää mennä bileisiin, joissa suurin osa ei juo. Alkoholi kun on vahvasti osa opiskelijakulttuuria.

Päihteettömyys tekee bileistä myös turvallisempia. BDSM-leikeissä turvallisuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää. Yksi tyypillinen niksi viestittää muille omista fiiliksistään on ”liikennevalot”. Kun alistettava osapuoli sanoo ”vihreä”, kaikki tuntuu hyvältä ja hommaa voi jatkaa. Keltainen tarkoittaa sitä, että tilanne on siedettävän rajoilla ja punainen taas sitä, että nyt mentiin rajan yli.

Kaulapannat lukeutuvat Emilian suosikkiasusteisiin. Panta on visuaalisesti hieno asuste, mutta sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi alistusleikeissä.

Vaikka kinkybileissä ei ole kyse ennen kaikkea seksistä, sitäkin saa harrastaa. Emilia nauttii seksistä kaikkien kanssa sukupuolesta riippumatta. Ryhmäseksikin tuntuu bileissä luonnolliselta.

– Joku saattaa tulla spontaanisti kysymään, että haluaisinko harrastaa seksiä tai tulla mukaan orgioihin, ja jos olen sillä tuulella, vastaan että miksipäs ei, Emilia kertoo.

– Haluan myös tässä vaiheessa nostaa esiin, että ehkäisystä huolehditaan aina tunnollisesti, kuten perinteisissä seksibileissäkin. Bileissä käyvät ihmiset ovat pääosin hyvin vastuullisia ihmisiä.

Emilian asunnon ikkunalautaa koristaa kämppäkaverin virkkaama klitoris.

Emilia on myös ekshibitionisti, eli hän nauttii siitä, kun muut katselevat häntä harrastamassa seksiä. Hän tykkää olla katseiden kohteena, mutta pitää yhtä lailla myös katselijan roolista.

Bileissä on yleistä, että touhutaan muiden edessä sen sijaan, että vetäydyttäisiin privaattihuoneeseen. Emilia pitää siitä, ettei seksi ole kinkybileissä kaiken keskiössä.

– Moni on varmaan kuullut sanonnan, että seksi on kuin pitsaa. Vaikka seksi olisi huonoa, on se silti seksiä. En ole sitä mieltä, että huono seksi on millään lailla nautinnollista. Jos seksi on huonoa, mietin vaan, että hohhoijaa milloin tämä loppuu. Mieluummin leikin piiskausleikkejä kuin harrastan kehnoa seksiä.

Emilia haluaa myös korostaa, että kinkybileissä ei ole mitään tiettyä kaavaa, kuten ei perinteisissä seksibileissäkään.

Kinkyskenessä bileasuihin panostetaan keskimäärin hyvinkin paljon. Emilia laittaa ylleen useimmiten korsetin ja vetäisee jalkaan kiiltäväpintaiset korkeakorkoiset kengät. Asut hän kruunaa erilaisilla asusteilla, kuten kaulapannoilla.

– Tykkään panostaa pukeutumiseen itse, mutta on ihanaa katsella myös muiden asukokonaisuuksia. Olisi tylsää mennä bileisiin, joihin astutaan sisälle alasti. On hauskempaa, kun vaatteet vähenevät pikkuhiljaa illan mittaan.

Emilia vetäisee bileisiin usein jalkaansa korkeat korot. Hän pohtii, että korkojen kopina on äänenä kiehtova ja eroottinen. Emilia hankkii monesti bilevaatteita ja -asusteita käytettyinä, sillä ekologisuus on hänelle tärkeää.

Asujen lisäksi Emilia tykkää satsata rahallisesti erilaisiin välineisiin, kuten piiskoihin ja pamppuihin.

– Kerran ostimme suurella joukolla lemmikkieläinkaupasta koirille tarkoitettuja köysistä valmistettuja puruleluja, koska totesimme, että nehän sopivat piiskaukseen erinomaisesti. Mahtoivat Mustissa ja Mirrissä ihmetellä, kun purulelujen kysyntä kasvoi yhtäkkiä niin paljon, Emilia naurahtaa.

Pohjimmiltaan parasta kinkybileissä on Emilian mielestä salliva ja avoin ilmapiiri. Jokainen saa olla oma itsensä.

– Tykkään nykyään asioista, joista en vuosi sitten olisi voinut edes ajatella olevani kiinnostunut, ja se on mahtavaa.

Haastateltavien nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.

