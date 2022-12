JOULUN ALLA Lauralle tulee kiire.

Kalenteriin on merkattu muun muassa baari-iltoja ja risteilyjä. Joskus illat venyvät yön pikkutunneille saakka. Erilaiset tilaisuudet vaativat myös monipuolista vaatekaappia. Asuvaihtoehtoja on oltava useita.

Laura ei kuitenkaan käy juhlissa hauskanpidon vuoksi. Laura on yksityisetsivä.

Pikkujoulukausi on vuodesta toiseen kiireinen. Huolestuneet puolisot haluavat saada tietää, mitä oma rakas puuhaa, kun silmä välttää ja baaritiskiltä voi tilata firman piikkiin liki loputtomasti juotavaa.

Etsiväkeikkoja riittää runsaasti, sillä naisetsiviä on koko Suomessa todella vähän ja Laura on todennäköisesti ainoa naispuolinen yksityisetsivä Uudellamaalla. Hän työskentelee Kerberos Turvallisuuspalvelut nimisessä yrityksessä. Ilta-Sanomat ei julkaise Lauran oikeaa nimeä suojellakseen hänen yksityisyyttä.

Sukupuolesta on hyötyä etsiväntyössä, sillä esimerkiksi naamioituminen naisena tuo mukanaan lukuisia mahdollisuuksia. Perjantaina Lauralla voi olla vaalea peruukki, lauantaina ruskeat hiukset ja raskausmaha.

– Huomasin jo aiemmassa ammatissani, että naiseen on usein myös helpompi luottaa eikä naisiin suhtauduta niin epäilevästi erilaisissa tilanteissa, Laura kertoo.

Julkisten paikkojen lisäksi Laura hankkii tietoa asiakkailleen sosiaalisen median kautta. Lauralla on neljä puhelinta ja kolme Tinder-profiilia. Profiileista kaksi on naisia ja yksi mies.

Profiilien kuvissa esiintyy Laura itse, mutta kuvat ovat voimakkaasti muokattuja. Laura on entiseltä ammatiltaan toimittaja ja taitaa siksi Photoshopin salat. Lisäksi kuvissa on hyödynnetty esimerkiksi peruukkeja.

– Viestinnän ammattilaisena olen pyrkinyt panostamaan profiilien teksteihin, jotka vetoavat erityisesti naispuolisiin henkilöihin. Oma kokemukseni on se, että naisia ei feikkiprofiileilla niin vaan höynäytetä.

Lauran profiileilla on yli sata osumaa eli matchia. Lauran mukaan feikkiprofiileihin ovat langenneet myös julkisuudesta tunnetut henkilöt. Kerran eräs julkkis lähestyi Lauran mukaan feikkiprofiilia jopa viestipyynnöllä. Laura päätti kuitenkin jättää vastaamatta.

Peruukkeja löytyy useissa eri väreissä.

Laura pukee usein useammat housut päällekkäin. Näin asua on helppo vaihtaa nopeasti.

Usein asiakkaille ei riitä, että oma kumppani löytyy Tinderistä. Monet toivovat, että jos puoliso lankeaa hunaja-ansaan, todisteeksi lähetetään esimerkiksi kuvakaappauksia keskusteluista.

– Kuka tahansa voi käytännössä testata, onko puolisolla Tinder. Se ei nykypäivänä hirveästi vaadi. Minun tehtäväni on kerätä sellaisia todisteita, mihin puoliso ei pysty.

Laura haluaa myös muistuttaa, että jokaisen parisuhde näyttää erilaiselta, eivätkä kaikkia koske samat säännöt.

– Parisuhteet eivät ole yksiselitteisiä. Puolisolla voi olla lupa olla Tinderissa, mutta sitten halutaan tietää, onko siellä menty pidemmälle ja ylitetty sovittuja rajoja.

Tinder palkitsee aktiivisuudesta, ja siksi Laura pyrkii viettämään siellä paljon aikaa. Joskus keskustelunavauksia tulee täysin tuntemattomilta henkilöiltä, jotka eivät liity asiakkaiden toimeksiantoihin.

Lauran mukaan hän juttelee ihmisten kanssa välillä myös omasta uteliaisuudestaan. Jos tuntematon henkilö ehdottaa tapaamista, keskustelu tyrehtyy nopeasti.

Toistaiseksi Lauran profiilit eivät ole herättäneet epäilyksiä.

– Tinder on sellainen alusta, että keskustelun lopahtaminen on arkipäivää, eikä sitä ole pidetty erityisen outona, jos lakkaan vastaamasta.

Tinder ei kuitenkaan ole vain pettäjien paljastamista varten. Laura hyödyntää deittisovellusta usein myös muuta tiedonkeruuta varten. On saatava tietää esimerkiksi kohdehenkilön liikkeistä, harrastuksista tai tulevista matkoista.

– Ainakin oman kokemukseni perusteella on yleisempää hyödyntää Tinderiä pettämisen todistamisen sijaan kaikenlaisen muun tiedon hankkimiseen. Ihmiset ovat nimittäin aika avoimia tämäntyyppisissä profiileissa.

Lauran mukaan valtaosa asiakkaista on tavallisia ihmisiä eri tuloluokista. Puolisoja, vanhempia, ystäviä, bisneskumppaneita.

– Se on se tietty mielenrauha, mitä ihmiset haluavat tämän palvelun ostamisella saavuttaa. Ja he kokevat, että se on palvelun ostamisen arvoista.

Lauran mukaan etsiväkeikalla täytyy varautua aina yllätyksiin.

– Mihinkään ei voi lähtökohtaisesti asennoitua rutiinihommana. Mikään ei ole niin yllättävää kuin ihminen itsessään. Ikinä ei voi olettaa, että keikka menee niin kuin ajattelee, vaikka olisi tehnyt taustatyön kuinka hyvin.

Laura saattaa toisinaan istua autossa liikkumatta monta tuntia ja seurata, astuuko talon ovesta ulos toivottu henkilö. Jos vessahätä iskee kesken keikan, on pissattava pulloon. Tällaisissa tilanteissa Laura hyödyntää naisille suunnattua virtsapulloa.

Lauran mukaan töitä on lähtökohtaisesti varauduttava tekemään tarvittaessa kellon ympäri. Monesti keikat voivat keskeytyä siihen, että seurattava kohde menee nukkumaan.

Joskus taas keikka päättyy siihen, että asiakkaan lompakko tulee vastaan. Seurattava kohde voi esimerkiksi matkustaa lentokentälle. Siinä vaiheessa on selvitettävä, haluaako toimeksiantaja, että yksityisetsivä hyppää kohteen kanssa samaan lentokoneeseen ja seuraa häntä ulkomaille. Usein vastaus on kielteinen.

Lauralla on myös päivätyö. Hän työskentelee koulussa.

Koulumaailmassa työskentelyn voi hyvin sovittaa yksityisetsivän työhön, sillä monesti etsiväkeikat sijoittuvat iltoihin tai aikaisiin aamuihin.

– Saatan herätä aamuviideltä katsomaan, minne seurattava on matkalla. Meneekö hän aamulla töihin vai jonnekin muualle. Sen jälkeen aloitan oman tavallisen työpäiväni. Yksityisetsivän työ kysyy sellaista tietynlaista kestävyyttä, mutta tämä on myös todella mielenkiintoista.

Harva yksityisetsivä työllistää itsensä etsivän keikoilla täysipäiväisesti. Monilla on päivätyö turvallisuusalalla.

Lauralla on kotonaan laukku, jonka sisältä löytyvät kaikki yksityisetsivän työhön liittyvät tarvikkeet.

Kun Laura pari vuotta sitten aloitti työt yksityisetsivänä, hän suoritti vartijan koulutuksen. Koulutus mahdollistaa monipuolisemman työnkuvan, sillä vartijakortin avulla pääsee osallistumaan myös rikoksenpaljastuskeikoille. Vartijakortin lisäksi Laura on suorittanut myös järjestyksenvalvojan peruskurssin.

Yksinkertaisimmillaan rikoksenpaljastuskeikat ovat esimerkiksi keikkoja, joissa otetaan kiinni myymälävarkaita. Jotkut yritykset saattavat palkata etsivän myös paljastamaan omien työntekijöidensä tekemiä kavalluksia. Joissakin tapauksissa yksityisetsivän keräämät todisteet päätyvät poliisin tutkintamateriaaliin.

– Emme siis astu poliisin tontille, mutta voimme auttaa asiakasta keräämään todisteita esimerkiksi syyttäjää ja mahdollista oikeuskäsittelyä varten.

Lauran mukaan jännittävimmät työkeikat ovat liittyneet juurikin rikoksista tuomittujen henkilöiden seuraamiseen.

– Kerran seurasimme henkilöä, joka oli useista rikoksista tuomittu. Henkilö oli selkeästi enemmän varuillaan ja keikka oli haastava. Koskaan ei voi olla liian varovainen, kun on tällaisten henkilöiden kanssa tekemisissä. He voivat olla hyvinkin arvaamattomia.

Riskin minimoinniksi työtehtäviä jaettiin tässä tapauksessa useammalle etsivälle, jotta paljastumisen riski olisi mahdollisimman pieni. Tiimityö on alalla muutenkin yleistä.

Kun Laura ensimmäisiä kertoja toteutti pettämisepäilyyn liittyvää toimeksiantoa, kohteen ulkoinen olemus hämäsi häntä.

– Ajattelin, että eihän tuo nyt varmasti ainakaan petä. Sitten kun sain hänet kiinni itse teosta, niin kyllähän siinä sellaiset positiiviset ennakkoluulot hyvin nopeasti karisivat. Valitettavasti pettäminen ei näy päällepäin vaan se on enemmänkin niin, että tilaisuus tekee varkaan.

– Monella, niin kuin minullakin aluksi, on varmaan tietty mielikuva siitä, miltä näyttää tai miten käyttäytyy pettävä puoliso. Lausahdus "enpä olisi hänestä uskonut" ei enää nykyään kuulu sanavarastooni, sillä varsinkin tilaisuus voi tehdä kenestä tahansa varkaan. Usein myös alkoholilla on osuutta asiaan.

Lauralla on neljä eri puhelinta. Ammattilaiskameran sijaan Laura ottaa usein valokuvatodisteita puhelimellaan. – Kaikilla on nykyään puhelin jatkuvasti kädessä, joten se herättää vähemmän huomiota, hän toteaa.

Työ on tehnyt Laurasta omien sanojensa mukaan kyynisemmän. Lisäksi konkreettiset esimerkit ovat opettaneet, ettei pettureita voi kontrolloida.

– Työ on tuonut mielenrauhaa siitä, että en voi vaikuttaa siihen, jos joku haluaa olla uskoton. On eri asia, jääkö teosta kiinni ja kuinka taitava on peittämään jälkiään. Mutta omalla kyttäämisellä ei pysty toisen liikkeisiin vaikuttamaan.

Laura kertoo, että on tehnyt etsivän taustatyötä myös omassa henkilökohtaisessa elämässään tapaamilleen uusille ihmisille.

– Osittain huvin vuoksi ja osittain siksi, jos on joskus herännyt epäilys siitä, puhuuko joku totta. Lähtökohtaisesti mielestäni on kuitenkin kivempi, että ihminen kertoo asioita itsestään itse.

Lauran toiveena on jatkaa työtä yksityisetsivänä niin kauan, kun mielenkiintoa ja jaksamista riittää.

– Keikat ovat mielenkiintoisia ja työssä pystyy jatkuvasti kehittämään itseään. Ei tarvitse junnata paikallaan.

Lauran mukaan työstä mielenkiintoisen tekee myös jatkuvasti kehittyvä teknologia. Sen kehityksessä on pakko pysyä myös itse mukana. Seurantalaitteita yksityisetsivät eivät saa käyttää työssään. Sosiaalisen median eri alustoilla pääsee kuitenkin jo pitkälle.

Suurin Lauran työhön liittyvä väärinkäsitys on se, että kaikki työkeikat liittyisivät pettämisen paljastamiseen. Lauran mukaan vähemmistö keikoista liittyy parisuhteisiin.

Usein kyse on kuitenkin ihmissuhteista, mutta toimeksiantaja voi olla esimerkiksi seurattavan kohteen vanhempi, ystävä tai muu sukulainen.

– Keikkojen sekaan mahtuu myös paljon koviakin rikoksenpaljastuskeikkoja välillä yhdistettynä henkilösuojaukseen.

Lähtökohtaisesti Laura ei koskaan itse viesti toimeksiantajien kanssa, vaan työtehtävät tulevat esihenkilön kautta. Kun tarvittava materiaali on toimitettu asiakkaalle, Laura ei myöskään saa tietää, millaisiin ratkaisuihin todistusmateriaali johtaa.

– Todennäköisesti osa ihmissuhteista rikkoutuu, mutta en saa koskaan tietää, mitä lopulta tapahtuu. Se jää välillä mietityttämään.