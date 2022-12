Ihanien ensitreffien jälkeen mies lähetti yllättävän viestin – ”Toisia ei tullut”

Jatkuvasti yleistyvässä nettideittailussa on sekä hyviä että huonoja puolia.

Deittisovellusten avulla ujotkin ihmiset voivat helpommin aloittaa juttelun, mutta toisaalta ajatusharhat ajavat monet loputtomaan, pinnalliseen Tinder-kierteeseen.

Treffeille saapui täysin eri näköinen mies kuin profiilikuvat olivat antaneet ymmärtää. Hän oli käyttänyt jonkun mallin kuvia profiilissaan ja olikin todellisuudessa ihan eri ihminen. Kirjoittelimme pitkään toistemme kanssa. Parin viikon ajan toivotimme joka päivä toisillemme ’hyvää huomenta’ ja ’hyvää yötä’. Tuntui siltä, että tässä olisi potentiaalia mahtavalle suhteelle. Kun sitten ensimmäisen kerran tapasimme, kipinää ei ollut. Vetovoima puuttui kokonaan. Olisi pitänyt tavata kasvotusten jo aikaisemmin. Kun kirjoittelimme, tuntui siltä, että etsimme samaa asiaa: pitkäaikaista suhdetta. Mutta kun menimme treffeille, tajusin, että hänellä oli täysin erilainen agenda. Hän käyttikin deittailusovellusta vain saadakseen seksiä. Olen niin kyllästynyt tuntemaan itseni esineeksi, jolla tyydytetään muiden tarpeet. Suurin osa treffeistäni jää vain kaverivyöhykkeelle. Kävin superkivoilla lounastreffeillä, joiden päätteeksi puhuimme jo uusista treffeistä. Aloin elätellä toiveita siitä, että tästä voisi ehkä tulla jotain suurempaa. Seuraavana päivänä sain viestin, jossa mies pyysi maksamaan puolet laskusta. Se oli kuulemma ’suurempi kuin hän oli ajatellut’. Ei varmaan tarvitse edes mainita, että toisia treffejä ei tullut. Kun hän kysyy treffeille ja sanon vihdoin kyllä, hän menettää kiinnostuksensa. Katoaa ja lakkaa vastaamasta viesteihin.

Muun muassa tällaiset ikävät kokemukset toistuvat usein Tinder-treffeillä, kertoo ruotsinsuomalainen psykologian tohtori, tutkija ja kirjailija Angela Ahola.

Psykologian tohtori Angela Ahola pisti itsensäkin likoon selvittäessään nettideittailun saloja.

Muutama vuosi sitten hän laittoi itsensä likoon ja kävi treffeillä sadan eri miehen kanssa. Omien kokemusten pohjalta sekä aiheesta aiemmin tehdyistä tutkimuksista syntyi kirja Digirakkautta – opas onnistuneeseen nettideittailuun (Minerva 2020). Siinä Ahola muun muassa tarjoaa neuvoja onnistuneen treffi-ilmoituksen laadintaan ja siihen, miten ensitreffeistä voi tehdä mahdollisimman hyvät.

Ahola kertoo, että jatkuvasti yleistyvässä nettideittailussa on sekä hyviä että huonoja puolia.

Nettideittailun huonoista puolista hän nostaa ensimmäiseksi esiin sen, että vaikka se onkin näennäisesti tehokasta, todellisuudessa siihen saattaa upota yllättävän paljon aikaa.

– Siitä tulee helposti melkein osa-aikatyö, jos oikeasti haluaa saada deittailun käyntiin.

Iso osa matcheista ja keskusteluista ei johda ikinä mihinkään, ja ihmiset lopettavat yhteydenpidon herkästi. Mielenkiinto lopahtaa, kun tarjolle tulee aina jotain jännittävämpää.

Jos treffeille päästään, käy helposti niin, että kiinnostus silloinkin. Tutkimuksissa on huomattu, että vaikka ihminen täyttäisi miten pitkän kaavakkeen persoonallisuudestaan ja häntä yritettäisiin sen perusteella matchata mahdollisimman sopivaan kumppaniin, kukaan ei voi ennustaa, keiden välille kemiaa syntyy.

Tutkimuksissa on myös osoitettu, että ihmisten psyyke ei ole sopeutunut nettitreffailuun. Ei ole pitkääkään aikaa siitä, kun elettiin vielä pienissä yhteisöissä ja potentiaalisten kumppaneiden määrä oli hyvin rajallinen. Nyt, kun näemme satoja ja tuhansia ihmisiä netissä, syntyy ajatusharha.

– Ajatusharha saa meidät uskomaan, että maailmassa on hirveän paljon sinkkuja tarjolla juuri minulle. Sitten me vain swaippaamme ja swaippaamme ja saamme siitä dopamiinia, emmekä pysähdy, ja syy on juuri se, että psyykemme ei käy yksiin applikaatioiden kanssa. Luulemme koko ajan, että nurkan takana on jotakin parempaa.

– Aivojen kannalta optimaalista olisi, että meille tarjottaisiin 5–9 vaihtoehtoa.

Josko löytyisi jotain vielä vähän parempaa, moni nettideittailija jumiutuu pohtimaan.

Moni alkaa ajatusharhan takia tavoittelemaan ihannepartneria, jollaista oikeasti ei ole edes olemassa.

– Jos on ihminen, joka tyytyy helpommin (engl. satisficer), niin ensimmäisen ihan hyvän kandidaatin tullessa vastaan, hän pysähtyy.

Deittisovelluksissa valtaosasta ihmisiä tulee kuitenkin Aholan mukaan maksimoijia (engl. maximizer), jotka eivät tyydy mihinkään vaan etsivät aina vain parempaa ja parempaa.

– Tutkimuksissa on nähty sekin, että kun vaihtoehtoja on liian paljon, päädymme katsomaan enemmän pinnallisia ominaisuuksia ja jopa vertaamaan niitä. Katsotaan, että joo, tämä yksi on pitkä, mutta tällä on paremmat lihakset, kolmannella taas kivempi tyyli… katsomme enemmän pintaa kuin yritämme tutustua persoonaan.

Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Muun muassa tällaisia positiivisia kokemuksia ihmisillä on Tinder-treffeistä:

Olen aina ollut ujo. Treffisovellukset auttavat minua saamaan yhteyden ihmisiin, joiden kanssa en muuten olisi ikinä aloittanut juttelua.” Olin työmatkalla uudessa kaupungissa, ja matkan aikana swaippailin ihan vain ajankuluksi. Sain muutamia matcheja, joista tapasin yhden. Hän ylitti kaikki odotukset. Meillä oli mahtava ja hauska ilta hotellin baarissa. Jatkoimme viestittelyä heti seuraavana päivänä ja nyt, kaksi kuukautta myöhemmin, olemme puhuneet suhteen viemisestä seuraavalle tasolle. Ilman deittiappia emme olisi ikinä tavanneet. Nyt pandemian aikana olen viettänyt suurimman osan päivistä kotona – sekä työt että vapaa-aika ovat kuluneet kämpässä. Baarikäyntejä ja muuta sosiaalista elämää ei ole ollut entiseen tapaan. Tänä aikana olen kuitenkin tavannut upeita tyyppejä deittiapeista. Olemme käyneet kävelyillä, ja nämä tapaamiset ovat auttaneet pitämään mielen virkeänä. Sosiaalinen elämä on todella tärkeää! Treffisovellukset ovat ehdottomasti auttaneet sen ylläpidossa pandemian aikana.

Myös Angela Ahola näkee, että nettideittailussa on hyvät puolensa.

– Voi olla, että oikeassa elämässä ainoat sinkut lähettyvillä ovat kolme naapurinmiestä ja muutama, joita näkee ruokakaupassa. Juttelun aloittaminen heidän kanssaan ei kuitenkaan ole aina kovin yksinkertaista. Sen sijaan nettideittailun kautta meillä on mahdollisuus tutustua valtavaan määrään sinkkuja, Ahola kertoo.

Nettideittailu avaa mahdollisuuden tutustua sellaisiin ihmisiin, joihin ei muuten elämässään ikinä törmäisi.

Hyvä puoli on myös se, että pakit netissä eivät yleensä tunnu yhtä pahoilta kuin oikeassa elämässä. Jos vaikkapa yliopistolla tai baarissa käy kysymässä jotakuta treffeille, kieltävä vastaus kolahtaa itsetuntoon luultavasti paljon pahemmin kuin kieltävä vastaus netissä.

– On hyvin kivuliasta, jos joku eleillään, sanoillaan ja ilmeillään näyttää, että sinä et kiinnosta minua, Ahola sanoo.

Ahola nostaa esiin myös nettideittailun edullisuuden. Kun ihmisiin tutustumisen voi hoitaa omalta kotisohvalta, ei tarvitse kuluttaa rahaa esimerkiksi baarissa.

Nettideittailu on tehnyt kiinnostavien ihmisten tapaamisesta aiempaa helpompaa.

Angela Ahola ajattelee, että tavallaan maailma oli parempi paikka ennen nettideittailua, sillä deittailukulttuurin muutos on tuonut mukanaan niin paljon pahaa: pinnallisuutta, vertailua, kykenemättömyyttä pysähtyä tutustumaan ihmisiin.

Hän arvioi, että ihmiset kuvittelevat deittisovellusten olevan parempia kuin ne todellisuudessa ovat – luullaan, että ne vain maagisesti ratkaisevat kaikki ongelmat.

Positiivista on se, että mitä paremmin deittisovellusten toimintalogiikkaa ja niiden aiheuttamia ajatusharhoja ymmärtää, sitä paremmin niistä voi oikeasti löytää seuraa,.

– Jos meillä on realistinen näkemys deittiappeihin, opimme käyttämään niitä mahdollisimman viisaalla tavalla, eli ymmärrämme niiden luomat ajatusharhat ja tiedämme, milloin on hyvä pysähtyä jonkun ihmisen kohdalle ja poistaa applikaatio.

– Näin pystymme saamaan avuksemme kaikki nettideittailun parhaat puolet ja toivon mukaan löydämme unelmapartnerimme.