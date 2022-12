Kirkkonummella sijaitsevasta kartanosta ei päällepäin arvaisi, mitä sen sisältä löytyy. Ilta-Sanomat pääsi kurkistamaan, miten maailmankuuluja kinkybileitä valmistellaan sekä kuulemaan, mitä kaikkea niissä tapahtuu.

Juhlavalmistelut ovat täydessä vauhdissa. Tänään on bilepäivä.

Aina kerran kuussa Kirkkonummella sijaitsevalle kartanolle kokoontuu juhlimaan parhaimmillaan yli sata ihmistä. Juhlavieraat tulevat ympäri Suomea ja ulkomailta asti, kaikista yhteiskuntaluokista. Heidän ikähaitarinsa on laaja: noin 18–60 vuotta.

Bileitä järjestetään erilaisilla teemoilla. Eroottiset illat ovat matalan kynnyksen seksibileitä, kun taas kinkybileissä keskitytään ensisijaisesti erilaisten fetissien toteuttamiseen. Tänä iltana vuorossa ovat viimeksi mainitut.

– Olen herännyt puunaamaan kartanoa jo kello viiden aikaan aamuyöllä, kertoo kartanon omistava ja bileitä emännöivä Ira – tuttavallisemmin Villi-Ira.

Herätys kukonlaulun aikaan on bilepäivinä muodostunut Iralle jo perinteeksi. Kartanossa on nimittäin kolme kerrosta, ja se on muutenkin kokonsa puolesta valtava – yli 500 neliötä. Toisin sanoen, jos haluaa paikat tip top -kuntoon, kuluu siivotessa useampi tunti.

Siivouksen lisäksi myös bileiden ruokatarjoiluiden valmistelu aloitetaan jo edellisenä päivänä. Työtä on paljon, mutta hyvä esivalmistelu takaa onnistuneen juhlaillan.

Kenne vetää bileissä sidontaesityksen ja sitoo myös halukkaita juhlavieraita. Köydet on tärkeää testata huolellisesti ennen h-hetkeä.

Ira osti kartanon yhdessä miehensä vuonna 2005. Tarkoitus oli saada pariskunnalle yhteinen koti, mutta myös työtila Iralle.

Ira on työskennellyt dominana 30 vuoden ajan, ja ennen kartanon ostoa hänellä oli työtila Punavuoressa. Juuri dominan työstä, jota hän edelleen tekee, on saanut alkunsa myös nimi Villi-Ira. Sittemmin työnimi on vakiintunut käyttöön myös kartanon emäntänä.

– Tärkeä ostokriteeri oli myös rakennuksen monikäyttöisyys ja suuri koko. Meillä kun oli tuolloin pyörinyt mielessä jo pitkään idea eräänlaisen aikuisviihdekeskuksen perustamisesta. Olemme mieheni kanssa olleet aina hyvin vapaamielisiä. Aloitimme parinvaihdon seurusteltuamme kolme kuukautta.

Tällä hetkellä kartano on toiminut aikuisviihdekeskuksena yli 15 vuoden ajan ja on Suomen suurimpia, ellei suurin.

Siiri on yksi kartanossa asuvasta kolmesta kissasta. Köydet herättivät Siirin uteliaisuuden, joten se päätti tulla juhlavalmisteluihin laadunvalvojaksi.

Aikuisviihdekeskuksen nimeksi valikoitui aikoinaan WildClub, koska se on kansainvälinen ja kuvastaa hyvin myös paikan luonnetta.

– Nimen valinta oli kohtuullisen helppo. Villiä sen olla pitää!

Kansainvälinen nimi on osoittautunut järkeväksi peliliikkeeksi, koska kartanon bileisiin tulee vieraita jopa ulkomailta asti.

– Ulkomaalaiset bilevieraat ovat sanoneet, että WildClubin tunnelma on omaa laatuaan ja siksi tänne viitsii tulla pidemmänkin välimatkan päästä. Erityisesti kartanon kotoisuutta on kehuttu. Lisäksi esimerkiksi kinkyilloissa on paljon kinkyvälineistöä, jota harvalla klubilla on näin paljon.

Ira pohtii, että myös suomalaisten biletystyyli on kovaa valuuttaa, toisin sanoen suomalaiset ovat hyvää bileseuraa.

– Vuosien varrella on tullut huomattua, että suomalaiset ovat varsin touhukasta kansaa, Ira naurahtaa.

” Suomalaiset ovat varsin touhukasta kansaa.

Aina toisinaan bileissä on pukeutumisteema. Panostaminen pukeutumiseen tuo kaikille hyvää fiilistä.

– Me suomalaiset olemme toisinaan hieman laiskoja pukeutujia ja tästä syystä pukeutumisteema saattaa rohkaista tekemään erilaisia asukokeiluja.

Ira kertoo kiertäneensä maailmalla yhdessä miehensä kanssa erilaisissa seksi- ja fetissibileissä. Hän kertoo, että etenkin fetissibileissä olo on välillä ollut sellainen kuin olisi muotinäytöksessä. Niissä näkee niin henkeäsalpaavan hienoa asuja.

Ira kuitenkin haluaa korostaa, että upeat garderobit eivät ole suomalaisillakaan harvinainen näky.

– Jokaisissa bileissä saan ihastella bilevieraiden näyttäviä asuvalintoja.

”Tyrmässä” voi kokeilla seksikeinua.

Kartanossa on noin 100 neliön kokoinen asuinpuoli, jossa pariskunta kolmen kissansa kanssa asuu. Loput kartanosta on varsinaista juhlatilaa. Juhlien lisäksi kartanolla tarjotaan arkipäivisin esimerkiksi dominapalveluita.

Naapurirauhan säilyttämiseksi kartanolle on esimerkiksi rakennettu oma erillinen tie. Samaten kartanon juhlapuolen ikkunaverhot pidetään aina visusti kiinni, jotta sisällä tapahtuvat asiat eivät näy ulos. Mitä tapahtuu kartanolla, jää kartanolle.

– Naapurimme ovat toiminnastamme pääosin tietoisia, eikä meillä muutenkaan ole mitään erityistä syytä salailla touhujamme. Naapurimme, kuten myös muut vasta-alkajat, ovat bileisiimme ehdottomasti tervetulleita.

Kartano kätkee sisälleen varsin uniikin sisustuksen. Persoonalliset sisätilat ovat pitkällisen remontointi- ja suunnittelutyön ansiota.

Talossa on erilaisia teemahuoneita, kuten ”tyrmä” ja peilihuone. Tyrmän seinustoja ympäröi aito kalliopinta, ja huoneen keskellä roikkuu kettinkeihin kiinni sidottu nahkainen, musta seksikeinu. Tyrmän tunnelma on nimensä mukaisesti kolea ja synkkä.

Kallioon louhittu syvennys oli rakennuksessa valmiina jo silloin, kun kartanon kaupat vuonna 2005 tehtiin.

– Olemme päätelleet, että tyrmän tila oli alun perin rakennettu viinikellariksi. Nyt tila on paremmassa käytössä. Onhan tyrmä paljon mageempi kuin viininsäilytystila!

” Onhan tyrmä paljon mageempi kuin viininsäilytystila!

Tyrmän ovessa on glory hole, jonka kautta voi harrastaa anonyymiä seksiä. Jos haluaa olla tyrmässä rauhassa katseilta, voi reiän tukkia esimerkiksi paidalla.

Tyrmän ovessa on myös erikoisominaisuus: glory hole eli reikä, jonka kautta voi harrastaa anonyymiä seksiä.

Peilihuone taas on huone, jonka jokaista pintaa lattiaa lukuun ottamatta päällystävät peilit. Huone on bileiden suosituimpia huoneita, ja siitä syystä peilihuoneessa on käytössä varauslista. Listaan nimensä laittamalla huoneen saa käyttöönsä puoleksi tunniksi kerrallaan.

Ira pohtii, että peilihuoneen suosio perustuu siihen, että siellä on mahdollista tarkastella omaa vartaloaan aivan uudenlaisista perspektiiveistä.

Myös sybian-huone ruuhkaantuu ilman varauslistaa. Sybian, eli tuttavallisemmin panokone, on seksiväline, johon on mahdollista vaihtaa erilaisia dildopäitä, ja sitten sähköisesti säätää niiden toimintaa kaukosäätimellä.

Iran oma henkilökohtainen suosikkialue kartanossa on saunaosasto. Saunan kiviseinä sitoo voimakkaasti kosteutta, jonka ansiosta se muistuttaa höyrysaunaa ja saunoa voi pitkän kaavan mukaan.

– Tunnelma saunassa on kostea – monessakin mielessä, Ira naurahtaa.

Siiri ei ole saunan eikä bileidenkään fani, Ira kertoo.

Siiri on yksi pariskunnan kolmesta kissasta. Kun Siiri aikoinaan oli vasta pienenä pentuna kotiutunut kartanoon, livisti se mukaan bileisiin, kun kartanon juhlatilojen ja pariskunnan asuinpuolen välillä kulkeva ovi oli hetkeksi jäänyt raolleen.

– Huhuilimme ja etsimme Siiriä paniikissa koko bileiden ajan, mutta kattia ei näkynyt missään. Juhlafiilis oli sinä iltana Iralta poissa.

Bileiden päätyttyä Siiri kuitenkin löytyi kylpyammeen alta lymyilemästä, jonne se oli luultavasti alun perin piiloutunut säikähdettyään ihmispaljoutta ja kovia ääniä.

– Ne olivat Siirin ensimmäiset ja viimeiset bileet. Siiri ei ole sen jälkeen ollut bilekissa.

Yksi bileiden valmistelun tärkeä työvaihe on levittää wc- ja käsipyyhepaperia tarjolle runsain mitoin ympäri kartanoa. Myös kosteussuojia on saatavilla, sillä välillä meno bileissä on märkää.

Ennen bileiden alkua on tärkeä varmistaa myös, että kondomeja on riittävästi saatavilla kuten myös desinfiointiainetta, jolla puhdistetaan tasoja.

Fetissibileissä on yleistä, että vieraat tulevat juhliin oman lelukassinsa kanssa. Lelukassissa voi olla esimerkiksi piiskoja, kaulapantoja ja nänninipistimiä.

– Kinkyskenessä tavarat ovat usein aika henkilökohtaisia. Tällä tarkoitan sitä, että on mukavaa käyttää esimerkiksi omaa tuttua piiskaa, koska tietää täysin, miten se käyttäytyy.

Illan aikana vieraat” leikkivät” eri puolilla kartanoa ja toteuttavat seksuaalisuuttaan joko yksin, kumppanin kanssa tai isommalla joukolla. Kartanossa on alueita, joissa voi touhuta muiden katseiden alla, mutta halutessaan voi vetäytyä myös privaattihuoneisiin.

Pukukoodi illan bileissä on vapaamuotoinen. Periaatteessa paikalle voi saapua melkeinpä ilkosillaankin. Tyypillisintä on kuitenkin pukeutua erinäisiin fetissimateriaaleihin kuten nahkaan, lateksiin ja pvc:hen. Jotkut harrastavat ristiinpukeutumista. Se tarkoittaa useimmiten sitä, että mies pukeutuu naiseksi, mitä kutsutaan usein nimellä tyttöily.

Pukeutuminen bileisiin vaihtelee sen mukaan, mikä on illan teema. Jos kyseessä on eroottinen ilta, eli niin sanotut perinteiset seksibileet, voi niihin laittaa ylle esimerkiksi kauniit alusvaatteet ja aamutakin tai miehenä vaikkapa ihan kauluspaidan ja lyhyet bokserit.

Kartanolla on runsaasti erilaista kinkyvälineistöä, joka mahdollistaa mielikuvitukselliset leikit.

Kenne on Iran tuttava, ja hän vastaa illan sidontashow’sta. Siitä syystä Kenne on hyvissa ajoin ennen bileitä asettelemassa köysiä ja ennen kaikkea testaamassa niiden kestävyyttä. Tarkoitus on sitoa ja ripustaa halukkaita roikkumaan katosta laskeutuviin köysiin.

– Varsinaisessa show’ssa minulla on ennalta määrätty malli, kenet sidon. Esityksen jälkeen sidon kaikkia halukkaita. Kerran sidoin ihmisiä kahdeksan tuntia putkeen.

” Kerran sidoin ihmisiä kahdeksan tuntia putkeen.

Parhaimmillaan esitystä on seurannut bileissä jopa 150 ihmistä. Kiinnostuneita silmäpareja riittää, kun köydet kaivetaan esille.

– Köysistä voi tulla hermovaurio, joten sitoessa on oltava tarkkana. Siksi köysien esivalmistelu on todella tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että itse sitomistilanteessa keskittyy kunnolla eikä hätiköi vähääkään.

Kenne tarkistaa ennen bileiden alkua, että välineistö ja paikat on kunnossa.

Kenne kuvailee itseään esteetikoksi, ja sitomisessa häntä kiehtookin juuri tämä puoli. Hänestä näyttävästi ja taidokkaasti vartalon ympärille kiedotut köydet näyttävät äärimmäisen viehättävältä.

– Ihmiset lähtökohtaisesti ovat hyvin kauniita, ja kauneutta korostaa entisestään vartalon ympärillä rakennettu ”köysitaideteos”.

Lumi on työskennellyt WildClubilla kesästä alkaen. Tänään hän on ensimmäistä kertaa dominana bileissä.

Lumin tehtävä on esimerkiksi esitellä kartanon tilat ensikertalaisille ja huolehtia, että vierailla on mukava olla. Häneltä voi myös tulla matalalla kynnyksellä pyytämään ohjeita ja apua erilaisten fetissien toteuttamiseen.

Lisäksi Lumi pitää sessioita ”orjien” kanssa. Juhlavieraat saavat seurata vierestä ja uskaliaimmat itsekin kokeilla esimerkiksi steariini- tai sähköleikkejä.

Lumi pohtii, että yksi hienoimmista asioista dominan työssä on se, että pääsee osaksi ihmisten syvimpiä fantasioita.

– Asiat, joita dominan kanssa on mahdollista kokea, voivat olla todella parantaviakin kokemuksia. Tämä on parhaimmillaan psykologista mieltenleikkiä. Stereotypia siitä, että tässä työssä heilutettaisiin vain ruoskaa ja piiskaa, ei ihan pidä paikkaansa.

” Stereotypia siitä, että tässä työssä heilutettaisiin vain ruoskaa ja piiskaa, ei ihan pidä paikkaansa.

Kartanon puhelin on pirissyt tiuhaan koko päivän. Ira kertoo, että se on varsin tavallista bilepäivänä.

– Esimerkiksi lapsiperheiden vanhemmat ovat voineet yllättäen saada lastenhoitajan ja alkaneet sitten pohtia, että hei, pitäisikö tänään mennä WildClubille, jos bileisiin vielä mahtuisi mukaan.

Iran mukaan bileissä käyvien ihmisten kirjo on laaja. On sinkkuja, kaveruksia, polyamorisia ja kaikkea siltä väliltä.

– Monet sanovat, että tulevat bileisiin etenkin kivojen ihmisten takia. Ei ole lainkaan tavatonta, että seksibileissä joku on koko illan tekemättä mitään seksuaalista. Yhtä lailla ei ole tavatonta myöskään se että, fetissibileissä joku tykkää vain katsella muiden touhuja sen sijaan, että itse puuhastelisi.

Ira pohtii, että seksi- ja fetissibileillä on paljon yhteneväisyyksiä niin sanottujen normibileiden kanssa.

– Bileissämme syödään, saunotaan, solmitaan uusia tuttavuuksia ja vietetään aikaan samanhenkisten ihmisten kanssa. Toki tämän kaiken ohelle usein myös tehdään kaikkea tuhmaa, mutta ei tämä mitään eriskummallista ”outojen touhua” ole.

Kinky- ja seksibileet ovat Iran mielestä mitä mainioin keino nähdä seksuaalisuuden monimuotoisuutta livenä. Lisäksi bileissä käyminen avartaa jokaisen perspektiiviä, vaikka bileet eivät lopulta olisikaan oma juttu.

Koiramaskiin sonnustautunut juhlavieras on saapunut paikalle hyvissä ajoin ennen bileiden alkua, sillä ihonmyötäisen bileasun pukeminen ylle vie oman aikansa. Hän toivoo, että saisi illan aikana olla valtiattaren orja tai koira.

Ira pohtii, että ihmisillä on hieman hassuja ennakkoluuloja seksibileistä.

On tyypillistä ajatella, että niissä käyvät ihmiset ovat ”kummallisia pervoja”. Jos bileskene on oman mukavuusalueen ulkopuolella, halutaan usein korostaa, kuinka ei itse ikimaailmassa tällaiseen ryhtyisi.

– Ennakkoluuloisiin puheisiin en voi vastata muuten kuin että tule katsomaan, niin näet, miten asia oikeasti on. Tulemalla itse paikan päälle voi huomata, että juhlavieraamme ovat varsin tavallisia ja mukavia ihmisiä.

Bileiden kautta ihmiset saavat niin ystäviä kuin myös elämänkumppaneita. Ira kertoo, että hän on ollut myös muutaman parin häissä, jotka alkujaan tapasivat ensimmäisen kerran kartanon bileissä.

– Pirskeissämme on myös kohdannut äiti ja tytär. He siis tunnistivat toisensa kartanolla, mutta eivät tienneet toisen tulosta bileisiin tai ylipäätään siitä, että toinen harrastaa tällaista. Omena ei kauaksi puusta putoa, Ira hymähtää.

Ira kokee, että bile-emännän työ on monin osin antoisaa. Palkitsevinta on nähdä, kun vieraat nauttivat olostaan ja pitävät hauskaa.

” Pirskeissämme on myös kohdannut äiti ja tytär.

Bileiden aikana kartanoa valaisee lilan ja pinkin sävyissä hehkuvat tunnelmavalot.

Toki toisinaan täytyy laittaa myös topakka vaihde päälle. Bileissä on syntynyt välillä sanaharkkoja. Joissakin tapauksissa Ira on joutunut antamaan huonosti käyttäytyville vieraille jopa porttikiellon. Ira sanoo, että kartanossa sana ei tarkoittaa aina sitä, mitä sen tarkoitetaan olevan ja sitä on syytä kunnioittaa. Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa.

– Minulle vieraideni turvallisuus ja viihtyvyys on kaikki kaikessa, enkä siitä tingi.

Nyt ulkona on jo säkkipimeää ja kello lähenee seitsemää. Lilan ja pinkin sävyissä hohtavat värivalot syttyvät päälle yksi kerrallaan. Herkullinen ruuan tuoksu leijailee keittiöstä, ja eroottissävyisen musiikin melodia kantautuu korviin.

Ajotien sora alkaa rahista autojen renkaista. Ensimmäiset vieraat ovat tekemässä tuloaan.

Hauskanpito voi alkaa.