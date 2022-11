Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalasen mukaan miehen seksuaalisuudelle on määritelty aika kapea kuva.

Seksin ostaminen on yhä tabu

Etenkin sosiaalisessa mediassa on viime vuosina näkynyt suoranainen seksiä myyvien ihmisten buumi, sanoo Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Ilmiöön on viime aikoina suhtauduttu aiempaa positiivisemmin.

– Aiemmin useimmat keskustelutavat olivat negatiivisia. Nykyään se on aika neutraali, jopa kiva asia, Paalanen sanoo.

Tähän on vaikuttanut hänen mukaansa Onlyfans, jonka kautta kuka tahansa voi myydä omaa eroottista materiaaliaan matalalla kynnyksellä.

Eräs seikka ei kuitenkaan ole muuttunut. Seksin ostamista pidetään Paalasen mukaan yhä yleisesti häpeällisenä tekona – ainakin silloin, jos ostaja on mies.

– Siihen liittyy klassinen miesmyytti, että mies joutuu ostamaan seksiä vain silloin, jos on säälittävä tai surkea. Tosimies kun saisi ilmaiseksikin.

– Tällöin ei nähdä seksipalvelun arvoa.

Paalasen mukaan samaan ilmiöön liittyy myös se, että miehen yöpöydän laatikostosta löytyvä tekovagina tekee miehestä jokseenkin epäilyttävän tai säälittävän, kun taas naisen lipastossa lojuva dildo kertoo voimaantumisesta.

– Miesten seksuaalisuudelle on aika kapea kuva, Paalanen sanoo.

Kapeasta kuvasta johtuen jotkut saattavat pitää seksiä ostavia miehiä saalistajina.

– Helposti ajatellaan, että mies hyväksikäyttäisi alistuvassa asemassa olevaa henkilöä. Hyvin usein näin ei ole, kuten monet seksityöntekijät ovat kertoneet.

FinNsexin tuoreimman, vuoden 2015 tutkimuksen mukaan 61 prosenttia miehistä hyväksyy seksin myymisen. Naisista osuus oli paljon pienempi, 23 prosenttia.

Paalasen mukaan on havaittavissa kaksi isoa virtausta sen suhteen, millaiset ihmiset suhtautuvat negatiivisimmin seksin myymistä ja ostamista kohtaan.

Ensimmäisen virtaukseen kuuluvat konservatiivit, joiden arvopohja rakentuu kodin ja perheen ympärille. Heille seksin ostaminen on yksi suurimmista virheistä, joihin ihminen voi syyllistyä.

Toiseen virtaukseen kuuluvat Paalasen mukaan ne vanhanaikaiset feministit, jotka näkevä kaikki seksityöntekijät uhreina.

– Tällainen näkemys on yhä yllättävän vahva.

Mitkä ovat niitä syitä, joiden vuoksi joku ostaa seksiä?

Syitä on toki yhtä monta kuin ostajia, mutta muutamia tyypillisimpiä niistä on Paalasen mukaan tunnistettavissa.

Osa ostajista kaipaa puhtaasti viihdettä ja hauskanpitoa. Osalla syynä on halu kokeilla asioita, joita ei ole päässyt aiemmin kokemaan.

On myös olemassa sellainen heitä, joille seksi ja seksuaalisuus ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. He saattavat janota sitä lisää.

– Heillä voi olla toimivia ihmis- ja seksisuhteita, mutta tämä on osa heidän elämäntapaansa.

Paalanen nostaa esille pointin siitä, että perheellisten miesten kohdalla maksullisten seksipalveluiden käyttäminen – tapahtuupa se luvan kanssa tai ilman – on sikäli turvallista, että seksin ostaminen syvenee harvoin ihmissuhteeksi, jolloin se ei uhkaa olemassa olevaa suhdetta.

Neljäs ryhmä on ihmiset, jotka eivät löydä kumppania tai kokevat, etteivät saa muuten seksiä. Taustalla voi olla pettymykset deittimarkkinoilla tai vaikkapa huonot sosiaaliset taidot.

Mikä on seksipalveluiden ostajan vastuu? Tuleeko ostajan varmistaa, että myyjä ei ole ihmiskaupan uhri – ja jos tulee, niin miten?

Paalanen toteaa, ettei sitä voi aukottomasti varmistaa. Hän nostaa esimerkiksi nepalilaiset ravintolat, joissa on viime vuosina ilmennyt työntekijöiden laajaa ja vakavaa hyväksikäyttöä. Kuinka saisit varmistettua, että kokille maksetaan riittävää liksaa?

– Jos menet keittiöön kyselemään ja omistaja seisoo kädet puuskassa vieressä, niin mitä luulet, että kokki vastaa?

Paalasen mukaan ostajalla on vastuu tarkastella tilannetta. Mikäli näyttää siltä, ettei myyjä ole hyvässä kunnossa tai on vaikkapa itkuinen, niin seksi kannattaa jättää sikseen ja viedä asia eteenpäin.

– Sillä lailla voi pelastaa ihmisen ikävältä kohtalolta, Paalanen sanoo.

Paalanen muistuttaa, että asia on syytä viedä eteenpäin ennen kuin ostaminen on tapahtunut. Suomen lain mukaan ihmiskaupan uhrilta seksin ostaminen on rikos, vaikka ostohetkellä ei tietäisi, että myyjä on uhri. Niinpä Paalasen mukaan on epätodennäköistä, että mies tekee ilmoituksen, jos alkaa jälkikäteen miettiä, että tilanteessa saattoi olla jotain erikoista.

– Lainsäädännössä on loukku näiden havaintojen tekemisen suhteen.