Korkeita korkoja ja tiukkaa lateksia – monet fetissit ovat valtavirrankin silmissä viehättäviä. Mutta sitten on fetissejä, joilla ei tehdä vaikutusta satunnaisiin Tinder-deitteihin, vaan ne saattavat aiheuttaa jopa häpeää. Koko elämänsä sinkkuna eläneellä Miralla, 24, on tällainen fetissi.

Jo ala-asteikäisenä pyöreät muodot kiinnostivat Miraa. Iän myötä uteliaisuus alkoi saada seksuaalisia sävyjä.

Nykyään voi puhua jo elämäntavasta.

– Ala-asteella törmäsin Youtube-videoon, jossa nainen esitteli suurehkoa mahaansa kertoen samalla, mitä kaikkea oli juuri syönyt. Näky kiehtoi paljon. Kyseinen video oli ensimmäinen kosketukseni teemoihin, jotka ovat sittemmin muotoutuneet fetissiksi, Mira kertoo.

Video jäi kummittelemaan mielen sopukoihin, kunnes yläasteikäisenä Mira hoksasi, että materiaalia voi etsiä muualtakin kuin Youtubesta.

Hän löysi nettipornon ja kulutti aikaa myös erilaisilla fetissitaiteen jakamiseen erikoistuneilla sivustoilla. Fetissitaidetta on monenlaista, mutta ehkä tyypillisimpiä ovat sarjakuvat ja muut erilaiset piirrokset. Sarjakuvissa kuvataan usein esimerkiksi hahmoa, joka tarinan edetessä syö ja lihoo.

Fetissitaiteesta Mira sai alun alkaen kuulla keskustelualusta Discordin kautta. Nykyään Mira kuuluu useisiin ”Discord-keskusteluhuoneisiin”, eli eräänlaisiin yhteisöihin, joissa keskustellaan samat mielenkiinnonkohteet jakavien ihmisten kanssa.

Discordin ja fetissitaidesivustojen myötä Mira löysi seksuaalisille mieltymyksilleen nimen.

Feederismin lisäksi Miralla on myös muita erikoisempia fetissejä.

Feederismi on fetissi, jolle yksi ominaisin piirre on viehättyminen ja kiihottuminen ylipainosta.

Feederismistä kiinnostunut henkilö identifioituu joko feederiksi tai feedeeksi – joskus jopa molemmiksi. On olemassa myös muunlaisia ”rooleja”, mutta feeder ja feedee ovat näistä yleisimmät.

Feeder on englanninkielinen termi, joka tarkoittaa suomennettuna syöttäjää. Feeder saa seksuaalista mielihyvää siitä, että lihottaa ja syöttää toista. Feedee, eli suomeksi syötettävä, nauttii siitä, että häntä lihotetaan ja syötetään. Feedee voi kuitenkin yhtä lailla saada nautintoa siitä, että hän syöttää itse itseään.

– Koen olevani sekä feeder että feedee. Rakastan syömistä, mutta nauttisin suuresti myös toisen ruokkimisesta ja lihottamisesta, Mira pohtii.

Mira on ollut koko elämänsä sinkku. Yksi syy siihen on se, että on haastavaa löytää kumppani, joka jakaa samat mielenkiinnon kohteet ja seksuaaliset mieltymykset. Hän pohtii, että varmasti myös monet muut feederismistä pitävät kamppailevat saman ongelman kanssa.

Keskusteluyhteisöihin, joissa keskustellaan feederismistä, kuuluu Miran mukaan maailmanlaajuisesti valtavasti ihmisiä. Feederismistä kiinnostuneille on myös erilaisia seuranhakusivustoja, joita Mirakin käyttää, mutta juttuseuran löytäminen ei ole ollut helppoa.

– Loin tunnukset deittisivustoille, koska halusin löytää paikallista seuraa. Discordin keskusteluyhteisöissä Suomessa asuvien osuus käyttäjistä on kovin pieni. Käyttäjät ovat pääosin Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Sittemmin Mira on kuitenkin huomannut, että myös feederismi-deittisivustoilla suomalaisiin törmää melko harvoin. Tästä Mira on päätellyt, että feederismi on ainakin moneen muuhun fetissiin verrattuna melko harvinainen.

– Olen jutustellut muutaman kiinnostavan oloisen tyypin kanssa pidemmänkin aikaa, mutta kasvotusten en ole tavannut vielä ketään. Etenkin omanikäistä seuraa tuntuu olevan hankala löytää.

Koska Miralle parisuhteessa on tärkeintä henkinen yhteys, voisi hän seurustella myös sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole feederismistä kiinnostunut.

– Suhde jäisi kuitenkin tällöin hieman vajaaksi. Onhan feederismi minulle tietyllä tapaa elämäntapa ja osa jokapäiväistä arkeani.

Jos taas kumppani olisi valmiiksi isokokoinen, mutta haluaisi suhteen aikana esimerkiksi laihduttaa, tukisi Mira häntä laihdutusprosessissa. Toisen hyvinvointi kun on hänelle tärkein prioriteetti.

– Rakastaisin kumppaniani minkä kokoisena vain. Se on kuitenkin myönnettävä, että hoikempi ulkomuoto ei enää vastaavasti kiihottaisi.

Miralle ihanteellisessa suhteessa hän ja kumppani olisivat molemmat ylipainoisia ja voisivat vuorotellen vaihdella rooleja feederin ja feedeen eli syöttäjän ja syötettävän välillä.

Mira ei ole koskaan seurustellut. – Luulen, että se oikea ihminen mulle on tuolla jossain.

Ruoka, ruuanlaitto ja syöminen on aina tuonut Miralle nautintoa. Yhdessä vaiheessa hän jopa tavoitteellisesti lihotti itseään, mutta nyt tavoitteet ovat maltillisia.

– Syöminen ei ole mitään halpaa puuhaa, koska ruoka on etenkin tällä hetkellä kallista. Minulla on myös tällä hetkellä elämässä aika paljon erilaisia velvollisuuksia kuten korkeakouluopinnot. Arjen pyörittäminen täysin fetissin ympärillä olisi haastavaa.

Miraa kiehtoo erityisesti ajatus toisen syömistilanteessa mukana olemisesta ja kilojen kertymisen seuraamisesta pitkällä aikavälillä. Se ei yksinään kiihota, että toinen lihoo, vaan kiihottavin tekijä olisi päästä mahdollistamaan lihominen.

– Se ei erityisemmin sykähdyttäisi, että katsoisin esimerkiksi ikkunan takaa etäältä, kun toinen vetää viisi suurta hampurilaista putkeen. Ruoan tarjoilu ja toisen vierellä olo syömisen aikana olisi paras osuus.

Mira kuitenkin pohtii, että jos hän näkisi julkisella paikalla viehättävän, isokokoisen henkilön syömässä esimerkiksi pikaruokalassa, hän saattaisi ainakin hieman vilkuilla.

– Kyllähän se on puoleensavetävä näky, kun kivan näköinen ihminen vetää antaumuksella ison aterian. Etenkin, jos hän vetää aterian hyvin ahnaasti niin, että ruoka valuu suupielissä.

Ylipaino miellyttää Miran silmää, mutta myös tuntumalla on olennainen rooli.

– Jo ajatus siitä, että saisin hyväillä isokokoisen viehättävän ihmisen vatsamakkaroita, reisiä ja takapuolta, saa minut innostuneeksi.

Feederismistä pitävät viehättyvät usein myös siitä, jos isokokoisella ihmisellä on yllään hyvin tiukat ja muotoja korostavat, jopa vähän liian pienet vaatteet.

– Ihoa myötäilevä piukka paita, jonka helman alta vatsa ja jenkkakahvat hieman pursuaa, on minulle vahva ”turn on”, Mira kertoo.

Netistä on mahdollista löytää fetissivideoita, joissa ylipainoinen ihminen harrastaa liikuntaa yllään ihonmyötäiset urheiluvarusteet. Kuntoiluvideot ovat feederismissä melkeinpä jopa oma genrensä.

– Koen erityisen kuumaksi sellaiset videot, joissa urheilua harrastava ylipainoinen epäonnistuu suorituksessaan, eli kun hän ei esimerkiksi pääse punnerruksesta ylös. Tilanteen kruunaa kova hikoilu ja puuskutus sekä tietysti tiukat vaatteet, jotka tuovat esimerkiksi vatsan kauniisti esiin.

Tiukkuus ei kuitenkaan ole vaatetuksessa ainoa tekijä, joka viehättää Miran silmää. Jos hänen pitäisi nimetä yksi erityisen kivan näköinen vaate tai asuste, ei valinta ole vaikea.

– Kyllä sanoisin, että lehmäbikinit ovat hyvin seksikkäät.

Kyseessä on siis kirjaimellisesti bikinit, joissa on samanlainen täpläkuviointi kuin lehmillä. Miran mukaan kiinnostus eläinroolileikkeihin on ominaista feederismistä pitäville.

Feederismi on laaja-alainen fetissi, johon sisältyy monenlaisia alakategorioita. Toisin sanoen henkilöllä, joka on kiinnostunut feederismistä, on melko todennäköisesti myös muita tietynlaisia seksuaalisia erityismieltymyksiä.

Miralla on slob-fetissi, joka on yksi esimerkki fetissistä, joka on yleinen feederismistä kiinnostuneiden keskuudessa.

– Haluan kuitenkin korostaa, että feederismi on hyvin moninainen fetissi, eikä ole mitään tiettyä ”kultaista keskitietä”. Kaikilla on omat yksilölliset kiinnostuksen kohteensa. Jos minä olen kiinnostunut jostain, se ei tarkoita, että myös kaikki muut ovat.

Slob tarkoittaa suomeksi laiskuria tai vätystä. Ihminen, jolla on slob-fetissi, kiihottuu siitä, kun toinen esimerkiksi haisee pahalle, piereskelee tai sotkee ja asuu sotkuisessa ympäristössä. Toki kiihottuminen voi kohdistua omaankin toimintaan. Fetissille on ominaista myös se, että tietoisesti nauttii itse tai syöttää toiselle sellaisia ruokia tai juomia, jotka edesauttavat erityisen aktiivista suolikaasujen muodostumista.

– Olen itse slob, ja olisi aika huikeaa jakaa arki toisen slobin kanssa. Slobin ja feederismin yhdistelmä on minulle kiihottavin mahdollinen kombo. Mitä hyllyvämpi maha ja pahemman hajuiset pierut, sen parempi!

Piereskelyn lisäksi Mira kokisi viehättäväksi myös esimerkiksi laiskuuden, ruuan jämät suunpielissä, röyhtäilyn, hienhajun ja likaiset vaatteet.

” Kyllähän tämä vähän hävettää sanoa ääneen.

Feederismiin ja sitä sivuaviin fetisseihin sisältyy konkreettisia terveysriskejä. Death feederism on ”perinteisen feederismin” ääripää, jossa seksuaalista mielihyvää aikaansaavat eritoten ylipainon terveyshaitat, kuten hengitys- ja liikuntavaikeudet, äärimmillään jopa sydänkohtaus.

Death feederism ei kiinnosta Miraa, mutta hän ei kuitenkaan tuomitse niitä, jotka siitä pitävät. Seksuaalisille mieltymyksilleen kun ei itse usein oikein mitään voi.

– Ylipaino on vakavimmillaan hyvin haitallista omalle terveydelle ja voi käydä kalliiksi yhteiskunnalle. Tästä syystä ymmärrän ihmisten kielteisen asennoitumisen fetissiä kohtaan, mikäli fetissin toteuttaminen viedään äärimmilleen.

Suhteellisen neutraalistikin toteutettuna feederismi on käytännössä vastoin kaikkia yleisiä ravitsemus- ja liikuntasuosituksia. Mira sanoo, että terveys on hänelle tärkeä, eikä hän halua lihoa esimerkiksi niin ylipainoiseksi, ettei pääsisi sängystä omin avuin ylös. Jos Miralla joskus on kumppani, haluaisi hän toteuttaa fetissiä kumppanin kanssa ensisijaisesti roolileikkien ja fantasioiden muodossa.

– Tuntuu, että ylipäätään aika moni toteuttaa feederismiin liittyviä mieltymyksiään paljolti vain haave- ja fantasiamaailmassa. Tähän iso osasyy terveysvaikutusten ohella on varmasti myös yhteiskunnan vallitsevat asenteet.

Feederismi ei suurimmalla osalla ole asia, joka tuotaisiin esiin esimerkiksi oman profiilin yhteydessä Tinder-deittisovelluksessa. Toisin voisi ajatella olevan vaikkapa BDSM:n kohdalla, joka on valtavirtaistuneempi ja vähemmän marginaalinen seksuaalinen kiinnostuksenkohde.

Seksuaaliterapeutti ja seksialan yrittäjä Tiia Forsström sanoo, että osalta ihmisistä tuntuu edelleen usein unohtuvan se, ettei mikään fantasia tai fetissi ole väärin tai vahingollinen.

– Ajatus ei satuta, eikä mieltymys ole teko. Kaikkia fantasioita tai fetissejä ei ole mahdollista toteuttaa, mutta niiden ajatteleminen ja siitä nauttiminen on silti hyväksyttävää. Feederismiä toteutetaan ja voidaan toteuttaa myös monin eri tavoin niin kuin muitakin fetissejä.

Forsström haluaa korostaa, että fantasiat ja fetissit ovat arvokas osa ihmisen seksuaalisuuden toteuttamista silloinkin, kun ne toteutuvat vain ajatuksissa, unissa tai vaikkapa taiteen tekemisen kautta. Vaikka kaikkia fantasioita ei ole mahdollista tai eettistä elää täysin todeksi, niitä voi silti leikkiä tavalla tai toisella. Edes hengenvaarallisten fantasioiden ajatteleminen ei ole seksuaaliterapeutin mielestä väärin.

– Muiden seksuaalisuuden kovin kärkäs arvosteleminen voi kertoa lukoista omassa minäkuvassa tai seksuaalisuudessa. Jos toisten nautinto herättää inhoa tai muita hankalia, voimakkaita tunteita, voisi tehdä hyvää tutkia näiden tunteiden taustoja, hän arvioi.

Mirakin on miettinyt, miten omaa fetissiä voisi toteuttaa mahdollisimman turvallisesti. Hän on pohtinut esimerkiksi ”läskipukuja” keinona tuoda roolileikkeihin aitoa tuntumaa. Lisäksi roolileikeissä voisi syödä epäterveellisten ruokien sijaan jotakin terveellisempää.

– Viehätyn eniten runsaasta ylipainosta, eli kokisin seksuaalisesti puoleensavetävämmäksi 250 kiloisen kuin 100 kiloisen kumppanin. Runsas ylipaino on vakava terveysriski ja tästä syystä roolileikit ja fantasiointi yhdessä kumppanin kanssa on kannattavampaa.

Mira tunnistaa sen, että feederismistä kiinnostuneilla häpeä omia mieltymyksiä kohtaan on yleistä.

– Oikeastaan feederismissä melkein kaikki sotii yhteiskunnan yleisiä ihanteita ja normeja vastaan. Tällaista fetissiä on varmasti vaikea ymmärtää ulkopäin.

Kukaan Miran läheinen ei tiedä hänen fetissistään. Hän uskoo, ettei koskaan pysty kertomaan siitä muille kuin nettitutuille, jotka eivät tiedä hänen oikeaa nimeään.

Pornoa hän ei juurikaan katsele, koska omaan makuun sopivia videoita on vaikea löytää.

Mira unelmoi siitä, että vielä jonain päivänä hän saisi jakaa arjen feederismistä kiinnostuneen ihmisen kanssa.

– Kun vierellä olisi joku, joka ymmärtäisi tätä mun ajatusmaailmaa, niin kyllähän se tuntuisi hienolta. Tällä hetkellä netti on minulle ainoa alusta kommunikoida samanhenkisten ihmisten kanssa.

Sielunkumppania ei ole kenenkään helppo löytää, mutta erityisen vaikeaa se on silloin, kun seksuaaliset mieltymykset ovat valtavirrasta poikkeavat.

– Toistaiseksi joudun vain fantasioimaan yksikseni ja leikkimään roolileikkejä netissä tuntemattomien kanssa, mutta kyllä luulen, että se oikea ihminen mulle on tuolla jossain.

Miran nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.