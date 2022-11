CP-vammainen Tomi harrasti seksiä ensi kertaa elämässään 32-vuotissyntymäpäivänään. Hän osti sen itselleen lahjaksi, eikä enää halua elää ilman.

Tänä iltana Tomi saa seksiä. Se on hänen viikkonsa kohokohta.

Mies on äärimmäisen kova penkkiurheilija, mutta tämä menee senkin edelle.

Tomille kynnys päästä harrastamaan seksiä on merkittävästi suurempi kuin valtaosalla. 35-vuotias mies on CP-vammainen. Hänellä on neliraajahalvaus.

Nainen, joka tulee hänen asumispalveluasuntoonsa iltakahdeksan maissa, on seksityön ammattilainen. Hinta on Tomin mukaan 400 euroa kahdesta tunnista. Tomi toivoisi hinnan olevan pienempi, mutta toisaalta:

– Hän on tosi mukava tyyppi. Osaa ottaa mut huomioon ja meillä on mukavia keskustelunaiheita. Jutellaan yhteiskunnan tapahtumista ja esimerkiksi golfista. Mä olen urheilumies, Tomi sanoo ja hörppää pillillä kahvia sähköpyörätuolissaan.

Seksin ostaminen on parantanut Tomin elämänlaatua.

Tomi oli vain neljän päivän ikäinen vauva, kun tapahtui hänen loppuelämänsä muuttui pysyvästi. Hän sai aivoverenvuodon seurauksena CP-vamman ja neliraajahalvaantui. 7-vuotiaana Tomi meni kouluun elämänsä ensimmäisellä sähköpyörätuolilla.

Vamma ei ole estänyt Tomia elämästä. Miehellä on maisterin tutkinto yliopistosta, ja hänet voi bongata monien urheilutapahtumien katsomoista.

– Vamma asettaa tietyt puitteet ja sillä selvä. Harvoja asioita se estää, Tomi toteaa.

Mutta tiettyjä asioita se vaikeuttaa. Yksi niistä on parisuhteen muodostaminen. Tomilla on ollut yksi lyhytaikainen seurustelukumppani, eräs niin ikään sähköpyörätuolia käyttävä nainen. Hänen kanssaan Tomi soitteli päivittäin, mutta fyysistä kanssakäymistä ei ollut. Se olisi vaatinut avustajan.

Muutama vuosi sitten Tomi hyväksyi sen, ettei hän välttämättä tule koskaan saamaan kunnon parisuhdetta. Se harmittaa, mutta Tomi oli ja on sinut asian kanssa.

Mutta kaikesta intiimin elämän osa-alueista hän ei ollut valmis luopumaan.

Tomi ei hyväksynyt ajatusta, ettei hänellä tulisi koskaan olemaan yhtäkään seksuaalista kokemusta toisen ihmisen kanssa. Tomi on törmännyt ajatukseen, että vammaiset olisivat vain sukupuolettomia puutarhatonttuja, henkilöitä vailla seksuaalisuutta.

– Vammaisuus ei ole mikään syy, miksi pitäisi olla kokonaan tällaisten kokemusten ulkopuolella..

Tomin pöydällä lojuu Päivi Ahtialan toimittama Oma valinta: Minä myyn seksiä -kirja, jossa seksityöntekijät kertovat kokemuksistaan.

Neljä vuotta sitten Tomi luki seksityöntekijästä, joka puhui vammaisista nätisti.

Tomi ei koskaan ollut ajatellut, että voisi ostaa seksiä, mutta kun tämä henkilö kohtelisi ihmisiä täysin tasa-arvoisesti, olipa vamma tai ei…

Pitäisikö tätä kokeilla?

Tomi otti naiseen yhteyttä, ja he tapasivat. Tomi halusi keskustella naisen kanssa ja tutustua häneen. Vatsassa oli perhosia. Kaikki kuulosti hyvältä. Tomi ja nainen sopivat, että hän varaa uuden ajan lähitulevaisuuteen. Se olisi Tomin eka kerta.

– Mutta sitten mä vatvoin, vatvoin ja vatvoin, Tomi sanoo.

Tomi varasi naiselta ajan kolme kertaa vain peruakseen sen.

– Olin epävarma, haluanko tehdä niin vai en. Kävin moraalista ja eettistä pohdintaa, että voiko näin tehdä.

Lopulta Tomi iski itselleen faktat tiskiin. Nainen teki seksityötä mitä ilmeisimmin täysin omasta halustaan. Kaksikon välillä vallitsisi molemminpuolinen suostumus. Tomi ei tekisi mitään väärää. Päinvastoin, hänhän mahdollistaisi naisen työnteon.

Moraali antoi myöten.

Nainen tuli Tomin asumispalveluasuntoon Tomin 32-vuotissyntymäpäivänä. Se oli synttärilahja, jota Tomi ei ikinä unohda.

Tomi ei ollut enää osa sitä noin 2–3 prosentin joukkoa suomalaisista, jotka eivät harrasta seksiä koko elämänsä aikana.

Mennessään nukkumaan Tomia hymyilytti. Hän koki kuuluvansa sellaiseen ryhmään, johon oli pelännyt, ettei hänellä olisi koskaan asiaa.

– Ei tarvinnut enää miettiä, olenko joidenkin kokemusten ulkopuolella.

Maailman seksuaaliterveysjärjestön vuonna 2019 hyväksymän julistuksen mukaan jokaisella on oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveyden ja hyvinvoinnin tasoon liittyen seksuaalisuuteen sisältäen mahdollisuuden nautinnollisiin, tyydyttäviin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin.

Tomin mukaan ajatus on kaunis, mutta vammaisten kohdalla tämä ei hänen mielestään toteudu, koska “eihän vammaisten seksuaalisuudesta edes puhuta”.

– Jos mietitään vaikka tätä hoitoyksikköä, niin eihän täällä oteta seksuaalisuutta millään tavalla huomioon. Kaikki aika menee arjen pyöritykseen, Tomi sanoo ja viittaa yksikön avustajiin.

Kun Tomi muutti yksikköön parikymppisenä, hän heitteli avustajille härskiä ja pervoa läppää. Siitä puhe, mistä puute.

Erityistason seksuaaliterapeutti, työnohjaaja ja esimerkiksi seksuaalisuudesta ja vammaisuudesta kouluttanut Tanja Roth kertoo, että vammaisten seksuaalioikeuksissa ollaan menty eteenpäin.

– Nykyään kiinnitetään enemmän huomiota erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden seksuaalikasvatukseen. Monessa palveluyksikössä pohditaan avusteisen seksin mahdollisuutta, Roth sanoo.

Lisäksi on opittu ymmärtämään, että eri tavoin vammaisilla ja vaikkapa pitkäaikaissairailla henkilöillä on täysin samanlaisia tarpeita kuin muillakin. Rothin mukaan seksuaalisuus ja vammaisuus ei ole Suomessa enää yhtä iso tabu kuin ennen.

Roth näkee, että kehitystä on tapahtunut juuri Tomin elinaikana. Jos Tomi syntyisi nyt, hänen ei todennäköisesti tarvitsisi törmätä ajatuksiin puutarhatontuista.

– Sen huomaa siitä, kuinka paljon ihmiset ovat kouluttautuneet seksologian alalle ja kuinka paljon eri asumisyksiköt haluavat seksuaalisuuden tukemiseen konsultaatioapua, Roth sanoo.

Mikä on CP-vamma? CP-vamma johtuu vauriosta aivojen liikettä, tasapainoa ja asentoa säätelevissä osissa. Vamman aiheuttava aivovaurio syntyy sikiökaudella, synnytyksen aikana tai varhaislapsuudessa. Se johtaa pysyviin liikkumisen, asennon ylläpitämisen ja toiminnan vaikeuksiin. Se voi myös vaikeuttaa puheen tuottamiseen tarvittavien lihasten tahdonalaisia liikkeitä, joka voi vaikuttaa artikulaation selkeyteen. CP-vamma ei ole kehitysvamma. Osalla henkilöstä, joilla on CP-vamma, on myös kehitysvamma. CP-vamma on yleisin lapsuusajan pitkäaikaista ja säännöllistä kuntoutusta edellyttävä oireyhtymä. Suomessa diagnoosin saa vuosittain noin 100–120 lasta. Lähde: Terveyskirjasto

Tomi uskoo, että jos hän ei käyttäisi maksullisia seksipalveluita, hän saattaisi edelleen härnätä avustajia. Yleisesti ottaen hän olisi todennäköisesti paljon kiukkuisempi kuin nyt ja tyydyttäisi itseään merkittävästi nykyistä useammin.

– Mutta sekin tylsistyttäisi, jos pelkästään sitä pitäisi tehdä.

Tanja Rothin mukaan on vain ja ainoastaan hienoa, että Tomi on ryhtynyt ajattelemaan itseään ja miettimään, mitä hän tarvitsee mahdollisimman onnelliseen elämään.

– Jokainen kun on lopulta vastuussa omasta hyvinvoinnistaan.

Tomi tapaa maksullisen kumppaninsa noin kerran kuukaudessa, joskus harvemmin. Hän ostaa lähtökohtaisesti aina saman naisen palveluita.

Tomi tarvitsee avustajan päästäkseen vuoteeseen.

Tomilla on ollut yhteensä kolme maksullista kumppania. Ensimmäinen oli kuvioissa noin kolmen vuoden ajan. Naisen elämäntilanteeseen tuli muutos, joten Tomi joutui etsimään uuden kumppanin. Seuraavaa naista hän tapasi vain muutaman kerran, koska oleminen hänen kanssaan ei tuntunut luontevalta. Tänä iltana saapuvan kumppanin Tomi tapasi maaliskuussa. Hänen kanssaan synkkaa hyvin.

Yleensä Tomi vaihtaa ensin kuulumiset naisen kanssa ja juttelee niitä näitä. Jossain vaiheessa Tomi soittaa avustajalle ja sanoo menevänsä nukkumaan. Avustaja tulee paikalle ja nostaa Tomin vuoteeseen.

– Kun avustaja lähtee pois ja sulkee oven, niin sitten alkaa hommat, Tomi sanoo.

” Kun avustaja lähtee pois ja sulkee oven, niin sitten alkaa hommat.

Neliraajahalvauksesta huolimatta Tomi sanoo pystyvänsä penetratiiviseen seksin. Joskus hän on harrastanut sitä myös sähköpyörätuolissaan. Silloin pitää olla tarkkana.

– Voi olla, että joudun huonoon asentoon. Sitten pitäisi pyytää avustaja korjaamaan asento. Silloin avustaja saattaisi kysellä, että mikä homma on meneillään, Tomi nauraa.

Siksi sänky on parempi vaihtoehto. Siihenkin liittyi aluksi omat riskinsä. Tomin asunnon ovi toimii normaalisti puheohjauksella. Se aukeaa avaa ovi -komennolla. Puheohjaus on varsin herkkä, eli jos se tulkitsee, että Tomi äännähtäisi edes jotain sinne päin, ovi aukeaisi.

– Ollaan pelätty, että niin käy. Olemme siksi menneet vessaan puuhastelemaan, Tomi sanoo.

Tällä hetkellä puheohjaus ei toimi. Tomi ei halua, että se korjataan. Näin on turvallisempaa.

Tämän oven ääniohjaus ei toimi, onneksi.

Tomi toivoo, että tämän haastattelun antaminen vähentäisi sekä vammaisten seksuaalisuuteen liittyvää että seksipalveluiden ostamiseen liittyvää stigmaa.

Siinä kun ei Tomin mielestä ole mitään väärää, jos kaikki perustuu suostumukseen ja jos on itse varmistanut mahdollisimman hyvin sen, että vastapuoli myy seksiä täysin omasta halustaan eikä esimerkiksi ihmiskaupan seurauksena.

Esimerkiksi Alankomaissa ja Tanskassa valtio tarjoaa vammaisille vuosittain tietyn määrän tapaamiskertoja seksityön ammattilaisen kanssa. Tomin unelmamaailmassa tällainen olisi mahdollista Suomessakin, jossa seksipalveluiden suora markkinointi on yhä laitonta.

– Tai jos täällä olisi vaikka bordelleja, joissa olisi sellaisia seksityöntekijöitä, jotka ovat erikoistuneet myös erityisryhmien seksuaalisuuteen, Tomi visioi.

Samaan hengenvetoon hän toteaa, että tällöinkään tasa-arvon toteutuminen ei olisi helppoa, sillä vammaisten skaala on laaja. On täysin eri asia olla CP-vammainen tai vaikkapa kehitysvammainen, joka ei kykene kommunikoimaan.

Se, ettei kykene kommunikoimaan ei kuitenkaan suoraan tarkoita, etteikö ihmisellä olisi seksuaalisia haluja tai turhautumista.

– Mun ymmärryksen mukaan fyysisiä tarpeita ei voi irrottaa ihmisestä, Tomi sanoo.

Siksi Tomista on erittäin tärkeää, että jokainen niin haluava pääsisi tyydyttämään tarpeitaan. Ettei ketään pakotettaisi puutarhatontuksi.

Erityistason seksuaaliterapeutti Tanja Roth on samaa mieltä. Samalla hän toivoo, ettei kukaan vammainen vahvistaisi itse vammaisten seksielämään liittyvää tabua. Roth tarkoittaa sitä, että vammaisuuden taakse on helppo mennä ja sen kautta on helppoa perustella ikäviä asioita. Myös seksittömyyttä.

Roth korostaa, että yksi seksuaalisuuden tärkeä osa-alue on itsetunto.

– Jos ihminen on mukava ja hänellä on hyvä sekä terve itsetunto, niin hänhän rupeaa kiinnostamaan. Silloin vammalla ei enää ole niin suuri arvo, Roth sanoo.

Tomi ei esiinny jutussa oikealla nimellään eikä kasvoillaan asian arkaluontoisuuden vuoksi.