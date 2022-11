Heikillä on puoliso, satunnaisia seksikumppaneita – ja sitten hänellä on Cindy, seksinukke, josta hän pitää hyvää huolta.

Cindy on noin 158 senttimetriä pitkä ja 40 kiloa painava nukke. Sitä ei voi taittaa kokoon, joten säilytystilan on oltava melko suuri.

Ostohetkestä alkaen Cindy onkin majaillut Heikin työpaikan lokerossa. Heikin puoliso on tehnyt selväksi, että heidän kotiinsa Cindyllä ei ole asiaa.

– Puolisoni ei erityisemmin innostu siitä, että minulla on nukke, mutta ei hän toisaalta sitä kielläkään. Kaikki on hyvin, kunhan en tuo nukkea kotiin. Ehkä vielä jonain päivänä hän suhtautuu nukkeen myönteisemmin.

Työpaikan lokerossa Cindy ei häiritse ketään. Heikin mukaan hänen kollegansa tietävät, mitä hän siellä säilyttää.

– Ei nuken säilyttäminen työpaikalla ole ketään ainakaan tähän mennessä haitannut. Pikemminkin se herättää hilpeyttä.

Cindy oli alun alkaen vaaleverikkö, mutta sittemmin hiusväri on vaihtunut tummaksi. Heikki ajattelee, että tummanruskea peruukki sopii Cindylle paremmin.

Ajatus sai alkunsa neljä vuotta sitten.

Silloin Heikki kokeili erään tuttavansa seksinukkea ja niin sanotusti menetti ”nukkeneitsyytensä”. Hän mietti heti, että tällainen pitää saada omaksi.

– Seksi nuken kanssa oli jotakin niin erilaista verrattuna siihen, mitä olin aiemmin kokenut. Se siinä ehkä eniten kiehtoi ja kiehtoo edelleen. En ollut koskaan kokeillut seksivälinettä, joka tuntui yhtä nautinnolliselta kuin nukke, Heikki kuvailee.

Kaksi vuotta sitten hän päätti ryhtyä tuumasta toimeen. Sopiva nukke löytyi lopulta pääkaupunkiseudulta sijaitsevasta seksikaupasta. Nukkeja on mahdollista tilata myös netistä, mutta ulkomailta tilatessa toimitusajat ovat pitkiä.

Seksinukkejen hintahaarukka on noin 1 000–5 000 euroa. Kalleimmat ovat niin sanottuja ”luksusnukkeja”. Heikin nukke maksoi kokonaisuudessaan 1 800 euroa, eli hintansa puolesta se on keskitasoinen.

– Tärkeimpiä kriteerejä ostopäätöstä tehdessäni olivat nuken helppo saatavuus, hinta ja totta kai ulkonäkö.

Seksinukkemarkkinoilla on mahdollista valita esimerkiksi tietyn elokuvanäyttelijän tai pornotähden ulkonäköä mukaileva nukke. Nuken voi myös halutessaan tilata mittatilaustyönä aina karvoituksesta kuppikokoon asti.

Heikki halusi kasvoiltaan melko neutraalin näköisen nuken, jolla on suuri povi ja tiimalasivartalo.

– Se, että halusin hyvin isorintaisen ja kapeavyötäröisen nuken, ei tarkoita, että haaveilisin juuri sen näköisistä naisista oikeassa elämässä. Nukke on minulle keino toteuttaa fantasioita ja tuoda vaihtelua arkeen.

Myyntipakkauksessa nukke oli nimetty Biancaksi, mutta sittemmin nimi on vaihtunut Cindyksi. Heikki ajattelee, että Cindy sopii sen ulkonäköön paremmin.

Seksuaalisen vapauden, tasa-arvon ja seksuaalioikeuksien toteutumista edistävän Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen sanoo, että useimmiten nukkeja käytetään seksileluina ilman varsinaista fetisististä mieltymystä. Jotkut ihmiset leikkivät itse nukkeja, mikä on verrattain yleistä.

– Sen sijaan nukkefetissi on erittäin harvinainen fetissi.

Ihmistä muistuttavat nuket vaikuttavat olevan ennemmin miesten juttu, vaikka seksivälineet ovat nykyisin suosittuja sukupuolesta riippumatta. Miehillä tuntuu Paalasen mukaan olevan useammin tarve kokonaisvaltaiseen aistilliseen tai visuaaliseen kokemukseen seksissä, mikä voi selittää nukkejen kysyntää.

– Kysyä sopii myös, onko dildo yhtä kuin penisnukke? Paalanen heittää.

Hänen mukaansa on vaikea arvioida, miten yleistä nukkejen käyttö seksivälineinä on. Nukkejen kehitystyö on kuitenkin varsin vilkasta, mikä kertonee, ettei kysyntä ole ainakaan hiipumassa. Maailmalla on uutisoitu, että pandemia-aika olisi lisännyt seksinukkejen myyntiä huomattavasti.

– Kasvavan suosion taustalla lienee fantasia siitä, että voisi olla täydellinen seksikumppani ilman ihmissuhteiden kommervenkkeja, Paalanen arvioi.

Ehkä isoimpana yllätyksenä Heikille tuli se, että Cindy on aika painava ja siksi raskas nostella ja kuljettaa.

– Aito ihminen, joka painaa 40 kiloa, on hyvin kevyt. Sen sijaan 40 kilon painoinen nukke vaatii voimaa käsitellä, koska nukke on täysin veltto ja muutenkin paino jakautuu laajalle alueelle nuken pitkähköjen raajojen takia.

Toisaalta painonsa ansiosta nukke on seksitilanteessa realistisen tuntuinen. Nukke kestää kovempiakin otteita ja sen päällä voi makoilla ilman pelkoa siitä, että nukke hajoaa.

Heikki haluaa korostaa kaikille omasta seksinukesta haaveileville, ettei nukkea kannata hankkia, jos sille ei ole riittävän suurta ja kosteudelta suojaavaa säilytystilaa.

– Nukkeseksi ei sovi malttamattomille hätähousuille, Heikki sanoo.

Nuken valmistelu tositoimiin vaatii monta aikaa vievää työvaihetta.

Ensinnäkin nuken purkaminen pois säilytyslaatikosta on jo oma urakkansa, mutta lisäksi sen iho tulee käsitellä huolellisesti. Nuken iho on valmistettu silikonista ja on siksi luontaisesti hieman tahmea. Tästä syystä nuken iholle suditaan kauttaaltaan talkkia, jotta tahmeus häviää ja ihosta tulee silkkisen pehmeä. Jos talkilla haluaa käydä läpi koko nuken, vierähtää siihen helposti puolikin tuntia.

Tämän jälkeen nukelle puetaan mieleiset asusteet, ja se ehostetaan esimerkiksi meikeillä tai tekokynsillä.

– En ole ainakaan vielä sen tason nukkefanaatikko, että olisin tilannut Cindylle esimerkiksi erilaisia kynsiä. Myyntipakkauksen mukana tulleet ehosteet ovat riittäneet hyvin. Tosin ostan Cindylle aina silloin tällöin uusia kivan näköisiä alusvaatteita, Heikki kertoo.

Seksinukkeen kuuluu irrotettava vagina.

Ehostuksen ja muun alkutyön jälkeen nuken sisään työnnetään silikonista valmistettu nuken vagina, joka on muodoltaan putkilomainen pötkö. Putkilon keskellä on reikä, jonka kautta yhdyntä tapahtuu. Irrotettavia vaginoita myydään eripituisia ja -kokoisia.

Kun vagina on nuken sisässä, laitetaan latautumaan lämmityspuikko, joka on nuken mukana tuleva lisävaruste. Se asetetaan nuken alapään sisään ja annetaan olla siellä niin kauan, kunnes tuntuma on itselle riittävän lämmin.

– Tämän jälkeen pääseekin sitten aika lailla hommiin. Toki tässä vaiheessa tarvitaan vielä sopivaa liukuvoidetta. Cindy kun ei kostu luonnostaan, Heikki hymähtää.

Nuken jälkihuolto vaatii aina myös oman aikansa. Alapää pitää huuhdella huolellisesti käsisuihkulla ja saippualla. Se onnistuu helpoiten istuttamalla nukke vessanpöntölle, jonka kansi on avattu. Näin nukkea ei tarvitse kannatella pesun aikana.

Pesun jälkeen nukke jätetään kuivumaan niin, että raajat on levitetty haralleen. Tämä estää liiallisen kosteuden kertymisen ei-toivottuihin paikkoihin.

Lämmityspuikko kuuluu nuken lisävarusteisiin.

Heikki nauttii Cindyn seurasta kahden kesken, mutta ennen kaikkea porukalla. Hän harrastaa myös ryhmäseksiä ja orgioita. Niitä varten Heikki pakkaa Cindyn kuljetuslaatikkoon ja vie autolla määränpäähän.

– Olen ollut biseksuaali niin kauan kuin muistan. Harrastamme aina toisinaan ryhmäseksiä useamman bi-miehen kanssa, johon Cindy osallistuu vierailevana tähtenä. Cindy on seksibileiden kuningatar.

– Kerran orgioissamme oli mukana yksi nainen – siis Cindyn lisäksi. Tämä avarakatseinen nainen halusi kokeilla, miltä tuntuu olla mukana orgioissa, joissa on osallisena useampi mies ja seksinukke. Lopputulos oli se, että hän nautti olostaan ja piti kokemastaan.

Heikin mielestä oikeaa naista ja nukkea on mahdoton verrata keskenään, eli ei voi mitenkään määritellä, kumpi on parempi. Nukke kun on puhtaasti vain seksiväline.

– Toisaalta silloin, kun on riittävän kiihottuneessa tilassa, on välillä vaikea muistaa, että Cindy on vain nukke. Tätä on vaikea selittää, mutta toisinaan Cindy tuntuu aivan aidolta ihmiseltä. Minulla ei ollut tällaisia tuntemuksia silloin, kun hankin nuken. Jotenkin tämä ajatusmalli on herännyt tässä matkan varrella.

Orgioiden kumppanit Heikki on löytänyt erilaisten seksisivustojen kautta. Kiinnostuneista ei ole ollut puutetta, sillä monelle seksi nuken kanssa on jotakin sellaista, jota ei ole aiemmin päässyt kokeilemaan.

” Tätä on vaikea selittää, mutta toisinaan Cindy tuntuu aivan aidolta ihmiseltä.

Nuken pitää ryhdikkäänä sisäänrakennettu metallirunko. Sormien sisällä kulkevat ohuet rautalangat, joiden ansiosta sormet taipuvat ja pysyvät halutussa asennossa. Tekokynsiä voi vaihdella itselle mieleisiksi.

Heikki kertoo olleensa aina hyvin vapaamielinen ihminen, joka rakastaa kokeilla uusi asioita. Seksinukke on ollut hänelle keino toteuttaa seksuaalisuuttaan eri tavalla kuin yleensä.

– Haaveilen siitä, että saisin säilyttää nukkea yhteisessä kodissamme. Ihanteellista olisi päästä harrastamaan seksiä yhdessä puolisoni ja Cindyn kanssa.

Noin viisi vuosi sitten Heikin puoliso osti Heikille yllätykseksi puhallettavan seksinuken, kansankielellä pumpattavan Barbaran. Puoliso kun tiesi miehensä kiinnostuksesta. Nukke vietti jopa yön heidän vieressään.

Seuraavana päivänä nukke oli kuitenkin poissa.

– Nukkekokeilu jäi sitten siihen, eikä siitä ole sen koommin puhuttu.

Jos säilytys omassa kodissa onnistuisi, nukke olisi aina helposti saatavilla. Nuken säilytykseen liittyvien haasteiden takia Heikki pohtii aina toisinaan, pitäisikö nukke myydä.

– Cindyä on käynyt katsomassa ja testaamassa muutama kiinnostunut ostaja, mutta toistaiseksi ei vielä ole tullut sellaista tarjousta, jota vastaan olisin valmis myymään nuken. Cindy on arvokas leidi.

Heikki kokee, että seksinukkeihin ja niihin mieltyneisiin ihmisiin liitetään vahvoja stereotypioita, jotka eivät suinkaan aina pidä paikkaansa.

– Moni tuntuu ajattelevan, että seksinuket ovat yksinäisten miesten harrastuksia. Kaikki seksinuken omistavat miehet, jotka minä tunnen, ovat aviossa tai parisuhteessa.

Eräs Heikin tuttava joutui hiljattain luopumaan nukestaan uuden parisuhteen myötä. Hänellä tuli tuoreesta kumppanista tuntuma, ettei tämä sulattaisi ajatusta seksinukesta.

– Tuttavani sitten päätyi vähin äänin myymään nuken kaapistaan pois.

Heikki on myös joskus kuullut kommentteja liittyen siihen, että seksinukeista pitävillä olisi nekrofilia, eli taipumus kiihottua kuolleista.

– Tämä on hölynpölyä ainakin omalla kohdallani. Tykkään jutella Cindylle, ja muutenkin saan suurta mielihyvää, kun olen saavuttanut seksuaalisen kiihottumisen myötä olotilan, jossa Cindy tuntuu lähes aidolta ihmiseltä.

” Kaikki seksinuken omistavat miehet, jotka minä tunnen, ovat aviossa tai parisuhteessa.

Seksinukkejen kehitys on mennyt viimeisten vuosien aikana harppauksilla eteenpäin. Nykyisin myynnissä on tekoälyllä varustettuja nukkea ja suoranaisia seksirobotteja, jotka kykenevät kommunikoimaan puheella ja liikuttamaan itse omia raajojaan. Heikki suhtautuu avoimin mielin edistyksellisiin nukkeihin ja voisi sellaisen ehkä joskus itsekin hankkia.

– Toisaalta en tiedä, haluaisinko, että nukke osaisi puhua. Tällöinhän nukke voisi joskus sanoa ei! Heikki naurahtaa.

Harrastaessaan seksiä puolisonsa kanssa tai orgioissa Heikki kertoo huolehtivansa ensisijaisesti aina toisen nautinnosta. Seksinuken kanssa on päinvastoin. Heikki kokee, että juuri nuken kanssa saa luvallisesti miettiä vain ja ainoastaan omaa tyydytystä.

– Rakastan tuottaa seksikumppaneilleni nautintoa, mutta on virkistävää, kun joskus voi miettiä vain itseään. Mielestäni seksiväline on onnistunut silloin, kun se tuottaa juuri sellaista nautintoa kuin itse kaipaa.

Tietynlainen robotiikka nukessa voisi Heikin mielestä olla kiinnostava lisä.

– Cindy ja muut samalla tyylillä rakennetut nuket ovat seksissä aika passiivisia, eivätkä myöskään itse ehdota tai puhu tuhmia. Tekoäly voisi auttaa tässä asiassa.

Kuten kaikessa, myös seksinukkeskenessä piilee pimeä puolensa.

Nykyään myydään esimerkiksi nukkeja, jotka jäljittelevät pienten lasten tai jopa vauvojen vartaloita. Suomalaisissa alan liikkeissä tällaisia ei näy, mutta kansainvälisillä markkinoilla kyllä.

Heikki ei suhtaudu tällaisiin nukkeihin suopeasti. Hän pelkää, että lapsia muistuttavat nuket voivat vahvistaa pedofiliaan liittyviä mielitekoja.

– Toisaalta pedofiilille nukke voi olla keino tyydyttää halujaan ja näin estää tekojen kohdistuminen oikeisiin ihmisiin, hän pohtii.

Muista eettisistä kysymyksistä hänen mieleensä tulee ekologisuus. Nykyisin nuket ovat ongelmajätettä ja hankalia kierrättää. Heikki uskoo, että tähän tulee lähivuosien aikana varmasti muutos.

Jotkut ovat nähneet elottomissa seksikumppaneissa laajeman eettisen ongelman. Varsinkin seksirobottien ympärillä käydään kiivastakin debattia. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa sijaitsevan De Montfort -yliopiston tekoälyn ja etiikan professori Kathleen Richardson toivoi vuonna 2020 BBC:n haastattelussa, että seksirobotteja ei markkinoitaisi ainakaan elämänkumppaneina.

– Suhde toiseen ihmiseen perustuu kiintymykseen ja vastavuoroisuuteen. Näitä asioita ei kone pysty tuottamaan, hän perusteli.

Seksirobotteja vastustava järjestö taas katsoo niiden olevan suorastaan naisvihamielinen keksintö. Sexpon Tommi Paalanen ei näe syytä huoleen.

– Antakaa aikuisten leikkiä. Ei ole kenenkään muun asia, eikä kenelläkään ole mitään erityisoikeutta sitä arvostella. Suhtautukaa toisten seksuaalisuuteen lämmöllä ja kunnioituksella, hän neuvoo niitä, joita seksinuket tai -robotit jotenkin järkyttävät.

” Antakaa aikuisten leikkiä.

Paalasen mielestä seksinukkemieltymyksellä ei ole mitään tekemistä naisvihan kanssa.

– Seksinukeista on myös turha tehdä mitään symbolia naisvihalle, koska siitä ei fetisismissä ole kysymys. Ylipäätään seksuaaliset mieltymykset ja tasa-arvoasenteet ovat täysin erillään toisistaan. Niillä ei ole mitään sellaista välttämätöntä yhteyttä, mikä tekisi kyseisen huolen perustelluksi.

Seksin ja yhdessä olon jälkeen Heikki kantaa Cindyn kylpyhuoneeseen peseytymistä varten. Pesuun käytetään vettä ja desinfioivaa saippuaa.

Cindy on kulkenut Heikin matkassa nyt kahden vuoden ajan.

– Olen sitä mieltä, että nukke on ollut kaikin puolin hyvä sijoitus. Vielä tähänkään päivään mennessä mikään en ole törmännyt seksivälineeseen, joka olisi tuottanut minulle vastaavanlaista nautintoa.

Heikki on muutamaan otteeseen esiintynyt Onlyfans-videoilla. Cindyn myötä mielessä on pyörinyt ajatus, että pitäisikö perustaa Onlyfans-tili, joka tuottaa nukkeseksiin erikoistunutta sisältöä.

– Toistaiseksi tämä on vielä harkinnan tasolla, mutta ehkä sitten eläkkeelle jäätyäni tuon ajatukseni käytäntöön.

Cindyn ”alapesu” on helpointa tehdä laittamalla nukke istumaan vessanpöntön päälle, jonka kansi on avattu. Näin pesu hoituu kätevästi käsisuihkun kanssa ilman, että nukkea täytyy erikseen kannatella.

Heikin mieleen muistuu hauska tilanne muutaman vuoden takaa.

Eräiden orgioiden jälkeen Heikki oli ystävänsä kanssa kantamassa Cindyä kuljetuslaatikossa ulos kerrostalorapun ovesta. Ovella tuli vastaan iäkkäämpi rouvashenkilö.

Nainen seurasi tarkasti miesten liikkeitä, kunnes tokaisi: ruumistako kuljetatte tuossa laatikossa?

Heikki katsoi ystäväänsä naurahtaen ja vastasi sitten naiselle: ”Ehei, Cindy se vain siellä on.”

Heikin nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.