Juttusarjassa kerrotaan ihan tavallisista suomalaisista, jotka ovat löytäneet suuren rakkauden.

Kapean sängyn päällä on punainen päiväpeitto ja kaksi sydämenmuotoista tyynyä. Niissä lukee Love.

Vielä kolme vuotta sitten Jyrki ja Katja Ripatilla oli keittiö, olohuone, makuuhuone ja monta muutakin huonetta. Pariskunnan omakotitalossa oli 170 neliötä.

Nyt heillä ei ole edes omaa vessaa. Rekan nupin lattialla nököttää kahvinkeitin ja sängyn alla on pieni jääkaappi.

Ajon aikana toinen voi lämmittää ruokaa mikrossa, joka löytyy yläkaapista. Sänky on vain 80 senttiä leveä. Sen yläpuolella on toinen peti, johon voi kömpiä, jos joskus tulisi vaikka riitaa.

Kovin paljon tarvetta sille ei pariskunnan mukaan ole.

Puhelimen toisesta päästä kuuluu naurua. Haastattelun aikaan Jyrki ja Katja ovat parkissa Italiassa.

– Ehkä välillä tulee sanaharkkaa, jos on väsynyt, eikä jaksa muuta kuin laittaa pään tyynyyn, Katja sanoo.

– Kartanluvussakin voi joskus tulla sanomista, jos toinen ajaa jonkin risteyksen ohi, Jyrki lisää.

Katja ja Jyrki Ripatti asuvat rekan nupissa. Tilaa ei ole paljon, mutta se ei pariskuntaa haittaa.

On onni, etteivät Jyrki ja Katja ole riitelevää tyyppiä. He ovat nimittäin yhdessä käytännössä joka päivä ja koko ajan.

Niin oli jo silloin, kun he vielä asuivat omakotitalossa Mäntsälässä.

Jyrki sanoo, että pisin aika, jonka he ovat olleet erossa toisistaan on seitsemän päivää. Jyrki oli tuolloin kertausharjoituksissa. Siitäkin on jo 20 vuotta.

– Toiset tarvitsevat omaa tilaa ja aikaa. Me emme ole koskaan lukeutuneet siihen ihmistyyppiin, Jyrki sanoo.

Jyrkin ja Katjan rakkaustarina alkoi 28 vuotta sitten samalta työpaikalta. Jo silloin he huomasivat, että heille oli luontevaa nähdä sekä töissä että kotona. Oikeastaan he eivät kaivanneet taukoa toisistaan lainkaan.

Myöhemmin Jyrki siirtyi toiseen työpaikkaan.

– Sitten piti alkaa kyselemään, että miten työpäivä meni, Katja nauraa.

Katja ja Jyrki kertovat, että ajamisessa parasta on vapaus. Maisema vaihtuu tiuhaan ja päivän aikana heille kertyy kilometrejä yleensä yli 1000.

Kolme vuotta sitten Jyrki tuli töistä kotiin intoa puhkuen. Hänestä tuntui, ettei nykyisessä työssä enää ollut tarpeeksi imua. Hän ei jaksanut enää tuijottaa tietokoneen ruutua.

Vihdoin hän oli keksinyt ratkaisun.

– Mitä jos vaihdetaan alaa, opiskellaan rekkakuskeiksi ja lähdetään ajamaan ympäri Eurooppaa? Jyrki heitti Katjalle.

Katja alkoi nauraa. Idea kuulosti hullulta, mutta sisimmässään hän tiesi heti, että se voisi toimia.

Lapset olivat jo aikuisia. Katjakin toivoi, että työuralta saisi irti vielä jotain muuta kuin toimistohommia.

Lisäksi he molemmat rakastivat tien päällä olemista. Jo vuosia he olivat viettäneet vapaansa ajamalla autolla ympäri Eurooppaa.

– Tuli sellainen tunne, että eiköhän tämä ole jo nähty. Nyt on uusien seikkailujen aika.

Katja ja Jyrki työskentelevät suomalaisessa firmassa ja ajavat rahteja ympäri Eurooppaa. Tukikohta on Saksan Lyypekissä.

Kun ammattipätevyys oli suoritettu, Ripatit ajoivat kuukauden päivät Suomessa. Sitten he lähtivät Eurooppaan.

Tietokoneen ruutu vaihtui upeisiin maisemiin. Rekan nupista voi yhden päivän aikana nähdä sekä lumihuippuiset vuoret että kimaltavan Välimeren.

Vaikka elämänmuutos tältä kantilta katsottuna saattaa kuulostaa idylliseltä, arki on enimmäkseen askeettista.

Yöpaikan Ripatit etsivät yleensä rekkaparkista. Parhaimmillaan niissä voi olla jopa 500–600 rekkaa kerralla. Siksi esimerkiksi suihkuun saattaa joutua jonottamaan pitkään.

Maksullinen rekkaparkki on kuitenkin turvallisin valinta. Jyrki ja Katja kertovat, että esimerkiksi Etelä-Ruotsissa, Etelä-Ranskassa ja Barcelonan lähistöllä on suuri riski joutua ryöstön kohteeksi.

Polttoaineiden hintojen nousu on lisännyt polttoainevarkauksia. Jyrkin ja Katjan rekan tankkia ei kuitenkaan ole lukittu.

– Haluamme, että tankkia ei rikota.

Pyykkiä he pesevät silloin, kun pääsevät asemapaikalleen Lyypekkiin. Ruokakaupan parkkipaikalle ei voi kaartaa ison rekan kanssa, joten kauppareissut he hoitavat kävellen. Lyypekissä on kaksi työpaikan henkilöautoa, joita he käyttävät.

– Onneksi työnantajamme on hoitanut tämän asian tosi hyvin, Jyrki sanoo.

Mitään vakavaa heille ei ole matkoilla sattunut, vaikka liikennekulttuurikin on erilaista kuin Suomessa. Euroopassa ruuhkan käsite on hieman erilainen.

– Jos on ruuhkaa, niin silloin voi olla satoja rekkoja jonossa ja se jono voi olla kymmeniä kilometrejä. Siinä menee sitten useampi tunti, Katja kertoo.

Katja ja Jyrki sanovat, että he eivät kyllästy toisiinsa koskaan, vaikka viettävät kaiken ajan yhdessä.

Euroopassa suurin osa rekkakuskeista on miehiä. Siksi taukopaikoilla on joskus suihkut ja vessat pelkästään miehille.

Kun Katja hyppää rekan rattiin, moni jää tuijottamaan suu auki.

– Täällä rekkaa ajavia naisia on huomattavasti vähemmän kuin Suomessa, Katja kertoo.

Jos Katja ja Jyrki juuttuvat ruuhkaan, kyseessä ei usein ole mikään pieni ruuhka.

Tyypillisesti kilometrejä kertyy päivän aikana 1 000–1 300. Koska Jyrki ja Katja ajavat yhdessä, heidän työpäivänsä voivat kestää pidempään kuin yksin ajavilla.

Molemmilla on lupa ajaa päivän aikana 10 tuntia. Sen he myös usein käyttävät.

– Aika rankkaa työntekoa tämä on, ja hyvin vähän ehdimme tutustua maihin, joissa ajamme, Katja kertoo.

Vaikka he näkevät meren usein, he ehtivät harvoin pysähtyä niin pitkäksi aikaa, että ehtisivät uimaan. Joskus aikataulut ovat niin kireitä, ettei lounastaukokaan onnistu.

Rekan nupissa he kuuntelevat äänikirjoja, nettiradiota ja lukevat toisilleen uutisia.

– Välillä ollaan myös yhdessä hiljaa. Ei aina tarvitse puhua, Jyrki sanoo.

Koska heitä on rekan nupissa kaksi, myös palkka jää matalammaksi kuin niillä, jotka ajavat yksin.

Ripateille raha ei kuitenkaan ole enää tärkeintä, vaan vapaus. He eivät koskaan tiedä, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Ajoreitit selviävät usein juuri ennen kuin he lähtevät matkaan. Päivittäin toistuvia rutiineja ei ole.

– Ei voi tulla yllätyksiä, kun ei ole odotuksiakaan. Jos haluaa aikatauluttaa elämänsä, tämä ei ole paras alavalinta, Jyrki sanoo.

– Tämä on meidän työ, vapaa-aika ja harrastus, elämäntapa, Katja jatkaa.

Katjan ja Jyrkin viime vuonna syntyneen lapsenlapsen nimi on Viola.

Katja ja Jyrki näkevät rekan nupista upeita maisemia.

Viime vuonna Katjalle ja Jyrkille syntyi ensimmäinen lapsenlapsi. Sen jälkeen ikävä Suomeen on kasvanut. Läheisiin he pitävät yhteyttä lähes päivittäin videopuheluiden välityksellä.

Yleensä he ajavat 10 kuukautta vuodesta ja lomailevat kaksi kuukautta Suomessa. Silloin he asuvat hotellissa tai vuokramökissä.

Yhteinen reissutyö on hitsannut pariskunnan vielä tiiviimmin yhteen. Yhdessä on hyvä tehdä töitä, koska he tuntevat toisensa läpikotaisin.

Jyrki sanoo, että Katja on tarkka, rohkea ja sitkeä. Esimerkiksi kerran he odottivat huoltoaseman pihassa kuusi päivää, että pääsivät rajan yli Turkkiin.

– Se on aika pitkä aika istua autossa, Jyrki sanoo.

Katja kuvailee Jyrkiä joustavaksi ja pitkäpinnaiseksi.

– Seikkailunhaluisia me olemme molemmat, Katja sanoo.

Vaikka seikkailuja on takana jo kolme vuotta, kumpikaan ei ole kyllästynyt nykyiseen elämäntyyliin.

– Ollaan jopa mietitty, että miksi ei lähdetty tähän aiemmin, Katja sanoo.