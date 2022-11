Anu ja Ted Puusa rakastuivat toisiinsa ensisilmäyksellä. Vain muutama kuukausi ensimmäisestä tapaamisesta, he menivät kihloihin.

Anu Puusa ei uskonut rakkauteen ensisilmäyksellä – kunnes se tapahtui juuri hänelle.

Juttusarjassa kerrotaan ihan tavallisista suomalaisista, jotka ovat löytäneet suuren rakkauden.

– Älä pidä minua outona, mutta rakastan sinua.

Ted ja Anu Puusa olivat tunteneet toisensa vasta puolitoista viikkoa, kun Ted heräsi Anun vierashuoneesta ja tunnusti rakkautensa.

Anua alkoi naurattaa. Hän ei pitänyt miestä hulluna, koska tunsi itse samoin.

Kun kadettikoulussa opiskellut Ted lähti sotaharjoitukseen, he kirjoittivat toisilleen pitkiä kirjeitä. Kolmen viikon päästä Ted palasi punaisten ruusujen kera ja he päättivät mennä kihloihin. Kolmen kuukautta myöhemmin he varasivat kirkon.

Tasan vuosi ensitapaamisen jälkeen he olivat jo naimisissa.

Anu ja Ted Puusa menivät naimisiin kesällä 2001 Joensuussa.

Tällaisia tarinoita on vain saduissa, Anu Puusa ajatteli, kun hän heräsi hotellihuoneesta.

Edellinen ilta tuntui epätodelliselta. Hän oli mennyt ystävänsä kanssa ravintolaan Helsingin keskustaan ja tavannut siellä miehen.

Kohtaaminen tuntui erilaiselta kuin mikään muu aikaisemmin. Voiko ihminen rakastua näin nopeasti? 25-vuotias Anu mietti.

Myös 21-vuotias Ted Puusa oli illan jälkeen pyörällä päästään. He olivat opiskelukavereiden kanssa laatineet listat unelmiensa naisista. Hänen listassaan luki: vaalea, pitkä ja älykäs.

Miten juuri sinä iltana sellainen nainen asteli ravintolan rappusia ylös? Vaaleat hiukset nutturalla, mustissa bilevaatteissa hän käveli suoraan heidän pöytäänsä ja pyysi tanssimaan.

Ted hämmentyi ja reagoi intuitiivisesti: hän kieltäytyi, koska ei osannut tanssia.

Kavereiden suut loksahtivat auki.

Kun nainen kääntyi kannoillaan, hän nousi pöydästä ja juoksi tämän kiinni.

– Kyllä voin lähteä kanssasi tanssimaan.

Anun ystävä otti hänestä kuvan, kun he olivat matkalla ravintolaan. Vielä tässä vaiheessa hän ei tiennyt, mitä illan aikana tapahtuisi.

Seuraavalle päivälle he sopivat tuplatreffit. Anu ja Ted jatkoivat kahdestaan laivalla Suomenlinnaan. Molempia jännitti: voivatko edellisen illan muistikuvat pitää paikkansa?

– Kun tapasimme uudestaan, se jysähti vielä kovemmin. Tunne oli niin vahva, ettei sitä voinut ohittaa, Anu sanoo.

Siksi he eivät edes yrittäneet jarrutella. Molemmilla oli ollut aiempia suhteita, jotka olivat opettaneet paljon.

Kun Ted palasi sotaharjoituksesta, Anu kauhistui. Mies oli lyönyt kaveriensa kanssa vetoa ja sen seurauksena hänen hiuksensa olivat lähteneet.

Anu oli jo suunnitellut, että he lähtevät Joensuuhun tapaamaan hänen vanhempiaan – ja nyt mies oli kalju!

Kaiken lisäksi tarkoituksena oli, että Ted kysyy Anun vanhemmilta tämän kättä.

Automatkalla molempia jännitti. Mitä Anun vanhemmat sanoisivat, kun tuntematon mies tulisi pyytämään heidän tyttärensä kättä?

– Jos vanhempasi eivät hyväksy minua, sitten meidän ei varmaan kannata mennä naimisiin, Ted sanoi.

Anun vanhemmat eivät kuitenkaan järkyttyneet. He tunsivat tyttärensä ja näkivät, miten rakastunut tämä oli.

Anu ja Ted Puusa ovat kokeneet yhdessä paljon. He sanovat, että hyvän parisuhteen salaisuus on siinä, että molemmat saavat tehdä myös omia juttujaan ja tavoitella omia unelmiaan.

Yhteenmuuttoa ei tarvinnut odotella, sillä Ted oli jo ensimmäisellä vierailulla jättänyt hammasharjansa Anun asuntoon.

Kesällä 2001 Joensuussa järjestettiin satuhäät. Sellaisista häistä Anu Puusa ei ollut koskaan osannut haaveilla.

Seuraavana aamuna heidän hääkuvansa oli sanomalehti Karjalaisen etusivulla. Sotilashäissä vallitsi erityinen tunnelma, sillä puolet vieraista oli pukeutunut univormuihin.

Kun he astelivat ulos kirkosta miekkakujan alta, molemmat miettivät, miten tällainen onni osui kohdalle.

Anu ja Ted Puusan häistä kerrottiin myös Karjalainen-lehden etusivulla kesällä 2001.

Talojen rakentaminen on Anu ja Ted Puusan yhteinen harrastus. Anu suunnittelee taloihin sisustuksen ja Ted johtaa rakennustöitä. Tällä hetkellä he rakentavat yhdessä viidettä taloaan.

Vauhti ei hiipunut häiden jälkeenkään. He muuttivat Hyvinkäälle omakotitaloon, kun Ted valmistui kadettikoulusta. Työ vei miehen arkipäiviksi Keuruulle, mutta silti he suunnittelivat seuraavan talon rakentamista.

Ted tunsi jo Anun niin hyvin, ettei hän yllättynyt, kun tämä yhtenä aamuna soitti ja ilmoitti, että he rakentavat sittenkin talon Joensuuhun.

– Ted vastasi siihen, että selvä, ala pakata, Anu nauraa.

Viikonlopuksi he ajoivat Joensuuhun katsomaan tontteja ja tekivät tarjouksen. Kun tarjous hyväksyttiin, he soittivat talotoimittajalle ja ilmoittivat, että talopaketti tuleekin 400 kilometriä Hyvinkäältä itään.

Nyt pariskunta rakentaa yhdessä viidettä taloaan.

– Siitä tuli harrastus. On ihanaa, kun voi yhdessä suunnitella ja tehdä. En ymmärrä, miksi ihmiset sanovat, että kun rupeaa rakentamaan, sillä saa avioeron aikaan. Meille tämä on aina ollut yhteistä ajanvietettä, Anu sanoo.

Anu ja Ted Puusa rakentavat yhdessä jo viidettä taloaan.

Vapaa-ajalla he harrastavat myös liikuntaa: käyvät salilla ja pelaamassa sulkapalloa. Lisäksi molemmat ovat jatkaneet opiskelua.

Nykyään perheeseen kuuluu myös 12- ja 14-vuotiaat tyttäret sekä kaksi koiraa.

Anu ja Ted sanovat, että heitä yhdistävät samanlaiset arvot: koti, uskonto ja isänmaa. Molemmilla on koko ajan monta rautaa tulessa.

– Kumpikaan meistä ei usko siihen, että jos elämänsä viettää katsoen telkkaria, kuolinvuoteella ajattelisi, että olipa hyvä ohjelma, Anu sanoo.

– Sellainen päivä on hukkaan heitetty, jolloin ei opi mitään uutta. Toisilta ihmisiltäkin voi oppia valtavasti, Ted sanoo.

” Jo alussa sanoin Tedille, että jos joskus löydät minua paremman, tulen onnittelemaan.

Molemmat ovat laatineet omat listansa, mitä he haluavat vielä tehdä ennen kuolemaansa.

He uskovat, että parisuhde on kestänyt 22 vuotta, koska molemmilla on ollut tilaa tavoitella omia unelmia.

– Molemmat voisivat pärjätä yksinkin, mutta niin kauan kuin tämä on kivaa, jatkamme yhdessä. Jo alussa sanoin Tedille, että jos joskus löydät minua paremman, tulen onnittelemaan, Anu sanoo.