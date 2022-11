Taina, 32, ei ollut koskaan saanut orgasmia miehen kanssa – yksi oivallus muutti kaiken: "Tulen helposti aina kun haluan"

Orgasmivaikeuksia kokeneet naiset kertovat Ilta-Sanomien kyselyssä, mikä heitä auttoi oppimaan oman kehon nautinnon saloista. Moni myös muistuttaa, että seksi ilman orgasmiakin voi olla hyvää seksiä.

Ennen nykyisen kumppaninsa tapaamista Taina, 32, harrasti paljon yhden tai kahden illan juttuja. Seksi oli nautittavaa, mutta jokin jäi aina puuttumaan.

– Vaikka nautin seksistä suuresti, en koskaan saanut orgasmia miehen kanssa, pelkästään itsekseni vibraattorilla leikkiessä, Ilta-Sanomien seksikyselyyn vastannut Taina kertoo.

Kun Taina tapasi nykyisen miehensä, seksi oli alusta saakka nautinnollista.

– Seksi oli aina upeaa, ja hän sai minut nauttimaan täysin uusilla tavoilla, mutta yrityksistä huolimatta hän ei vain saanut minua tulemaan.

– Ajattelin, että ehkä minä en vain osaa, ja ihan hyvä näinkin.

Pari oli ollut yhdessä melkein vuoden, kun se vihdoin tapahtui.

– Yhdynnän aikana vain annoin mennä, ja sain ensimmäistä kertaa emätinorgasmin.

Helpotus oli Tainan sanoin valtava.

– Käsitin, että hei, kehoni pystyykin tähän, minähän osaan tämän! Olin ollut monta vuotta varma, että minussa on jokin vika, etten vain osaa tulla.

Tarvittiinkin ”oikea, sinnikäs ja kärsivällinen mies, luottamusta ja turvallinen ilmapiiri”. Sekä se, että Taina lopetti vibraattorin käytön.

– Luulen, että sen ahkera käyttö ja kova värinä oli hieman puuduttanut paikkojani. Mies oli tarjoillut minulle monet klitorisorgasmit, mutta niidenkin edellytys oli se, että ensin lopetin vibraattorin käytön.

Kun vibraattori jäi pois, Taina huomasi, että hän tunsi kosketuksen aiempaa paljon herkemmin.

Seksilelujen turruttavasta vaikutuksesta on keskusteltu julkisuudessa aiemminkin, mutta asiantuntijoiden mukaan huoli on yleensä turha. Kokemukset voivat toki olla hyvin yksilöllisiä.

Isoin ongelma omassa mielessä

Ensimmäinen emätinorgasmi johti toiseen, ja lopulta niistä tuli luonnollinen osa Tainan seksielämää.

– Uskon, että asia oli täysin korvieni välissä. Kontrollista irti päästäminen, jota orgasmi edellyttää, pelotti liian vieraassa seurassa. Kun koin, että olen turvassa, uskalsin päästää irti ja antaa vain palaa.

Luottamus kumppaniin oli iso juttu.

” Jos orgasmista tulee mörkö, sen saamisesta ei ainakaan tule mitään.

Nyt Taina on ollut yli kymmenen vuotta yhdessä miehensä kanssa. Seksiä on paljon, ja sen laatu on vain parantunut vuosien myötä.

– Enää orgasmia ei tarvitse etsiskellä, tulen helposti aina vain kun haluan.

Emätinorgasmit tuntuvat Tainan mielestä syvemmiltä ja hieman eri paikassa kehoa kuin klitorisorgasmit – ”ne kiipeävät enemmän ylöspäin”.

Kahden synnytyksen jälkeen orgasmit ovat Tainan mukaan olleet entistä voimakkaampia.

– Synnytykset ovat vaikuttaneet siihen, että koen kehoni eri tavalla kuin aiemmin. Ajattelen, että se pystyy mihin vaan.

Viimeisetkin kainostelun rippeet katosivat, kun puoliso oli mukana synnytyksissä.

– Pystyn olemaan täysin oma itseni toisen edessä. Puhumme kaikesta avoimesti, ja jos haluan kokeilla seksissä jotain, siitä keskustellaan. Rakkaus on vain syventynyt, ja sekin lisää seksissä nautintoa.

Hyvää seksiä ilmankin orgasmia

Moni nainen jakaa Tainan tuntemukset. Orgasmin saaminen ei ole aina itsestään selvää, saati helppoa. IS kysyi kokemuksia lukijoilta, ja sai muun muassa tällaisia vastauksia:

”SAAN orgasmin ainoastaan käyttämällä klitoriskiihottimia tai muita vibraattoreja. En ole saanut orgasmia pelkästään sormilla hyväilemällä, suuseksillä tai yhdynnässä.” - 33-vuotias nainen

"EN ikinä saa miehen kanssa. Kukaan ei osaa koskettaa kuin haluaisin. Kaikki se, mikä tehdään ennen seksiä ja sen jälkeen, on tärkeämpää kuin itse seksi. Miehen pitää saada minut tuntemaan itseni halutuksi. Siihen kuuluu se, että minua kohdellaan kauniisti, puhutaan kauniisti, kehutaan, kosketellaan ohimennen ja lähetellään viestejä, joista tietää, että hän haluaa minun olevan hänen. Seksi on pitkälle psyykkistä." - 55-vuotias nainen

Vaikka orgasmia ei saisikaan, seksi voi silti olla nautittavaa ja hyvää.

”EN ole koskaan saanut orgasmia partnerin kanssa, ainoastaan itsetyydytyksessä. En koe sitä kuitenkaan ongelmana, koska seksi tuntuu hyvältä, ja saan iloa siitä, että kumppani laukeaa.” - 42-vuotias nainen

”YKSIN, omin käsin, siinä onnistuu vaikka minuutissa. Miehen kanssa ei ikinä. Kun ei luota vastapuoleen riittävästi tai siltä loppuu maltti yrittää, orgasmista on turha haaveilla. Seksi voi tosin onneksi olla hyvää ilmankin.” - 34-vuotias nainen

”Kun aloitin lantionpohjalihasten treenauksen, haluni palasivat, ja aloin saada useammin ja voimakkaampia orgasmeja. Toinen tärkeä on hetkessä eläminen. Jos ajatukset ovat muualla, ei lantionpohjalihaksia ole iloa”, 26-vuotias nainen kertoo IS:n kyselyssä

Yhteys kumppaniin tärkeä

Millaisia asioita orgasmin saaminen ylipäänsä vaatii? Kumppanilla ja kemioiden kohtaamisella on monien vastaajien mielestä iso merkitys.

”USEAMMAN parisuhteen ja niiden väleissä railakkaan sinkkuelämää jälkeen olen todennut, että orgasmi tulee vain, jos fyysisen kemian lisäksi on myös henkistä yhteyttä. Täytyy myös olla kehollisesti yhteensopiva. Jos olen päällä, omien lantioluiden tulee tuntea kumppanin lantion luut. Vaikea selittää, mutta taju lähtee jo pelkästään siitä tunteesta, jopa ilman penetraatiota. Klitoriksesta sanoisin, että mitä huomaamattomampi kosketus, sitä parempi. Liian rajusta katoaa fiilis.” - 41-vuotias nainen

”EN saanut ikinä orgasmia ennen nykyistä kumppania. Suhteen alkuaikoina opin saamaan orgasmin itsetyydytyksessä ja sitten yhdynnässä jännittämällä oikeita paikkoja. Suurin merkitys on luultavasti kuitenkin sillä, että mies on juuri yhteensopiva kanssani eli hänellä on juuri minulle sopivan kokoinen vehje.” - 29-vuotias nainen

”EN ole koskaan saanut emätinorgasmia, vaikka olin naimisissa yli kymmenen vuotta, ja meillä on kuusi lasta. Parasta seksi oli naisystävän kanssa. Olimme neljä vuotta yhdessä.” - 55-vuotias nainen

35-vuotias lukija kertoo saaneensa ensimmäisen orgasminsa 34-vuotiaana vakituisen seksikumppanin kanssa. Hän on oppinut, että orgasmiin vaaditaan muun muassa hyvä vireystila.

”PUOLEN vuoden säännöllisen seksin harrastamisen jälkeen sain orgasmin yhdynnässä. Sen jälkeen opin saamaan orgasmin melkein joka kerta, mutta vain tietyssä asennossa ja mielen ollessa virkeä. Väsyneenä ja stressaantuneena orgasmi ei tule. Tarvitsen luottamusta ja läsnäoloa, yhteys kumppanin kanssa seksin aikana on isoin tekijä. On ihana ja kokonaisvaltainen tunne saada orgasmi miehen ollessa sisälläni.”

32-vuotiaan naisen iso oivallus on ollut se, että klitoriksen kanssa pitää olla hellä.

”VASTA lasten synnyttyä löysin orgasmin ja ylipäätään haluni, kun luin vinkin, että klitorista pitää käsitellä hellästi, kuin ottaisi silmästä pois roskaa. Sen avulla koin ensimmäistä kertaa, mikä tuntui oikeasti hyvältä. Opin, että pikkuhousujen läpi hipsuttaminen on kaikkein paras tapa.”

”Naisen nautinto on tabu”

50-vuotias lukija kertoo keskustelleensa orgasmeista kymmeniä vuosia sekä työssään että vapaalla eri ikäisten naisten kanssa.

"EN tunne yhtään naista, joka olisi saanut orgasmia pelkällä penetraatiolla ilman jonkinlaista klitoriksen stimulaatiota samaan aikaan. En myöskään tunne yhtään miestä, joka olisi ymmärtänyt, ettei kykene pelkällä vehkeellään tyydyttämään naista. Naisten normaali nautinto on tabu. Orgasmin puute ei liity haluttomuuteen, vaan siihen, että että miehen siitin ei osu klitorikseen.”

Missä on naisten viagra? lukija pohtii.

Orgasmin saamiseen liittyvät paineet saattavat mennä niin pitkälle, että orgasmeja voi alkaa teeskennellä.

”KUN on 20 vuotta feikannut kumppanille, on vaikea enää käydä asiasta puhumaan. Klitorisorgasmi onnistuu itseltä hyvin, mutta penetraatiossa jää 99 prosenttisesti saamatta.” - 48-vuotias nainen

Tainan tavoin moni syyllistää itseään, jos orgasmin saaminen ei ota luonnistuakseen. Häpeäkään ei ole tavaton tunne.

”EN ole koskaan kokenut orgasmia, en koe olevani ollenkaan nainen, enkä kelpaa parisuhteeseen. Siksi olen jäänyt sinkuksi. Orgasmittomuuteni estää edes yrittämästä tutustumista miehiin, koska koen valtavaa alemmuutta seksin suhteen. Alemmuuskompleksini aiheuttaa niin suuret estot, että en halua seksiä ollenkaan.” - 57-vuotias nainen

Keskity nautintoon

Mitä Taina sanoisi niille naisille, jotka painiskelevat orgasmien saamisen kanssa?

– Olisi hirveän helppo sanoa, että älä stressaa, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Mutta jos orgasmista tulee mörkö, sen saamisesta ei ainakaan tule mitään.

Tainan mukaan kannattaa keskittyä löytämään nautintoa eri tavoin sekä luottaa siihen, että orgasmi tulee kun se on tullakseen.

– Tärkeää on viestittää myös kumppanille, että orgasmi ei ole se juttu, jotta mies ei vain pakerra ja pakerra ja hoe, että tulitko jo. Jos vaikka vain katsoisitte, mitä kehot sanovat ja mihin ne reagoivat ja pitäisitte hauskaa.

Haastateltavan nimi on muutettu.