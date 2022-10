10 merkkiä paljastaa, että parisuhde on suistumassa eroon – yksi tilanne on täysin toivoton

Parisuhteen hälytysmerkit voivat vihjata lähestyvästä erosta, mutta tuhoisan kierteen voi onnistua myös katkaisemaan. Psykologi kertoo, millaiset signaalit on syytä ottaa vakavasti ja mitä niille voi tehdä, jos haluaa jatkaa yhdessä.

Rakastavan parisuhteen päätyminen eron partaalle ei tapahdu varoittamatta. Suhdetta nakertavia ja kuluttavia merkkejä on havaittavissa yleensä jo matkan varrella. Jokainen parisuhde on omanlaisensa, mutta on myös yleisiä hälytysmerkkejä, jotka osoittavat suhteen olevan suuntaamassa kohti turmiota.