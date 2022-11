Maria Roimaa ja hänen miehensä Starwin Paul halusivat pidättäytyä seksistä avioliittoon asti. Myös ”oman kivan” harrastaminen oli kielletty. Uskonnollinen pari kertoo vakaumuksen haasteista ja siitä, millainen kokemus hääyö lopulta oli.

Pitkä hääpäivä oli vihdoin päättynyt. Maria Roimaa, 33, ja Starwin Paul, 40, pääsivät huoneeseensa vasta aamun pikkutunteina. Häät olivat suuret ja mahtipontiset, kuten ne Paulin kotimaassa Intiassa usein ovat.

Monelle hääyö on merkittävä hetki, johon ladataan odotuksia. Näin oli myös Marian ja Starwinin kohdalla. Heille yö olisi jopa ehkä erityisempi kuin useimmille.

Se olisi nimittäin yö, jolloin he menettävät neitsyytensä, harrastavat seksiä ensimmäistä kertaa elämässään.

– Olimme tosi väsyneitä, mutta sen piti tapahtua, Starwin sanoo, hymyilee ja katsoo vaimoaan.

Mariaa punastuttaa.

16. heinäkuuta Maria Roimaa ilmoitti Twitterissä menneensä naimisiin aivan ihanan miehen kanssa. Hän mainitsi myös, että he olivat molemmat neitsyitä.

Twiitti keräsi hurjat määrät tykkäyksiä ja kommentteja. Valtaosa niistä oli onnitteluja, mutta joukkoon mahtui myös hyökkääviä viestejä.

– Moni piti vääränä ja epäkohteliaana sitä, että kerroimme seksiin liittyvästä valinnastamme, Maria kertoo.

Hyökkäävät viestit eivät ole ok, mutta on suomalaisittain ymmärrettävää, jos heidän valintaansa pitää erikoisena.

Vuoden 2017 Finnsex-tutkimuksen mukaan suomalaiset harrastavat seksiä ensimmäisen kerran keskimäärin 16–17-vuotiaana. Ajatus siitä, että seksiä ei pitäisi harrastaa ennen avioliittoa, on meillä hyvin harvinainen.

Marian ja Starwinin päätös juontaa juurensa uskontoon. He kuuluvat karismaattiseen seurakuntaan ja pitävät Raamattua elämän ohjenuorana. Raamatussa viitataan useassa kohdassa esiaviollisen seksin olevan väärin. Starwin siteeraa tottuneesti Uuden testamentin Heprealaiskirjeen 13. luvun 4. jaetta, joka kuuluu näin: “Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat.”

Mutta miksi ihmeessä Jumalaa lopulta kiinnostaisi, mitä kukakin meistä makuuhuoneessa tekee ja kenen kanssa?

Maria ja Starwin nostavat esiin, että Raamatussa Jumalaan viitataan myös sanalla Isä.

– Vanhemmathan haluavat parasta lapselleen. Lapset tekevät toki omat päätöksensä, mutta vanhemmat voivat antaa neuvoja, Maria sanoo.

Maria Roimaa ja Starwin Paul ovat vakaasti sitä mieltä, että seksi kuuluu vasta avioliittoon.

Vaikka ihminen olisi kuinka vakaasti uskossa, hän on kuitenkin vain ihminen. Viimeistään murrosiän kieppeillä seksuaaliset vietit yleensä heräävät.

Maria muistelee omaa teini-ikäänsä, johon sisältyi myös seurustelusuhde. Hän on kristillisestä perheestä ja uskonut Jumalaan koko elämänsä ajan, mutta teinivuosiin ajoittui lyhyt kapinointivaihe, jolloin muut asiat, kuten pojat, menivät ajoittain uskonnon edelle.

– Minulla oli rajoja, mutta tein virheitä, hän sanoo ja viittaa fyysiseen kanssakäymiseen silloisen poikaystävänsä kanssa.

Maria ei halua avata asiaa tarkemmin, mutta korostaa, ettei hän koskaan mennyt ”loppuun asti”.

Kokemus aiheutti hänessä ahdistusta. Maria kertoo antaneensa koko elämänsä Jeesukselle 21-vuotiaana, jolloin hän päätti olla entistäkin tarkempi fyysisten rajojensa suhteen.

Hän oli niin tarkka, että moni kristitty ystäväkin kummasteli. Maria ei esimerkiksi suostunut edes suutelemaan puolisoaan suulle ennen avioliittoa. Starwin myöntää, että se oli välillä turhauttavaa, mutta hän halusi kunnioittaa tulevan vaimonsa päätöstä.

Ennen häitä pari matkusteli, mutta majoittui lomakohteissa aina eri huoneisiin. Se tuntui helpommalta vaihtoehdolta viettelysten välttämiseksi.

– Jouduimme toki kamppailemaan asian kanssa, ja meillä oli haluja. Silloin piti vain yrittää olla ajattelematta asiaa, Starwin sanoo.

Välillä pari rukoili sen puolesta, että pystyy pitäytymään päätöksessään.

” Jouduimme toki kamppailemaan asian kanssa ja meillä oli haluja.

Miksi seksistä pitäytyminen ennen avioliittoa oli pariskunnalle niin tärkeää?

Selvä, Raamatussa sanotaan niin. Toisaalta Raamatussa sanotaan myös, että Jeesus kuoli ristillä syntiemme tähden. Jos sitä syntiä olisi tullut tehtyä, niin eikö sen olisi saanut Raamatun oppien mukaan myös anteeksi?

Olisi, Maria vahvistaa. Hän kuitenkin kokee, että seksi on niin merkittävä ja pyhä asia, että se kuuluu jakaa vain sellaisen ihmisen kanssa, joka on luvannut olla kanssasi aina. Avioliitto sinetöi tämän, sillä se on lupaus, joka on annettu puolison lisäksi Jumalalle.

Marian henkilökohtainen mielipide on, ettei tuntemattoman kanssa sovi edes pussailla, sillä on olemassa riski, että pikkusormen myötä meneekin koko käsi.

– Lopulta voi tulla satutetuksi, jos tekee tällaisia asioita sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole rinnallasi koko loppuelämää, Maria kokee.

Niin kuin hänelle kävi teini-iässä.

Maria Roimaalla oli tiukat rajat esimerkiksi suulle suutelun suhteen.

Marian mukaan jotkut ovat olettaneet hänen olevan mielipiteidensä vuoksi jotenkin seksivastainen ihminen. Sellainen hän ei omasta mielestään ole, mutta ehkä hänen seksi-ihanteensa poikkeaa nykyisestä valtavirrasta. Sekä Marian että Starwinin maailmankuvassa seksiin kuuluu olennaisena osana yhteenkuuluvuus, jota ei voi kokea esimerkiksi irtosuhteissa.

– Joku voi ajatella, että minut on aivopesty tai jotain, Maria naurahtaa.

Hän viittaa myös vuonna 2008 julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen nuorten seksuaalisen aktiivisuuden ja masennuksen välisestä yhteydestä. Tutkimuksen mukaan seksuaalisesti aktiiviset tytöt kärsivät masennuksesta todennäköisimmin kuin tytöt, jotka ovat neitsyitä. Tutkimukseen vastasi 14 000 iältään 14–17-vuotiasta tyttöä.

Toisaalta myös täysin toisenlaisia tutkimustuloksia tunnetaan. Esimerkiksi YTHS:n mukaan turvallisen ja suostumukseen perustuvan, yksin tai yhdessä harrastetun seksin tutkittuihin terveysvaikutuksiin kuuluvat muun muassa muistin paraneminen, stressin lievittyminen, verenpaineen laskeminen, sydämen voimistuminen sekä unen laadun koheneminen.

Esiaviollisesta seksistä kieltäytymisen voi perustella Raamatun opeilla. Maria ja Starwin vetivät rajansa kuitenkin vielä tiukemmaksi: esiaviollisen seksin lisäksi myös itsetyydytys oli kiellettyä. Stressiä tuli purkaa muilla keinoilla, kuten rukoilemalla.

Itsetyydytyksen kieltäminen Raamatun oppeihin perustuen on vähän niin ja näin.

Vanhassa testamentissa puhutaan Onan-nimisestä miehestä, jonka olisi ajan tapaan pitänyt maata veljensä lesken kanssa, jolloin hän olisi voinut ”herättää” veljen suvun eloon.

“Mutta Onan tiesi, ettei lasta pidettäisi hänen omanaan, ja aina kun hän makasi kälynsä kanssa, hän antoi siemenensä mennä maahan, ettei antaisi jälkeläisiä veljelleen. Herran silmissä hänen tekonsa oli paha, ja siksi Herra antoi hänenkin kuolla”, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan.

Jotkut ovat tulkinneet Onanin tarinan kertovan itsetyydytyksestä ja sen tuomittavuudesta. Toisaalta esimerkiksi katolisessa kirkossa kertomuksen on tulkittu tarkoittavan keskeytettyä yhdyntää. Yhden tulkinnan mukaan kertomuksen pointti ja Onanin pahe onkin se, ettei hän tehnyt kaikkea voitavaansa yhteisön hyväksi.

Starwin Paul ja Maria Roimaa eivät ole katuneet päätöstään hetkeäkään.

Mitkä olivat Marian ja Stawinin syyt pidättäytyä itsetyydytyksestä?

– Ensinnäkin masturbointi voi johtaa pornon katsomiseen, mikä on haitallista kristityille ja muillekin, Maria ajattelee.

Masturbointi ei hänen mielestään ole soveliasta edes ilman mieltä tai kehoa stimuloivia virikkeitä tai apuvälineitä.

– Itsetyydytys opettaa keskittymään vain omiin tarpeisiin. Seksissä on tarkoitus osoittaa rakkautta toista kohtaan. Masturbointi ei opeta siihen, vaan ennemmin oman nautinnon hakemiseen, Maria jatkaa.

” Itsetyydytys opettaa keskittymään vain omiin tarpeisiin.

Aivan kuten seksistä kumppanin kanssa, myöskään itsetyydytyksestä kieltäytyminen ei ole ollut aina helppoa. Maria ja Starwin kokevat, että siihenkin tarvittiin Jumalan apua.

Maria Roimaa ja Starwin Paul tapasivat Lontoossa järjestetyllä kirkkokonferenssilla vuonna 2019. Pari sopi välittömästi ensitreffit. Maria teki Stawiniin suuren vaikutuksen.

Kolmen kuukauden kuluttua Starwin matkusti Marian perässä Suomeen – ja rakastui.

Koronarajoitusten aikana pari tapasi vain harvoin, mutta pitkiä aikoja kerrallaan. Kuluvan vuoden keväänä Starwin halusi kosia. Hän kysyi Marian isältä tyttärensä kättä.

– Appiukko sanoi minulle, että oli odottanut tätä hetkeä. Olin aivan tohkeissani! Se oli suuri kunnia, Starwin kertoo.

Intian Goalla, Arabianmeren rannikolla auringon laskiessa, Starwin polvistui Marian eteen.

– Romanttista, Starwin iloitsee.

Pari oli puhunut seksin harrastamisesta jo suhteen alkuaikoina. Kosinnan jälkeen keskustelun sävy muuttui: seksiä pääsisi ihan oikeasti harrastamaan jo muutaman kuukauden päästä, jolloin häitä oli määrä juhlia. Asiasta, jota oli vuosikaudet leimannut pidättäytymisen vaatimus, olisi vihdoin tulossa totta.

– Seksistä pitää pystyä puhumaan ennen kuin sitä harrastaa, Maria sanoo.

Pariskunta suuteli ensimmäistä kertaa vasta hääpäivänä.

Pariskunta kertoo keskustelleensa hyvin, hyvin avoimesti. Mikä jännittää, mikä voisi tuntua hyvältä, kuinka aloitamme ja miltä tilanne ylipäätään mahtaisi tuntua?

– Olin odottanut sitä kaikki nämä vuodet, nelikymppinen Starwin sanoo.

” Olin odottanut sitä kaikki nämä vuodet.

Hääyönä hän kantoi Marian vuoteeseen. Pari piti lyhyen rukoushetken, jossa he siunasivat tulevan intiimin hetken.

– Pyysimme siunausta ja opastusta, koska emmehän me tienneet, miten tulisi toimia. Halusimme opetella ja kokeilla, Paul kertoo.

Molempia hermostutti, vähän jopa pelotti. Pelko ei koskenut sitä, että mitä jos ei osaa tai mitä jos pettyy. Maria kokee, ettei hän olisi edes voinut pettyä, sillä hän on sitoutunut Starwiniin henkisellä tasolla.

– Vartalo tulee siinä vain extrana, hän nauraa.

Noin puolen tunnin kuluttua pari ummisti silmänsä. Seksi oli ollut ja tuntunut kauniimmalta kuin he olivat osanneet kuvitellakaan.

Kello kolmelta aamuyöllä he nukahtivat ensi kertaa toisensa viereen – ja nukkuivat kuin tukit.

Starwin ei näe mitään ongelmaa siinä, että hän harrasti seksiä ensi kertaa vasta varttuneemmalla iällä.

– Meillä on koko loppuelämä aikaa nauttia toisistamme. Lisäksi 40 on uusi 20, hän heittää.

Miten Maria ja Starwin sitten suhtautuvat ihmisiin, jotka eivät noudata Raamatun oppeja ja joille seksi on harrastus siinä missä vaikkapa padel?

Pariskunta toteaa, ettei heidän tehtävänsä ole tuomita ketään. Ihan kuten hekin toivovat, että heidän valintaansa kunnioitetaan.

Maria on kuitenkin pahoillaan siitä, että maailma menee hänestä vuosi vuodelta seksikeskeisemmäksi ja seksuaalisesti avoimemmaksi. Hän on huolissaan ilmiön vaikutuksesta nuoriin ja heidän arvoihinsa, sillä hän uskoo, että Raamatusta löytyvät turvalliset rajat seksuaalisuuden toteuttamiselle.

Mutta heitetäänpä se pyhä kirja nyt hetkeksi sivuun.

Onko esiaviollisesta seksistä kieltäytymisellä Marian mielestä muita positiivisia puolia kuin uskonnollisen ohjeistuksen noudattamisesta saatu tunne siitä, että toimi oikein?

– Uskon, että meillä olisi silloin vähemmän avioeroja, abortteja ja seksuaalitauteja, Maria luettelee.

Maria Roimaa ja hänen miehensä avioituivat 15. heinäkuuta vuonna 2022.

Marian kanta abortteihin on selvä, ja se herättää huomattavasti enemmän vastalauseita kuin hänen ajatuksensa seksistä tai masturboinnista.

Maria ei kannata naisten oikeutta aborttiin, sillä hänestä abortti on yksiselitteisesti väärin. Perustelua varten kaivetaan jälleen Raamattu esiin. Jeremian kirjassa Jeremia kirjoittaa ilmeisesti Jumalan sanoneen hänelle, että on valinnut hänet jo ennen kuin on muovannut hänet äidin kohdussa. Niinpä Marian mielestä jokainen lapsi – myös jokainen abortoitu lapsi – on ennalta Jumalan valitsema.

Suomessa abortti ei ole lain mukaan avoin, mutta käytännössä jokainen voi saada sen 12. raskausviikkoon saakka. Aborttiin vaaditaan yleensä kahden eri lääkärin erillinen puoltava lausunto. Erityistapauksissa rajana on 24 raskausviikkoa.

Moni voi pitää näin voimakkaan raamatullista maailmankatsomusta vanhanaikaisena, eikä se Suomessa kovin tavanomainen olekaan.

Kirkkoon kuuluvien suomalaisten määrä vähenee vuosi vuodelta – vuoden 2022 alussa noin kaksi kolmasosaa suomalaisista oli evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Lisäksi suomalaisten kohdalla puhutaan usein tapakristityistä eli ihmisistä, jotka kuuluvat kirkkoon, mutta eivät osallistu sen toimintaan kuin lähinnä häissä ja hautajaisissa.

Ja jos Raamatusta alkaa etsiä elämänohjeita, sieltähän löytää kaikenlaista. Esimerkiksi eräässä Vanhan testamentin kolmannen Mooseksen kirjan laissa todetaan, että “Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi, olipa hän maahan muuttanut siirtolainen tai syntyperäinen israelilainen.”

Tätä ohjetta tuskin kukaan toivoo tänä päivänä sovellettavan käytäntöön.

Maria kokee, että Raamattua pitääkin lukea ja tulkita kokonaisuutena. Hän sanoo, ettei Jeesus ollut vielä Mooseksen lain syntymisen aikaan kuollut ihmiskunnan syntien puolesta ja sovittanut niitä.

Johanneksen evankeliumissa Jeesus totesi aviorikoksen tehneen naisen kivitystä ajaneille lainopettajille ja fariseuksille varsin kuuluisin sanoin, että “Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.”

– Maailma on nykyään erilainen, mutta Raamatun moraaliin liittyvät säännöt pätevät mielestämme yhä ja luovat turvallisen pohjan elämälle, Maria sanoo ja katsoo miestään.

Starwin nyökkää ja hymyilee takaisin.

Näitä vastanaineita aviorikos tuskin uhkaa, sillä himoista pidättäytyminen on molemmille tuttua puuhaa.

Ja kuherruskuukausi se vain jatkuu. Häiden jälkeen parilla on ollut kokeileva asenne seksin suhteen. Haluna on “oppia tietämään ja tuntemaan kaikki kehon osat, jotka Jumala on meille luonut”. Uuden, kiehtovan asian opettelu on ollut antoisaa.

– Kannatti odottaa, he sanovat yhteen ääneen.