Nainen kärsi yli 3 vuotta seksittömässä parisuhteessa – yksi kysymys muutti kaiken

Seksin puute ei ole harvinainen syy parisuhteen päättymiseen. Toisaalta monet parit ovat myös löytäneet ratkaisuja tilanteeseen, jos molemmilla on halua kehittää suhdetta.

Jos seksihalujen eriparisuus aiheuttaa ongelmia, asialle on tehtävissä paljonkin – mikäli molemmat ovat motivoituneita.

Oletko elämäsi aikana kärsinyt joskus seksin puutteesta, mutta onnistunut korjaamaan tilanteen?

Tätä kysyimme Ilta-Sanomien verkkokyselystä, jossa selvitettiin ihmisten seksikokemuksia. Kyselyyn vastasi lähes 5 500 suomalaista.

Erityistason seksuaaliterapeutti Tiina Böhling-Salonen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta kertoi aiemmassa jutussamme, että parisuhteissa toisen osapuolen haluttomuus seksiin – ja toisen jääminen ilman seksiä – on hyvinkin tavallinen syy vastaanotolle hakeutumiseen.

– Aihe näkyy niin yksilö- kuin parikäynneilläkin, hän sanoi.

Jos seksihalujen eriparisuus aiheuttaa ongelmia, asialle on tehtävissä paljonkin – mikäli molemmat ovat motivoituneita saamaan suhteen asiat kuntoon.

Seksihalujen eriparisuus on yleinen syy, jonka vuoksi suomalaiset hakeutuvat terapiaan.

Terapiasta on apua, eikä aina edes sitäkään tarvita. Jo avoin keskustelu omista ja toisen tarpeista voi saada muutoksen aikaan.

– Kun ihmiset kasvavat ja kehittyvät, tarpeet ja mielihalut myös usein muuttuvat. Ei halutakaan enää samoja asioita kuin ennen, Böhling-Salonen sanoi.

Seksuaaliterapeutti kannustaakin keskustelemaan asioista säännöllisesti – ja yhtä lailla pohtimaan myös itse, mitkä ovat tämänhetkiset omat halut ja tarpeet seksin suhteen.

Tällaisia kokemuksia lukijoilla on seksin puutteesta

”Elin yli kolme vuotta ilman seksiä kun olin noin 25-vuotias. Olin silloin kamalassa parisuhteessa erittäin kontrolloivan miehen kanssa, joka kärsi masennuksesta. Olin henkisen väkivallan alla koko suhteen ajan. Itsetuntoni oli aivan romutettu, kun aiemmin olin ollut erittäin positiivinen, iloinen ja seksuaalinen ihminen. Elimme kuin kämppikset, ja halusin erota, mutta mies uhkasi itsemurhalla jos eroaisin.

” Terapiassa minua kehotettiin ajattelemaan kysymystä, mitä itse haluan omalla elämälläni tehdä.

Tilanne ei parantunut, ei lääkityksen eikä terapian avulla, ja olin palamassa loppuun. Kävin myös itse terapiassa, jossa minua kehotettiin ajattelemaan kysymystä, mitä itse haluan omalla elämälläni tehdä. Päätin, että en voi elää näin, ja annoin itselleni takarajan erolle. Ennen eroa tapasin opiskelujen kautta toisen miehen, joka oli aidosti kiinnostunut minusta. Päädyimme harrastamaan seksiä, ja se oli aivan uskomatonta. Aivan kuin olisin herännyt uudelleen henkiin.” Nainen, 33

”Kärsin seksin puutteesta parhaillaan. Asia ei ole minun käsissäni millään tavalla. Olen ollut kumppanini kanssa yhdessä yli 16 vuotta, ja ero on käynyt mielessä useasti. Parisuhteen katkaisemisella tuhoaisin kumppanini totaalisesti, ja hän luultavimmin vahingoittaisi itseään. Minun on ollut pakko unohtaa oma seksuaalinen hyvinvointini. Olen vain luovuttanut ja odotan, että kumppanini itse haluaa päättää suhteemme. Olen parisuhteen vankina.” Mies, 38

”Omaa kumppania ei seksi paljon kiinnostanut, joten päädyin hakemaan sitä muualta. Rumasti tehty, mutta näin kävi useamman kerran – enkä koskaan kertonut syrjähypyistäni silloiselle puolisolleni. Nyt olemme eronneet, eikä läheisyyden ja hellyyden puute ollut pienin eroon johtaneista syistä. Nykyisen kumppanin kanssa ei onneksi tarvitse seksin puutetta pelätä, olemme toistemme kimpussa jatkuvasti.” Nainen, 47

” Saatan odottaa monta kuukautta, että jonkinlaista yhteistä toimintaa olisi.

”Kärsin seksin puutteesta hyvin paljon. Puolisolla on isoja ongelmia ja haasteita kaikessa seksuaalisessa toiminnassa alkaen kädestä kiinnipitämisestä ja alasti olemisesta. Saatan odottaa monta kuukautta, että jonkinlaista yhteistä toimintaa olisi. Yhteinen terapia on välillä tuonut apua joksikin aikaa, kunnes puolison estot ovat taas kasvaneet. Helpotan tilannetta oman käden kautta.” Mies, 46

”Nykyisessä suhteessa en saa tarpeeksi enkä myöskään sellaista seksiä kuin haluan. Tilanne ei ole korjaantunut eikä välttämättä korjaannukaan. Välillä asia turhauttaa todella paljon, mutta toisaalta olen oppinut elämään sen kanssa. Minulla on kuitenkin ihana vaimo ja lapset.” Mies, 36

Näin tilannetta on saatu paremmaksi

”Minulla ja kumppanillani oli kiireinen elämänvaihe ja koin, ettei aikaa jäänyt seksille ja siihen rauhassa keskittymiseen. Saimme keskusteltua asiasta, kun kävimme sopivan monta keskustelua pidemmällä aikavälillä. Paransimme tilannetta erilaisilla teoilla, ja nyt seksielämämme kukoistaa, emmekä kumpikaan koe enää olevamme puutteessa.” Nainen, 28

Avoin keskustelu tilanteesta on tehnyt ihmeitä monen parin seksielämälle.

”Puhuimme asiasta kumppanin kanssa. Hän ehdotti, että voisi arkena – kun ei itse stressin takia halua yhdyntää – laukaista minut käsin esimerkiksi kerran viikossa. Näin onkin tapahtunut melkein joka keskiviikko, ja se on ollut erittäin toimiva tapa. Yhdyntä on sitten tapahtunut viikonloppuisin. Ei ole tarvinnut elää puutteessa, vaan molemmilla ollut seksiä kummallekin riittävä määrä – bonuksena vielä se, että oma orgasmini on vaimon käsittelyssä yhdyntää voimakkaampi. Yhdynnässä taas voin keskittyä vastavuoroisesti hänen nautintonsa varmistamiseen.” Mies, 53

”Elin ex-vaimoni kanssa vähäseksiseen parisuhteeseen sitoutuneena. Kunnes hänen ehdotuksestaan muutimme avioliiton avoimeksi liitoksi, eikä tarvinnut enää kärsiä puutteesta. Vaikka hänen kanssaan liitto sittemmin päättyikin, ei se varsinaisesti loppunut avoimen liiton tuomiin haasteisiin, vaan siihen, että emme vain koskaan olleet oikeasti sopivat toisillemme.” Mies, 43

” Seksin puute on ratkennut luonnollisesti ajan kanssa, kun olen antanut toiselle enemmän tilaa jatkuvilta aloitteiltani.

”Olen aina halunnut parisuhteessa merkittävästi kumppaneitani enemmän, ja monilla kumppaneilla on ollut vaikeuksia puhua seksiin liittyvistä asioista. Ehkä siksi koenkin puutetta todella helposti. Suhteessa seksin puute on kuitenkin yleensä ratkennut luonnollisesti ajan kanssa, kun olen antanut toiselle enemmän tilaa jatkuvilta aloitteiltani.” Nainen, 29

”Nykyisen kumppanin kanssa seksiä oli suhteen alussa vähän johtuen hänen testosteronitasostaan. Onneksi asia korjaantui, ja korvaushoidon jälkeen tilanne normalisoitui. En tiedä, miten alussa hyväksyin sen, että seksiä harrastetaan harvoin. Olen kuitenkin tottunut harrastamaan sitä sinkkuaikana melko paljon.” Nainen, 40

” Hankimme siniset pillerit, ja seksi jatkui.

”Miehen sydänleikkaus, hänen toipumisensa siitä ja lääkitys aiheuttivat noin vuoden kuivan kauden. Selvisin sooloseksillä, miehellä ei ollut tuolloin lainkaan haluja. Sitten hankimme siniset pillerit, ja seksi jatkui, kun miehen ei tarvinnut huolehtia mieskunnon kestävyydestä.” Nainen, 63

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä 20.–23.8.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 481 ihmistä, jotka olivat 16–87-vuotiaita.