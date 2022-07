Miksi niin moni eroaa juuri nyt? Asiantuntija kertoo kaksi syytä

Väestöliiton Osmo Kontula kertoo, miksi avioerotilastot puhuvat karua kieltään etenkin kesälomien päätyttyä elokuussa. Kerro meille yllättävästä erokokemuksestasi.

Termi ”elokuun eropaperit” ei ole täysin tuulesta temmattu.

Loppukesästä toden totta erotaan muuhun vuoteen verrattuna tavallista enemmän. Väestöliiton erotilastoista on käynyt tuttu kaava vuosien mittaan selväksi: erityisesti loma-aikojen jälkeen tammi- ja elokuussa avioeroja haetaan muita kuukausia enemmän.

Mutta miksi loma ajaa pariskunnat eron partaalle?

– Toki syyt eroille ovat aina yksilöllisiä, mutta elokuussa eroja selittää hyvin paljon heinäkuun lomasesonki: kesälomaan liittyy usein odotuksia yhdessä vietetystä ihanasta ajasta, jolloin suhteen ongelmat saataisiin korjattua. Loman koittaessa pettymykset johtavat kuitenkin herkästi eroon, Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula sanoo.

Kontulan mukaan toinen syy, joka ajaa eroon kesälomalla, on se, että lomalla on vihdoin kahdenkeskistä aikaa puhua suhteen ongelmista. Kun vuoden mittaan padotut ajatukset ja tuntemukset sanotaan viimein ääneen, voi se johtaa eropäätökseen.

Kuten lomasesongit, myös korona-aika on saanut pariskuntia viettämään entistä enemmän aikaa saman katon alla. Se ei ole kuitenkaan pompauttanut erotilastoja niin merkittävästi kuin luulisi.

Osmo Kontulan mukaan korona-ajalla on tutkimusten mukaan ollut sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia parisuhteiden vointiin. Samaa on sanonut myös pari- ja perheterapiaan erikoistunut psykoterapeutti Anu Jylhä. Kesällä 2020 hän kertoi Ilta-Sanomille, että koronakriisi on sekä yhdistänyt että myöskin erottanut pareja toisistaan.