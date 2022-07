Miksi joku pettää puolisoaan? Näin uskottomat selittävät – 8 yleisintä veruketta

Esimerkiksi itsetunto-ongelmat voivat ajaa pettämään. Jos ihminen on kriisissä, toiselta saatu ihailu tuntuu hyvältä.

Tyytymättömyyttä parisuhteeseen, intohimon laimenemista, seksihalujen erilaisuutta, jännityksen hakemista sekä lukuisia muita syitä löytyy uskottomuuden taustalta.

Pettäjä ei aina itsekään tiedä, miksi sortui uskottomuuteen.

– Usein on niin, että uskottomuuteen sortunut ei tunne olevansa rakastettu, huomioitu, hyväksytty, ymmärretty tai arvostettu omassa suhteessaan, joka laimennut intohimotasolla, toteaa pari- ja perhepsykoterapeutti Nina Kauppinen Väestöliiton terapiapalveluista.

” Varsinainen ongelma ei kuitenkaan hoidu pettämisellä, sillä se antaa vain hetkellisen onnen tunteen.

Hän kuulee paljon myös sitä, että tilaisuus tekee varkaan esimerkiksi firman pikkujoulussa, työporukan reissulla tai muissa tapahtumissa, joissa nautitaan alkoholia.

Pettäminen voi olla itsetunnon paikkausta

Joskus varsinaisena syynä on selkeästi ihmisen oma kriisi, jolloin pettämisellä hoidetaan itsetunto-ongelmaa, omaa huonoa vointia, masennusta tai ahdistusta. Toiselta ihmiseltä saatu ihailu tuntuu hyvältä.

– Monesti ihmiset kuvaavat kuinka keskustelut kolmannen osapuolen kanssa ovat merkittäviä, ja on niin helppo olla, kun toinen on kiinnostunut, ymmärtää ja kärsii samanlaisista asioista esimerkiksi omassa parisuhteessaan tai elämäntilanteessaan esimerkiksi sairastumisen tai työkuormituksen takia.

Moni kärsii hyväksynnän ja huomion puutteesta: puolisolla on kiire tai häntä ei enää tunnu kiinnostavan seura.

– Se että tuntuu hyvältä olla uuden ihmisen kanssa, joka ymmärtää, ei yleensä tarkoita, että juuri me olemme luodut toisillemme, vaan kyseessä on jonkin samankaltaisuuden kokemisen ja ihailun yhteisvaikutus, Kauppinen sanoo.

Henkinen uskottomuus loukkaa myös

Uskottomuus ei aina ole fyysistä. Petetyn kumppanin kannalta henkinen uskottomuus, eli niin sanottu mikropettäminen, voi olla jopa loukkaavampaa kuin yhden illan seksi.

– Se voi olla kirjoittelua omasta elämäntilanteesta vanhan kumppanin tai puolitutun kanssa, tai syvällistä ajatustenvaihtoa työpaikalla. Jokainen varmasti haluaa olla puolisolleen se tärkein ja ensisijainen uskoutumisen kohde, ja siksi sellainen tuntuu pahalta.

Kauppinen kuulee paljon kertomuksia siitä, että ihmiset kärsivät hyväksynnän ja huomion puutteesta: ”Puolisolla on kiire, eikä hän ole enää kiinnostunut seurastani tai edes kuulumisista, vaan kaikki hänen aikansa menee lapsiin, töihin ja muihin asioihin.”

– Varsinkin juuri pienten lasten vanhemmat kokevat usein jäävänsä ulkopuolisiksi lasten ja heistä päävastuussa olevan vanhemman kuplassa. Siinä voi puolison huomioiminen täysin unohtua, kun lasten tarpeet menevät luonnollisesti etusijalle.

Esimerkiksi työmatkoilla seuranhakuun on paljon mahdollisuuksia.

– On tavallista, että pikkulasten vanhemmilla on vain vähän parisuhdeaikaa, eikä sitä välttämättä edes osata kaivata, kun uppoudutaan vanhemman rooliin.

Ulkopuolisuuden tunteet ovat pienten lasten isillä tavallisempia kuin äideillä. Pettämisen syyt ovat miehillä ja naisilla kuitenkin melko samanlaisia.

– Työmatkoja tekevät miehet ovat yksi riskiryhmä, sillä heillä on paljon tilaisuuksia ja jopa hyvin tavoitteellista seuranhakua vailla omantunnontuskia. Tämä näkyy myös tilastoista. Kännipettäminen tuntuu olevan yhtä tavallista molemmilla sukupuolilla, Kauppinen toteaa.

Miten pettämiselle on tullut tila suhteessa?

Pari- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Ranta arvelee, että emotionaalinen nälkä ja romantiikan kaipuu ajavat naisia pettämiseen.

– Kyllä minulla aina herää kysymys, että miten pettämiselle on tullut tila tässä suhteessa, Ranta sanoo.

Onko sitten omassa parisuhteessa aina jotakin vikaa, jos ajaudutaan uskottomuuteen?

Nina Kauppisen mukaan uskottomuuteen ajaa useimmiten se, että parisuhteessa tunneyhteys on laimennut, elämä on arkista ja parisuhdetekeminen laiskaa.

– Yleensä meneillään on jonkinlainen pidempi katkos yhteydessä. Jos pystyy pettämään, tunnetasolla ei ole tarpeeksi läheinen olo puolison kanssa. Vastarakastunut harvoin pettää, sillä kiinnostus fokusoituu yhteen.

” Tekijä pitää aina vastuuttaa. Tilanne on niin traumatisoiva petetylle.

Osa pettäjistä kuitenkin sanoo, ettei mitään erityistä syytä ole ja kaikki on parisuhteessa hyvin.

– Silloin on hyvä pohtia omaa elämäntilannetta: Miksi lähdin tähän? Ovatko kaikki elämänalueeni kunnossa, saanko mitä tarvitsen? Miksi teen jotain niin järjetöntä, jos kaikki on hyvin?

Myös Ranta toteaa, että vastaus löytyy useimmiten peiliin katsomalla.

On olemassa myös sarjapettäjiä

Jotkut ihmiset sortuvat kerta toisensa jälkeen uskottomuuteen, sillä jäävät suurien tunteiden koukkuun eivätkä siedä tavallista arkea.

– He saavat elämäänsä jatkuvaa huumaa, kun pari vaihtuu usein. Moni yrittää lopettaa pettämisen, mutta ei lupauksista ja päätöksistä huolimatta siihen pysty. Heikkona hetkenä tulee otettua yhteyttä ja se on taas menoa, Kauppinen toteaa.

” On aika pelottavaa, jos ei hallitse käytöstään ja on viettien vietävänä.

Hän tietää tapauksia, joissa jännitys ja varastetut hetket ovat niin keskeinen osa sivusuhdetta, että eron tullen ja sivusuhteen muututtua ”luvalliseksi”, se ei enää toimikaan.

– On ihmisiä, jotka sanovat ihastuvansa joka päivä johonkin ihmiseen. Ihastuksen ja viehätyksen tunteita kuitenkin tulee ja menee, ja sitoutuminen punnitaan tekojen tasolla. On aika pelottavaa, jos ei hallitse käytöstään ja on viettien vietävänä. Tätä on hyvä pysähtyä miettimään.

