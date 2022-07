Miksi joku pettää? Yksi syy näyttää tutkimuksen mukaan olevan yli muiden

Pettämisen taustalla on monesti isompia ongelmia.

– Etsin itseäni ja alitajuntaisesti kaipasin vapautta, mikä eskaloitui pettämiseen, kertoi Senja jutussamme.

Pettäminen voi johtua monesta syystä. Yksi syy näyttää olevan yleisin. Väestöliiton sivuilla mainitaan tutkimuksesta, jonka mukaan jopa 70 prosenttia pettäjistä kuvailee ajautuneensa pettämiseen päihteiden käytön tai viettelevän hetken vuoksi. Tilanne teki varkaan, kuten tapana on sanoa.

Pettämisen taustalla on monesti laajempia ongelmia. Aina ne eivät edes liity vain parisuhteeseen ja seksielämään, vaan esimerkiksi huonoon itsetuntoon, johon haetaan kohotusta suhteen ulkopuolelta.

Hyvin yleistä on, että pettämiseen päädytään, kun omassa parisuhteessa ei toimi joko kommunikaatio tai seksi.

– Vahinkouskottomuutta ei ole. Sen sijaan on aika monta askelta siihen tilanteeseen kun päätyy toisen kanssa riisuutumaan henkisesti tai fyysisesti, parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow sanoi jutussamme.

Muita tutkimuksessa mainittuja pettämiseen johtaneita syitä ovat muun muassa: tunteiden viileneminen, vaihtelunhalu, huomion tarve, seksuaalinen halu ja turhautuminen omaan kumppaniin.

Vastaajista 43 prosenttia myönsi pettäneensä kostoksi tai rangaistukseksi partnerilleen.

Yksi syy pettämiseen voi olla huomion kaipuu.

Miten yli tapahtuneesta?

Uskottomuus loukkaa. Petetyllä on Väestöliiton psykoterapeutin Heli Vaarasen mukaan oikeus tunteisiinsa. Kuitenkaan edes ero ei ole hänen mukaansa ratkaisu, jos tunteita ja halua olla toisen kanssa on jäljellä. Siksi maltti ja kuunteleminen kannattaa.

Uskottomuus on parisuhteessa aina suuri kriisi, mutta jos tuijottaa vain sitä, ei oikeasti pääse tapahtuneesta yli. Eikä saa selville siitä, miksi niin tapahtui. Näin voisi tiivistää kahden kokeneen psykoterapeutin näkemyksen.

Jos pari haluaa jatkaa yhdessä ja päästä tapahtuneesta aidosti yli, on tehtävä töitä. Ei riitä, että pettäjä perustelee tekoaan esimerkiksi vain sillä, että seksi parisuhteesta loppui. Asiat pitää selvittää perusteellisemmin. Saattaa olla, että pettäjä on esimerkiksi kokenut jo pidempään, ettei häntä ole nähty sellaisena kuin hän on ja ettei hänen tarpeitaan ole huomioitu.

– Jos kumpikin pystyy aidosti kuulemaan toisen pahan olon, aito anteeksianto on mahdollista. Ja jos sen jälkeen molemmissa syntyy vakaa tahtotila sitoutua ja jatkaa eteenpäin yhdessä, tapahtunut voi johtaa aidompaan parisuhteeseen, psykoterapeutti Mari Kinnunen sanoi jutussamme.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 31.7.2021.

