Nyt selvisi, mikä monia suomalaisia ärsyttää eniten parisuhteessa – tietty kommentti saa monet näkemään punaista

Lukijakyselyn perusteella kumppanin pöydälle unohtamat leivänmurut eivät juuri suomalaisia ärsytä. Kuitenkin muutama arkinen tilanne vetää pinnan varsin kireälle useissa parisuhteissa.

Yhteiselo kumppanin kanssa voi parhaimmillaan olla harmonista ja hattaranpehmeää arkea, mutta toisinaan matkan varrelle sattuu myös hermoja raastavia hetkiä ja tuskastuttavia tilanteita.

Kysyimme Ilta-Sanomien lukijoilta, mitkä arjen tilanteet ottavat kaikkein eniten päähän parisuhteessa.

Kuvailimme kyselyssä 9 erilaista tilannetta, jotka ovat mitä luultavimmin tuttuja monelle arkeaan saman katon alla jakaville pareille ja saattavat herättää osassa suurta ärsytystä ja tykytystä otsalle.

Vastauksia kyselyyn kertyi runsaat 40 000. Vastausjakauma paljasti, mitkä tilanteet ottavat kaikkein kovimmille parisuhteessa – ja toisaalta mitkä kumppanin teot tai tavat moni kuittaa silkalla olan kohautuksella.

Kyselyn perusteella suurimmat ärsytyksen aiheet parisuhteessa ovat:

1. Ajotaitojen kommentointi

Liki puolet vastaajista oli sitä mieltä, että auton ratin takana istuessa kumppanin kommentit ja ohjeet eivät ole avuksi vaan lähinnä vain kiristävät hermoja isomman kerran.

Vaikka kyseessä olisikin vain hyväntahtoinen neuvo auton parkkeeraukseen liittyen tai viaton vinkki koskien vilkkujen käyttöä, kyselyn perusteella ohjeet kannattaa mieluummin pitää omana tietonaan, mikäli haluaa pitää kuskina toimivan puolisonsa leppoisana ja ajomatkan sopuisana.

2. Kumppanin jatkuva myöhästely

Sovituista aikatauluista lipsuminen ja kumppanin jatkuva odottelu, kun itse olisi jo lähtövalmiudessa, tuntuvat aiheuttavan monessa ärsytystä. Kolmasosa vastaajista kokee mattimyöhäisten odottelun suorastaan raivostuttavaksi.

Puolet vastaajista kertoo pinnansa kiristyvän aina silloin tällöin, mutta kumppanin taipumus lipsua sovituista aikatauluista ei kuitenkaan kaada maailmaa.

Puolison jatkuvaa myöhästelyä ei siis katsota hyvällä, mutta sen sijaan pennin venyttäminen ei suomalaisia juuri pänni. Peräti 75 prosenttia kyselyyn vastanneista nimittäin koki, ettei pihiksi heittäytyvä puoliso aiheuta ärsytystä juuri koskaan.

Myöhästelevä kumppani saa kyllä kuulla kunniansa, mutta pihiys ärsyttää vain harvaa.

3. Ruoan maiskuttelu

Ruoan mussutus ja maiskuttelu suu auki käy yllättävän monen hermoille. Neljäsosa vastaajista kertoi kumppaninsa äänekkäiden ruokailutapojen ottavan aivoon – ja he myös antavat siippansa kuulla asiasta.

Puolet vastaajista ilmoitti ruoan suu auki maiskuttelun nostavan pintaan ärsytystä aina silloin tällöin, mutta julistivat voivansa silti elää sulassa sovussa maiskuttelevan kumppaninsa kanssa sen kummemmin asiasta mukisematta.

Sen sijaan 25 prosenttia tuskin kiinnittää kumppanin maiskutusääniin edes huomiota. Vastaajat suhtautuivat yllättävän tyynesti myös erääseen toiseen puolison ruokailuihin liittyvään tilanteeseen: puolison jättämät leivänmuruset ja ruoantähteet keittiön pöytätasoilla eivät juuri suomalaisia hetkauta, vaan moni siivoaa muruset roskiin vähin äänin.

4. Kaikki huomio puhelimessa kumppanin sijaan

Myönnettäköön: kukapa ei olisi joskus uppoutunut luurinsa näyttöön ja samalla sulkenut korvansa täysin siltä, mitä kumppani juuri parhaillaan yrittää sinulle kertoa. Kenties juuri tavan yleisyydestä johtuen kumppanin jättäminen huomiotta puhelimen näpräämisen vuoksi jakoi rutkasti mielipiteitä vastaajien keskuudessa.

Yli puolet vastaajista kertoi ärsyyntyvänsä enemmän tai vähemmän siitä, jos kumppani sulkee korvansa täysin uppoutuessaan puhelimen näytön äärelle.

Neljäsosa vastaajista kertoi pinnansa kiristyvän takuuvarmasti, jos kuuntelemisen sijaan kumppanisi räpeltääkin kännykkää. 35 prosenttia totesi puhelimen näpertelyn ärsyttävän hieman, muttei kuitenkaan turhan pahasti.

40 prosenttia vastaajista myönsi itsekin sortuvansa puhelimen näpräilyyn kumppaninsa kuuntelemisen sijaan, eivätkä siten kehtaa nostaa suurta mekkalaa, jos toisinaan jäävätkin juttujensa kanssa kakkoseksi kännykän tarjoamalle sisällölle.

Arkinen ärsytys vai suhdetta hiertävä kipukohta?

Jos pienet arjen ärsytykset kehkeytyvät jopa riitelyksi asti, on hyvä pysähtyä pohtimaan, onko tunnekuohun taustalla jokin syvempi syy.

Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja ja psykoterapeutti Heli Vaaranen kertoi viime vuonna Ilta-Sanomille, että jatkuvasti riitelevät pariskunnat saattavat tosiasiassa riidellä ”asian vierestä”.

– On paljon loukkaantuneita tunteita ja pettymyksiä, mutta ei puhuta siitä itse asiasta, vaan pyöritetään riitaa, Vaaranen selitti taannoin parisuhderiitojen syitä.

Jatkuvan riitelyn taustalla voi olla erilaisia suhdetta hiertäviä kipukohtia, kuten pettämistä, mustasukkaisuutta tai seksiin liittyviä ongelmia.

Osa puolestaan hakee Vaarasen mukaan riitelystä intohimoa ja voimakkaita tunteita, siinä missä toiselle jatkuva riitely on kotoa opittu malli.

Suhdeterapeutti ja sovittelija Mippi Vuorikoski kertoi taannoin jutussamme, että turhanpäiväinen kinastelu voi myös kummuta stressaavasta elämäntilanteesta.

– Riitely voi olla vain merkki kuormittavasta elämäntilanteesta. Kun jaksamista on vähemmän, riitelyä on enemmän. Jos on omien voimavarojensa reunalla, ei aina jaksa olla rakentava.

Jos ongelmista ei tunnuta pääsevän omin avuin eteenpäin, voi olla syytä hakeutua parisuhdeterapeutin juttusille.