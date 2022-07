Naiset avautuivat: näitä asioita seksikumppanilta toivomme – ”Saa minut aina sille mielelle”

Seksuaaliterapeutti kertoo, kuinka saat keskustelun seksitoiveista alkuun.

Keskustelutaitoa on sanottu jopa seksitaidoista tärkeimmäksi.

Mitä erityistä toivoisit seksikumppaniltasi?

Tätä kysyimme IS:n seksikyselyssä, jossa pyysimme suomalaisia kertomaan seksiin liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista.

Kun naiset kertoivat toiveistaan seksikumppanille, vastauksissa nousi esiin kolme selkeää teemaa: hyvä keskustelu- ja kuuntelutaito, se että seksiin olisi tarpeeksi aikaa ja siinä saisi riittävästi huomiota, sekä vaihtelu ja uusien asioiden kokeilu.

– Juuri nämä samat aiheet nousevat vahvasti esiin myös vastaanotolla, kertoo erityistason seksuaaliterapeutti Tiina Böhling-Salonen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

” Usein on paras sanoa suoraan, että tällaisesta tykkäisin tai tätä kiinnostaisi kokeilla.

– Sillä on valtavan suuri merkitys. Moni vihjailee toiveistaan ja odottaa toisen olevan ajatustenlukija – mutta usein on paras sanoa suoraan, että tällaisesta tykkäisin tai tätä kiinnostaisi kokeilla.

Yhtä tärkeää kuin omista toiveista ja tarpeista kertominen on myös taito kuunnella kumppania. Yksi seksuaaliterapeutin vastaanotolla ratkottavista ongelmista on se, että toinen tai molemmat kokevat etteivät tule aidosti nähdyksi ja kuulluksi.

– Aika hukkuu nykyään helposti somemaailmaan. Jos toinen plärää tablettia, toinen kännykkää, ja telkkari huutaa siinä vielä kolmantena, niin eipä siinä juuri aikaa ja huomiota läheiselle ihmiselle jää.

Näin saat keskustelun seksitoiveista alkuun

Keskustelu- ja vuorovaikutustaidoissa on onneksi aina mahdollista kehittyä, ja niitä voi harjoitella joko kotona tai vastaanotolla.

” Kirjoittaminen voi toimia hyvänä välikappaleena silloin, jos on hieman ujompi kertomaan omista haluistaan.

Böhling-Salonen neuvoo lähtemään liikkeelle omista tarpeista, sillä joskus ei edes itse tiedä, mitä haluaisi ja kaipaisi.

– Kysyn aina ensimmäiseksi sitä, tunnistatko ja tiedostatko omat tarpeesi.

Konkreettinen seksuaaliterapeutin antama tehtävä parille voi olla esimerkiksi se, että kumpikin tekee oman listan asioista, joita kaipaisi enemmän tai haluaisi kokeilla. Sen jälkeen listojen teemoista keskustellaan yhdessä joko kotona tai vastaanotolla.

– Asioiden tarkastelu on helpompaa, kun niitä on etukäteen laitettu ylös. Kirjoittaminen voi toimia myös hyvänä välikappaleena silloin, jos on hieman ujompi kertomaan omista haluistaan.

Tehtävä, joka voi viedä sfääreihin

Suuren suosion asiakkaiden keskuudessa on saavuttanut Böhling-Salosen kehittämä tehtävä, jossa pari kirjoittaa itse kotona oman seksikohtauksen.

Tarkoituksena on yhdessä luoda käsikirjoitus – joka myöhemmin toteutetaan.

– Jotkut parit ovat ensin tehneet yhden käsikirjoituksen – ja sen toteuttaminen veikin heidät sellaisiin sfääreihin, että nyt on jo ties kuinka monennen jatko-osan kirjoittaminen käynnissä, seksuaaliterapeutti kertoo.

Näitä asioita naiset kertoivat IS:n seksikyselyssä toivovansa seksikumppanilta:

Hyvää keskustelu- ja kuuntelutaitoa

”Toivoisin avointa keskustelua siitä, mistä kumpikin pitää, ja näiden asioiden huomioimista seksin aikana.” Nainen, 46

”Taitoa puhua ja olla avoin. Ettei aina vain noudatettaisi niitä omia tapoja, koska jokainen nainen on erilainen ja vaatii omanlaisensa kosketukset. Seksissä täytyy osata kuunnella toista ja olla läsnä.” Nainen, 43

”Toivoisin, että tuleva kumppani osaisi sanoa sen, että hän haluaa minua, ja koskettaa oikein. Koskettelu saa minut aina sille mielelle.” Nainen, 20

”Molempien huomioimista ja sitä, että partneri osaisi suhtautua kunnioittavasti ehdotuksiin. Vaikkei niihin edes suostuisi, niin ei tarvitsisi pelätä naurunalaiseksi joutumista.” Nainen, 35

”Kommunikointia, huomiointia ja innokkuutta. Hyvää hygieniaa. Eli ihan nämä perusasiat.” Nainen, 44

Tarpeeksi aikaa ja huomiota

”Naisena toivon, että miehellä olisi joskus tarpeeksi kärsivällisyyttä huolehtia naisen nautinnosta. Aina siihen ei paljon tarvita, mutta joskus jos pää ei ehdi mukaan, on tärkeää, että mies kuuntelee koko kehollaan, mistä nainen juuri sillä hetkellä pitää. Halu kun ei ole aina samanlaista, joskus on kiva saada erilaista kosketusta.” Nainen, 49

”Aikaa ja riittävää huomioimista ennen ja jälkeen mahdollisen yhdynnän. Myös kehut lisäävät itseluottamusta ja halua pysyä läsnä tilanteessa.” Nainen, 34

”Myös naisen halujen huomiointia. Yleensä seksi päättyy, kun mies laukeaa.” Nainen, 23

”Minunkin nautintoni huomioimista. En tule seksin aikana, ja sen vuoksi tuntuu välillä, että minut sivuutetaan täysin halujeni kanssa.” Nainen, 22

”Haluaisin, että kumppani olisi kiinnostunut myös minun tarpeistani ja haluaisi tuottaa minulle nautintoa kokeilemalla juttuja, joita ehdotan.” Nainen, 39

Moni nainen kertoi kyselyssä, että kokeilunhalu piristäisi seksiä.

Yllätyksiä, vaihtelua, uusia kokeiluja

”Kesäiltana kuiskuttelua, että mennäänkö tuonne vähän... Ja sitten hihitellen poistutaan yhdessä tai vain kadotaan hetkeksi metsään tai muuta vastaavaa.” Nainen, 26

”Haluaisin erilaisten fantasioiden jakamista ja niiden toteuttamista. Itsevarmoja otteita, sillä en pelkäisi rajumpiakaan leikkejä. Rohkeutta ryhtyä hommaan missä tahansa, raakaa himoa.” Nainen, 27

”Että voisimme harrastaa ryhmäseksiä yhdessä toisen pariskunnan kanssa.” Nainen, 53

”Kokeilunhalua, rohkeutta ilmaista omia halujaan ja fantasioitaan. Välillä rajumpaa ottamista ja sitten hidasta nautiskelua.” Nainen, 51

”Enemmän uusien asioiden ja lelujen kokeilua yhdessä, useammin seksiä ja enemmän suuseksiä.” Nainen, 24

”Avoimuutta, kokeilunhalua, taitoa keskustella seksistä ja kiinnostusta BDSM-seksiä kohtaan.” Nainen, 30

”Kokeilunhalua ja myös leikkimieltä ja huumoria.” Nainen, 47

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä 10.–13.6.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 566 ihmistä.