Jonttu nauttii vireästä seksielämästä lapsiperhearjessakin – tämä kikka ”herättää luonnostaan halut”

Lukijat kertovat, miten he suhtautuvat seksin vähenemiseen suhteessaan.

Seksin väheneminen pitkässä suhteessa puhuttaa. Kerroimme hiljattain Janista, joka ei ole harrastanut kumppaninsa kanssa seksiä yli kahteen vuoteen.

Toisenlaisiakin tarinoita toki on. Nimerkki Jonttu kertoo olleensa 14 vuotta naimisissa puolisonsa kanssa – eikä erotiikka ole kadonnut mihinkään.

– Seksiä harrastetaan noin 2–3 kertaa viikossa, mikä on ihan hyvä määrä mielestäni hektisen lapsiperhearjen keskellä. Nukumme aina alasti. Siitä seuraa luonnostaan kosketusta, joka herättää luonnostaan halut. Kumpikin kohtelee toista kunnioittavasti, ei tiuski, ei naljaile ja molemmat osallistuvat tasapuolisesti arjen askareisiin.

Piristystä seksielämään tuo myös molempien vilkas mielikuvitus.

– Molemmat olemme valmiita ainakin ajatuksen asteella ja vähän enemmänkin kokeilemaan aina jotain uutta.

Jonttu ohjeistaisi muita pareja näin:

Nukkukaa yhdessä ja alasti. Olkaa toisillenne kilttejä. Tuhma saa olla, jos toinen niin haluaa. Käyttäkää mielikuvitusta. Leikkikää edes ajatuksen tasolla mitä kaikkea voisitte yksin tai yhdessä seksin saralla tehdä. Mustasukkaisuus, sairaalloinen varsinkaan, ei kuulu parisuhteeseen: puolisosi ei ole sinun omaisuuttasi.

” Olisi kauheaa, jos joutuisi taas harrastamaan seksiä yhtä paljon kuin teininä.

Puhelin taisi olla tärkeämpi

Moni kuitenkin kertoi kokeneensa vastaavaa kuin juttumme Jani, joka ei ollut harrastanut puolisonsa kanssa seksiä kahteen vuoteen.

Ensin loppui läheisyys, sitten seksi, pikku hiljaa vähentyen, kertoo nimimerkki Juska.

– Aina kun yritin keskustella aiheesta, hän käänsi sen johonkin muuhun, silitteli vain puhelintaan illat.

Juska kertoo hoitaneensa lapset, pyykit ja astiat, siivonneensa, maksaneensa liki kaikki menot.

– En oikein keksinyt mitä vielä tekisin. Vielä viimeisellä viikolla kehuin häntä ja toin kukkia. Yrähdyksen sain palkaksi, puhelin oli tärkeämpi.

Hääpäivän aattona Juska päätti, että nyt saa riittää.

– Seuraavana päivänä annoin häälahjaksi eropaperit ja totesin, että se oli tässä. Silloin olisi seksi maistunut ja kainaloon olisi halunnut. Oli minun vuoroni örähtää – ei tänään, katsotaan joskus myöhemmin.

” Viimeiset kahdeksan vuotta elimme pelkästään kämppäkavereina, ja taloutta hoidimme kuin yritystä.

Kahdeksan vuotta kämppäkavereina

Aika pian häiden jälkeen vaimon kiinnostus läheisyyteen ja seksiin väheni, kertoo yksi lukijoista. Lopulta seksi loppui kokonaan.

– En saanut edes koskea häneen. Ei halauksia, ei suudelmia, ei kädestä kiinni pitämistä, ei lähekkäin olemista, ei siis minkäänlaista kosketusta.

Yhdessä pari oli ollut jo viitisentoista vuotta.

– Yritin useasti keskustella asiasta, mutta hän ei kyennyt keskusteluun, vaan aloitti haukkumisen ja syyttelyn, jotka eivät millään tavalla liittyneet aiheeseen. Ehkä se oli hänen tapansa päästä tilanteesta eroon.

Ongelmien kohtaaminen voi olla vaikeaa.

– Viimeiset kahdeksan vuotta elimme pelkästään kämppäkavereina, ja taloutta hoidimme kuin yritystä. Hän sihteerinä ja minä rahan tuojana.

Pari jätti avioerohakemuksen. Eron jälkeinen aika ja uusien ihmisten tapailu on korjannut kolhuja.

– Positiivinen palaute on korjannut itsetunnon kuntoon. Se vuosia jatkunut torjunta nakersi itsetuntoa hyvin tehokkaasti.

Parisuhde voi voida hyvin ilman seksiä, jos se tyydyttää osapuolten syvimmät tarpeet esimerkiksi turvallisuudesta.

Seksihalut vaihtelevat – ”ei haittaa”

Seksihalujen vaihtelu eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa on normaalia. Sen toteaa myös yksi lukijoista.

– Olemme olleet yhdessä ja naimisissa 23 vuotta, ennen seksiä oli monta kertaa päivässä, nykyään 1-6 kertaa vuodessa max. Itseä se ei haittaa, eikä vaimoakaan. Aika menee töissä ja kouluissa, illat menee niin että syödään ja ollaan hetki lapsen kanssa, sitten nukkumaan.

Yöt ovat palautumista eli nukkumista varten.

– Viikonloppuisin tehdään yhteisiä hommia, kuten ulkoillaan, käydään museoissa jne. Jännä, ettei moni kestä suhteen arkipäiväistymistä. Itse nautin elämästäni ja avioliitostamme. Olisi kauheaa, jos joutuisi taas harrastamaan seksiä yhtä paljon kuin teininä. Sitä ei vaan henkisesti, eikä fyysisesti enää jaksaisi.

Meitä on moneen junaan, sanoo Emma. Toiset kaipaavat enemmän seksiä kuin toiset.

– Ja sitten on meitä, joille elämän arkistuminen on ok, ja siihen kuuluu aikoja, jolloin seksihalut eivät syystä tai toisesta kohtaa. Syitä on sairastumisista pikkulapsiarkeen ja kaikkea siltä väliltä. Jos parisuhteessa on arvostusta ja kommunikaatio toimii, seksittömyyden ei tarvitse olla mikään ongelma.

Toimivassa suhteessa kaikesta pitäisi Emman mielestä voida puhua.

– Tunnen monta eronnutta paria, joissa seksi ei ollut ikinä ongelma, mutta kommunikointi ja toisen kunnioitus sen sijaan olivat.