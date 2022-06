Kaisan miehestä alkoi paljastua kummia piirteitä – sitten puhelimeen kilahti tyly tekstiviesti: ”Ei käynyt mielessäkään, että tällaista voisi tapahtua”

Kaisa oli ollut pitkään naimisissa, kun hänen miehensä ilmoitti tekstiviestillä haluavansa avioeron.

Kaisa, 47, oli ollut miehensä kanssa naimissa 23 vuotta, kun miehestä alkoi tulla esiin erikoisia piirteitä. Hän halusi käydä yksin ajelulla, alkoi lenkkeillä ja muutti ruokavaliotaan terveellisemmäksi. Puhelimensa hän otti joka paikkaan mukaan, melkein saunan lauteillekin.

– Aluksi epäilin hänen olevan masentunut tai uupunut, teimmehän molemmat paljon töitä, Kaisa kertoo.

Kun outoja piirteitä alkoi esiintyä enemmän ja enemmän, Kaisa kehotti miestään lähtemään muutaman viikon mietintätauolle.

– Siinä vaiheessa minulla oli jo vahvat epäilykset toisesta naisesta, vaikka todisteita ei ollut.

Kahden viikon jälkeen mies laittoi Kaisalle tekstiviestin, jossa hän kertoi, että heidän olisi parempi erota. Syyksi hän antoi sen, että he olivat niin kovin erilaisia. Kaisa oli kuin puulla päähän lyöty.

– Meni puolisen vuotta, ennen kuin hän myönsi toisen naisen. Siinä vaiheessa olin kuullut asiasta jo monelta eri suunnalta.

”Kaikki tuli samaan rytäkkään”

Kaisa koki jääneensä eron jälkeen totaalisen yksin. Töissäkin oli vaikeaa, jonka takia hän päätti ottaa taloudellisen riskin ja irtisanoutua työstään siitä huolimatta, että hänellä oli huollettavanaan kaksi kouluikäistä lasta.

Mies jätti eron jälkeen hajuraon koko perheeseensä.

– Kaikki vaikeudet tulivat samaan rytäkkään. Jäätyäni yksin lasten kanssa mietin joka yö, että miten tästä selviän. Kun siihen päälle tuli vielä kaikki taloudelliset muutokset, se pisti minut ihan polvilleni, Kaisa muistelee.

” Ei käynyt mielessäkään, että tällaista voisi tapahtua. Oliko se sitten jonkin asteista kyllästymistä, en tiedä.

Jotta lapset saattoivat jatkaa elämäänsä tutussa elinympäristössä, Kaisa lunasti kotitalostaan miehen osuuden. Se vaati äidiltä ajoittain kolmeakin työtä.

– Näin jälkikäteen katsottuna se tuntuu aika hullultakin ratkaisulta. Jouduin luopumaan kaikesta omasta, sillä kaikki rahat menivät lapsiin.

– Se on tarkoittanut sitä, että olen lomaillut todella vähän viimeisen kuuden vuoden aikana. Mutta lapset ovat kovin onnellisia ja tasapainoisia ja se on tietysti pääasia.

Omaisuudesta ei onneksi tullut riitaa.

– Mies otti ne huonekalut, jotka halusi, ja minä ostin halvempia tilalle. Autot meillä oli selkeästi omissa nimissä. Lapset eivät koskaan joutuneet todistamaan mitään eroriitoja, sillä kävimme keskustelut siten, etteivät he olleet paikalla.

Lue lisää: Mies lähti ”saunomaan” vaimon tädin kanssa – hirveä totuus paljastui häiden vuosipäivänä

Toipuminen kesti vuosia

Erosta on nyt kuusi vuotta, jonka jälkeen Kaisan ja hänen ex-miehensä välit ovat parantuneet.

Kaisalla on uusi kumppani ja ex-mies on yhä yhdessä naisen kanssa, jonka vuoksi liitto päättyi. Kaisa ei vieläkään tiedä, kuinka kauan heidän suhteensa oli kestänyt, ennen kuin se tuli ilmi.

– Nyt kun aikaa on kulunut, voin todeta, että minulla on käynyt hyvä tuuri, sillä nainen on hyvä minun lasteni kanssa.

Kaisa ei koskaan saanut erolle sen kummempaa selitystä.

– Ei meillä koskaan ollut mitään draamaa, emmekä tapelleet. Pidimme samoista asioista ja arki oli soljuvaa. Minulla ei käynyt mielessäkään, että tällaista voisi tapahtua. Oliko se sitten jonkin asteista kyllästymistä, en tiedä.

” Luottamus on vaikeaa vielä tänäkin päivänä.

Kaisa arvioi jälkikäteen, että hänellä kesti toipua avioerostaan kolmesta neljään vuotta. Eron varjot seurasivat siitä huolimatta, että hän tapasi uuden miehen.

– Luottamus on vaikeaa vielä tänäkin päivänä. Sen olen kuitenkin oppinut, etten enää valita pienistä. Kaikkeni olen panostanut lapsiini – ja se myös näkyy.

Niille, jotka käyvät parhaillaan eroa läpi, Kaisa haluaa sanoa, että kannattaa ottaa kaikki saatavilla oleva tuki vastaan.

– Ajatus siitä, että jotain parempaa on vielä tulossa, kantaa eteenpäin.

Kaisan nimi on muutettu.

Lue lisää: ”Löysin aamutakkini taskusta XS-koon pitsiunelmat, jotka eivät olleet minun” – suomalaiset kertovat hetkestä, kun pettäminen paljastui

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa aiemmin 7/2019.