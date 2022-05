Nämä taudit voivat tarttua seksissä – yksi yleisimmistä on usein salakavalasti oireeton

Sukupuolitautitesteihin on syytä hakeutua matalalla kynnyksellä.

Paras tapa välttyä seksitaudilta on se, että kaikessa seksissä käyttää aina kondomia tai suuseksisuojaa.

Oireita ei ole, mutta voiko minulla silti olla joku seksitauti? Tämä lienee yksi tyypillisin seksitauteihin liittyvä kysymys.

Vastaus kuuluu: kyllä voi. Moni seksitauti voi nimittäin olla oireeton. Esimerkiksi ainakin 70 prosenttia naisten klamydiatulehduksista on oireettomia.

Klamydia on Suomessa yleisin seksitauti. Tartunnasta diagnoosiin kuluu aikaa keskimäärin neljä viikkoa, joskus jopa kuukausia. Tässä ajassa voi jo tartuttaa uuden kumppanin.

Tunnista klamydian oireet:

Naisilla klamydian tavallisin ilmenemismuoto on kohdunkaulan tulehdus. Se on usein oireeton.

Oireina voi esiintyä poikkeavaa valkovuotoa, kirvelyä virtsatessa ja ylimääräistä veristä tiputteluvuotoa.

Jos klamydiatulehdus on levinnyt kohdun limakalvolle, voi ilmetä alavatsakipua ja epäsäännöllistä kuukautisvuotoa.

Miehillä oireena voi olla virtsaputken tulehdus tai lisäkiveksen tulehdus.

Naisilla hoitamaton klamydia voi levitä kohtutulehdukseksi ja johtaa jopa lapsettomuuteen.

Myös nämä taudit voivat tarttua seksissä

Genitaaliherpes: Tyypillisiä oireita ovat aristavat rakkulat ja rikkoumat genitaalialueella. Tartunta voi olla myös oireeton. Tippuri: Yli puolella tartunnan saaneista naisista tippuri on täysin oireeton. Oireena saattaa esiintyä kirvelyä virtsatessa, lisääntynyttä virtsaamistarvetta, lisääntynyttä valkovuotoa ja alavatsakipua. Miehillä oireena on yleensä runsasta kellertävää vuotoa virtsaputkesta, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja virtsaamiskipua. Kondylooma: Kondyloomat ovat syylämäisiä. Naisilla niitä on yleisimmin ulkosynnyttimien alueella ja miehillä esinahan alla, peniksen varressa, virtsaputken suulla sekä peräaukon ympärillä. Kondylooma on useimmiten oireeton, mutta voi aiheuttaa kutinaa, punoitusta ja ihon rikkoutumista. Kuppa: Oireita ovat kovareunainen aristamaton haava tartuntapaikassa (joka voi olla sukuelinten, peräaukon tai suun alueella) sekä paikallisten imurauhasten suurentuminen. Yleisoireitakin, kuten huonovointisuutta ja kuumetta, voi esiintyä. Myöhäisemmässä vaiheessa kuppa voi aiheuttaa ihottumaa. Kuppakin voi olla oireeton. HIV: Noin puolelle tartunnan saaneista tulee noin 2–6 viikon kuluessa tartunnasta ensioireita eli kuumetta, kurkkukipua, imusolmukkeiden suurenemista ja päänsärkyä. Ensitaudin jälkeen infektio pysyy usein oireettomana vuosikausia. Vuosien kuluttua saattaa esiintyä kuumeilujaksoja, merkittävää laihtumista, pitkittynyttä ripulia ja yöhikoilua. Erilaiset infektiot voivat myös yleistyä.

Virusten aiheuttamat hepatiitit eli maksatulehdukset voivat niin ikään tarttua seksissä. Seksin välityksellä voi saada myös loiseläimen, kuten satiaisia ja syyhypunkkeja, jotka voivat aiheuttaa genitaalialueen kutinaa.

Sukupuolitaudit ovat lisääntyneet. Läheskään kaikki tartunnan saaneet eivät hakeudu tutkimuksiin, joten todellista seksitautien määrää ei tiedetä.

Miten saan tietää, onko minulla seksitauti?

Seksitaudit tarttuvat suojaamattomassa seksikontaktissa. Tartuntatapoja ovat yhdyntä, suojaamaton suu- ja anaaliseksi sekä yhteiset seksivälineet.

Jos seksikumppanit vaihtuvat, suojautuminen ja säännöllinen testaus ovat erittäin tärkeitä. Spontaanien seksikumppanien kanssa on syytä aina suojautua suuseksisuojalla, puuteroimattomalla hanskalla tai kondomilla.

Lue lisää: Sukupuolitautitesteissä käydään, mutta yhdessä asiassa olisi lääkärin mukaan parantamisen varaa – 4 yleisintä tautia ja niiden oireet

Suojaamattoman seksin jälkeen on aina hyvä mennä testeihin.

Lue lisää: Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson julkaisi kuvan ilman paitaa ja otti kantaa tärkeään aiheeseen – uran lopettaminen nosti pintaan ikäviä ajatuksia

Seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi suositteli aiemmassa jutussamme luomaan tautien testaamisesta rutiinin, mikäli kumppaneita on useampia. Partnerin seksitautistatusta ei voi koskaan täysin tietää.

– Seksitaudit on hyvä käydä testaamassa noin puolen vuoden välein, esimerkiksi maaliskuussa ja elokuussa. Mikäli on oireita, kannattaa testiin mennä heti. Jos on ollut suojaamatonta seksiä, voi testiin mennä muutaman viikon kuluttua seksitilanteesta. Vuohtoniemi sanoi.

Huomio testeissä tämä:

Testit pitää ottaa oikeasta paikasta. Esimerkiksi: jos olet harrastanut suuseksiä, klamydiatesti pitää ottaa nielusta. Anaaliseksin jälkeen näyte kannattaa ottaa anaalista.

Klamydia- ja tippuritestit ovat luotettava vasta kun tartunnan saamisesta on kulunut 5–7 vuorokautta. HIV-, kuppa- ja hepatiittitartunta varmistuvat muutaman kuukauden kuluttua suojaamattomasta seksistä.

Jotkin lääkeaineet, kuten antibiootit, voivat vaikuttaa tuloksiin. Tippuri, kuppa ja klamydia hoidetaan antibiooteilla.

Tartuntaa ei voi itse päätellä oireista, vaan diagnoosi perustuu aina laboratoriotutkimuksiin. Siinä, että labra tekee jotain väärin, on hyvin pieni mahdollisuus, erikoislääkäri sanoi aiemmin jutussamme.

Lue lisää: Tiina sai sukupuolitautitesteistä kahdet eri tulokset – lääkäri: Testit ovat luotettavia, mutta muutama asia pitää huomioida

Seksitautitartunta selvitetään sekä verikokeella että virtsasta. Klamydia, tippuri ja herpes voidaan tutkia myös tartuntakohdasta, vaikka silmistä.

Tutkimuksiin voi hakeutua niin terveyskeskukseen, sukupuolitautien poliklinikalle kuin opiskelijaterveydenhuoltoon. Myös yksityiset iho- ja sukupuolitautilääkärit sekä urologian ja naistentautien erikoislääkärit testaavat ja hoitavat seksitauteja.

Jos tartunta todetaan, olisi tärkeä kertoa siitä myös omille seksikumppaneille, jotta hekin menisivät testeihin.

Lue lisää: Seksiä eri kumppaneiden kanssa? Näin usein taudit oikeasti pitäisi testata

Lähteet: Terveyskirjasto, Terveyskylä

Onko sinulla todettu jokin sukupuolitauti? Miten sait sen selville? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä tai lähetä viesti: noora.valkonen@iltasanomat.fi