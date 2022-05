10 kutkuttavaa, erilaista orgasmia – kuinka monta näistä olet kokenut?

Orgasmikokemukset ovat aina hyvin yksilöllisiä. Myös mies voi saada erilaisia orgasmeja.

Orgasmin saaminen ei ole aina vaivatonta, mutta on onneksi olemassa useita keinoja, joita voi yrittää.

Ennen kaikkea tulee kuitenkin muistaa, että orgasmikokemukset ovat aina hyvin yksilöllisiä.

– Orgasmin voi saavuttaa stimuloimalla joko yhtä pistettä tai useampaa aluetta yhtä aikaa. Orgasmin aikana syke nousee, mutta aivoissa tapahtuvaa kokemuksellista tapahtumaa ei voida mitata. On siis mahdotonta tietää, kokeeko itse orgasmin samalla tavalla kuin joku toinen.

– Aina ei välttämättä voi myöskään tietää, onko saanut orgasmin, kun sille ei ole selkeää jokaiseen ihmiseen pätevää määritelmää, seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo.

Mies voi saada orgasmin myös ilman ejakulaatiota

Myös miehet voivat saada erilaisia orgasmeja. Mies voi saada orgasmin stimuloimalla eturauhasta ilman, että penistä kosketetaan lainkaan.

Miehen G-pisteeksikin kutsuttu eturauhasen alue löytyy peräaukon etupuolelta noin 2,5–6 senttimetrin syvyydeltä, ja sitä voi stimuloida esimerkiksi eturauhaskiihottimella.

– Miehet, jotka ovat kokeneet orgasmin G-pisteen kautta, kertovat sen olevan voimakkaampi ja syvempi kuin peniksen stimulaation kautta tapahtuva orgasmi, Lavikainen sanoo.

Lavikaisen mukaan on hyvä tiedostaan, että miehen orgasmi ja ejakulaatio ovat kaksi eri asiaa.

– Yleensä ne tapahtuvat yhtäaikaisesti, mutta mies voi saada orgasmin myös ilman ejakulaatiota ja toisin päin. Toisinaan orgasmi ja ejakulaatio saattavat tulla eri aikaan, Lavikainen sanoo.

Naisen 10 kutkuttavaa orgasmia

1. Klitorisorgasmi. Klitoris on naisen sukuelimien herkin osa, jossa on yli 8 000 hermopäätettä. Klitoris on suurimmilta osin piilossa. Sen näkyvästä päästä haarautuu jopa 10 senttimetriä pitkä osa, jonka kautta klitoris on yhteydessä moniin muihinkin orgasmeihin.

2. Kohdunkaulan orgasmi. Kohdunkaulan lähettyvillä on A-pisteeksikin kutsuttu herkkä alue. Koska alue on varsin syvälle emättimessä, ei penis välttämättä yllä stimuloimaan sitä. Parhaiten kohdunkaulan orgasmin voikin saavuttaa dildolla tai muulla seksivälineellä tai kokeilemalla erilaisia yhdyntäasentoja.

3. G-piste-orgasmi. Naisen G-piste sijaitsee emättimessä noin 3–5 senttimetrin syvyydessä. Varsinaisen pisteen sijaan kyse on ennemminkin alueesta. Helpointa aluetta on hyväillä käyrällä sauvalla. Kiihottuminen saa alueen kovettumaan ja paisumaan. Jotkut saattavat kuitenkin kokea herkän alueen koskettamisen epämieluisaksi.

4. Anaaliorgasmi. Anaaliorgasmi on mahdollista saavuttaa anaaliseksissä tai välineen avulla. Orgasmin saavuttamisessa mukana on kuitenkin aina myös klitoris, jonka ei-näkyvä osa on yhteydessä peppuun.

5. Ejakulointi. Niin sanottu ”naisen siemensyöksy”, jossa virtsaputken seinämissä olevista Skenen rauhasista purkautuu kirkasta nestettä. Ejakulointi on syvä orgasmi, jonka saavuttamiseen vaaditaan heittäytymistä ja rentoutumista. Nainen voi saavuttaa tilan stimuloimalla klitorista tai G-pistettä. Ejakuloinnin tunnistaa siitä, että juuri ennen sitä tulee tunne virtsaamisen tarpeesta.

6. Nänni- ja iho-orgasmit. Naisen rinnat ovat hyvin erogeeniset, jolloin orgasmin voi saada myös nänneihin kohdistuvan ärsykkeen kautta. Orgasmi on kuitenkin mahdollista saavuttaa muitakin, kuin ilmeisimpiä kehon erogeenisiä alueita hyväilemällä – vaikkapa polvesta!

7. Suuteluorgasmi. Suutelu on voimakkaasti vaikuttava, herkkä, intiimi ja tunnepitoinen tapahtuma. Stimulaation ohella tämänkin orgasmin saavuttamiseen liittyy vahvasti tunteet ja mielikuvat.

8. U-piste-orgasmi. U-piste eli virstaputken suu on pieni, mutta sitäkin nautinnollisempi alue. Orgasmin voi saavuttaa painelemalla kevyesti virstaputken ympäriltä.

9. ”Coregasm” – orgasmi urheillessa. Tämä orgasmi liittyy lihasten jännittämiseen. Kun verenkierto lisääntyy intiimialueilla, syntyy herkästi kiihottumisen tunne, joka voi voimistua erilaisia kuntoiluliikkeitä tehdessä. Urheiluorgasmin saavuttamiseen voi mahdollisesti liittyä myös mielihyvähormonien erittyminen liikkuessa.

10. Orgasmi ajatuksen voimalla. Nämä ”aivoperäiset” orgasmit voivat tapahtua erilaisin tavoin: fantasioimalla, oikealla hengitystekniikalla taikka unen aikana. Yhteistä niillä on se, ettei niihin liity lainkaan fyysistä stimulaatiota.

Juttu on julkaistu aiemmin Ilta-Sanomissa 5/2020.

