”Mies ei enää halunnut seksiä” – suomalaiset kertovat, mitkä asiat johtivat eroon

Yhden parin suhde loppui siihen, kun toinen kaipasi alkuhuumaa. Toinen pari päätyi eroon, kun iski identiteettikriisi. Asiantuntijan mukaan kahden asian puute voi ennustaa suhteen päättymistä.

Yhteisen ajan vähyys, taloudelliset huolet, työelämän paineet, perhevastuiden epätasainen jakautuminen ja ongelmat vuorovaikutuksessa. Nämä asiat voivat koetella suhdetta. Ja nämä ovat myös syitä, jotka Väestöliiton mukaan vaikuttavat päätökseen aviosuhteen päättämisestä.

Myös lapsen syntymä ja pikkulapsiaika on usein haastavaa aikaa parisuhteelle.

Vauva.fi:ssä on hiljattain käyty pitkää keskustelua eroon johtaneista syistä. Poimimme keskustelusta kiinnostavimmat ja samastuttavimmat.

Rakkaus hiipui

Moni keskustelija kertoo rakkauden yksinkertaisesti hiipuneen.

”Yhdessä 20 vuotta, 25-vuotiaasta 45-vuotiaaksi asti. Naimisissa siitä 17 vuotta. Miehen rakkaus vain loppui. Meillä ei ollut ihmeempiä riitoja, ei edes alkoholin käyttöä ikinä.”

”Noin 20 vuotta yhdessä. Exälle tuli joku ’onko tässä kaikki, eikö elämässä ole muuta’ -vaihe vähän ennen 40:ää ikävuotta. Löysi töistä toisen jo vähän pidemmällä eroprosessissa olevan keskustelukumppanin. Ei siinä sitten ole mahdollista pysäyttää liikkuvaa junaa, jos toinen ei enää halua.”

” Hän taisi kaivata sitä alkuhuumaa – ja löysikin sitten toisen naisen.

”Tasaista lapsiperhe-elämää, lapset olivat koululaisia. Täysin yllättäen miehellä loppuivat tunteet, ja tuli ero. En yhtään tiedä, mitä olisin voinut tehdä toisin. Olin töissä, hoidin kodin ja lapset ja pidimme päivittäin yhteyttä, jos mies oli matkoilla. Mitään riitoja ei ollut vaan mukavaa elämä oli mukavaa ihan kaikin puolin – juteltiin, naurettiin ja matkustettiin perheenä. Olin kai alkanut tuntua enemmän kaverilta, sanoi mies. Hän taisi kaivata sitä alkuhuumaa – ja löysikin sitten toisen naisen.”

”Meilläkin mies vain kyllästyi lopulta. Myönsi, ettei kiinnostanut enää. Ei ollut tahtoa, ei ollut lapsuuden kodin mallia. Kannatti kuulemma erota aiemmin kuin myöhemmin. Lapsiakin oli.”

”Valitsin kumppanin väärin nuoruuden tyhmyyksissäni ja itsetunto-ongelmissani. Puoliso oli reilusti vanhempi, ei ollut yhteistä. Ikäero näkyi monella tavalla suhteen dynamiikassa, vaikka sitä ei silloin tajunnutkaan muuta kuin pahoinvointina ja outona tasavertaisuuden puuttumisena suhteessa. Erottiin kolmen vuoden liiton jälkeen.”

” Koin, että en enää kelvannut myöskään henkisesti sellaisena kuin olin.

Ensin loppui seksi

Rakkaus vain jotenkin loppui – molemmilta, kertoo eräs keskustelija.

”Ensin hävisi seksi, koska mies ei halunnut. Kyllä siitä puhuttiin, mutta en koskaan täysin tajunnut, mikä siinä oli. Jälkikäteen olen tajunnut, että miehellä oli elämässä niin paljon muitakin asioita, että seksi ei vaan tuntunut tarpeelliselta.”

Lopulta seksin loppuminen alkoi syödä naisen itsetuntoa, ja vaikutti moneen muuhunkin asiaan.

”Aloin olla epävarma omasta kehostani puolison läsnä ollessa. Koin, etten enää kelvannut myöskään henkisesti sellaisena kuin olin. Olin hänen mielestään liian täynnä mielipiteitä, liian humanistinen ja tunteikas. Minun mielestäni hän oli kylmä, kova ja laskelmoiva – ja kiinnostunut vain omasta hyvinvoinnistaan.”

Molemmat keksivät puuhaa, jotta arkea ei tarvitsisi kohdata.

”Miehen työmatkat tuntuivat juhlalta. Jossain kohtaa ymmärsimme, ettei meistä ei ole mitään jäljellä.”

”Mies pelasi Tinderiä toisella puhelimella. Yhdessä oltiin teineistä nelikymppisiksi.” Uskottomuus on yksi avioeroon vaikuttava syy.

Kumppanin masennus vei voimat

Eropohdintojen taustalla voivat olla niin ikään perhe-elämää kuormittavat päihde-, mielenterveys- tai väkivaltaongelmat.

Eräs nainen kertoo, että viisi vuotta liiton alkamisesta hänen miehelleen puhkesi masennus. Se vaikutti kaikkeen.

”Meillä oli kaksi pientä lasta. Otin tietysti enemmän kannettavakseni. Vuosien mittaan kuormani vain kasvoi ja huolehdin toimeentulosta, lapsista ja muutenkin arjesta.”

” Lapset eivät koskaan halunneet kutsua meille kavereitaan, kun kotona oli sellainen ärisevä mörkö.

Mies yritti hoitaa itseään. Hän kävi terapiassa, kokeili eri lääkkeitä, teki pitkiä kävelylenkkejä, söi terveellisesti – ja jätti alkoholinkin välillä pitkiksi ajoiksi kokonaan pois.

”Silti se järkyttävä masennus määritteli elämäämme. Oli kuin kotona olisi ollut musta aukko, joka imi kaiken ilon ja kepeyden ja hapen. Lapset eivät koskaan halunneet kutsua meille kavereitaan, kun kotona oli sellainen ärisevä mörkö. Jos tehtiin jotain yhdessä, se tehtiin aina miehen ehdoilla.”

Välissä oli hyviäkin jaksoja, jotka antoivat hetkeksi toivoa.

”Jossain vaiheessa sanoin, etten jaksa enää – tämän pitää muuttua, muuten haluan erota. Menimme vielä pariterapiaan, mutta siitäkin oli apua vain hetkeksi. Kun huomasin masentuvani itse jopa siihen pisteeseen, että mietin itsemurhaa, tajusin että nyt on aika.”

Ikäero alkoi tuntua

Suuri ikäero parisuhteessa herättää tunteita puolesta ja vastaan. Osa on sitä mieltä, että rakkaus ei katso ikää. Joskus ikä voi kuitenkin vaikuttaa suhteen jatkumiseen.

Eräs nainen kertoo olleensa liitossa itseään 16 vuotta vanhemman miehen kanssa. Aluksi miehen ikä ei tuntunut ongelmalta.

”Hän hurmasi minut soittamalla minulle kitaraa ja laittamalla ruokaa. Mies ylläpiti mielikuvaa itsestään nuorekkaana ja liikunnallisena ihmisenä, mutta lomamatkalla Aurinkorannikolla sain melkein kantaa miehen alas vuorelta, kun päivävaelluksella häneltä loppuivat voimat. Sen jälkeen en enää voinut sulkea silmiäni ikäerolta ja olin myös itsekäs. Halusin aktiivista elämää ja hyvää seksiä, en jäähdyttelyä. Liittomme oli lyhyt, mutta ei virhe. Opin paljon itsestäni, ja meillä oli kivaa parhaina päivinä.”

Eron jälkeen jäi kaveruus.

”Oma uusi kumppanini on kanssani samanikäinen, ihana, hyvässä kunnossa ja tosi paljon sopivampi minulle.”

Miten välttää ero?

Vauvassa keskustelun aloittanut on kiinnostunut kuulemaan, miten eron voisi välttää. Muun muassa tällaisia neuvoja hänelle annetaan:

”Parhaiten onnistuvat ne, joilla on jo lähtökohtaisesti samansuuntaiset ajatukset esimerkiksi lapsista, rahasta, siisteydestä.”

”Turhan moni kuvittelee edelleen, että toista voi muuttaa. Jos jo alussa jokin asia toisessa hiertää paljon, ei se siitä paremmaksi muutu.”

”Älkää parisuhteessa yrittäkö muuttaa tai määräillä toisianne. Asukaa omissa asunnoissa, mutta lähekkäin, että voitte nähdä vaikka päivittäin.”

”Minun neuvoni olisi: älä unohda itseäsi, vartioi rajojasi. Joskus on ihan ok luovuttaa, rakkauskaan ei pelasta kaikkea.”

”Uskaltakaa puhua ja kuunnella, olkaa kiinnostuneita toisistamme oikeasti. Kysykää toisiltanne kuulumisia ja kuunnelkaa puolisonne vastaus.”

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow on puolestaan kertonut, että toimivassa parisuhteessa on tiettyjä tunnusmerkkejä, vaikka jokainen suhde on toki yksilöllinen. Jos nämä asiat ovat kunnossa, on ero epätodennäköistä.

Uskalletaan olla eri mieltä.

Paljastetaan pelot, toiveet ja heikot kohdat.

Kannustetaan toista.

Annetaan väljyyttä, mutta otetaan myös lähelle.

Pitkään pariskuntien kanssa työskennellyt psykoterapeutti Jaana Raitaluoto kertoi aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa, että moni pari hakee apua parisuhteeseensa harmillisen myöhään. Aiemminkin kannattaisi, vähän kuin huoltamaan autoa, Raitaluoto vertasi

Jotta pari pysyisi yhdessä, molemmilta on löydyttävä tahtoa. Myös suhteen huoltamiseen otettava aikaa ja toiselle kannattaa sanoa olevansa toden totta valmis pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Asioiden yhteinen käsittely ei ole turhaa, vaikka ero tulisikin. Ongelmat kun tuppaavat siirtymään seuraavaankin suhteeseen, ja on muutenkin kunnioittavaa tehdä reilu tilinpäätös.

Toisinaan vastaanotolle eroamaan tulleet huomaavat, että tahtoa löytyy sittenkin. Taannoin Raitaluoto sai hänen vastaanotollaan käyneeltä pariskunnalta pitkän viestin, jossa he kertoivat olevansa edelleen yhdessä.

– He olivat aiemmin ihan varmoja, ettei suhteesta tulisi enää mitään, Raitaluoto kertoi.

Mistä tietää, pitäisikö erota?

Entä jos ei ole varma, pitäisikö erota vaiko ei?

Omia tuntemuksiaan voi yrittää hahmottaa neljän kysymyksen avulla. Terapeutti ja vuorovaikutusasiantuntija Mippi Vuorikoski kertoi ne aiemmin Me Naisten haastattelussa:

1. MIKSI OLEN alun perin lähtenyt tähän suhteeseen?

2. MIKSI JUURI TÄMÄN ihmisen kanssa?

3. MITKÄ ASIAT PITÄVÄT minua tässä suhteessa?

4. KUINKA MOTIVOITUNUT olen ylläpitämään suhdetta?

Vuorikosken mukaan motivaatio ja toivo ovat asioita, joita kannattaa miettiä.

– Näiden puute voivat ennustaa, että suhde saattaa olla loppu, Mippi Vuorikoski sanoi.

