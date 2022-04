Myrkyttääkö manipulointi suhteesi? 15 merkkiä, joista tunnistat salakavalan ilmiön

Rakastumisen huumassa harva kiinnittää huomiota rakkaansa lievään manipulointiin, koska haluaa säilyttää illuusion täydellisestä rakkauden kohteesta. Lopulta manipuloinnin kohde voi olla jo henkisesti hyvinkin huonossa kunnossa.

Moni puolisonsa manipulointiin havahtunut syyttää itseään, että on ollut tyhmä, kun ei ole huomannut merkkejä jo alussa.

– Se ei ole tyhmyyttä, ei sellaista rakastuneena huomaa tai halua nähdä, lohduttaa terapeutti, mentori ja työelämävalmentaja Maritta Joki, joka kuulee työssään yksilö-, pari- ja ryhmätapaamisissa ihmisten kokemasta manipuloinnista.

Manipulointi on jatkuessaan yksi henkisen väkivallan muoto.

– Jos manipulointi olisi silmien edessä heti parisuhteen alussa, moni suhde ei edes jatkuisi sen pidemmälle, Joki näkee.

” Yksi vaikuttava tekijä voi olla se, mihin ihmisen oma identiteetti perustuu.

Manipulointia on eriasteista. Jos manipulointia satunnaisesti omien tarkoitusperiensä saavuttamiseen käyttävällä on hyvä tahto itseään ja muita ihmisiä kohtaan, lievä manipulaatio ei ole tuhoisaa. Jos taas manipulaatiota käytetään valtapelin, kontrolloinnin tai peittelyn välineenä, se muuttuu myrkylliseksi.

– Kokemukseni mukaan yksi vaikuttava tekijä voi olla se, mihin ihmisen oma identiteetti perustuu. Jos se perustuu esimerkiksi siihen, että henkilön on oltava aina oikeassa, hän tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka ovat väärässä. Tällöin henkilö voi käyttää manipulointia keinona saadakseen tunteen siitä, että hän on oikeassa ja muut väärässä, Joki toteaa.

USEIN MANIPULOIJA ei halua nähdä itseään keskeneräisenä eikä halua kantaa vastuuta omasta käytöksestään. Tällöin hän saattaa manipuloimalla pyrkiä uskottelemaan, että toinen on enemmän syyllinen kuin hän itse.

Aina manipuloija ei edes itse tiedosta toimintatapaansa.

– Terveellä ymmärryksellä varustettu ihminen tunnistaa oman käyttäytymisensä, jos se nostetaan esille. Rajummassa manipulaatiossa manipuloija todennäköisesti vastaa, että ei hän toimi noin vaan kaikki johtuu tuosta toisesta, Joki kuvailee.

” Omat rajat saattavat haaleta. Aluksi niin saattaa tapahtua konfliktin välttelemiseksi ja myöhemmin niitä ei enää uskalla asettaakaan.

Rakkaus perustuu vapaaehtoisuuteen ja vapauteen. Manipulaatio on sen vastakohta, jossa manipuloija pyrkii saamaan toisen muottiin, jotta hänen oma identiteettinsä tai agendansa vahvistuisi.

– Pitkässä juoksussa paljon manipulointia sisältävästä parisuhteesta tulee epäterve suhde, joka ei enää perustu rakkauteen ja aitoon toisen kunnioittamiseen. Suhteen dynamiikka voi muuttua sellaiseksi, että lopulta molemmat voivat huonosti, Joki kertoo.

Pahoinvointi ilmenee eri tavoin. Toinen saattaa käyttää manipulointia yhä rajummin ja hyökätä aina vain voimakkaammin ja kohde saattaa vetäytyä, alistua ja pyrkiä toimimaan niin, että toinen ei suuttuisi.

Manipuloinnin kohteelle tilanne muuttuu ajan kanssa kuormittavaksi. Lievimmilläänkin tilanne alkaa syödä oma-arvontuntoa, itsetuntoa ja tervettä tietoisuutta siitä, mihin on syyllinen ja mihin ei.

– Omat rajat saattavat haaleta. Aluksi niin saattaa tapahtua konfliktin välttelemiseksi ja myöhemmin niitä ei enää uskalla asettaakaan, Joki toteaa.

PARISUHTEESSA voi olla paljon riitoja ja molemminpuolinen kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta alkaa vähentyä.

– Pahimmillaan suhteen se osapuoli, joka kokee tulleensa toistuvasti manipuloiduksi, menee ihan rikki, masentuu ja ajattelee jopa itsemurhaa. Manipulointi voi viedä voimat ja antaa tunteen siitä, ettei tilanteesta pääse pois.

” Se, että lapsia manipuloidaan toista vanhempaa vastaan, on manipuloinnin kaikkein hävyttömin muoto.

Joki on törmännyt työssään myös heihin, jotka syövät mielialalääkkeitä, jotta jaksaisivat paremmin puolisonsa manipulaatiota, raivoamista, asioiden kääntämistä ja vääntämistä:

– Terapiassa tällainen henkilö saattaa päättää, ettei halua syödä mielialalääkkeitä siitä syystä ja lähtee miettimään muita vaihtoehtoja. Toinen taas syö lääkkeitä vuosikausia, että kestäisi epätervettä parisuhdettaan paremmin, Joki kuvailee.

LAPSIA käytetään Maritta Joen mukaan paljon manipuloinnin välineinä. Huonon parisuhteen päättyessä toinen vanhempi voi alkaa mollata toista lasten kuullen välillä kohtuuttomastikin. Vanhempi saattaa myös sanoa halveksivaan sävyyn lapselle, että tämä on kuin isänsä tai äitinsä, vaikka lapsi olisi ollut vain eri mieltä manipuloijan kanssa.

– Se on todella tuhoisaa ja kohtuutonta lapsille. Se, että lapsia manipuloidaan toista vanhempaa vastaan, on manipuloinnin kaikkein hävyttömin muoto, Joki harmittelee.

Hän muistuttaa, että vanhemmat näyttävät omalla esimerkillään, miten toisia kohdellaan ja arvostetaan.

15 MERKKIÄ, JOISTA TUNNISTAT MYRKYLLISEN MANIPULAATION

1. Epäjohdonmukaisuudet

Manipuloija saattaa sanoa yhtenä päivänä puolisolleen, että ”sinä olet kyllä kuvottava ihminen”. Seuraavana päivänä hän saattaa kieltää sanoneensa näin tai kääntää asian niin, että ei ainakaan tarkoittanut mitä sanoi: ”kyllähän sinun nyt se olisi pitänyt käsittää”. Uhri alkaa kyseenalaistaa itseään ja sitä, miten on tulkinnut tilannetta. Usein mollaamisen lomaan tulee myös hyviä hetkiä ja kehujakin, jolloin kohde helposti ajattelee, että eihän tässä mitään, että kaikki onkin ihan hyvin. Kehumisvaihe mahdollistaa sen, että suhteet voivat jatkua pitkäänkin.

2. Mollaaminen

”Aiotko lähteä ulos tuo paita päällä” on harmiton kysymys, mutta jos se toistuu jatkuvasti, kohde alkaa väkisinkin miettiä, että tavassa, jolla hän pukeutuu, on jotain vikaa. Manipuloija saattaa myös kertoa, että toinen olisi oikein hyvä ihminen, jos hänellä ei olisi näitä ja näitä ominaisuuksia. Usein manipuloija mollaa kohdetta myös vitsin varjolla.

3. Syyllistäminen

Puoliso saattaa haukkua ja syyllistää kumppaniaan kyyneliin saakka esimerkiksi ennen vieraiden tuloa, mutta on vieraiden tullessa itse aurinkoinen ja hyväntuulinen. Jos syyllistetyllä on aiemmin tapahtuneen vuoksi vaikeuksia päästä juhlatunnelmaan, lyttääjä saattaa sanoa jälkikäteen, että tämä pilasi kaikkien illan tai tokaista jopa vieraiden kuullen, että tuo nyt on tuollainen hapannaama.

4. Anteeksipyytely

On hyvin tyypillistä, että manipuloinnin kohde onkin se, joka pyytelee toistuvasti anteeksi kaikkea mahdollista, vaikka alunperin toinen on se, joka on käyttäytynyt huonosti. Kohde myös usein kokee, ettei ole tarpeeksi hyvä ja mikään mitä hän tekee ei riitä.

5. Heikkoihin kohtiin iskeminen

Manipulointia strategianaan käyttävä puoliso käyttää manipuloinnin kohteen heikkoja kohtia, virheitä ja hänelle tärkeitä asioita lyömäaseina. ”Sinun äitisikin/kaverisikin on ihan idiootti.” Jos uhri on joskus menettänyt malttinsa, manipuloija palaa tilanteeseen aina uudestaan ja uudestaan ja koko tilanne saatetaan kääntää aivan joksikin muuksi.

6. Oikeuttaminen

Manipuloija löytää aina oikeutuksen käytökselleen. Hän saattaa esimerkiksi sanoa, ettei hänen tarvitsisi raivota perheelleen, jos nämä vain toimisivat kuten hän haluaa. Vaikka puoliso ja lapset yrittäisivät parhaansa, he eivät kuitenkaan voi estää maltin menettämistä. Vähitellen puoliso ja lapset alkavat ajatella, että heissä itsessään on jotain vikaa.

7. Sisäinen hälytyskello

Usein kohteen intuitio kertoo, että jokin on pielessä. Kanssakäyminen puolison kanssa saattaa esimerkiksi olla aina jännittynyttä, epämukavaa tai puoliso voi tuntua uhkaavalta.

8. Uudet alut

Kohde saattaa sanoa uupuneena riidan jälkeen, että haluaa eron. Tässä vaiheessa manipuloija lupaa yleensä tälle ummet ja lammet. Pari saattaa ostaa sormuksen, lähteä matkalle tai muuten sopia aloittavansa alusta. Usein kohde haluaa uskoa uuteen alkuun, sillä se on jollain tapaa pienempi paha kuin tilanteen jatkuminen ahdistavana tai lopullinen ero. Luvatut ja sovitut asiat kuitenkin unohtuvat pian.

9. Itsetunnon horjuttaminen

Manipuloija leimaa usein kohteensa herkkänahkaiseksi, epäluuloiseksi, hulluksi tai liioittelevaksi ja vähättelee tämän kokemia tunteita. Hän saattaa tuoda näkemystään esiin myös ulkopuolisille.

10. Ailahtelevuus

Manipuloijan käytös vaihtelee aurinkoisen ilopillerin ja räjähdysalttiin välillä. Hän saattaa syyttää käytöksestään kohdettaan: ”sinä teit minut taas vihaiseksi”. Ailahtelevuus hämmentää kohdetta.

11. Hämmentäminen

Manipuloija hallitsee kohdettaan kyseenalaistamalla tätä ja tämän kokemuksia ja näyttäytyy itse uhrille järkevänä, jotta tämä luottaisi häneen.

12. Projisointi

Manipuloija projisoi omia paheitaan uhriin. Eli jos manipuloija on itse pettäjä, huono rahankäyttäjä tai epärehellinen, hän syyttää kohdettaan juuri samasta ominaisuudesta. Kohde joutuu puolustautumaan.

13. Muiden mukaan vetäminen

Manipuloija saattaa vetää mukaan omien sanojensa tueksi muita ihmisiä ja väittää heidänkin sanoneen, että kohde on typerä tai osaamaton, vaikka kukaan ulkopuolinen ei olisi niin sanonutkaan.

14. Ristiriita sanoissa ja teoissa

Manipuloija käyttää hyväkseen helliä sanoja, kuten ”rakastan sinua, enkä koskaan loukkaisi sinua”. Tässä vaiheessa kannattaa katsoa, onko sanojen ja tekojen välillä ristiriitaa – käyttäytyykö manipuloija oikeasti rakastavasti, vai onko kaikki vain sanahelinää.

15. Vääntely

Manipuloija vääntelee ja kääntelee kohteen sanomisia ja tekemisiä ja löytää niille uusia merkityksiä. Kohde voi huomata joutuvansa puolustautumaan jotain sellaista vastaan, jota hän ei edes ole sanonut tai tehnyt.

Miksi manipulointi on tärkeää tunnistaa? JOKAINEN on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Siksi on tärkeä tunnistaa tekijöitä, jotka eivät tue omaa hyvinvointia. Manipuloinnin kohteeksi joutuminen on yksi tällainen tekijä. Manipuloinnin verkosta pääsee, kun alkaa rakentaa omanarvontuntoaan ja miettiä, että millaisessa parisuhteessa haluaa elää, miten itseä saa ja miten ei saa kohdella. ” Pitää uskaltaa sanoa ääneen, mikä tuntuu pahalta ja miten toivoisi toisen toimivan toisin. – Pitää uskaltaa sanoa ääneen, mitä kokee ja mikä tuntuu pahalta ja miten toivoisi toisen toimivan toisin – silläkin uhalla, että tämä hermostuu. Se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan, Maritta Joki kannustaa. Usein ihminen, jonka yhtenä vallankäytön välineenä on manipulointi, saattaa kokea esimerkiksi toisen terapiaan hakeutumisen isona uhkana. Uhkaavalta saattaa tuntua myös se, jos toinen alkaa pistää rajoja eikä käyttäydykään kuten ennen. – Siinä vaiheessa manipuloijankin pitää herätä tilanteeseen, ottaa vastuu toimintatavastaan ja tekemisistään. Jos niin ei käy, saattaa edessä olla ero, Joki näkee. Hän suosittaa henkilölle, joka kokee olevansa jatkuvasti manipuloinnin kohteena, myös itsensä tarkkailua. Kannattaa miettiä, miksi suostuu siihen, että toinen manipuloi. Toisen käyttäytymisestä ei pidä ottaa vastuuta itselleen.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa aiemmin 3/2019.