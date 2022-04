”Haluan omaa aikaa” – kaksi naista kertoo, millaista on elää etäsuhteessa, jossa ei tarvitse hiiltyä toisen likasukista

Etäsuhteessa on hyvät ja huonot puolensa, mutta tärkeintä on luottamus.

Suhde voi kestää ja voida erinomaisesti, vaikka kumppanit asuisivatkin eri osoitteissa.

Kuusikymppinen Hanna tutustui netissä ikäiseensä mieheen sen jälkeen, kun pääsi eläkkeelle. Molemmilla oli takanaan niin avio- kuin avoliittojakin.

Molemmilla oli myös oma koti. Miehellä omakotitalo maalla, kaukana kaikesta. Hanna taas asustaa keskustataajamassa, rivitalossa.

Nettitapaamisen jälkeen he ovat olleet yhdessä parisen vuotta.

– Jos ei tule ohjelmanmuutoksia, menen perjantaisin miesystäväni luokse maalle, ja maanantaisin palaan rivariin kirkolle, Hanna kertoo.

Viikonloppujen lisäksi Hanna tapaa puolisonsa yleensä aina keskellä viikkoa. Silloin he käyvät usein kaupungissa asioilla ja lounaalla.

” Joskus ikävä yllättää, varsinkin iltaisin, kun puhelimessa ei voi halata.

Hannan mielestä parasta etäsuhteessa on se, että kun hän tapaa kumppaninsa, he ovat tiiviisti yhdessä.

– Tehdään yhdessä asioita, joista molemmat pitävät. Laitamme hyvää ruokaa, saunomme, ulkoilemme, kuuntelemme musiikkia. Teemme pieniä matkoja ja retkiä. Meillä on aika lailla samanlainen elämänkatsomus – ja keskustelemme paljon.

Huonoa etäsuhteessa on se, että tavarat ovat aina väärässä paikassa. Ja se, että toisen jääkaapin sisältöä ei aina tahdo muistaa, kun hankkii ruoka-aineksia.

– Joskus ikävä yllättää, varsinkin iltaisin, kun puhelimessa ei voi halata.

Oleellista suhteen toimivuudessa on Hannan mukaan luottamus.

– Luottamuksen on oltava etäsuhteessa sata prosenttia. Muuten ei tule mitään.

Yhteen muuttamisesta Hanna ja hänen kumppaninsa eivät ole toistaiseksi puhuneet.

– En edes uskaltaisi sitä ottaa puheeksi. Luulen, että miesystävä tarvitsee osan viikosta omaa aikaa. Minäkin tarvitsen ja haluan omaa aikaa, jolloin saan tehdä, mitä haluan. Mitä tulevaisuus tuo, en tiedä. Nyt on hyvä näin.

Lue lisää: Leena on asunut kumppaninsa kanssa 20 vuotta eri osoitteissa – kertoo, miksi ei halua edes harkita yhteistä kotia: ”Eroaisimme alle puolessa vuodessa”

”Etäisyys, jonka oletetaan oleva uhka, voikin olla mahdollisuus. Moni pari, joka joutuu olosuhteiden takia olemaan erossa, kuvaa tilanteen tekevän hyvää suhteelle: on ihanaa ikävöidä kumppania ja kun nähdään, arkisetkin hetket tuntuvat laatuajalta”, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on todennut.

Omat jutut arvokkaita

Elina on ollut miehensä kanssa yhdessä 13 vuotta. Päivääkään he eivät ole asuneet virallisesti saman katon alla.

– Kutsumme kuitenkin toisiamme puolisoiksi. Meillä on sama sukunimikin, vaikka myös papin aamen puuttuu.

” Molemmilla oli jo omat tavat.

Kun Elina ja puoliso tapasivat, Elina oli noin 40-vuotias, mies häntä parikymmentä vuotta vanhempi.

– Molemmilla oli jo omat tavat, ja olisi tuntunut hankalalta alkaa taas yhteensovittamaan kaikkea vain sen vuoksi, että asuisimme yhdessä. Tapaamiset meni alun alkaen luontevasti niin, että näemme yleensä keskiviikkoisin ja viikonloppuisin.

Elina ei halunnut luopua kodistaan, joten mies lunasti siitä osuuden.

– Pari vuotta myöhemmin ostimme yhteisen mökin, jonne minä muutin kirjoille. Huomasin, että viihdyn siellä todella hyvin. Mieheni puolestaan muutti taloomme kirjoille. Tässä vaiheessa tututkin jo putosivat kärryiltä.

Lisäksi miehellä on myös kolmas koti.

” Totta kai tällainen asumismuoto tulee kalliiksi.

Huono puoli ”erillissuhteessa”, kuten Elina suhdetta kutsuu, liittyy rahaan.

– Totta kai tällainen asumismuoto tulee kalliiksi. Toisaalta olemme niin erilaiset, että olen ajatellut, että minulle on kuitenkin tärkeämpää, että suhde toimii. Ei se erokaan halvaksi tulisi. Huonoja puolia on myös se, että kun on näin monta kiinteistöä, niin lumityöt yleensä napsahtavat minulle yhteisessä talossamme. Monesti mies kyllä ryntää apuun, jos lunta on tullut taivaan täydeltä.

Pari asuu lähellä toisiaan, joten myös ex tempore -näkemiset onnistuvat.

– Esimerkiksi tiistaina, kun oli aivan järkyttävä lumimyräkkä, mies oli tullut kotiimme, vaikka ei ollut tapaamispäivämme. Hän oli kola kädessä, kun saavuin.

Viime kesänä Elina heräsi yöllä outoon piippaukseen.

– Mietin, että mikä hitto tuo ääni on. Selvisi, että pakastimen ovi oli jäänyt raolleen, ja tiesin heti, että se on nyt sulatettava kokonaan. Soitin miehelleni ja sanoin, että tuon nyt pakastimesta tavarat hänen luokseen. Mutta hän tarjoutui hakemaan ne.

Elinan mukaan molemmat arvostavat sitä, että heillä on päiviä, jolloin kumpikin saa tehdä omia juttujaan.

– Emme myöskään soittele joka päivä.

” Voin lennossa sopia kaverin kanssa treffit eikä tarvitse miettiä, mitä mieltä kumppani on.

Elinan oma juttu on dekkareiden lukeminen nojatuolissa irtokarkkeja syöden.

– Lisäksi tapaan kavereitani. Mielestäni on hienoa, että voin lennossa sopia kaverin kanssa treffit eikä tarvitse miettiä, mitä mieltä kumppani on siitä tai oliko hänellä kenties meidän varalle jo suunnitelmia.

Yhdessä pari on harrastanut tanssia ja hiihtämistä. Mies on Elinaa innokkaampi urheilija. Hän on sivakoinut hiihtoa tänä talvena yli 500 kilometriä, Elina 50.

– Yhteisiä juttujamme on ehdottomasti mökkeily. Mökillä vietämme todella paljon aikaa läpi vuoden, ja sehän on tavallaan minun kotinikin. Mies meloo, soutaa, kalastaa ja marjastaa, minä hoidan puutarhaa ja otan laiturilla aurinkoa.

Välillä Elina asui useamman kuukauden ulkomailla.

– Koin vähän huonoa omaatuntoa jättäessäni mieheni kolmen talon kanssa. Siitäkin selvittiin, vaikka ennen muuttoani eräs tuttava kommentoi, että suhde ei tule tätä kestämään.

Mustasukkaisille etäsuhde ei Elinan mukaan sovi. Myös Elinan mielestä etäsuhteessa tärkeintä on se, että luottaa toiseen.

– Niinhän parisuhteessa pitäisi aina olla. Eikä se, että emme asu yhdessä, muuta parisuhdetta muuksi.

Mikäli Elina ja hänen miehensä olisivat tavatessaan olleet perheenperustusikäisiä, he olisivat ehkä päätyneet toisenlaiseen ratkaisuun.

– Entinen työkaverini kommentoi kerran, että en voi ottaa vain parisuhteen hyviä puolia, vaan minun pitäisi ottaa myös ne ”likasukat”. Kysyin, että miksi en voisi, varsinkin kun tämä sopii molemmille.

Haastateltavien nimet on muutettu.