Leena on asunut kumppaninsa kanssa 20 vuotta eri osoitteissa – kertoo, miksi ei halua edes harkita yhteistä kotia: ”Eroaisimme alle puolessa vuodessa”

Leena ei ole ikinä harkinnut vakavasti yhteen muuttamisesta kumppaninsa kanssa, vaikka siinä säästäisi rahaa. Mutta yhtä asiaa hän on saanut toistuvasti selitellä tuttavilleen.

Etä- tai kaukosuhteet ovat yhä lisääntyvä parisuhdemuoto. Mutta miten suhde kestää, jos asutaan erillään?

Kuusikymppinen Leena on ollut kumppaninsa kanssa yhdessä yli 20 vuotta. Pari on asunut koko suhteensa ajan eri osoitteissa.

– Emme oikeastaan ole missään vaiheessa edes keskustelleet yhteen muuttamisesta, Leena kertoo.

” Olemme molemmat itsenäisiä ja itsepäisiä.

Leenan ja kumppanin suhde muotoutui etäsuhteeksi jo heti alussa. Tähän vaikutti Leenan mukaan se, että tavatessa molemmat olivat nelikymppisiä, eikä kummallakaan ollut mielessä perheen perustaminen.

Lisäksi kumpikin suhteen osapuoli arvostaa omaa aikaa.

– Olemme molemmat itsenäisiä ja itsepäisiä. Jos meidät laitettaisiin samaan huusholliin, olisimme varmasti alle puolessa vuodessa eroamassa.

Leenan mukaan hän ja puoliso ovat monella tavalla hyvin erilaisia. Toinen reissaa ja touhuaa kavereiden kanssa, toinen on vetäytyvämpi. Toinen on maalta, toinen kaupungista. Toinen on asunut eri paikoissa, toinen samalla paikkakunnalla. Toinen syttyy asioille heti, toinen syttyy hitaasti.

– Olemme kuin yö ja päivä sekä luonteeltamme että elämässä muutenkin. Ihmeellistä silti, olemme pysyneet yhdessä.

Arkena Leena ja hänen kumppaninsa ovat erillään, viikonloput ja loma-ajat yhdessä.

– Menemme mökille ja tapaamme ystäviä. Emme tee mitään hirveän erikoista. Työelämässä viikot ovat olleet niin hektisiä, että viikonloppuna ei jaksa keskittyä mihinkään kovin monimutkaisiin viettoihin.

Tärkeintä on olla yhdessä ja rauhoittua.

Teknologia sujuvoittaa etäsuhteissa kommunikaatiota ja voi syventää parin keskusteluja. Leena kertoo puhuneensa kumppaninsa kanssa paljon heti ensitreffeillä.

Onnistumisen avaimia

Väestöliiton tutkimuksen mukaan etäsuhteissa elävät ovat tyytyväisimpiä keskusteluihin, luottamukseen, läheisyyteen ja kommunikaatioon kuin samassa taloudessa asuvat.

” Jos toinen haluaa mennä, hän saa mennä ilman kyttäämistä.

Mikä on Leenan mielestä etäliiton onnistumisen salaisuus?

– Luottamus toiseen on ykkösasia. Jos toinen haluaa mennä, hän saa mennä ilman kyttäämistä tai kuulusteluja. Jos toiseen ei luota ja on mustasukkainen, suhteesta ei tule mitään.

Lisäksi Leena tykkää siitä, että kumpikin hoitaa asumisensa ja raha-asiansa itse. Hän arvostaa myös sitä, että molemmat antavat toisilleen tilaa ja että asioista keskustellaan avoimesti.

– Emme juuri koskaan riitele, mitä nyt alkuaikoina otettiin ehkä pari kertaa yhteen. Eri mieltä saatamme kyllä olla.

Vaikka Väestöliiton tutkimuksessa etäsuhteisiin liitettiin monia hyviä asioita, tuli siinä ilmi asioita, joita etäparit harmittelivat. Näitä olivat yksinäisyys, yhteydenpidon ja tapaamisten hankaluus sekä rahan meno.

Fyysinen etäisyys mahdollistaa oman tilan, mutta on siinä Leenan mielestä varjopuolensakin.

– Toinen ei ole aina läsnä, jos kaipaa tukea. Tulisi varmasti myös halvemmaksi, jos asuisimme yhdessä. Lisäksi viikolla pitää aina käydä puhelinneuvottelut, että mennäänkö viikonloppuna sinne vai tänne.

Suhde siinä missä muutkin

Etäsuhde on yksi vaihtoehto, mutta kaikille se ei Leenan arvion mukaan sovi.

– Jos on taipumusta mustasukkaisuuteen, etäsuhde ei ole fiksu valinta. Eikä ehkä silloinkaan, jos on pieniä lapsia.

” Etäsuhde ei ole mikään sinkkuelämän jatke, vaan siinä ollaan sitoutuneita.

Joillekin ihmisille Leena on joutunut selittelemään suhdemuotoaan. Etäsuhdetta ei aina käsitetä oikeaksi parisuhteeksi.

– Etäsuhde ei ole mikään sinkkuelämän jatke, vaan siinä ollaan sitoutuneita, Leena sanoo.

Kyse ei ole lähtökohtaisesti avoimesta suhteesta, vaikka erillään asutaankin.

Avoimella suhteella tarkoitetaan sitä, että suhteen osapuolet ovat sopineet keskenään siitä, että heillä voi olla myös muita suhteita.

Leena ei ole laatinut kumppaninsa kanssa erityisiä suhteen pelisääntöjä.

– Olemme kyllä keskustelleet rajoista. Mutta molemmilla on samanlaiset näkemykset siitä, mitä parisuhde vaatii, joten varsinaisia sääntöjä ei tarvitse. Luottamus ja terveen järjen käyttö ovat tässäkin pohjana. Kun käyttäytyy niin kuin haluaisi toisenkin käyttäytyvän, niin silloin ei voi tulla pahemmin ongelmia.

– Vaikka olemme erilaisia, viihdymme yhdessä ja meillä on hyvä olla.

Haastateltavan nimi on muutettu.

Lähteitä: Väestöliitto

