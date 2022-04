Main ContentPlaceholder

Seksi & Parisuhde

Niklaksen, 37, seksielämässä ei ollut mitään valittamista, mutta parinvaihto lisäsi intohimoa puolisoa kohtaan entisestään: ”Vaimo sai sen, mitä on aina halunnut”

Kaksi miestä kertoo, millaista on elää ei niin tyypillisessä suhteessa. Niklas on kokeillut puolisonsa kanssa parinvaihtoa, ja Teemu on kolmantena osapuolena kahden tuttavapariskunnan seksielämässä.

Swinging tarkoittaa parinvaihtoa. Swing-suhteet voivat olla esimerkiksi kahden pariskunnan välisiä tai bileissä tapahtuvia intiimejä kohtaamisia, joissa otetaan kolmas osapuoli mukaan.