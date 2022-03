Kinkyseksi voi herättää monissa häpeää – seksuaaliterapeutti kertoo, miksi se on turhaa ja mainitsee yhden asian, mikä seksissä pitää aina muistaa

Seksuaaliterapeutti kertoo, mitä tehdä, jos ei tiedä, miten kertoa kumppanille seksimieltymyksistään.

Nahka, kumi, kengät, jalat... Mitä jos jokin tietty asia tai materiaali saa seksuaaliset halut hyrräämään?

Ainakaan asiaa ei ole syytä häpeillä, sanoo seksuaaliterapeutti, seksologi Veera Uusoksa Sexposta. Silti moni saattaa häpeillä mieltymyksiään ja pohtia onko tämä normaalia?.

Uusoksan mukaan esimerkiksi fetissi- ja kinkyseksi ovat aivan yhtä hyväksyttäviä kuin muukin seksi. Ihmiset kiihottuvat eri tavoin ja eri asioista.

– Se, että esimerkiksi nahkahousut herättävät nautintoa, on ihan yleistä ja normaalia. Eikä se ole pois kumppaniin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksesta.

Kinkyllä tarkoitetaan yleensä normista poikkeavaa seksiä, kuten fetissi- tai sadomasokismimieltymyksiä. Fetissi taas tarkoittaa seksuaalista kiinnostusta johonkin objektiin, vaikka kenkiin tai tiettyyn ruumiinosaan.

Ihmisen seksuaalisuus on ollut moninaista ja monimuotoista aikojen alusta asti. Se, mikä milloinkin on ollut hyväksyttävää ja mikä ei, on vahvasti kulttuuri- ja aikasidonnaista.

Nykyisin ilmapiiri on aiempaa avoimempi ja sallivampi ja eri suhdemuodoistakin puhutaan vapaammin. Valtavirrasta poikkeava seksuaalisuus ei typisty pelkäksi mainosten ja elokuvien kuvastoksi tai vitsiksi.

Se, mistä ihminen saa seksuaalisen nautintonsa, saa Uusoksan mukaan olla mitä tahansa – kunhan se ei vahingoita itseä tai muita.

Sanastoa Fetissi = Voimakas seksuaalinen kiinnostus johonkin kohteeseen, usein esineeseen tai materiaaliin. Fetissi voi olla esimerkiksi jokin kehon osa, vaate, tuoksu tai maku. Yleisiä fetissejä ovat nahka, kumi, rinnat ja sensuellit vaatteet, kuten sukkanauhat, alushousut tai hatut. Kinky = Seksuaalisuus, joka ei ole normatiivista. Kinky voi liittyä esimerkiksi seksileluihin, valtapeleihin, sitomiseen tai tietynlaisten vaatteiden käyttöön. Joillekin kinky voi tarkoittaa satunnaisia läpsimisleikkejä tai piiskoja, jollekin se on osa identiteettiä ja tapa elää. BDSM = BDSM tarkoittaa sadomasokistisen seksin kirjoa, kuten sitomis- ja valtaleikkejä. Lyhenne avataan yleensä näin: b-kirjain viittaa sitomista tarkoittavaan bondage-sanaan ja d-kirjain puolestaan hallitsemiseen ja valtaan viittaavaan domination-sanaan. S-kirjain viittaa joko sadismiin, eli haluun tuottaa toiselle kipua tai termiin submission, joka puolestaan kuvastaa osapuolen alistuvaa asemaa. Seksuaalista toimintaa, johon kuuluu näitä elementtejä, kutsutaan sadomasokismiksi (lyhyesti SM tai S/M). Lähde: Sexpo

Miten kertoa kumppanille?

Esimerkiksi fetissit voivat olla rikkaus ja suuri nautinnon lähde. Fetissin huomiotta jättäminen voi puolestaan tuntua pahalta. Moni saattaakin pohtia, miten omista mieltymyksistä voisi kertoa kumppanille.

– Asiaa ei ole mikään pakko kertoa eikä jakaa. On ihan ok, että omaan seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat omia ja että nauttii yksityisesti, Veera Uusoksa sanoo.

” Ongelmat liittyvät paljon peruskommunikointiin ja siihen, mitä ja miten asioista sovitaan.

Jos taas tuntuu siltä, että kumppanille haluaisi kertoa tuntemuksistaan, toiselle kannattaa antaa aikaa sulatella asiaa.

– Jos asiaa on pitänyt itsellään pitkään ja saa vihdoin rohkeuden kertoa siitä, odotukset vastaanottajalle voivat olla kovat. Toista on hyvä muistaa kunnioittaa. Jos itse on tiennyt asiasta 45 vuotta, ja toinen kuulee siitä ekaa kertaa, voi olla, että hän tarvitsee aikaa pohtimiseen.

Uusoksa kertoo kohdanneensa pareja, joista toinen saattaa tykätä esimerkiksi piiskaamisesta, toinen ei ymmärrä sitä sen viehätystä yhtään.

Kumppanin ei tarvitse automaattisesti hyväksyä toisen mieltymyksiä.

” Ketään ei saa pakottaa tai painostaa sellaiseen seksiin, jota hän ei halua.

Moni pulma saattaa kuitenkin alkaa ratketa, kun kumppanin kanssa puhuu asiasta – tarvittaessa ammattilaisen avustuksella.

– Ongelmat liittyvät aika paljon peruskommunikointiin ja siihen, mitä ja miten asioista sovitaan. Seksuaaliterapia on juuri tässä kohdillaan. Se voi luoda tilan, jossa on helpompi puhua.

Vapaaehtoisuus tärkeää

Uusoksan mukaan moni tulee seksuaaliterapiaan hakemaan tietoa ja ymmärrystä omiin tuntemuksiinsa.

– Asia voi olla itselle niin herkkä, että siitä ei ole rohjennut edes lukea tai aiheeseen liittyvä kuvasto voi tuntua liian pelottavalta tai vieraalta.

Ei ole harvinaista, että poliisisarjoissa ja dekkareissa rikokset tapahtuvat hämäräperäisiksi leimatuilla kinkyklubeilla.

– Tai joku poliisitutkija käy läpi epäillyn vaatekaappia, ja sieltä löytyy kymmenen ruoskaa.

Tällaiset esitystavat voivat voimistaa normista poikkeavaan seksuaalisuuteen liittyvää turhaa stigmaa ja salailua.

On seksi millaista tahansa, tärkeää ovat vapaaehtoisuus sekä toisten rajojen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Ketään ei saa pakottaa tai painostaa sellaiseen seksiin, jota hän ei halua, Sexpon sivuilla muistutetaan.

