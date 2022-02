Main ContentPlaceholder

Seksi & Parisuhde

Listasimme 16 hyvin pientä asiaa, jotka kumppanissa ärsyttävät infernaalisen paljon

Suomalaiset paljastavat, mikä on se pienin asia, josta kumppani on hermostunut. Hermo voi mennä esimerkiksi siitä syystä, että majoneesin paikkaa jääkaapissa on vaihdettu.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Joskus on ihmisellä sellainen tilanne, että hermo menee varsin pienestäkin asiasta.