Kiinnostaako avoin suhde? On yksi hetki, jolloin siihen ei ainakaan kannata ryhtyä, sanoo seksuaaliterapeutti

Ennen suhteen avaamista on hyvä käydä läpi 7 kysymystä, seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling sanoo.

Avoin suhde on hyvällä pohjalla silloin, kun toisten ihmisten tapaamisesta ja muista asioista pystytään puhumaan ja sopimaan ongelmattomasti.

Avoimista suhteista ja muista suhdemuodoista puhutaan yhä enemmän. Toisaalta eri muodot saattavat sekoittua toisiinsa.

Mistä avoimessa suhteessa tarkalleen ottaen on kyse?

– Primäärisuhteessa oleva pariskunta sopii voivansa harrastaa suhteen ulkopuolista seksiä muiden kanssa, mutta asettaa toisensa tunneperäisesti etusijalle. Toisinaan avoin suhde on määritelty niin, että se kuvaa kaikkia monogaamisesta irtautuvia suhdejärjestelyjä, vastaa seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Joskus avoin suhde voi piristää seksi- ja muuta elämää. Kaisa, 24, kertoi aiemmin jutussamme, että hyviä puoli avoimessa suhteessa ovat vapaus viettää aikaa muiden ihmisten kanssa, joihin saattaa tuntea vetoa – ilman, että siitä tulee syyllinen olo.

Lue lisää: Kaisa, 24, on kihloissa ja avoimessa suhteessa: ”Vaikka teen hyvää kotiruokaa, on välillä kiva käydä ulkona syömässä”

” Kriisin syyt ovat tärkeitä selvittää.

On kuitenkin yksi syy, jonka vuoksi avoimeen suhteeseen ei kannata ryhtyä.

– Se, että suhdetta lähdetään avaamaan silloin, kun suhde on kriisissä. Se on huono ajatus. Yksinkertaisesti siksi, että kriisin syyt ovat tärkeitä selvittää, Linkoaho-Nordling sanoo.

Moni kuitenkin saattaa tarttua epätoivoissaan ajatukseen siitä, että suhteen avaaminen jollain tavalla voisi pelastaa sen.

Ajattele ensin

Ennen suhteen avaamista on tarpeen puhua, ajatella ja selvittää, mistä oikein on kysymys.

Esimeriksi nämä asiat on syytä käydä läpi:

Onko keskusteluyhteytemme hyvä?

Onko seksielämässämme ongelmia?

Miten varmistamme turvallisuuden/suojautumisen?

Kuinka usein on sopiva tavata muita?

Miten suhteet päätetään?

Mitä asiasta kerrotaan lapsille (jos lapsia on)?

Mitä sitten, jos rakastuu?

– Jos yhtään tulee epäilys siitä, että yhteys toiseen ei ole kunnossa, niin stop. Ja jos suhteessa ei ole läheisyyttä niin stop, Linkoaho-Nordling sanoo.

Yhteys tarkoittaa sitä, että osaa kuunnella ja puhua.

Jotta avoin suhde voisi aidosti toimia, täytyy osapuolien olla yhtä mieltä siitä, missä mennään ja mitä on sovittu.

Milloin avoin suhde voi olla viisasta päättää? Esimeriksi silloin, jos omaa parisuhdetta ei enää aseta etusijalle ja kun tunneside omaan kumppaniin on heikentynyt.

– Tosin silloin saattaa olla jo liian myöhäistä. Joten palataan ihan alkuun eli ei kannata lähteä avaamaan suhdetta kriisissä, jos ei pystytä viikoittain puhumaan oman suhteen tilasta.

” Ihmiset eivät ole perustavanlaatuisesti yksiavioisia.

Nuorille luontevampaa

Avoin suhde herättää edelleen tunteita ja kysymyksiä.

– Se on osin sukupolvikysymys, Linkoaho-Nordling arvelee.

Nuoret ovat tietoisimpia eri suhdemuodoista ja suhtautuvat niihin vanhempia luontevammin.

– Ihmiset eivät ole perustavanlaatuisesti yksiavioisia. Se on kulttuuris-yhteiskunnallinen, opittu käsitys. Olemme paljon moninaisempia kuin ymmärrämme, ja elämä on monikerroksista.

Eräs tokaisu on jäänyt Linkoaho-Nordlingin mieleen: joidenkin kanssa on kiva käydä leffassa, toisten kanssa on kiva harrastaa seksiä.

” Ei kannata hypätä johonkin vain siksi, että muut tekevät niin.

Tärkeintä on kuitenkin se, että oma tapa olla suhteessa tai suhteissa sopii itselle.

– Nuoremmille etenkin sanoisin, että älä hyppää johonkin mukaan vain siksi, että se tuntuu jännittävältä ja muut tekevät niin. Suljettu monogaaminen suhde saa olla itselle se juttu, jos siinä tykkää olla.

Lue lisää: On ok haluta muutakin kuin monogamiaa, sanoo avoimessa suhteessa elävä Emmi, 33: ”Nyt en enää tyydy mihin tahansa”

Kiinnostus kasvanut

Kiinnostus avoimia suhteita kohtaan näyttää kasvaneen.

– Eri sinkkusovelluksissa ilmiön huomaa, että parit saattavat etsiä kolmatta, Linkoaho-Nordling sanoo.

Yleensä suhdemuodot ovat Linkoaho-Nordlingin mukaan moninaisia ja ne voivat saada erilaisia merkityksiä ihmisten elämässä.

Yksi erheellinen käsitys on se, että avoin suhde on sama asia kuin polyamoria. Näin ei ole.

– Ihminen voi kokea olevansa poly, vaikka hän olisi suhteessa vain yhden ihmisen kanssa. Tai hänellä ei ole ihmissuhdetta ollenkaan.

Swingaus – eli toisinaan käytetty sana parinvaihto – taas määritellään tyypillisesti tavaksi, jossa seksiin suhtaudutaan hauskanpitona.

– Eli yleensä tarkoitus on piristää omaa suhdetta. Pari voi kokeilla esimerkiksi erilaisia seksiasioita eri seksikumppaneiden kanssa tähän tarkoitukseen järjestetyissä tilaisuuksissa.

Oleellista on se, että kaikki perustuu osapuolten suostumukseen.