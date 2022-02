Mies saapui työmatkalta kotiin, mutta sohvalla odottikin vaimon poikaystävä – ”Oli elänyt täydellistä kaksoiselämää”

Pettäminen voi olla iso kriisi ihmisen elämässä. Pahimmillaan se vaikuttaa kerralla monen ihmisen elämään. Ilta-Sanomien lukijat kertoivat tarinoita omista kokemuksistaan.

Petetyksi joutuminen saattaa kummitella monen mielessä parisuhteessa. Pettäminen satuttaa ja voi pahimmillaan romuttaa petetyn itsetunnon täysin.

Syitä pettämiselle on monia. Usein pettäminen tapahtuu hetken huumassa, mutta taustalla voi olla laajempiakin ongelmia.

Alhainen itsetunto, huono kommunikaatio ja tyytymättömyys parisuhteen seksielämään voivat olla syitä, miksi joku ajautuu pettämään.

– Petetty voi tuntea olonsa hylätyksi, kelpaamattomaksi ja riittämättömäksi, mutta myös pettäjällä on suuria ja vaikeita tunteita, Helsingin seurakuntayhtymän vs. johtava perheneuvoja Mari Kinnunen kertoi jutussamme.

Puhuminen tarpeeksi ajoissa voisi auttaa ratkaisemaan parisuhteen ongelmia. Pettämisen jälkeen asioiden ratkomisesta tulee vaikeampaa, koska taustalla piilevien syiden lisäksi täytyy myös käsitellä pettämisen aiheuttamaa kipua.

Kokosimme Ilta-Sanomien lukijoiden tarinoita pettämisestä.

”Sinä päivänä päättyi kaksi suhdetta”

”Olin komennustöissä ja tein keikkaa ulkomaille. Kerran tulin kotiin päivää aikaisemmalla lennolla, koska projekti olikin valmistunut aikataulua edellä. Päätin yllättää vaimoni ja menin kotiin kukkapuskan ja viinipullon kanssa. Mutta, se olikin vaimo joka yllätti.

Pihallamme oli tuntematon auto. Olohuoneessa sohvalla istui tuntematon mies. Kysyessäni kuka hän on, hän esitteli itsensä talossa asuvan naisen miesystäväksi. Hän oli yhtä yllättynyt kuin minäkin, kun esittäydyin saman naisen aviomieheksi. Kävi ilmi, että salasuhde oli jatkunut jo puolen vuoden ajan ja vaimoni oli elänyt täydellistä kaksoiselämää sovitellen molempien miesten aikataulut omiinsa.

Vaimoni palattua kotiin kolmen ihmisen maailma romahti. Avioliittomme ja yksi seurustelusuhde.”

”Jos mies tietäisi, hän lähtisi varmasti”

”Erään ystäväparini vaimon touhut kymmenen vuoden takaa eivät kestäisi päivänvaloa. Hän kävi seksiklubeilla ja vei jopa vieraan miehen kotiinsa. Silti kehuskelee, miten ovat olleet niin kauan yhdessä kumppaninsa kanssa. Miten tosiaan? Ei ole tullut mieleen kertoa rouvan touhuista miehelle. Miksi pitäisi? Jos mies tietäisi, hän lähtisi varmasti.”

”Nyt olemme eronneet ja olen onnellinen”

”Kumppanillani oli muita miehiä useiden vuosien ajan. Yritin jutella asioista hänelle kymmenen vuoden ajan. Sitten kun lähdin, olisi pitänyt keskustella, mutta ei se silloinkaan onnistunut. Nyt olemme eronneet ja olen onnellinen. Hän kyllä pyytelee vieläkin takaisin.”

”Lopulta käynnistin auton ja ajoin toisen naisen luo”

”Yritin keskustella kumppanini kanssa ja kertoa, etteivät asiat voineet jatkua näin. Keskustelu päättyi aina siihen, että kaikki on hyvin ja hän on tyytyväinen. Saimme pari lastakin. Päätin, että viimeistään lapsen täyttäessä 15 vuotta lähtisin menemään.

Lapsen täyttäessä 13 vuotta satuin löytämään sellaisen, jonka kanssa hommat toimivat lähes kaikilla tavoilla. Yhtenä jouluna tullessani yöllä kotiin, kävin itseni kanssa keskustelun: menenkö sisälle vai en? Lopulta käynnistin auton ja ajoin tämän toisen luo. Kahden viikon päästä tulin kotiin ja päätimme muuttaa erilleen.”

”En voinut luottaa mihinkään”

”Ex-kumppani petti minua henkisesti ja fyysisesti pitkään. Vaimo jäi monesti kiinni pettämisestä, mutta minun olisi pitänyt olla kiltisti. Hän oli todella mustasukkainen. Kotona oli kaikki pielessä. En voinut luottaa mihinkään hänen sanomaansa ja varoitin häntä siitä. Lopulta hän valehteli viimeisen kerran. Lähdin viikon sisällä siitä. Hän epäilee vieläkin toista naista eron syyksi.

Suljin pitkään silmäni pettämiseltä, eikä hän koskaan myöntänyt sitä, vaikka ukot soittelivat hänelle kotiin.”

”En kadu, että olen pettänyt”

”Olen pettänyt kerran ja kerroin siitä. Annoin toisen osapuolen tehdä valinnan ja olemme olleet naimisissa 30 vuotta. En tiedä, enkä halua tietää onko puolisoni pettänyt minua. Itse en kadu, että olen pettänyt.”

”Minä olin syyllinen”

”Entisen kumppanini mielestä minä olin syyllinen siihen, että hän petti minua. Hän oli syyttänyt minua pettämisestä 20 vuoden ajan. Sanoin aina hänelle, että en koskaan alistuisi niin ala-arvoiseen tekoon. Viimeiset kolme kuukautta hän oli kaikki viikonloput toisen naisen luona välittämättä lapsistaan. Kun lopulta ehdotin eroa, hän haukkui minua siitä, että en ollut ehdottanut sitä aiemmin. Silloin hän olisi voinut ottaa tämän toisen naisen.”

”Pettämisessä on vain häviäjiä”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat myös mielipiteensä pettämisestä.

– En ole ikinä ymmärtänyt, kuinka joillekin on niin helppoa pettää, keskustelun tai eron sijaan. Pettämisessä on vain häviäjiä. Sen jälkeen luottamus ei ole enää sama. Se on kuitenkin terveen suhteen perusta.

Lukijoiden mielestä pettämisestä ei myöskään voi ikinä syyttää ketään muuta.

– Pettäjän tulee muistaa, että hän on ihan itse sen tehnyt, eikä siitä voi syyttää koskaan ketään muuta. Jos parisuhteessa asiat eivät ole kunnossa, eivätkä tule kuntoon, niin silloin on hyvä erota. Pettäminen rikkoo lopullisesti perheen ja läheiset suhteet. Monen muunkin elämä menee usein pilalle pettämisen takia. Lapset ovat usein se suurimmat kärsijät, ikävä kyllä.

Välillä pettäminen johtaa uuteen suhteeseen. Sekin jakaa mielipiteitä.

– Minkä vuoksi pitää sitten olla sellaisen kanssa, jota on jatkuva tarve pettää? Ja mitä luulette, säilyykö sellainen suhde, joka on aloitettu toista pettämällä? Näin alkaneessa suhteessa kannattaa varautua siihen, että tämä pettäjä voi helposti lipsahtaa seuraavaan kelkkaan. Riskit ovat ainakin olemassa. Kyllä jokaisen kannattaa miettiä sitä, mitä on sitoutuminen.