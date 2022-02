On 4 keinoa, joiden avulla tylsäksi muuttunutta seksiä voi parantaa helposti – vievät takuulla aivan uudelle tasolle

Seksistä saa paljon enemmän irti kun on avoin ja hetkessä.

Kerrataan ensin maailman kenties tärkein seksivinkki, joka on seuraavista ohjeista ensimmäinen ja tärkein. Se on neuvo, jota terapeutit ja parisuhdeasiantuntijat toistavat toistamistaan: kerro kumppanillesi, mitä toivot ja haluat. Mikä tuntuu hyvältä.

Kysy myös kumppaniltasi, mistä hän pitää ja mitä hän toivoo. Puhukaa yhdessä.

Tällä pääsee jo melko varmasti uudelle tasolle.

Uusia valopilkkuja seksielämään voi lisäksi löytää esimeriksi erilaisista harjoituksista ja uusista kokeiluista.

Lue lisää: Laadukkaan seksielämän resepti selvisi – nämä asiat ovat suomalaisten top 3:ssa

Tee seksistä elämys: keskity hetkeen

Seksologi Jonna Närhen täsmävinkki liittyy läsnäoloon ja elämyksellisyyteen.

– Pysähdy seksin äärelle ja katso mitä se antaa. Seksi on erinomaista hetkessä olemista. Keskity esimerkiksi siihen, miltä toisen kosketus tuntuu tai miltä tuntuu kun toinen työntyy sisään. Seksistä saa paljon enemmän irti kun jää hetkeen ja on läsnä.

” Seksi on erinomaista hetkessä olemista. Keskity esimerkiksi siihen, miltä toisen kosketus tuntuu.

Jos seksin suorittaa kuin pakollisen kotitehtävän tyylillä raksi seinään, jää paljosta paitsi. Tee sijaan seksistä kokemus. Elämys.

– Panosta, vedä kaikilla aisteilla!

Virittäydy vaikka laittamalla hyvää ruokaa, säädä musiikki kohdilleen, sytytä tuoksukynttilä. Tai aloita seksi saunomalla tai antamalla kumppanillesi hieronta.

Vaali myönteisyyttä, rentoa ilmapiiriä ja yhteyttä kumppaniin.

– Voit löytää ihan uusia asioita ja paljon hyvää tässä vaikeassa maailman ajassa.

” Voit löytää ihan uusia asioita ja paljon hyvää tässä vaikeassa maailman ajassa.

Lue lisää: Seksillä on monta terveyshyötyä, seksuaaliterapeutti sanoo – ja antaa siihen vinkin: ”Avautuu ihan uusi maailma...”

Kokeile jotain erilaista

Seksi - yksin, kaksin tai kolmisin - erilaisilla leluilla ja asentokokeilluilla voi kokea ihan uusia tuntemuksia.

– Kyllä joka makkariin kannattaisi hyvä vibraattori hommata. Ihan sama millainen rakastaja se mies on, niin varmasti nainen tykkää vaihteeksi pikku tärinästä, sanoi eräs lukijamme aiemmassa jutussamme.

– Aikuisten leluja on paljon erilaisia. Ei ne kaikki ole pelkkiä surisevia sauvoja ja tekopimpuloita.

Löytyy kaikkea, ”viattomista pörröisistä pinkeistä höyhenkutittimista lähtien”.

– Juuri tilattiin montaa eri sorttia pelkkiä liukkareita ihan vaan uteliaisuuttaan. Lelut eivät ole uhka kenellekään, eivätkä ne ole joko/tai-vaihtoehto taivaalliselle luomuseksille. Molemmista voi nauttia ihan yhtä lailla saman kumppanin kanssa. Välillä leluilla ja välillä ilman.

Lue lisää: ”Värisyttävä kokemus” – suomalaiset avautuvat seksivälineiden käytöstä

Vanhan tutun asennon tuunaaminen voi niin ikään virkistää menoa. Esimeriksi suositussa takaapäin-asennossa voi muuttaa kulmaa. Jos olet nelinkontin, suorista vaikka käsivarret tai laita rintakehä lähelle alusta.

Lue lisää: Yli 10 000 ihmistä vastasi – tässä on Suomen ylivoimaisesti suosituin seksiasento! Näin teet siitä vielä kuumemman

Pidennä lämmittelyä

Moni sanoi Ilta-Sanomien seksikyselyssä kaipaavansa pidempää lämmittelyä ennen yhdyntää.

– Joskus toivoisin vähän enemmän kiusoittelua ja lämmittelyä. Tulen helposti hyvinkin kiimaiseksi, jos vähän jaksaa lämmitellä, ja silloin olen malttamaton. Tämä yhdistettynä nautintoon saa minut hulluksi. - Nainen, 31

– Kaipaan enemmän esileikkiä ja viettelyä, flirttailua. Koska on pienet lapset, niin väsymyksen vuoksi usein alamme vain suoraan hommiin – mutta seksi olisi ihanasti paljon muutakin, jos vain olisi aikaa ja energiaa. - Nainen, 32

” Kaipaan enemmän esileikkiä ja viettelyä, flirttailua.

Lue lisää: Naiset antavat 6 seksivinkkiä miehille, nämä kannattaa tietää – ”Saa minut hulluksi”

Se kannattaa pitää mielessä, että seksi on paljon muutakin kuin yhdyntää. Seksuaaliterapeutti Jouni Pölönen on todennut, että esimerkiksi ikäihmisten seksielämä on sitä onnellisempaa, mitä vähemmän se on yhdyntäkeskeistä.

– Toisen huomioon ottaminen, ystävälliset katseet, koskettelu ja viestit siitä, että olet tärkeä – niiden pitäisi olla parisuhteessa läsnä joka päivä, Pölönen sanoi jutussamme.

Lue lisää: Seksuaalineuvoja kertoo, mikä yleinen luulo miesten ikääntymisestä ja seksistä ei pidä paikkaansa – 12 vinkkiä, joilla intohimo säilyy