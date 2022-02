Naiset kertovat, miten seksi on iän myötä muuttunut paremmaksi – ”Uskallan olla rohkeasti ronski”

Moni yli 30-vuotias nainen kertoo nauttivansa seksistä nyt enemmän kuin nuorempana.

Seksi on vapautuneempaa kuin nuorempana, kertoi moni nainen IS:n seksikyselyssä.

– Kokeilunhaluni on viime vuosina noussut ihan uudelle tasolle. Nyt vähän yli nelikymppisenä olen oppinut menemään fiiliksellä ja jättämään monta jossittelua pois. Ikä siis tuo varmuutta ja rohkeutta, kertoo 43-vuotias nainen IS:n seksikyselyssä.

Naisen seksuaalisuuden sanotaan olevan huipussaan 30–40-vuotiaana – mutta miten naisten seksielämä todellisuudessa muuttuu?

Kysyimme seksikyselyssä, mikä on suurin iän myötä seksiin tullut muutos, ja hyvin moni yli 30-vuotias nainen sanoi seksin vain parantuneen.

Kysely toteutettiin heinäkuun 2021 alussa, ja siihen vastasi lähes 3 000 suomalaista.

Moni naisvastaaja kertoi, että suurin muutos on ollut itsevarmuuden lisääntyminen. Useat naiset myös kertoivat iän tuoneen seksiin lisää avoimuutta, uskallusta ja kokeilunhalua sekä syvempää ymmärrystä omista toiveista ja haluista seksin suhteen.

Näin yli 30-vuotiaat naiset kertoivat:

”Uskallan vaatia nautintoa myös itselleni”

”Nykyään uskallan vaatia nautintoa ja orgasmeja myös itselleni. Nuorempana olin todella epävarma itsestäni ja yritin olla mahdollisimman ’taitava’ ja miellyttää sitä toista – ja jäin useimmiten itse ilman.” Nainen, 38

”Seksi vain paranee! Myös sooloseksi, koska kaikenlaisia kivoja leluja on olemassa. Ikä on tuonut avarakatseisuutta ja kokeilunhalua eri juttuihin. Jotkut asiat, jotka olivat nuorena ehdoton ei, ovat nykyään kyllä. Itsekin yllätyn, mitkä pervotkin asiat voivat saada kiihottumaan.” Nainen, 53

”Pitkäaikaisen puolisoni kanssa olen oppinut tuntemaan omat haluni ja tarpeeni. Puhumme seksistä ja haluistamme hyvin avoimesti – tämä on yksi isoimmista asioista, joka on muuttunut iän myötä.” Nainen, 33

Naisen seksuaalisuuden sanotaan olevan huipussaan 30–40-vuotiaana.

”On hiukan vaikeaa hyväksyä oma vanheneva keho. Toisaalta seksi tuntuu paremmalta ja jotenkin syvällisemmältä kuin nuorena.” Nainen, 58

”Seksi on vapautuneempaa. Turhista kommelluksista ei enää vaivauduta, niille nauretaan yhdessä. En kaipaa enää niin rajua seksiä kuin nuorena, vaan olen oppinut nauttimaan rauhallisemmassa menosta ja yhteensulautumisen tunteesta.” Nainen, 40

”Seksielämäni alkoi toden teolla vasta silloin, kun tapasin nykyisen kumppanini. Koemme molemmat vihdoinkin löytäneemme unelmapartnerin, jonka kanssa voi toteuttaa juuri sellaista rakastelua, josta olemme koko ikämme haaveilleet.” Nainen, 44

”Hyväksyn itseni sellaisena kuin olen ja elämän jäljet kropassa. Niidenkin kanssa voi olla seksikäs ja haluttava toisen mielestä!” Nainen, 37

”Kerron nykyään mielelläni, millaista seksiä ja kokeiluja haluaisin. Seksi on luovempaa ja sitä kautta myös tyydyttävämpää.” Nainen, 50

”Olen oppinut saamaan orgasmeja eri tavalla, myös penetraatiosta, ja ne vain paranevat!” Nainen, 32

”Seksin ei tarvitse päättyä molempien orgasmiin. Joskus tulee mies, joskus nainen, joskus ei kumpikaan. Tärkeintä on kuitenkin itse tilanne eikä sekunteja kestävä tuleminen.” Nainen, 30

”Olen oppinut kuuntelemaan itseäni ja kumppaniani, arvostamaan meidän halujamme ja myöntämään, että ne oudoimmatkin fantasiat ovat ok.” Nainen, 38

”Nautimme häpeilemättä ja paljon toisistamme”

”Kun annoin itselleni luvan pitää ääntä seksin ja orgasmin aikana, vapauduin ja nautin seksistä paljon enemmän.” Nainen, 40

”Olen ymmärtänyt olevani pan- ja demiseksuaali. Ensin tulevat tunteet, sitten joskus ehkä myös seksuaalinen kiinnostus. Seksistä on vihdoin tullut positiivinen, antoisa asia.” Nainen, 45

”Olen avoimempi ja vakituisesta kumppanista huolimatta harrastan usein myös sooloseksiä. On virkistävää, kun voi keskittyä vain itseensä ja tietää aina, mikä tuntuu juuri sillä hetkellä hyvältä.” Nainen, 32

”Itsevarmuuden lisääntymisen ja kumppanin vaihdoksen myötä oma seksuaalisuuteni mätsää nyt kumppanin kanssa. Nautimme häpeilemättä ja paljon toisistamme. Lapset ovat isoja, joten omaa aikaa löytyy.” Nainen, 50

”Olen huomannut olevani innokkaampi kuin luulinkaan, sekä vaihtelun- ja kokeilunhaluinen.” Nainen, 46

– Seksi on parhaimmillaan leikkiä, sanoi eräs 35-vuotias nainen.

”Olen oppinut, että seksi on parhaimmillaan leikkiä – sitä, että voi hassutella ja kokeilla omia ja toisen rajoja. Se on ainoa tapa saada selville, mistä oikeasti tykkää.” Nainen, 35

”Orgasmit! Ne ovat voimistuneet kymmenkertaisesti synnytysten ja iän myötä. Spontaanius sekä halut ovat myös lisääntyneet. Nyt tekisi mieli enemmän kuin mies jaksaa...” Nainen, 39

”Vanhemmalla iällä olen kiinnostunut myös naisista. Suurin muutokseni on, että uskalsin toteuttaa haaveeni ja pääsin harrastamaan seksiä naisen kanssa.” Nainen, 41

”Seksi ei ole enää kivulias kokemus eikä sen harrastaminen jännitä. Olen myös oppinut, että orgasmeja voi saada useammankin peräkkäin.” Nainen, 37

”Olen itsevarmempi ja rohkeampi, joten uskallan ja osaan heittäytyä paremmin. Totta kai myös taidot paranevat, joten seksi on siksikin ’taidokkaampaa’.” Nainen, 37

”Seksi on parantunut ehdottomasti. Kolmenkympin jälkeen se ei ole vain jyystämistä, vaan rakastelua. En mieti, mitä teen väärin tai miltä näytän, koska on itsevarmuutta.” Nainen, 35

”Saan orgasmeja helpommin näin vanhempana. Olen enemmän sujut vartaloni suhteen ja uskallan olla rohkeasti ronski.” Nainen, 40

”Enää en häpeile”

”En enää häpeile vartaloani enkä mieti, miltä näytän toisen mielestä. Jos ei kelpaa, niin so what – on niitä muita, joille kelpaan ja olen täydellinen.” Nainen, 54

”Ehdottomasti rohkeus. Sitä on valmiimpi ja haluaa itse kokeilla enemmän kaikkea uutta. Kyllästyn todella helposti tavalliseen jyystämiseen.” Nainen, 47

”En enää mieti kesken seksin, miltä toisesta näytän. Olen tutustunut paremmin kehooni, ja orgasmit ovat sen ansioista todella voimakkaita ja ihania.” Nainen, 33

”Yli 40-vuotiaana seksistä osaa todella nauttia ja sen uskaltaa antaa näkyä. En ikipäivänä haluaisi olla yhtään nuorempi kuin nyt olen!” Nainen, 44

”Avioeron jälkeen oikeastaan löysin kokonaan oman seksuaalisuuteni ja opin nauttimaan siitä saatuani uusia kokemuksia eri kumppaneiden kanssa.” Nainen, 40

”Se ei enää tapahdu pimeässä peiton alla rintsikat päällä. Myöskään suuseksin vastaanottaminen ei enää aikuisena tunnu pelottavalta ja nololta.” Nainen, 31

– Nyt tietää jo, mistä pitää ja mistä ei, nelikymppinen nainen sanoi.

”20 vuotta parisuhteessa on opettanut, että kotona kaikki ajat ja paikat sopivat rakasteluun ja seksiin, kunhan muistaa vetää verhot omakotitalon ikkunoiden eteen.” Nainen, 62

”Seksi on vapautuneempaa, ja molemmat osaavat ottaa vastuun omasta orgasmistaan.” Nainen, 53

”Olen rohkaistunut olemaan oma itseni. Vanilja ei ole ikinä ollut minun juttuni, mutta vasta aikuisempana myönsin sen ääneen muillekin.” Nainen, 34

”Rakastan kroppaani”

”Nyt tietää jo, mistä pitää ja mistä ei. Minusta on tullut ronkelimpi seksin suhteen: huono ei enää kelpaa.” Nainen, 49

”Rakastan kroppaani nyt viisikymppisenä enemmän kuin kaksikymppisenä ja olen estottomampi kuin nuorena.” Nainen, 51

”Nykyinen mieheni on avartanut ajatuksiani seksin suhteen aivan uudelle tasolle. Seksi on paljon monipuolisempaa, eikä sitä ole vain yhden kanssa.” Nainen, 41

”Nautin seksistä avoimesti, täysillä. En stressaa enää kertoja, vaan laatu ratkaisee. Jokainen kerta on täyttä nautintoa.” Nainen, 47

”Nykyään seksi on paljon rennompaa, intohimoisempaa ja orgasmirikkaampaa. Todennäköisesti oikea kumppani on löytynyt vasta nyt.” Nainen, 43

”Hyväksyn itseni kaikkine muhkuroineni ja riippuvine rintoineni. En häpeä, vaan osaan nauttia ilman että ajattelen mitään.” Nainen, 50

”Vanhemmiten olemme tulleet rohkeammiksi kokeilemaan kaikkea. Meillä on molemmilla seksileluja, joita käytämme usein.” Nainen, 50

”Paranee, kun vanhenee. Ruuhkavuosina oli lapset, ja homma oli hikistä. Nyt tehdään ajan kanssa.” Nainen, 60

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 17.7.2021.