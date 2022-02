Gynekologi torppaa 5 tyypillistä harhaluuloa hormonaalisesta ehkäisystä – ja 4 syytä, miksi ne eivät sovi

Erikoislääkäri Tuulia Tikka oikoo hormonaaliseen ehkäisyyn liittyviä väärinkäsityksiä.

Mitäs ne yhdistelmäehkäisyvalmisteet nyt oikein olivatkaan? Niitä löytyy tablettina eli perinteisenä e-pillerinä, ehkäisylaastarina ja -renkaana. Valmisteet sisältävät progestiinia ja estrogeenia - eli hormoneja – erilaisina yhdistelminä.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet eivät lihota eivätkä aiheuta masennusta tai lapsettomuutta.

Nämä perustiedot ja paljon muuta löytyy naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin Tuulia Tikan Instagramista. Tikka saa paljon ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä seuraajiltaan.

– Tiedon tarvetta on. Kaikkiin mielessä oleviin asioihin ei välttämättä ole aiemmin hoksannut tai kehdannut hakea apua, Tikka sanoo.

Tikka on havainnut, että hormonaalisiin valmisteisiin liittyy vielä useita vanhentuneita käsityksiä. Kuten esimerkiksi se, että kierukka olisi käypä vain synnyttäneille.

Todellisuudessa kierukka sopii liki kenelle tahansa.

– Laitan niitä paljon ei synnyttäneille, jotka kaipaavat varmaa ja helppoa ehkäisyä. Etuna on se, että kun kierukan laittaa kerran, sitä voi pitää monta vuotta asiaa miettimättä.

Tikka kertoo törmänneensä myös hormonivalmisteisiin liittyviin pelkoihin.

Kaikki eivät tule ajatelleeksi, että hormonit jylläävät kehossa joka tapauksessa. Ne ovat ihmiselle elintärkeitä.

– Ilman niitä oltaisiin pulassa! Ehkäisyvalmisteissa olevia vastaavia hormoneja elimistömme tuottaa itse. Annostelu on vain erilainen.

Toinen pelko ovat mahdolliset mielialaoireet.

– Tätä on tutkittu paljon. Kaikki hormonaaliset valmisteet voivat vaikuttaa mielialaan, mutta vaikutukset ovat yksilöllisiä. Valmisteet voivat myös parantaa mielialaa ja esimerkiksi PMS-oireita. Tutkimuksia on tehty paljon, eikä pillereiden ole osoitettu aiheuttavan masennusta.

5 myyttiä hormonaalisesta ehkäisystä

Tässä muutama Tikan usein kuulema väärinkäsitys tai myytti hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käytöstä:

1. ”Hormonaalinen ehkäisy aiheuttaa syöpää”

Totuus: Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyy lievästi suurentunut rintasyöpäriski, joka häviää viiden vuoden kuluttua käytön lopettamisen jälkeen. Yhdistelmäehkäisyvalmisteet pienentävät munasarja-, kohtu- ja kolorektaalisyövän riskiä. Pelkät progestiini- eli keltarauhasvalmisteet pienentävät kohtusyöpäriskiä.

2. ”Ehkäisyvalmisteet lihottavat”

Totuus: Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttö ei lisää painoa. Tästä on tehty laajoja katsauksia.

3. ”Kaikki hormonaaliset ehkäisyvalmisteet aiheuttavat laskimotukoksia”

Totuus: Tukosriski liittyy vain yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin. Kierukoita, kapseleita ja minipillereitä saa siis käyttää, vaikka tukosriski olisi muusta syystä kohonnut. Riski on noin kaksinkertainen ilman ehkäisyä oleviin verrattuna, mitta silti harvinainen.

4. ”Taukojen pitäminen ehkäisyssä on terveellistä ja puhdistaa kehoa”

Totuus: Ehkäisyvalmisteista ei ole syytä pitää muita kuin pakkauksen käyttöohjeen mukaisia taukoja. Mitään hyötyä tauoista ei ole. Sen sijaan mahdollinen raskaus voi alkaa tai voi saada vuotohäiriöitä.

5. ”Hormonaalinen ehkäisy aiheuttaa lapsettomuutta”

Totuus: Hedelmällisyys palautuu yleensä jo seuraavan kierron aikana iänmukaiselle tasolle. Endometrioosia ja PCOS:ää (munasarjojen monirakkulaoireyhtymä) sairastavilla hormonaaliset ehkäisyvalmisteet hoitavat itse sairautta ja saattavat parantaa ehkäisyn lopetuksen jälkeistä hedelmällisyyttä.

Pelkkää keltarauhashormonia (progestiinia) sisältävien ehkäisyvalmisteiden, kuten minipillereiden käyttö on lisääntynyt. Pillereitä otetaan päivittäin, ilman taukoja. Sivuoireena voi olla tiputteluvuotoja tai epäsäännölliset kuukautiset.

Monia vaihtoehtoja

Markkinoilla olevien ehkäisyvalmisteiden kirjo on laaja. Valmisteilla on kaikilla omat hyvät ja ei niin hyvät puolensa.

Sopivan vaihtoehdon löytyminen on kiinni ihmisestä itsestään, hänen tarpeistaan ja perusterveydestään.

– Moni kokee, että pillereillä on helpointa aloittaa. Joku toinen taas ajattelee, että ei ehkä muista ottaa pilleriä. Silloin esimerkiksi kierukka voi olla hyvä vaihtoehto, Tikka sanoo.

Eri yhdistelmävalmisteissa on erilaisia progestiineja eli keltarauhashormoneja. Niitä vaihtamalla voi löytyä juuri itselle sopiva valmiste.

Estrogeenia taas löytyy eri vahvuuksina. Joillekin matala estradiolipitoisuus pillerissä voi aiheuttaa limakalvojen kuivuutta. Joillekin taas mielialaan sopii paremmin joko korkea tai matala pitoisuus.

Yhdistelmäehkäisyä voi halutessaan käyttää 50-vuotiaaksi saakka, mikäli on terve, normaalipainoinen ja verenpaine on normaali.

Yhdistelmäehkäisystä apua moneen vaivaan

Yhdistelmävalmisteiden etuna on se, että ne muun muassa vähentävät:

Kuukautisvuotoja ja kipuja (ja siten anemiaa)

Endometrioosioireita

Ihon rasvoittumista ja aknea

Vuotohäiriöitä

PMS-oireita

Kuukautismigreeniä

Munasarjakystien ilmaantumista

Munasarja- ja kohtusyöpää

Yhdistelmäehkäisy ei sovi näissä tapauksissa: Suurentunut verisuonitukosriski

Jos on kaksi tai enemmän pienempää tukosriskitekijää: ikä yli 35 vuotta / tupakointi / verisuonitukoksia vanhemmilla / kohonnut verenpaine / ylipaino /diabetes

Aurallinen migreeni

Auraton migreeni yli 35-vuotiaalla

Koska valmisteet sisältävät estrogeenia, voidaan niillä hoitaa myös perimenopaussin oireita. Menopaussissa estrogeenitasot laskevat.

– Vaihdevuosioireita ei yleensä tule, jos e-pillerit ovat käytössä. Ennenaikaisen menopaussin hoitona voidaankin käyttää e-pilleriä, jos halutaan varmistaa myös hyvä ehkäisy.

PCOS liittyvää hormonihäiriötä voidaan niin ikään hoitaa yhdistelmäehkäisyllä. Valmisteet lisäävät testosteronia sitovan proteiinin määrä verenkierrossa, ja sitä myöten testosteroniylimäärän aiheuttamat oireet helpottavat.

Ehkäisyruiskeiden käyttö vähäistä

Eräs Tikan seuraaja pohdiskelee kommentissaan, miksi Suomessa ei saa ehkäisyä ruiskeena.

Ehkäisyruiske on progestiinia sisältävä ruiske, joka pistetään lihakseen kolmen kuukauden välein. Tikan mukaan ruiskeita on Suomessa tällä hetkellä vain erityislupavalmisteena. Käyttö on hyvin vähäistä.

– Itse en ole niitä kenellekään toistaiseksi määrännyt, ja minun on henkilökohtaisesti vaikea nähdä, kuka niistä hyötyisi, kun helpompia vaihtoehtoisia valmisteita on kuitenkin saatavilla.

Ehkäisyruiskeen varjopuoli on muun muassa se, että kerta-annos on iso, eikä tarkkaan voi tietää, milloin valmisteen teho tosiasiallisesti loppuu. Vaikutustakaan ei halutessaan saa pois heti.

Lähteitä: Tuulia Tikka, Raskauden Ehkäisyn Käypä Hoito 11/2021, Hormonaalinen ehkäisy ja tromboosi - mitä uutta? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 4/2008, Terveyskirjasto