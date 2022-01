Seksuaaliterapeutti tilittää säännöt kevyelle deittailulle, sillä siihen liittyy sudenkuoppa: ”Vaikka toisessa kiinnostaisi lähinnä vartalon muodot...”

Kevyt deittailu ja seksisuhteet ovat täysin hyväksyttäviä, kunhan toisia kohtelee kunnioittavasti ja on toiveistaan rehellinen heti alussa.

Aina deittailu ei tarkoita roihahtavan rakkauden tai elämänkumppanin etsimistä.

Toisen tapailu voi olla myös kevytmieleistä: seksiä, läheisyyttä tai vain toisen seurasta nauttimista. Sitoutuminen ei siis ole deittailun ainoa ja oikea päämäärä.

Vaikka halu pelkkään kevyeen deittailuun olisi molemminpuolinen, siihen kuitenkin liittyy eräs yleinen sudenkuoppa: seksuaaliterapeutti Larissa Nevalainen kertoi Instagram-tilillään @teekutsuilla, että moni kuvittelee kevyen tapailun tarkoittavan sitä, ettei deittikumppanin tunteista tai tarpeista tarvitse ottaa vastuuta.

”Kun en halua mitään vakavaa”

Nevalaisen mukaan suhteen toinen osapuoli saattaa virheellisesti kokea oikeudekseen käyttäytyä miten huvittaa, jos on heti alussa ilmoittanut, ettei halua suhteelta mitään vakavaa.

– Voi esimerkiksi lakata yhtäkkiä pitämästä mitään yhteyttä useaan viikkoon, ja kun toinen ihmettelee asiaa, selitetään vaan, että ”kun en mä halua mitään vakavaa”. Toisen osapuolen oletetaan käytännössä siis hyväksyvän kaikki mahdolliset oikut mukisematta, koska hän on ”tiennyt mihin ryhtyy”, Nevalainen kirjoitti postauksessaan.

Erityisen ongelmallisen tilanteesta tekee se, jos oikkuilija olettaa suhteen pysyvän yllä ilman minkäänlaisia ristiriitoja, eikä suostu keskustelemaan ja sovittelemaan, jos deittikumppani huomauttaa tämän käytöksestä.

Kaikilla on oikeus rehelliseen puheeseen

Nevalainen muistuttaa, että oli kyseessä sitten kevyt tapailusuhde tai puhtaasti seksisuhde, toista tulee arvostaa ja kunnioittaa.

– Vaikka toisessa kiinnostaisi lähinnä vartalon muodot ja onkalot, hän on silti kokonainen ihminen, jolla on oma elämä ja menot ja tunteet. Panokaverillakin on oikeus siihen, että pidetään esimerkiksi sovituista asioista kiinni ja puhutaan rehellisesti, hän kirjoitti.

Asiallinen, kahden aikuisen välinen keskustelu on seksuaaliterapeutin neuvo tilanteeseen, jossa tapailusuhde ei tunnu molemmista reilulta. Deittikumppaniin kannattaisi Nevalaisen mukaan suhtautua, kuin hän olisi kuka tahansa muukin tuttu ihminen, jota kohtaan ei ole romanttisia tunteita.

– Ovathan ihmiset kivoja esimerkiksi perheenjäsenilleen, ystävilleen tai työtovereilleen, joten miksi ihmeessä deittailu olisi poikkeus, hän huomautti.

Tee sekä itsellesi että muille selväksi, mitä toivot tapailulta

Aina tapaillessa ei ole kuitenkaan selvää, kaipaako toinen vain seksiä ja läheisyyttä vai etsiikö hän kuumeisesti elämänsä rakkautta – tai jotakin aivan muuta.

Voi myös olla, että on itsekin hukassa sen kanssa, mitä deittailulta oikein odottaa.

Jotta ristiriidoilta olisi mahdollista välttyä ja sopiva tapailukumppani löytyisi, kannattaa toiveistaan olla mahdollisimman rehellinen.

Siispä ennen kuin alkaa selailla vaikkapa deittisovellusta sormet viuhuen, kannattaa pysähtyä ja kysyä itseltään, millaista ihmissuhdetta todella kaipaa elämäänsä tällä hetkellä.

Turhia sydänsuruja

Kysymys on Nevalaiselle tuttu, sillä hän avautui myöhemmässä Instagram-postauksessaan, että on itsekin ollut aiemmin hukassa sen kanssa, mitä deittailulta haki. Seurauksena oli kuitenkin lopulta vain turhia ihmissuhdekiemuroita, sydänsuruja ja ajanhukkaa.

– En muista käyneeni ikinä heilojeni kanssa keskustelua muun muassa siitä, tapaillaanko muita vai ei ja onko tarkoitus, että homma etenee johonkin suuntaan ja mikä se suunta mahdollisesti olisi. Usein väitin myös, etten halua vakavaa suhdetta, vaikka olisin halunnutkin, koska en halunnut vaikuttaa epätoivoiselta, Nevalainen kirjoitti postauksessa.

Erityisesti nettideittailussa avoimuus kannattaa: Nevalainen liputtaa nykyisin sen puolesta, että jo deittiprofiilissa kertoo suoraan, mikäli etsii jotakin tiettyä suhdemuotoa. Silloin potentiaaliset kumppaniehdokkaat osuvat todennäköisemmin oikeaan.

– Myös sen, että etsii tositarkoituksella kumppania, voi sanoa suoraan, Nevalainen painotti tekstissään.

Toisaalta hänestä on ymmärrettävää, että vakavasta suhteesta haaveilu heti profiilitekstissä voi säikäyttää potentiaalisiakin kumppaneita pois.

– Monesta voi olla mukavampaa tutustua rauhassa ilman painetta siitä, että pitäisi heti olla innokkaasti sitoutumassa. Kannattaa silti kertoa omista toiveista aika pian ja varmistaa, että ollaan samalla sivulla, postauksessa lukee.

