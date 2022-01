Seksillä on monta terveyshyötyä, seksuaaliterapeutti sanoo – ja antaa siihen vinkin: ”Avautuu ihan uusi maailma...”

Jätä suorittaminen vähemmälle ja tee seksistä elämyksellistä.

Seksuaaliterapeutti Jonna Närhi on iloinen siitä, että yhä useampi ymmärtää huoltaa suhdettaan.

Korona on jättänyt monet olosuhteiden vangiksi, mutta parisuhderintamalla ja seksielämässä voi olla ihan päinvastoin. Ainakin kun asiaa kysyy seksuaaliterapeutti, seksologi Jonna Närheltä Intohimohuoltamosta.

– Viime vuoden selvä trendi oli se, että terapiaan tuleminen ei ollut enää niin iso peikko kuin aikaisemmin, Närhi sanoo.

Syitä voi hakea esimerkiksi siitä, että kaikki eivät päässeet jakamaan omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan esimerkiksi ystävien kanssa. Lisäksi moni on viettänyt kotona aiempaa enemmän aikaa, jolloin parisuhteeseen ja seksielämään liittyvät pulmat nousivat korostetummin esiin.

Kissa oli pakko nostaa pöydälle.

– Olen ylpeä ja iloinen siitä, että moni tuli terapiaan myös ennakoiden, Närhi sanoo.

Aikaisemmin Närhi kohtasi enemmän pareja, joista toisella oli jo ”matkalaukku oven välissä”. Nyt yhä useampi on ymmärtänyt, että pulmia kannattaa ratkoa hyvissä ajoin ennen kuin niistä kasvaa isompia möykkyjä.

On tajuttu, että suhteen eteen pitää tehdä jatkuvasti työtä.

– Passiivisuus on jäämässä pois parisuhderintamalla. Jos ennen oltiin ikään kuin bussipysäkillä odottamassa bussia, joka ei koskaan tullut, sitä ei enää haluta.

Jumittamisen sijaan yhä useampi haluaa vaalia hyvää keskusteluyhteyttä kumppaniin. Kun on pakko olla kotona, tiimihenki on tarpeen.

– Monet huonot suhteet, joiden on ollut tarkoituskin päättyä ovat päättyneet ja muut ovat alkaneet tehdä suhteen eteen enemmän, Närhi uskoo.

Monia tabujakin on Närhen mielestä rikottu. Keskustelunaiheita ovat jo muutamien vuosien ajan olleet muun muassa polyamoria ja avoimet suhteet.

– Ihmisten on helpompi keskittyä siihen, mitä he haluavat. Ei tarvitse enää hävetä. A la carte -lista on kaikkien saatavilla, Närhi sanoo.

Kaikesta voi Jonna Närhen mukaan keskustella kumppanin kanssa, kunhan pysyy positiivisena ja kunnioittaa toista.

Seksillä monia terveyshyötyjä

Ihmisten on Närhen tuntuman mukaan myös aiempaa helpompi puhua seksistä avoimesti.

Seksi on elämän suola, joka voi antaa paljon voimavaroja. Lisäksi se poistaa stressiä, mikä on varsin paikallaan nykymenossa.

– On hyvä muistaa seksin monet terveyshyödyt. Verenpaine ja stressihormoni kortisoli laskevat, onnellisuushormonit nousevat, olo on rennompi ja työtkin sujuvat paremmin.

Seksin harrastaminen on myös erinomaista liikuntaa. Jos liikuntapaikat ovat kiinni, ei muuta kun kotijumpalle!

– Seksi voi olla rentoa höntsäseksiä tai kunnon treeni, Närhi sanoo.

Ihan mitä vain haluaa.

Närhi muistelee dokumenttia, jossa nuori norjalaisnainen sitoutui hankkimaan kuukauden ajan itselleen joka päivä orgasmin.

– Se näkyi naamasta! Eron huomasi ihmisestä selvästi. Hän oli paljon onnellisempi.

Pelkkää orgasmia tuijottaminen ei toki tee yleisesti hyvää seksielämälle. Seksi on paljon muutakin. Kaikkinainen suorittaminen voi nitistää haluja huomattavasti.

– Kun sen jättää pois, avautuu ihan uusi maailma.

Tee seksistä elämys

Närhen täsmävinkki seksielämään vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin kuuluu näin:

– Pysähdy seksin äärelle ja katso mitä se antaa. Seksi on erinomaista hetkessä olemista. Keskity esimerkiksi siihen, miltä toisen kosketus tuntuu tai miltä tuntuu kun toinen työntyy sisään. Seksistä saa paljon enemmän irti kun jää hetkeen ja on läsnä.

Jos seksin suorittaa kuin pakollisen kotitehtävän tyylillä raksi seinään, jää paljosta paitsi.

Tee sijaan seksistä kokemus. Elämys.

– Panosta, vedä kaikilla aisteilla!

Virittäydy vaikka laittamalla hyvää ruokaa, säädä musiikki kohdilleen, sytytä tuoksukynttilä. Tai aloita seksi saunomalla tai antamalla kumppanillesi hieronta.

Vaali myönteisyyttä, rentoa ilmapiiriä ja yhteyttä kumppaniin.

– Voit löytää ihan uusia asioita ja paljon hyvää tässä vaikeassa maailman ajassa.