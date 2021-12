Tällaista seksiä naiset oikeasti kaipaavat – ”Ei ole väliä, kestääkö se 2 vai 20 minuuttia, kunhan sen tekee oikein”

Kysyimme, mitä naiset haluaisivat kumppaninsa ymmärtävän seksistä.

Enemmän huomiota, hellyyttä ja yllätyksellisyyttä – nämä teemat toistuivat, kun kysyimme IS:n seksikyselyssä, mitä naiset oikeasti kaipaisivat sängyssä ja haluaisivat kumppaniensa ymmärtävän seksistä.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Erityistason seksuaaliterapeutti ja pariterapeutti Jonna Räisänen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta kertoo, että myös vastaanotolla tulee usein esiin toive tulla huomatuksi – ja huomiota kaivataan sängyn ulkopuolellakin.

– Ihmiset kiihottuvat erilaisista asioista. Jotkut tarvitsevat kiihottumiseen yhteyttä kumppaniin, kosketusta muualta kuin genitaalialueilta ja huomatuksi tulemista arjessa.

– Jos suhteessa on ristiriitoja tai arvostuksen ja kunnioituksen puutetta, on vaikea seksissäkään heittäytyä nautintoon.

Keskustelu edesauttaa nautinnon kokemista

Seksuaaliterapiassa usein toistuva teema on myös se, että seksistä ja omista mieltymyksistä sen suhteen haluttaisiin puhua enemmän.

Räisänen sanoo, että keskustelun aloittaminen voi olla vaikeaa, jos seksi ei ole aihe, jota on aiemmin avoimesti käsitelty.

– Kuitenkin jo se, että omista mieltymyksistä voi keskustella kumppanin kanssa tai pohtia, millä tavalla ne voidaan tuoda mukaan yhteiseen seksiin, on nautinnon kokemukselle tärkeää.

” Kun tutkit rauhassa, miltä esimerkiksi toisen ehdottama seksitapa tuntuu, uusi ajatus voi herättää myös uteliaisuutta.

Jos seksistä puhuminen on hyvin vaikeaa tai keskustelu ajautuu joka kerta kiertämään samaa kehää, voi olla hyvä ajatus hakea ulkopuolista apua seksuaaliterapeutin vastaanotolta.

”Malta kuunnella”

Kun toinen alkaa kertoa toiveistaan ja mieltymyksistään seksin suhteen, seksuaaliterapeutti suosittelee hetkeksi sulkemaan pois omat mieleen nousevat mielipiteet, ajatukset ja uskomukset.

– Malta kuunnella loppuun asti, mitä toinen kertoo, ja kysy tarkentavia kysymyksiä. Kun tutkit rauhassa, miltä esimerkiksi toisen ehdottama seksitapa tuntuu, uusi ajatus voi herättää myös uteliaisuutta.

Aina se, mitä toiselta kaivataan ja toivotaan seksissä, ei osu kumppaneilla yksiin.

– Jos seksi tai siihen liittyvät erityiset toiveet ovat tärkeitä arvoja omassa elämässä eikä niitä pääse toteuttamaan, voi tuntua, että omaa seksuaalisuutta joutuu tukahduttamaan. Silloin voi miettiä, pystyykö mieltymyksiä toteuttamaan jollakin toisella tavalla, kuten sooloseksissä.

Tätä naiset kaipaavat seksissä

”Kaipaan hyvää suuseksiä valtavasti. Mieheni sitä vuosia sitten harjoitti useammin, sitten se jotenkin lopahti. Muuten en halua yleistää miehiä, koska me naiset olemme kaikki niin erilaisia, että jokaisen kohdalla pitää vain opetella erikseen, mikä toimii. Itse haluaisin mieheltä enemmän kokeilunhalua, sellaista spontaania tai eläimellistäkin innostusta seksiin. Naisena kun haluaisi vain tuntea olevansa haluttu.” Nainen, 43

– Kosketusta ja suudelmia, toivoo 44-vuotias nainen.

”Haluan, että kumppani ottaa myös minut huomioon eikä keskity vain omaan nautintoonsa. Seksistä olisi hyvä keskustella etukäteen, koska muuten on ihan arpapeliä, kohtaavatko mieltymykset ja millaisia toiveita kummallakin on. Kaikkia fantasioita ei tarvitse heti toteuttaa – riittää, että kumpikin huomioi toisen aidosti ja on läsnä. Kumppanin tulee myös ymmärtää, ettei ole kahta samanlaista ihmistä. Esimerkiksi se, mistä ex on syttynyt täysillä, voi olla toiselle ehdoton ei.” Nainen, 27

”Toivoisin miehen ymmärtävän, että seksi ei minulle ole vain sitä, mitä tapahtuu sängyssä. Menetän täydellisesti haluni, jos päivällä on kitkaa välillämme. Minulle seksi ja läheisyys ovat kokonaisvaltainen juttu. Haluaisin, että hän huomioisi tämän ja että kaikki sujuisi hyvin myös muualla kuin sängyssä.” Nainen, 32

”Perinteisen kaavan ulkopuolella on vaikka mitä tapoja nautintoon”

”Haluaisin seksikumppanin ymmärtävän, että seksillä voi olla monta muotoa ja perinteisen esileikki-yhdyntä-tuleminen-kaavan ulkopuolella on vaikka mitä tapoja saada ja antaa nautintoa. Kaipaan kumppanilta sitä, että nautinnon tuottaminen minulle naisena on hänen prioriteettilistallaan korkealla seksin aikana. Haluan myös, että kumppani on ennakkoluuloton kokeilemaan uusia asioita.” Nainen, 26

”Kunnollinen esileikki, eli kiihkeää koskettelua ja suutelua. Ei ole väliä, kestääkö se 2 vai 20 minuuttia, kunhan sen tekee oikein. Naisen kuivaa alapäätä ei kosketella ennen kuin on joko luonnollista kosteutta tai liukastetta mukana. Kuivat sormet pois kuivasta paikasta!” Nainen, 31

”Kaipaan kosketuksia pitkin päivää eri puolille kehoani, pientä jatkuvaa flirttiä ja suukotteluita. Kaipaan leikkisyyttä ja vaihtelevuutta. Kaipaan tunnetta, että toinen on hulluna minuun, haluaa koskea, maistella, tunnustella minua kaikkialta. Haluan yhteyttä myös mielen tasolla. Sopivasti hallintaa lempeyden rinnalla.” Nainen, 43

Kysy rohkeasti mieltymyksistä

”Kysy rohkeasti mieltymyksistä, äläkä tyrmää niitä heti. Itse aktin aikana tarkkaile kumppanin reaktioita – niitä lukemalla pääsee pitkälle ja loppuun asti.” Nainen, 36

”Haluaisin miehen ymmärtävän sen, etten ole koskaan saanut orgasmia yhdynnässä eikä se haittaa minua yhtään. Väkisin yrittämällä en nauti sitäkään vähää seksistä.” Nainen, 38

” Kaipaan sitä, että mies ottaa ohjat ja haluaa tuottaa minulle yhtä paljon nautintoa kuin minä hänelle.

”Itselläni on suuret halut, mutta tarvitsen myös paljon hellyyttä ja halailua. Olisi ihanaa, jos halut olisivat saman suuruiset, koska aina olen ollut suhteissa se, joka haluaa enemmän. Toivoisin, että mies olisi tyytyväinen minun kroppaani, vaikka itse en olisi, ja kutsuisi minua kauniiksi.” Nainen, 37

– Kaipaan kumppanilta rajua seksiä, mutta myös pusuja ja hellyyttä sopivassa suhteessa, sanoo 30-vutoias nainen.

”Yleisesti olisi kiva, jos miehet ymmärtäisivät, että naisillekin kelpaa joskus pikainen sessio. Aina ei tarvitse olla miljoonaa eri asentoa ja kikkailua. Varsinkin nuoremmilla miehillä tuntuu olevan kovasti paineita saada naiselle ainutlaatuinen kokemus, kun taas itse kaipaisi joskus vain perinteistä ’jyystöä’.” Nainen, 31

Kosketa ja hyväile näin

”Naisena tarvitsen suuseksiä ja sormia saadakseni orgasmin. Toivon kumppanilta kärsivällisyyttä ja rakkautta. Rakkaudeton seksi ei tunnu niin hyvältä.” Nainen, 50

”Toivoisin miehen ymmärtävän, miten klitoris ja g-piste ’toimivat’ ja miten niitä kosketaan. Ja myös sen, että jokin, mikä on yhdellä kertaa tuntunut hyvältä, ei tunnu aina hyvältä.” Nainen, 31

”Miehen täytyisi ymmärtää, etteivät rinnat, pakarat tai vagina ole ’taikanappi’, jonne suoraan suuntaamalla tulen hulluksi himosta.” Nainen, 57

” Hyväilyt ympäri kehoa luovat tunnelmaa ja edesauttavat orgasmin saamista.

”Tarvitsen hyvän esileikin. Tuntuu, että moni mies ei ymmärrä, ettei kostuminen yleensä tapahdu ihan minuutissa. Homma on melko kivuliasta, jos esileikki on jäänyt lyhyeksi. Kaipaan sitä, että mies ottaa ohjat ja haluaa tuottaa minulle yhtä paljon nautintoa kuin minä hänelle.” Nainen, 30

”Seksi on muutakin kuin penetraatio. Hyväilyt ympäri kehoa luovat tunnelmaa ja edesauttavat orgasmin saamista. Klitoriksen huomioiminen on tärkeää, mutta ei sitäkään tarvitse voimalla runnoa ja imeä. Saa ja kannattaa kysyä, jos ei ole varma siitä, mitä toinen haluaa ja mistä tykkää.” Nainen, 28

”Toivoisin, että mies olisi aktiivisempi”

”Teen usein aloitteen, mutta toivoisin, että mies olisi aktiivisempi ja ’ottaisi omansa’. Ei tunnu hyvältä, kun toinen kieltäytyy jollakin verukkeella. Hellyys on upeaa, mutta välillä rajumpi meno olisi myös mukavaa.” Nainen, 53

”Haluaisin keskustella enemmän seksistä ja uusista tavoista harrastaa sitä. Haluaisin, että mieheni jaksaisi useammin kuin kerran viikossa.” Nainen, 46

” Kun halut, tunteet ja kemiat kohtaavat, suorituspaineet unohtuvat ja toinen on täydellinen juuri sellaisena kuin on.

”Kaipaan kumppanilta rajua seksiä, mutta myös pusuja ja hellyyttä sopivassa suhteessa. Kaipaan huomatuksi ja hyväksytyksi tulemista tässä kehossa ja omana itsenäni.” Nainen, 30

”Kaipaan hirveästi toisen ihoa ja kosketusta. Haluan yhdynnän lisäksi vartalon yhtyvän vartaloon, ihoa käsieni alle, ja kädet minun iholleni. Kosketusta ja suudelmia.” Nainen, 44

”Seksi ei ole loppujen lopuksi kovin vakava asia. Kun halut, tunteet ja kemiat kohtaavat, suorituspaineet unohtuvat ja toinen on täydellinen juuri sellaisena kuin on. Toivon avointa mieltä kumppanilta, pilkettä ja luottamusta. Kaipaan myös rohkeutta kertoa, mistä tykkää.” Nainen, 23

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 14.4.2021.