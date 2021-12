Marja Kihlströmin mies jakoi seksineuvoja, jotka jokaisen naisen kanssa rakastelevan kannattaa lukea: ”Tarkoitan sitä, kuinka etenet eteenpäin...”

Monilla naisilla on orgasmivaikeuksia. Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin mies Matti Kihlström kirjoitti neuvoja, joita lukiessa hieman epätyydyttävää seksiä saanut saattaa nyökytellä.

Miesten ja naisten väliseen seksiin liittyy edelleen virheellisiä luuloja ja asenteita, joita ruokkii kommunikoinnin puute tai väärä tieto.

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström julkaisi hiljattain Instagram-tilillään @puhumuru postauksen, jossa hänen miehensä Matti Kihlström latoi oppimansa perusteella suorat sanat siitä, mitä miesten tulisi huomioida, mikäli he harrastavat seksiä naisen kanssa.

Kihlströmin miehellä ei ole seksuaaliterapeutin pätevyyttä, mutta Marja Kihlström kertoo itse tarkistaneensa kirjoituksen ennen julkaisua.

Matti Kihlström on oppinut ajan saatossa puolisoltaan naisen nautinnosta. Jakamiaan seksivinkkejä hän olisi toivonut saaneensa jo paljon aiemmin. Hän painottaa, että jokaisen muunkin miehen, joka harrastaa seksiä naisen kanssa, kannattaa ottaa neuvot tosissaan.

Unohda kiire ja peniskeskeisyys

Ennen kaikkea Kihlströmin postauksessa peräänkuulutetaan rauhallisuutta ja hellyyttä, jotta nautinto olisi molemminpuolista. Voi olla, että moni hieman epätyydyttävää seksiä harrastanut saattaa nyökytellä päätään sitä lukiessaan.

” Jokainen nainen, joka on harrastanut seksiä toisen naisen kanssa tietää, mikä asia puuttuu siitä täysin: kiireen tuntu. Kukaan ei yritä heti ja/tai liian aikaisin työntyä sinuun unohtaen kaiken muun, joka tuottaa naiselle nautintoa.

Erityisesti seuraava neuvo on arvokas oppi.

– Kosketa hellemmin ja hidasta kaikkea. Enkä tällä tarkoita lantioidesi liikettä, vaan sitä kuinka etenet eteenpäin. Vinkki: kukaan ei halua nylkyttäjää, Matti Kihlström kirjoitti.

Postauksessa Kihlströmin mies myös kehottaa kanssaveljiään hyväksymään sen tosiasian, että miehet ovat suurella todennäköisyydellä hyvin penis -ja yhdyntäkeskeisiä.

– Kosketa hellemmin ja hidasta kaikkea. Enkä tällä tarkoita lantioidesi liikettä, vaan sitä kuinka etenet eteenpäin, kuuluu tärkeä ohje.

” Vinkki: kukaan ei halua nylkyttäjää.

– Jokainen nainen, joka on harrastanut seksiä toisen naisen kanssa tietää, mikä asia puuttuu siitä täysin: kiireen tuntu. Kukaan ei yritä heti ja/tai liian aikaisin työntyä sinuun unohtaen kaiken muun, joka tuottaa naiselle nautintoa, hän kirjoitti.

Lisäksi postauksessa painotetaan tunteista puhumisen tärkeyttä.

– Kirjoitus on suunnattu ennen kaikkea heteromiehille, joten jos identifioidut naiseksi ja tunnet heteromiehen niin näytä tämä teksti hänelle ja kysy mitä mieltä hän on, siinä mainittiin myös.

Hitaat kädet

Hitauden merkityksestä huomautti myös 53-vuotias mies Marja Kihlströmin kirjassa Iso O – matkaopas huipulle (Kosmos).

– Naisen aivot on suurin sukupuolielin. Varmista, että naisen mieli on mukana. Viivyttele. Muista hitaat kädet ja kevyt kosketus.

" Naisen aivot on suurin sukupuolielin. Varmista, että naisen mieli on mukana. Viivyttele. Muista hitaat kädet ja kevyt kosketus. – Mies 53 v.

Ammattilaisen näkökulmasta kirjoitettu teos käsittelee naisen orgasmia, ja siitä on kerrottu aikaisemmassa Ilta-Sanomien jutussa.

Monilla naisilla on orgasmivaikeuksia

Maltti on seksissä tärkeää muun muassa siksi, että kaikille naisille orgasmin saaminen seksin aikana ei ole itsestäänselvyys.

Myös tässä aikaisemmassa Ilta-Sanomien jutussa listasimme Kihlströmin kirjasta yleisiä syitä siihen, miksi naisen on vaikeaa saavuttaa orgasmi.

Kirjan mukaan osa naisista saa orgasmeja hyvin helposti, toiset useimmiten ja jotkut satunnaisesti – loput eivät ole koskaan kokeneet sitä.

– Useimmilla naisilla on orgasmin kanssa jonkinlaisia vaikeuksia jossain vaiheessa elämää, Marja Kihlström kertoi kirjassaan.

” Miehen orgasmi on seksin mitta. Kun se tulee, seksi loppuu. Ei epäreilua vain minua kohtaan ja meidän parisuhteessa, vaan koko naissukua kohtaan kaikissa heteroseksuaalisissa kanssakäymisissä. – Nainen 26 v.

Naisen orgasmivaikeuksien syy on ani harvoin fysiologinen. Useimmissa tapauksissa kyse on henkisistä paineista tai esteistä. Vuonna 2015 tehdyssä Finsex-tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikista suurin naisen orgasmiin vaikuttava tekijä on naisen oma käsitys orgasminsa arvosta.

– Joskus tuntuu, että oman orgasmini metsästys pilaa koko seksin. Tykkäisin nopeista panoista keittiön pöydällä, mutta sitten jään kaipaamaan orgasmia. Sen eteen vaaditaan paljon aikaa ja työtä. Minusta on epäreilua, että mieheni saa aina ja minä en. Miehen orgasmi on seksin mitta. Kun se tulee, seksi loppuu. Ei epäreilua vain minua kohtaan ja meidän parisuhteessa, vaan koko naissukua kohtaan kaikissa heteroseksuaalisissa kanssakäymisissä, 26-vuotias nainen avautui Kihlströmin kirjassa.

Kihlström kuitenkin muistuttaa, ettei ole yhtä ainoaa tapaa saavuttaa orgasmia – eikä se edes ole automaattisesti hyvän seksin mittari. Jos orgasmia kuitenkin kaipaa, sen saavuttamiseksi tarvitaan tarpeeksi aikaa ja rentoutumista.

– Aloita nauttimalla yhdessäolosta kumppanisi kanssa ilman seksuaalista jännitettä. Kosketus, johon ei liity seksuaalisia odotuksia, antaa tilan olla ja nauttia ilman paineita, Kihlström antaa yhdeksi neuvoksi.

Tyydyttävä seksielämä voi olla tärkeä osa hyvinvointia.

