Miehet paljastavat, miltä seksi tuntuu eri iässä – mies, 42: ”Tästä syystä nautinto on suurempi nykyään”

Miehet kertoivat IS:n seksikyselyssä, kuinka seksi on muuttunut iän myötä.

Useat miehet kertoivat itsevarmuuden lisääntyneen ja suorittamisen vähentyneen iän myötä, mikä on tehnyt seksistä nautinnollisempaa.

Monella parilla seksi hiipuu iän myötä, mutta näin ei suinkaan automaattisesti tarvitse olla.

Kysyimme IS:n seksikyselyssä, mikä on suurin muutos, miten seksi on iän myötä muuttunut.

Miesvastaajista osa sanoi suoraan, että seksielämä on huonontunut tai jopa katoamassa kokonaan – mutta enemmistö kysymykseen vastanneista miehistä oli sitä mieltä, että seksi on muuttunut parempaan suuntaan.

Kysely toteutettiin heinäkuun alussa, ja siihen vastasi lähes 3 000 suomalaista.

Kipinää seksiin ei kannata kadottaa

Pariterapeutti kertoi aiemmassa jutussamme, että seksuaalinen halu säilyy vaikka läpi elämän, jos vain fyysistä terveyttä riittää.

Kipinää seksiin ei kannatakaan kadottaa, sillä tutkitusti seksi lisää onnellisuutta ja ylläpitää terveyttä.

Jos seksi häviää suhteesta, samalla usein ilmapiiri muuttuu muutenkin kolkoksi ja etäiseksi.

– Yleensä silloin myös muu läheisyys on vähäistä, pariterapeutti Jouni Pölönen Mehiläisestä sanoi.

Mikä on suurin iän myötä tapahtunut muutos seksissä?

”Otteeni ovat varmentuneet, ja osaan paremmin muuttaa asentoja niin, että naisesta tuntuu hyvältä. Enää en ajattele yhtään, näyttääkö kalu pieneltä.” Mies, 34

”Seksi on vähentynyt. Toki pääsyy siihen taitaa olla nimenomaan seksi, eli lasten saaminen. Vauvan huutaessa läpi yön, ovat fiilikset ja käytännön mahdollisuudet vähissä.” Mies, 34

”Avoimuus seksiin on tuonut ympärilleni seksipositiivisia ihmisiä, minkä kautta olen ollut viime vuodet avoimessa suhteessa. Vihdoin olen saanut olla oma itseni ja nauttia kaikesta mahdollisesta seksiin liittyvästä.” Mies, 35

”Kumppanin kiinnostus seksiin on vähentynyt sellaiselle tasolle, etten olisi luullut sen olevan mahdollista. Toki omatkin haluni ovat vähentyneet, mutta kiinnostusta ja kokeiluhalua kuitenkin löytyisi.” Mies, 35

”Olen itsevarmempi ja uskallan sanoa, mistä pidän ja mitä haluan. Ihmistuntemukseni ja tilannetajuni ovat parantuneet. Seksissä kyse ei ole vain omista haluista, vaan yhteisestä hyvästä.” Mies, 36

”Vanhemmiten seksiin on tullut kestoa lisää, ja esileikin tärkeys on jopa korostunut. Kestokykyä on tullut myös omaan suoritukseeni iän myötä, ja kuinka ihanaa se onkaan!” Mies, 38

”Näkemykseni ja avoimuuteni seksiin ovat muuttuneet todella paljon. Iän myötä seksistä on tullut entistä nautinnollisempaa. Nuorempana se oli suorituskeskeisempää, kun nykyään on enemmän halua tutkia seksuaalisuuttaan syvällisemmin.” Mies, 39

”Itsevarmuus! Seksi on parempaa, koska ei tarvitse ajatella omaa vartaloaan, ja kokemusta on enemmän. Uskallan myös ehdotella uusia asioita ja kysyä toisen mieltymyksistä.” Mies, 39

”Nautinto on suurempi nykyään”

”Kokemuksen myötä on aika helppoa antaa kumppanille orgasmi ja useampikin – ja monella tavalla. Nuorempana en osannut käsitellä naista oikein.” Mies, 40

”Seksi on enemmän tunteiden ohjaamaa, kuin teknistä suorittamista. Tästä syystä nautinto on suurempi nykyään.” Mies, 42

”Oma orgasmini ei ole se tärkein. Olen rauhallisempi ja otan toisen huomioon. Mielikuvitus ja uuden kokeilu ovat lisääntyneet.” Mies, 44

”OIen vapautunut nauttimaan monipuolisesti aiemman tiukan seksikäsityksen sijaan. Myös parisuhdekäsitys on laajentunut.” Mies, 45

– Avoimuus seksiin on tuonut ympärilleni seksipositiivisia ihmisiä, kertoo 35-vuotias mies kyselyssä.

”Olen niin pirun kankea, että joudun tyytymään aika perinteisiin juttuihin. Ei hyvä. Enkä aina jaksa innostua.” Mies, 48

”Seksi on toistaiseksi loppunut. Elämäntilanne vaatii pysymään ’suhteessa’, jossa rakkaus loppunut vuosia sitten. Pari vuotta vielä, ja sitten oma elämä alkaa uudelleen.” Mies, 48

”Itsevarmuutta ja rentoutta on tullut mukaan. Nyt en enää metsästä sitä orgasmia kummankaan puolelta, vaan ennemminkin pitkitän, jos mahdollista. Ja jos ei saa, niin sitten ei saa. Ensi kerralla sitten!” Mies, 48

”Suurin muutos on ollut seksikertojen väheneminen nykyiseen kymmeneen kertaan vuodessa. On ikävää, rasittavaa ja stressaavaa, kun haluja olisi, mutta vaimon kanssa seksi ei vain suju.” Mies, 49

”Minulla on nyt paljon enemmän tunnetta mukana. Seksuaalinen halukkuuteni on lisääntynyt, samoin nautinto kasvanut uusiin sfääreihin.” Mies, 49

”Suorituskeskeisyydestä aistien valtakuntaan”

”Kokemus tuo taitoa ja kykyä nauttia sekä ottaa kumppanin halut huomioon paremmin. Toisaalta seksi on vähentynyt merkittävästi, mikä on surullista.” Mies, 50

”Rohkeus kokeilla mitä vain ilman estoja. Seksiä on nyt viisikymppisenä huomattavasti enemmän kuin 20–30-vuotiaana!” Mies, 51

”Seksistä on tullut rutiinia toistuvalla kaavalla. Yllätyksellisyys on hiipunut täysin.” Mies, 51

”Suorituskeskeisyydestä aistien valtakuntaan. Fokus on siirtynyt enemmän siihen, että molemmat nauttivat.” Mies, 51

”Olen oppinut koskettamaan paremmin ja suuseksin antajana minusta on tullut todella taitava.” Mies, 52

”Ennen ehkä ajattelin enemmän itseäni. Nyt haluan, että nainen saa esileikkiä ja suuseksiä ensimmäiseen orgasmiin saakka.” Mies, 53

”Ymmärrettävästi iän myötä kerrat ovat hieman harventuneet kerta viikossa -tahtiin, eikä erektio tule ihan niin helposti kuin nuorena. Halu vaimoa kohtaan ei ole kuitenkaan vähentynyt, mistä olen erityisen iloinen. Niin paljon olen kuullut +50-pareista, joilla seksielämä on kuollut.” Mies, 54

”Kun aloin opiskella tantraa, sen myötä seksistä on tullut monin verroin syvempi ja voimakkaampi kokemus.” Mies, 57

Toisen huomiointi ykkösasiaksi

”Toisen huomiointi on tullut ykkösasiaksi. Seksi on muuttunut orgasmikeskeisestä yhteiseksi nautinnoksi.” Mies, 60

”Nyt 40 vuotta naimisissa saman rakkaan kanssa eläneenä ja kaiken kokeneena voin vakuuttaa, ettei paljon ole enää uutta koettavaa – mutta seksi on aina parempaa!” Mies, 63

”Ikä ja elimistön asteittain etenevä rappeutuminen asettavat omat rajansa. Nuoruuden kupeita repivä kiihko on muuttunut mielen syvyyksistä kasvavaksi intohimoksi. Se tärkein on pysynyt ja parantunut: tunne syvästä ja hyvää tekevästä läheisyydestä. Oksitosiinihumala saa minut yhä leijumaan monta senttiä patjan yläpuolella ihanan rakastelun jälkeen.” Mies, 68

”Seksiä on harvemmin, enkä aina ole vireessä. Teen kuitenkin miehenä kaikkeni, että voimme jatkaa puolisoni kanssa onnellisina myös seksin suhteen.” Mies, 72

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä 1.–4.7.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 953 ihmistä, jotka olivat 16–92-vuotiaita.