Suomalaiset paljastavat, minkälaisia yllätyksiä seksin aikana on tapahtunut – ”Yllätti kiihottavuudessaan kummankin”

Seksi voi olla poikkeuksellisen hyvää täysin yllättävässä tilanteessa, kertoivat IS:n seksikyselyn vastaajat.

Hyvään seksiin ei ole olemassa mitään tiettyä kaavaa – moni IS:n seksikyselyn vastaajista kertoi kokeneensa poikkeuksellisen hyvää seksiä täysin yllättävässä tilanteessa.

Seksikysely toteutettiin viime heinäkuussa, ja siihen vastasi lähes 3 000 henkilöä. Kysyimme muun muassa yllättävintä asiaa, mitä seksin aikana on tapahtunut.

Näin vastaajat kertoivat:

”Olin aivan varma, etten pysty saamaan orgasmia auton takapenkillä sekstaillessa, mutta partnerini olikin taitava. Hän saa minut tulemaan näköjään missä vain.” Nainen, 46

”Olin odotellut ihastukseni tapaamista viikon verran. Oli kuuma kesäpäivä, ja treffasimme tyhjällä uimarannalla, jossa päädyimme harrastamaan sanoinkuvaamattoman kiihkeää seksiä. Yllättävintä ei kuitenkaan ollut kiinnijäämisen tuoma jännitys, vaan totaalinen squirttaaminen.” Nainen, 35

”Ulkona rakastellessa alkoi sataa kesken kaiken. Ei haitannut yhtään. Jatkoimme rakastelun loppuun, ja huomasimme sen olleen hieno kokemus.” Mies, 52

”Yllättävintä on ollut toisen piilossa olleet fetissit! Yhtäkkiä kävi ilmi, että ujo mies ei ollutkaan sängyn puolella enää niin ujo. Sai vaniljaseksi unohtua saman tien.” Nainen, 22

” Miten paljon toista ihmistä voi haluta, ja miten hyvältä toisen kosketus voikaan tuntua!

”Nykyisen kumppanini kanssa himot ja kiihotuksen aiheet menevät täysin yksiin. Oivallamme ja kehitämme seksiin pieniä twistejä, jotka lisäävät nautintoa – esimerkiksi toistemme sormien nuoleminen aktin aikana. Yllätti kiihottavuudessaan kummankin.” Nainen, 50

”Kumartuessani ex veti minulta housut alas ja antoi suuseksiä – sain yhden räjäyttävimmistä orgasmeista ikinä. Sama ex on myös useamman kerran herättänyt minut yöllä orgasmiin.” Nainen, 37

”Laukesin kuusi kertaa kumppanini kanssa. Se oli yllättävää ja aivan mahtavaa. Miten paljon toista ihmistä voi haluta, ja miten hyvältä toisen kosketus voikaan tuntua!” Nainen, 35

”Elokuvailta muuttui kimppakivaksi. Tämä ajatus muhi ennen toteutusta, mutta yllättävä tapahtuma se silti oli.” Mies, 33

”Sain orgasmin ilman varsinaista toimintaa, kun olin vain niin kiihottunut kumppanini läheisyydestä. Se oli hämmentävä ja uusi kokemus.” Nainen, 43

Seksi on aikuisten leikkiä, muistuttaa seksuaaliterapeutti.

”Huumori on sallittua”

– Seksi on aikuisten leikkiä, ja huumori on sallittua, seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling muistutti aiemmassa jutussamme.

Myös moni vastaaja mainitsi yllättävimmän asian olleen jotakin, jolle voi nauraa – ainakin jälkikäteen.

”Käytämme usein leluja, sillä BDSM on meidän juttumme. Kerran, kun puolisoni oli sidottuna hyvin kiinni, anaalitappi sujahti hänen sisälleen kokonaan. Yritin siinä sitten paniikkia luomatta selittää, mitä tapahtui, ja koetin poistaa vieraan esineen hänen sisältään. Jonkin ajan kuluttua onnistuin, ja saimme hyvät naurut jälkikäteen – mutta tilanteen ollessa niin sanotusti päällä, leikki oli kaukana.” Mies, 27

”Riippumatossa touhutessa maton naru antautui, ja putosimme maahan. Homma jatkui nurmella hetken naureskelun jälkeen.” Mies, 30

”Nykyinen kumppani on opettanut minulle nauramisen ihanuuden seksin aikana, joten hervoton naurukohtaus kesken puuhien on vain syventänyt yhteyttä puolisoon.” Nainen, 33

”Olimme kumppanin kanssa iltasella makuuhuoneessa touhuilemassa, kun yks kaks kumppani ilmoitti, että ’katopa, mäyräpariskuntakin tuli takapihalle telmimään!’ Nauruksihan se meni.” Mies, 35

” Perunat paloivat, kun kumppani ei meinannut päästää keittiöön.

”Kumppani nukahti kesken touhuilun. Jätin syliin lapun, jossa oli puhelinnumeroni, niin seuraavana iltana hoidimme sitten homman loppuun saakka.” Mies, 56

”Yllättävintä on ollut, kun ilmavaiva on päässyt ilmoille, mutta senkin hoidimme huumorilla alta pois ja hommat jatkuivat.” Mies, 38

”Olimme vanhempieni luona yökylässä, ja levitettävä sohva hajosi. Hoitelimme hommat loppuun sohvan korjauksen jälkeen.” Nainen, 45

”Tein illallista samaan aikaan kun sekstailimme, ja perunat paloivat, kun kumppani ei meinannut päästää keittiöön.” Nainen, 38

”Takareiteni kramppasi todella pahasti aktin aikana. En voinut keskeyttää, mutten jatkaakaan.” Mies, 53

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä 1.–4.7.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 953 ihmistä, jotka olivat 16–92-vuotiaita.